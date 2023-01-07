Литовский канал: В сравнении с позднесоветским периодом численность населения Литвы к 40-м годам XXI века упадёт почти вдвое

По прогнозам, сделанным экспертами национального радио и телевидения LRT, в последующие 20 лет Литва рискует столкнуться с крупнейшим снижением численности населения. В материале повествуется о подготовке рабочей группой Сейма (высший законодательный орган Литовской Республики) по вопросам демографии прогноза динамики народонаселения на ближайшие 20 лет. Так, к 2045-му году её население сократится до 2 млн человек.В то же время в публикации были предоставлены данные, согласно которым на 1992-й год (после распада СССР) на территории Литвы проживало 3,7 млн человек. На сегодняшний день этот показатель составляет 2,841 млн человек. То есть, за 30 лет население прибалтийской республики сократившись практически на 1 млн жителей (более чем на четверть).По этой причине, прогнозы экспертов в этом отношении в обозримом будущем далеко не радужные: в Литве продолжит фиксироваться убыль населения. Таким образом, уже к началу следующего десятилетия в стране останется около 2,5 млн жителей, в то время как к 2045-му их число уменьшится ещё на 0,5 млн человек и, как уже было отмечено, не будет превышать 2 млн. То есть, в сравнении с позднесоветским периодом численность населения Литвы к 40-м годам XXI века упадёт почти вдвое.В конце ноября прошлого года британский обозреватель Джон Хенли, в своей публикации для газеты The Guardian, указал на проблемы уменьшения населения и в соседней Латвии. Там население с момента развала Советского Союза сократилось почти на треть. Он также привёл в пример прогноз, составленный ООН, о том, что Латвия станет одной из стран Европы, где будет остро стоять демографический вопрос, в результате чего она лишится ещё более 20% от общего числа её жителей уже к середине этого столетия. Аналогичная ситуация ожидается и в Болгарии, Эстонии, а также на Украине, где от позднесоветского показателя едва осталась половина.