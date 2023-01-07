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Литовский канал: В сравнении с позднесоветским периодом численность населения Литвы к 40-м годам XXI века упадёт почти вдвое

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Литовский канал: В сравнении с позднесоветским периодом численность населения Литвы к 40-м годам XXI века упадёт почти вдвое

По прогнозам, сделанным экспертами национального радио и телевидения LRT, в последующие 20 лет Литва рискует столкнуться с крупнейшим снижением численности населения. В материале повествуется о подготовке рабочей группой Сейма (высший законодательный орган Литовской Республики) по вопросам демографии прогноза динамики народонаселения на ближайшие 20 лет. Так, к 2045-му году её население сократится до 2 млн человек.


В то же время в публикации были предоставлены данные, согласно которым на 1992-й год (после распада СССР) на территории Литвы проживало 3,7 млн человек. На сегодняшний день этот показатель составляет 2,841 млн человек. То есть, за 30 лет население прибалтийской республики сократившись практически на 1 млн жителей (более чем на четверть).

По этой причине, прогнозы экспертов в этом отношении в обозримом будущем далеко не радужные: в Литве продолжит фиксироваться убыль населения. Таким образом, уже к началу следующего десятилетия в стране останется около 2,5 млн жителей, в то время как к 2045-му их число уменьшится ещё на 0,5 млн человек и, как уже было отмечено, не будет превышать 2 млн. То есть, в сравнении с позднесоветским периодом численность населения Литвы к 40-м годам XXI века упадёт почти вдвое.

В конце ноября прошлого года британский обозреватель Джон Хенли, в своей публикации для газеты The Guardian, указал на проблемы уменьшения населения и в соседней Латвии. Там население с момента развала Советского Союза сократилось почти на треть. Он также привёл в пример прогноз, составленный ООН, о том, что Латвия станет одной из стран Европы, где будет остро стоять демографический вопрос, в результате чего она лишится ещё более 20% от общего числа её жителей уже к середине этого столетия. Аналогичная ситуация ожидается и в Болгарии, Эстонии, а также на Украине, где от позднесоветского показателя едва осталась половина.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.stat.gov.lt/
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36 комментариев
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  1. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 15:21
    +1
    В советское время в Литве рождаемость была выше, чем в Латвии и Эстонии. И доля нелитовского населения была гораздо меньшей по сравнению с долей неэстонского населения в Эстонии и нелатышского в Латвии. Поэтому и гражданство всем дали.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:21
      +2
      Уже в 2025 году население Литвы составит 2,5 млн.,а не к началу следующего десятилетия.
      Местные жители в Литве бьют тревогу — самые ходовые продукты дорожают каждый день. По словам местных, теперь приходится обходить все магазины в округе в поисках скидок. Кроме того, приходится внимательно изучать упаковки. В некоторых магазинах идут на хитрость — прикрывают растущие цены уменьшением веса фасованного товара, чтобы не отпугнуть покупателей.


      По данным местной прессы, средняя корзина самых дешевых продуктов в Литве за год подорожала на 36,4%. Местный ценовой портал сравнил цены декабря 2022 года с ценами 2021 года и выяснил, что средняя «корзина» самых ходовых товаров подорожала на 20,24 евро.Из 52 отслеживаемых порталом товаров подорожали - 50. Дешевле стали только две категории — рис и самый дешевый чай. Дороже стали бананы, яйца, ферментированный сыр, морская щука, колбаса, сахар, сметана, томатный сок, макароны.

      https://dzen.ru/a/Y7a-kaq_PRqaHo8n

      Но так сейчас во всей Европе.В той же Польше участились кражи в магазинах,так как резко выросли цены на всё.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 15:38
        +1
        Полагаю, в ЕС им посоветуют открыть границы для беженцев из Африки.
        Даже гранты из бюджета на это выделят.
        Ситуация выправится быстро. Негры - они и в Литве будут неграми.
        Глядишь, лет через тридцать чОрная республика Литва начнёт требовать репарации с остатков белого населения, или убраться с их территории куда подальше, самим места мало, чтоб ещё всяких белых кормить.
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 16:00
          +1
          Беженцы быстро сделают то же, что и литовцы - свалят в более благополучные страны, границы-то открыты будут для них
      2. frruc
        frruc Сегодня, 15:41
        0
        .......к 2045-му году население сократится до 2 млн человек.

        Хммм, нехорошо. Ситуацию надо срочно исправлять и распахнуть двери для переселенцев из Марокко, Ливии, и др. стран Азии и Африки.
      3. Болторез
        Болторез Сегодня, 15:46
        +1
        В той же Польше участились кражи в магазинах,так как
        Туда приехало на пожить полтора миллиона украинцев yes .Защитники Европы платить из принципа не хотят laughing .
  2. Шалтай
    Шалтай Сегодня, 15:26
    +1
    Если в Литве хорошо, то почему она чемпион Европы по суициду?
    Преобладают смертельные отравления лекарством безрецептурного отпуска.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 15:30
      -1
      Цитата: Шалтай
      ..... смертельные отравления лекарством безрецептурного отпуска.

      Это право на эвтаназию так работает, что в этом странного? Не зря же в ЕС его предоставили
  3. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 15:26
    0
    Вот ведь как плодились-разможались недобалты при оккупантах! Ровались, что СССР их всех обеспечивает! Видимо, назло коммунистам и всему СССР старались. А теперь для гейропы не стараются, или жрать нечего request
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:44
      0
      Привет Дмитрий soldier
      Так то их дела... освобождают "жил площадь" под будущих, новых гейропейских жителей.
      Т. к. в остальной гейропе не лучше, понятно, кто эту жил площадь займёт.
      Короче, шоб посмотреть на арапов, не надо будет в Африку ездить, все рядом будет.
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 15:59
      +3
      что значит "обеспечивает"? напомню,что в СССР статья за тунеядство существовала до 1991-го года...и литовцы работали так же,как и в других республиках. возможно в них и вкладывалось несколько больше,чем они отдавали в союзный бюджет...но нахлебниками и тунеядцами вряд ли можно назвать всё-таки...так же и не все области РСФСР отдавали больше,чем потребляли...

      может хватит вот этих разговоров про "обеспечивание"? на 2022-й год дотационными являлись 62 региона РФ,в том числе большинство национальных республик,кроме Татарстана,и большинство русских областей центральной России...теперь будем от Кавказа,Карелии,Удмуртии и так далее отказываться? а от нищего Алтая тоже? от Курганской,Орловской,Тамбовской областей тоже??? ну и где мы остановимся? на Московском княжестве??? конструктивненько...

      Вы 30 лет живёте без "обиравших" вас украинцев,литовцев и молдован...а процветания в Псковской,Ивановской и т.д.областях что-то не наступило..

      население Тамбовской области в 1989-м году составляло 1млн 300тыся человек...в 2021-м уже около 990тысяч...минус 400 тысяч,то есть почти треть населения...точно такие же цифры по Ивановской области...Нижегородская область потеряла 600 тысяч из 3,7 млн 1989-го года...раньше их литовцы с украинцами объедали,сейчас кто???

      с такой депопуляцией и высасывание Москвой(которая всё больше превращается в город-паразит) лучших кадров в России скоро жить будет некому,кроме кавказцев и азиатов...а русский народ является на этой территории действительно системным,государствообразующим...и вымирание русских областей является катастрофой...только зачем над этим задумываться? проще над Литвой хихикать...
      1. Ватервейс 672
        Ватервейс 672 Сегодня, 16:17
        0
        Вот именно, над Литвой хихикаем, а, к примеру, Псковская область на границе с Евросоюзом в это время вымирает ударными темпами.
        Псковстат опубликовал данные рождаемости и смертности в регионе с января по май 2022 года. За этот период в области родилось 1 737 человек и скончалось 4 975 – за пять месяцев зафиксировали в 2,9 раз больше смертей, чем рождений.
        «По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года коэффициент рождаемости в регионе уменьшился на 16,9 % и достиг уровня 6,9 человека на тыс. населения», – следует из данных ведомства.
  4. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 15:27
    0
    Предлагаю впустить беженцев на пмж и желательно из воюющих стран типа Афганистана,Ливии,Сирии.И тогда всё сразу станет лучше laughing заживёте!
  5. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 15:27
    +1
    А чего ожидать от нынешней ситуации? Работы в стране нет, молодежь разбегается, перспектив на будущее нет.
  6. tabex
    tabex Сегодня, 15:30
    -3
    В РФ думаю тоже прилично уменьшится.
    1. Михаил0221
      Михаил0221 Сегодня, 15:34
      +1
      В РФ думаю тоже прилично уменьшится.
      Ага... В России как раз увеличится за счёт новых регионов.
  7. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 15:33
    +2
    Ну, как вариантик, чтобы деточки появлялись нужны мужчина и женщина. А вот в свете Европейских радужных течений с деточками проблемки будут.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:41
    +1
    Литовский канал: В сравнении с позднесоветским периодом численность населения Литвы к 40-м годам XXI века упадёт почти вдвое
    вымрут и что с того? Заселят бармалеями с востока и Африки, делов то.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:43
    +1
    Литовкам при общении с американскими солдатами надо перестать предохраняться. И тогда афролитовский бэби-бум разом решит все проблемы.
    1. Михаил0221
      Михаил0221 Сегодня, 15:46
      0
      Литовкам при общении с американскими солдатами надо перестать предохраняться. И тогда афролитовский бэби-бум разом решит все проблемы.
      Лучше посоветуйте это украинским женщинам. Вот и сразу денацификация и произойдёт. Трудно будет зиговать имея на руках смуглых детей...
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 15:43
    +1
    Вот интересно и как же они объясняют, что при "кровавом" "совке" численность населения росла, а сейчас в "демократичном" государстве падает?
    1. Мур
      Мур Сегодня, 15:52
      0
      У трибалтов есть отмаз по этому поводу:
      -при СССР население Прибалтики увеличивалось из-за мигрантов и их размножения;
      -в нынешние благословенные времена население пользуется достижениями демократии - мобильностью, например.
      Вообще этот отток принято не замечать. Начальство там в основном всё с паспортами Германии, Канады, США - им на проблемы местных как тому шерифу на проблемы негров. Искренне уверены, что если начнётся, самолет персонально за ними пришлют.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 16:08
        0
        Цитата: Мур
        Искренне уверены, что если начнётся, самолет персонально за ними пришлют.

        А получат пинок с телеги, за которую будут цепляться, что бы попасть в обоз уходящих оккупантов...
  11. lambert
    lambert Сегодня, 15:45
    +1
    Когда ездил в Латвию заметил особенность. В городе где жили родители отмечал две категории примерно от новорожденных до примерно студентов-выпускников, вторая категория глубоких пенсионеров. Группу работающих отмечал как то мимоходом. Пара военных, несколько полицейских , с десяток безработных без определенного места жительства - жили на дачах (садовых участках). Примерно такое же положение в Риге, там просто это не так видно было, много туристов, поэтому в центральной части не много, но если выехать в район парка 1905 года, в парке Зиедоньдарзс, на конечной остановке в Межапарке обращал внимание на людей ( в основном русских) с потерянным взглядом. Пользовались летним днем чтобы спать и чего-нибудь выпросить. В общем общество ненужных людей в полном расцвете. Мои родственники кое как устроились, родственники жены или в Белоруссии или в Ирландии. Когда смотрю детские представления украинцев об их хорошей жизни без нацистов и без притеснений по национальному языку только удивляюсь, насколько люди головой не думают. Плохо, что в это они верят. И самое паршивое, что у нас в России столько же идиотов, мечтающих о роскошной жизни в ЕС. И главное никто этого не понимает.
  12. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 15:47
    0
    2,8 млн. человек и , пожалуйста, целая страна. А амбиции как , ну хотя бы 20 и более млн.человек. Паниковский по этому поводу сказал бы : " - жалкие, ничтожные люди.."
  13. Болторез
    Болторез Сегодня, 15:52
    0
    Уважаемые комментаторы!
    Внимание, вопрос. (пока на форуме никто на него не ответил( минус не считается за ответ).
    Если из Пскова или Твери можно будет с внутренним паспортом и без визы улететь на ПМЖ в Дублин или Гамбург за 2000 рублей( как в Литве)- сколько народу там останется через три месяца?
    Только честно laughing .
    1. Михаил0221
      Михаил0221 Сегодня, 15:58
      +1
      Если из Пскова или Твери можно будет с внутренним паспортом и без визы улететь на ПМЖ в Дублин или Гамбург за 2000 рублей( как в Литве)- сколько народу там останется через три месяца?
      Только честно laughing .

      Уедут конечно многие, но и многие вернутся. Обожгутся и вернуться. Ну это примерно тоже самое как в Москву и Питер едут. Много народа уезжало, но большинство вернулось. Остались единицы в Москве. (из знакомых). Белгородская область не обезлюдила, население остаётся...
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 16:04
        0
        Уедут конечно многие, но и многие вернутся.
        В Прибалтике так же- возвращаются, накопив на квартиру, покуролесив, разочаровавшись, обломавшись. В Лондоне я встречал шведов, итальянцев,австралийцев, которые на пожить приехали. Моя жена так же уехала из Франции, и во Франции не развернули дебаты о нехватке населения.
      2. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 16:05
        +1
        Абсолютно верно. Подавляющее колличество выехавших вернётся.
        Как в том анекдоте:"А вы не путайте туризм с эммиграцией".
        Заявляю это на собственном опыте. Живу, с семьёй, в Германии с 1995 года. Сегодня, по роду своей работы много общаюсь с беженцами с Украины. В основном, женщины с детьми. Как дела на Украине сегодня, в общем все представляют, так вот, по моей оценке, 70-80% хотят вернуться на Украину. Что-то им Европа не понравилась, хотя подобных льготных условий приёма не получал до "украинской волны" никто.
        1. Михаил0221
          Михаил0221 Сегодня, 16:16
          0
          Как дела на Украине сегодня, в общем все представляют, так вот, по моей оценке, 70-80% хотят вернуться на Украину.
          Вот столько среди них русских. Голос крови не обманишь. Тяжело русскому без Родины.
    2. Пензяк
      Пензяк Сегодня, 16:03
      -2
      А какого члена псковичи и жители Твери забыли в гейропах ваших? Подскажите пару плюсов.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 16:17
        0
        Подскажите пару плюсов.
        Получать достойную оплату за свой труд?
    3. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 16:09
      +1
      Не знаю как там Тверь или Псков а я Русский Север ни на что не променяю хоть золотом меня завали. На улице сейчас - 32 , ляпота! good Вам бегунцам из РФ этого не понять, у вас святое только бабло. tongue
    4. rocket757
      rocket757 Сегодня, 16:09
      0
      Актуальный вопрос, прямо сейчас...
      Встречный вопрос, а что там делать без знания языка, денег и каких то перспектив? Ещё, не малые шансы пересечься с беШенцами... перспектива так себе.
      Не стоит считать наших соотечественников наивным идиЁтами...
      Кстати, у нас пара семей немцев, пометались, туда - сюда и... вернулись. Ещё и пару участков на краю посёлка прикупили, строятся. И шо им там в неметчине не живётся? Там ведь молочные реки текут, в кисельных берегах... али нет?
      В общем, пустой спор, потому как везде, все, по разному, единственного правильного/верного рецепта нет.
  14. Viktor fm
    Viktor fm Сегодня, 16:00
    0
    Всё очень просто-- декоммунизация в Литве идёт опережающими темпами.
  15. isv000
    isv000 Сегодня, 16:03
    +1
    Одно слово - вымираты! А ведь могли бы пожить ещё...