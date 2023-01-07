Минобороны: На Запорожском и Криворожском направлениях подавлены огневые точки ВСУ, ведущие обстрел наших позиций

Сегодняшняя сводка Министерства обороны России не содержит информации о наступательных действиях ВС РФ ни на одном участке. Хотя из других источников известно, что натиск российских подразделений сохраняется везде, где ранее было начато успешное продвижение. Брифинг Конашенкова посвящен только отражению вражеских атак, обстрелам со стороны ВСУ и, что важно, контрбатарейной работе нашей артиллерии.Таким образом соблюдается риторика объявленного Россией в одностороннем порядке рождественского перемирия, но подтверждается, что на провокации украинских боевиков и в этот период следует жесткая ответная реакция.И еще одно новшество в сегодняшнем отчете о ситуации на фронте от Минобороны. Ранее почти все сообщения Конашенкова начинались со стандартного вступления «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции». Сегодня впервые эта формулировка была не то что изменена, но как минимум уточнена — вместо ВС РФ спецоперацию на Украине проводит «Объединенная группировка российских войск (сил)».Для людей посвященных, особенно тех, кто зачастую критикует излишне бюрократизированную многоярусную систему управления в российской армии, такое изменение формулировки может говорить о многом.Касательно обстрелов со стороны ВСУ, Минобороны сообщает, что противник одиннадцать раз из минометов и пятьдесят один раз из артиллерии обстрелял наши позиции на Красно-Лиманском, Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях.По жилым кварталам Донецка за стуки выпущено более 60-ти снарядов крупного калибра, из РСЗО HIMARS обстреляна Макеевка в ДНР.В Запорожской области, на Херсонском и Криворожском направлениях ВСУ пытались вести массированный огонь по нашим позициям. Все огневые точки противника вскрыты и подавлены нашей артиллерией.Не смолкала канонада и на других участках, где украинские подразделения пытались атаковать позиции ВС РФ. В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ. На Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества отбита атака двух штурмовых групп 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.Безрезультатными оказались попытки 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинской армии пойти в контрнаступление в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка. В районе села Новомайорское Донецкой республики отбита атака 108-й бригады территориальной обороны ВСУ.Везде враг был остановлен и отступил, потеряв десятки военнослужащих убитыми и ранеными, оставив на поле боя несколько единиц подбитой бронетехники.В воздухе за стуки нашими зенитными расчетами сбиты четыре украинских БПЛА, перехвачены пять реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.Работа на фронте продолжается с не меньшей интенсивностью, чем до объявления режима прекращения огня.