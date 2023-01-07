Иранский командующий: США могут повторить судьбу СССР

Соединённые Штаты постигнет та же участь, что в своё время и СССР, что было подтверждено аналитическими центрами

Согласно заявлениям, сделанным командующим силами военного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Исмаилом Каани, США рискуют повторить судьбу СССР.– отметил генерал.По словам генерала, в США возникли глубинные разногласия между обществом и властями, при этом элиты не хотят ничего менять в сложившейся системе, продолжают репрессии против инакомыслящих и политически неугодных, включая тех, кто призывает к мирному диалогу в разных регионах мира.В то же время он чётко дал понять, что Ирану и в дальнейшем необходимо твёрдо держаться в своём противостоянии с США, отстаивая независимую позицию.Примечателен и тот факт, что он также высказался и поводу судьбы Израиля, который, по его словам, ожидает крах в обозримом будущем - вместе или вслед за США. Как уточнил военный, в израильской армии происходит неразбериха, а потому сегодня всё меньше израильтян желают служить в ЦАХАЛ.Напомним, что недавно Исмаил Каани подверг жёсткой критике политику Вашингтона, направляющего огромные средства, выделяемые на дестабилизацию в юго-западной Азии, включая сам Иран.