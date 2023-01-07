Военное обозрение
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Иранский командующий: США могут повторить судьбу СССР

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Иранский командующий: США могут повторить судьбу СССР

Согласно заявлениям, сделанным командующим силами военного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Исмаилом Каани, США рискуют повторить судьбу СССР.


Соединённые Штаты постигнет та же участь, что в своё время и СССР, что было подтверждено аналитическими центрами

– отметил генерал.

По словам генерала, в США возникли глубинные разногласия между обществом и властями, при этом элиты не хотят ничего менять в сложившейся системе, продолжают репрессии против инакомыслящих и политически неугодных, включая тех, кто призывает к мирному диалогу в разных регионах мира.

В то же время он чётко дал понять, что Ирану и в дальнейшем необходимо твёрдо держаться в своём противостоянии с США, отстаивая независимую позицию.

Примечателен и тот факт, что он также высказался и поводу судьбы Израиля, который, по его словам, ожидает крах в обозримом будущем - вместе или вслед за США. Как уточнил военный, в израильской армии происходит неразбериха, а потому сегодня всё меньше израильтян желают служить в ЦАХАЛ.

Напомним, что недавно Исмаил Каани подверг жёсткой критике политику Вашингтона, направляющего огромные средства, выделяемые на дестабилизацию в юго-западной Азии, включая сам Иран.
Автор:
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20 комментариев
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  1. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 16:39
    +1
    Американский Абасрамс в Афганистане дает повод надеется, что их авантюра с Украиной не выгорит.
    1. kasy
      kasy Сегодня, 17:12
      +3
      если вы считаете что америкосы ушли из афгана потому что их оттуда выбили - вы недальновидный человек, они перенесли твд в свинарник, чтобы силы не распылять, уж что что, а в планирование они умеют
      1. Андрей Карпов
        Андрей Карпов Сегодня, 17:37
        0
        но факт, что сша рассчитывали на как минимум полугодовую защиту афгана местной армией, а в реале они за месяц слились. и теперь китай заключает договор с талибами о разработке нефти в афгане. сша утерлись - они не могут везде рулить
      2. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 19:16
        0
        Ага, 20 лет топтаться в Афганистане, чтобы потом оттуда уйти - это очень дальновидно.
        Потерять людей, технику, влить деньги.

        Цитата: kasy
        если вы считаете что америкосы ушли из афгана потому что их оттуда выбили - вы недальновидный человек, они перенесли твд в свинарник, чтобы силы не распылять, уж что что, а в планирование они умеют
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:42
    +3
    Иран чувствует себя уверенно,нефтяные доходы несмотря на санкции 130 млрд.А если ещё с саудитами замирятся, через КНР ? Так что к Ирану надо прислушиваться.Эти дядьки научились лавировать,среди врагов.Освоят искусство стравливать,цены им не будет.
  3. Luminman
    Luminman Сегодня, 16:45
    +3
    ожидает крах в обозримом будущем - вместе или вслед за США

    Вслед за США. Как только свернет себе шею Америка, тут же Израилю и придет кирдык...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:53
      -1
      Вы хотите сказать ,что после краха США ,все американские евреи приедут на историческую родину?
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 17:11
        -1
        hi!
        Цитата: tralflot1832
        Вы хотите сказать ,что после краха США ,все американские евреи приедут на историческую родину?

        А половина Израиля - на свою историческую Родину? В то, что осталось от СССР? lol
        Нормальная такая "рокировочка"...
      2. Сергей250455
        Сергей250455 Сегодня, 17:15
        0
        Быстрей всего в Еврейскую автономную
      3. Luminman
        Luminman Сегодня, 17:24
        -1
        Цитата: tralflot1832
        Вы хотите сказать ,что после краха США ,все американские евреи приедут на историческую родину?

        Расползутся по миру, как это они уже делают не одно тысячелетие..
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 16:53
    +6
    Пока у США есть возможность "кормиться" от богатств и бед всего мира, они будут процветать.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:20
      0
      Цитата: svp67
      Пока у США есть возможность "кормиться" от богатств и бед всего мира, они будут процветать.

      Соединённые Штаты постигнет та же участь, что в своё время и СССР

      Разница тольо в том, что СССР рухнул - так то трагедия для нас, для СССР.
      А Америка живёт по принципу "не одна я в поле кувыркалась". И когда будет падать - потащит за собой весь мир. Не знаю уж как - финансовый коллапс устроит или запалит фитиль Последней Войны, но Америка сама по себе, без родственников и соседей, подыхать не собирается точно.

      Вспомните, Сергей, 2008-й год. В какой ещё стране мира крах пары-тройки ипотечных компаний мог бы вызвать мировой кризис?
      Ну не привыкли они в одиночку падать!
      Их принцип -
      Если падать - то всем вместе. Если ништяки получать - то всё мне одному-любимому.
      1. Андрей Карпов
        Андрей Карпов Сегодня, 17:40
        +2
        так то при развале СССР посотрадал не только сам СССР, а и варшавский блок, куча соцстран, которые остались без советской помощи. куба, кндр и прочие вообще в жуткий кризис впали.
        в случае с сша - при их разрушении пострадают в первую очередь западные страны, которые на них завязаны. самодостаточные регионы и страны как китай и др сильно не пострадают
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 19:33
          +1
          Цитата: Андрей Карпов
          в случае с сша - при их разрушении пострадают в первую очередь западные страны, которые на них завязаны

          Сужу о том, чем занимаюсь всю жизнь - о строительстве. Осенью 2008-го стройки "просели" процентов на 40-50. Где-то вобще встали на полгода-год, где-то темпы финансирования в 2-3 раза снизились (а, значит, и сроки окончания работ обратно пропорционально увеличились).

          Вот с тех пор, при случае, и думаю - как НАШИ стройки связаны с ИХ дутыми ипотечными компаниями? Как прыжок курса доллара у нас связан с тем, что кто-то кому-то в Америке навыдавал невозвратных ипотечных кредитов?

          Ну, а перевод Варшавского блока на "подножный корм" - это ещё не мировой кризис. Тем более, что американцы не дали им с голоду умереть - подкормили-обогрели на нашу голову.
  5. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 17:00
    +1
    Ну, ничего,ничего (!)...граждане израильтяне...не пужайтесь вы шибко ! Как были ,когда-то, "советскими гражданами"...так и станете ! Биробиджан ждёт вас ! fellow Ну, на весь Израиль не обещаю, но знание русского языка приветствуется ! Так что наших жи...вых евреев в обиду арабам не дадим ! yes
    1. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 17:10
      -1
      Так все оставленные дома когда то евреями в Биробиджане и всей области давно заняты местными русскими....так что куда они попрутся...? Там все занято. В поле? тда и не поедут этот слой евреев в еао.....потому что зима в среднем -20 ....-35
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:25
      +1
      Цитата: Nikolaevich I
      Биробиджан ждёт вас ! Ну, на весь Израиль не обещаю, но знание русского языка приветствуется !

      Места хватит - ЕАО по площади в полтора раза больше Израиля. А если ещё отминусовать тех, кто "воссоединится с родственниками" в Воронеже, Саратове и других городах, откуда некогда сбежали - то вобще "живи не хочу", места до чёрта.
      1. sergeyezhov
        sergeyezhov Сегодня, 19:49
        0
        Цитата: Zoldat_A
        Места хватит - ЕАО по площади в полтора раза больше Израиля. А если ещё отминусовать тех, кто "воссоединится с родственниками" в Воронеже, Саратове и других городах, откуда некогда сбежали - то вобще "живи не хочу", места до чёрта.

  6. Юн Клоб
    Юн Клоб Сегодня, 18:28
    0
    Вряд ли. США не разделены по национальному признаку.
  7. Kotofeich
    Kotofeich Сегодня, 20:26
    0
    " в США возникли глубинные разногласия между обществом и властями" В СССР были не только глубинные разногласия, но и на развал СССР активно, очень активно, работали внешние "факторы".