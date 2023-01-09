«Нам должно или взять крепость, или всем умереть». Жестокий штурм Ленкорани



Штурм Ленкорани. Худ. Ф. А. Рубо

Общая ситуация

«Если сами горы восстанут на тебя — держись!»

«…лучше умереть славною смертью, сражаясь смело и стойко за родину, нежели быть растерзанными лютыми северными медведями.»

«Клянёмся Аллахом и священным именем его пророка, что умрём, но не сдадимся врагу живыми, а будем драться до смерти.»



Источник: Книга В. А. Потто «Утверждение Русского владычества на Кавказе»

Марш Котляревского

«Солдаты то переходили топи и болота, вязнув в них по грудь, то переносили ужасные снега и метели.»

«Русские — не персияне и не разбойники: они не будут грабить Вас.»



Пётр Степанович Котляревский (1782–1851) — генерал от инфантерии, покоритель Закавказья

«Отступления не будет»

«Нам должно или взять крепость, или всем умереть, за тем мы сюда присланы. Я предлагал два раза неприятелю сдачу крепости, но он упорствует. Так докажем же ему, храбрые солдаты, что русскому штыку ничто противиться не может. Не такие крепости брали русские и не у таких неприятелей, как персияне; сии против тех ничего не значат.»

Победа

«Я умер, но всё слышу и уже догадался о победе вашей.»

«Уверен, — писал государь, — что одного Имени Вашего достаточно будет, чтобы одушевить войска...»