«Нам должно или взять крепость, или всем умереть». Жестокий штурм Ленкорани

Штурм Ленкорани. Худ. Ф. А. Рубо
Общая ситуация
Кампания 1812 года завершилась для Персии, которая готовила армию для вторжения, надеясь поднять против России все горские и тюркские племена, плачевно. Генерал Котляревский малыми силами внезапной атакой уничтожил при Асландузе персидскую армию Аббас-Мирзы (Как 2 тысячи чудо-богатырей Котляревского сокрушили 30-тысячную персидскую армию).
Битва при Асландузе имела большие последствия. Персидская регулярная армия, которую годами создавали французские и британские советники, по сущности, была уничтожена. Персидская держава утратила ударную мощь. Персидскому командованию оставалось надеяться только на сильные крепости. Кавказские правители и племена снова убедились в могуществе и непобедимости русских войск.
Персидское руководство теперь делало ставку на оборону. Стратегическая крепость Ленкорань закрывала дорогу в Персию. Её оборонял сильный 4 тыс. гарнизон при 8 английских пушках. Персидский главнокомандующий Аббас писал коменданту крепости Садых-хану:
«Если сами горы восстанут на тебя — держись!»
Садых-хан приказал своим воинам стоять насмерть:
«…лучше умереть славною смертью, сражаясь смело и стойко за родину, нежели быть растерзанными лютыми северными медведями.»
Персидские воины поклялись умереть, но не сдаться:
«Клянёмся Аллахом и священным именем его пророка, что умрём, но не сдадимся врагу живыми, а будем драться до смерти.»
И выполнили данное слово.
Стоит отметить, что персы в этой войне не были слабым противником. Это был народ-воин — гордый, отважный и жестокий. Вооружены персидские войска были не хуже русских, а то и лучше — английскими ружьями и орудиями. Учили персидские войска и часто направляли их французские и английские советники.
Сама крепость была крепким орешком. Она была возведена при участии британских специалистов и располагалась на левом берегу речки Ленкоранки, невдалеке от Каспийского моря, среди болот. Перед высокими каменными стенами располагался вал и ров, на углах находились бастионы. Наиболее крепкими были северная и западная стены, остальные прикрывались болотом и рекою.
Источник: Книга В. А. Потто «Утверждение Русского владычества на Кавказе»
Марш Котляревского
18 декабря 1812 г. отряд Котляревского форсировал Аракс и двинулся безводной Муганской степью на Ленкорань. Поход был тяжелым:
«Солдаты то переходили топи и болота, вязнув в них по грудь, то переносили ужасные снега и метели.»
Ощущалась нехватка питьевой воды и продовольствия. По пути русские войска опрокинули несколько неприятельских конных отрядов. Были освобождены тысячи карабахских семейств, угнанных персами. 22 декабря отряд двинулся дальше, оставив на р. Караязе для прикрытия тыла и защиты освобождённых людей арьергард под командованием майора Дьячкова.
На пути располагалась крепость Аркиван, где было около 2 тыс. солдат противника (включая батальон русских «дезертиров»). Однако аркиванский гарнизон бежал, бросив 2 пушки и все запасы. Для преследования вражеского отряда Котляревский направил 400 егерей и 300 казаков под начальством подполковника Ушакова. Русские гнали врага на протяжении 15 верст, перебили около трех сотен персов и взяли в плен несколько десятков человек, также был захвачен большой обоз. Среди пленных были и русские. Это была особая страница Кавказских войн — русские по разным причинам переходили к персам или горцам и воевали против своих. Обычно их в плен не брали. Ожесточение в бою русских с русскими было максимальным.
Оставив в Аркиванской крепости небольшой гарнизон, 100 человек, которые устали больше остальных, Котляревский пошёл дальше. Талышский хан Мир-Мустафа, который был дружественно настроен к России, помог с припасами. Русский генерал обратился к местным жителям. Сообщил, что русские войска пришли освободить талышцев от персиян, обещал, что грабежей больше не будет.
«Русские — не персияне и не разбойники: они не будут грабить Вас.»
Котляревский просил местных жителей восстать против персов — и они стали истреблять разрозненные персидские отряды.
Пётр Степанович Котляревский (1782–1851) — генерал от инфантерии, покоритель Закавказья
«Отступления не будет»
26 декабря 1812 года Ленкоранская крепость была обложена русскими войсками. 27 декабря Котляревский предложил Садых-хану «во избежание вредного и напрасного пролития крови» сложить оружие. Неприятель отказался капитулировать. Получив отказ, русский генерал приказал начать бомбардировку крепости. 28-29 декабря русские орудия обстреливали цитадель, но без особого успеха, так как небольшие полевые пушки не могли повредить крепкие стены. От навесных выстрелов персы скрывались в блиндажах, примыкавших к стенам. Видя бесполезность бомбардировки, русский командир отправил Садыху второе письмо, предлагая сдать крепость. Персидский комендант не стал отвечать.
Русский генерал решил идти на штурм, хотя у него было всего 1700 штыков из гренадер Грузинского полка, егерей 17-го полка, солдат Троицкого полка и Каспийского морского батальона с моряками Каспийской флотилии. Осаждать крепость такими малыми силами зимой было нельзя. Осадной артиллерии не было. Боеприпасы кончались. Могли подойти вражеские силы из Персии. 30 декабря Котляревский дал приказ, в котором известил всех солдат, что «отступления не будет». Котляревский говорил:
«Нам должно или взять крепость, или всем умереть, за тем мы сюда присланы. Я предлагал два раза неприятелю сдачу крепости, но он упорствует. Так докажем же ему, храбрые солдаты, что русскому штыку ничто противиться не может. Не такие крепости брали русские и не у таких неприятелей, как персияне; сии против тех ничего не значат.»
Отряд был разбит на 3 колонны (гренадеры, егеря и солдаты Троицкого полка) под началом подполковника Ушакова, майоров Повалишина и Терешкевича. Также было две отвлекающие группы, которые должны были совершить демонстративные атаки на приречные бастионы. Ранним утром 1 (13) января 1813 года войска пошли в атаку. Противник был начеку и встретил русских солдат шквальным артиллерийско-ружейным огнём.
Бой был крайне жестоким и кровавым. Персы отважно дрались и держали удар. Яростная схватка продолжалась несколько часов. Наши бойцы, несмотря на убийственный огонь, преодолели глубокий и широкий ров, поставили штурмовые лестницы и полезли на стены. Защитники сбрасывали на них гранаты, брёвна и камни. Продолжали греметь залпы. Первых бойцов встретили пики и другое холодное оружие. В первых рядах убитыми и ранеными пали почти все офицеры. В 1-й колонне, которая шла на штурм юго-западной стороны крепости (фронтом к селению Гамушевани), погиб командир подполковник Ушаков. Колонна замялась. Тогда Котляревский, который сам был ранен в ногу, повёл солдат в бой. Вскоре генерал получил два пулевых ранения в голову и упал в ров. Однако вдохновлённые его примером солдаты и без командиров продолжили жестокую атаку.
Победа
Русские штурмовые колонны сильно поредели, но продолжали яростно атаковать. Солдаты хватали вражеские ружья, погибали от выстрелов в упор или втаскивались самими же врагами на стены, где бились в кровавом рукопашном бою. Грузинские гренадеры смогли отбить участок стены и захватили пушку, которую тут же развернули и открыли убийственный картечный огонь по неприятелю. Это облегчило положение двух других колонн, которые также смогли прорваться на стену.
Русские воины, разъярённые гибелью своих товарищей, стали очищать стены от врага, а затем вступили в последний рукопашный бой внутри крепости. Пленных не брали. Часть персидского гарнизона попыталась прорваться к реке, но здесь персов встретил огонь двух русских орудий, которые установили на правом берегу под прикрытием 80-ти стрелков. Остатки гарнизона вернулись и были перебиты. Весь персидский гарнизон был истреблён. Садых-хан и около десяти знатных командиров также в плен не взяли. Персы выполнили клятву — погибли, но не сдались.
Русский отряд также понёс тяжелейшие потери — около 1 тыс. человек убитых и раненых. Более половины отряда выбыло из строя. Котляревского с выбитым правым глазом, раздробленной верхней челюстью и простреленной ногой нашли под грудой тел. Он настолько страшно выглядел, что солдаты стали его оплакивать, думая, что их любимый командир пал. Котляревский открыл уцелевший глаз и сказал:
«Я умер, но всё слышу и уже догадался о победе вашей.»
К сожалению, это было последнее дело яростного русского генерала. Триста верст по горам и степи несли солдаты своего любимого вождя. Он выжил, несмотря на страшные раны, но уже не мог руководить войсками. Пётр Степанович был отмечен орденом св. Георгия II степени. Уйдя в отставку, жил в селе Александрове возле Бахмута. Император Николай I пожаловал ему чин генерала от инфантерии и предлагал должность главнокомандующего на Кавказе в новой войне с Персией и Османской империей.
«Уверен, — писал государь, — что одного Имени Вашего достаточно будет, чтобы одушевить войска...»
Но Пётр Степанович, страдавший из-за тяжелых ран и называвший себя «мешком с костями», отказался.
Много лет Котляревский, которого мучили старые раны, жил уединённо. Стал угрюмым и молчаливым. При этом он был бессребреником, проявляя доброту и щедрость к бедным. Получая хорошую пенсию, генерал помогал нуждающимся и инвалидам, в том числе своим бывшим солдатам, которым он выписывал личную пенсию. Занимался сельским хозяйством. Ушёл в небесную дружину этот великий русский воин, о котором мало кто знает в современной России (как и о большинстве других героев Кавказских войн), 21 октября (2 ноября) 1851 г. У него не осталось даже рубля на погребение.
В лице Котляревского, который раньше времени выбыл из строя, русская армия, как писал военный историк Керсновский, «лишилась, быть может, второго Суворова и, во всяком случае, наиболее яркого, наиболее даровитого из последователей Суворова». Однако Кавказ не забывал «генерала-метеора», а русская Кавказская армия ещё не раз удивит мир своими подвигами.
Асландуз и штурм Ленкорани подкосили Персидскую империю. Шах пошёл на мирные переговоры. Англичане также давили на персов, чтобы заключить мир. Англии нужны были русские войска в Европе (добить Наполеона). 12 (24) октября 1813 года в селении Гюлистан (Карабах) был подписан мирный договор.