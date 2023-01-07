Крупный американский конвой с награбленными сирийскими нефтью и пшеницей проследовал в Ирак

Как сообщает иранской информационное агентство IRNA, американцы решили сделать себе новогодний подарок, незаконно вывезя с территории Сирии нефть и пшеницу.4 января крупная американская колонна, состоящая из 60 грузовых автомобилей и автоцистерн, выехала из сирийской провинции Хасака в сторону иракской границы, пишет издание. Автоколонна перевозила нефть из сирийских месторождений и пшеницу из этой страны.Иранское информагентство отмечает, что это лишь одна из многих колонн, которые вывозят сирийские богатства с тех пор, как американцы незаконно обосновались на северо-востоке Сирии.Издание пишет: местные источники в провинции Хасака сообщили, что в одном месте границу с Ираком пересекли 36 нефтевозов, а в другом месте через границу проехали 24 грузовика и автоцистерны. Колонны сопровождала американская военная техника.Иранские журналисты со ссылкой на источники в Сирии и Ираке пишут, что американцы вывозят нефть и пшеницу на базы США в Ираке, а оттуда либо в США, либо незаконно продают другим странам, включая страны Ближнего Востока.Напомним, что, прикрываясь борьбой с ИГИЛ (террористическая организация запрещена на территории РФ), США закрепились в приграничных с Ираком сирийских провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор, где по "чистой случайности" находятся основные месторождения нефти Сирии и несколько крупных сельскохозяйственных районов.