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Крупный американский конвой с награбленными сирийскими нефтью и пшеницей проследовал в Ирак

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Крупный американский конвой с награбленными сирийскими нефтью и пшеницей проследовал в Ирак

Как сообщает иранской информационное агентство IRNA, американцы решили сделать себе новогодний подарок, незаконно вывезя с территории Сирии нефть и пшеницу.


4 января крупная американская колонна, состоящая из 60 грузовых автомобилей и автоцистерн, выехала из сирийской провинции Хасака в сторону иракской границы, пишет издание. Автоколонна перевозила нефть из сирийских месторождений и пшеницу из этой страны.

Иранское информагентство отмечает, что это лишь одна из многих колонн, которые вывозят сирийские богатства с тех пор, как американцы незаконно обосновались на северо-востоке Сирии.

Издание пишет: местные источники в провинции Хасака сообщили, что в одном месте границу с Ираком пересекли 36 нефтевозов, а в другом месте через границу проехали 24 грузовика и автоцистерны. Колонны сопровождала американская военная техника.

Иранские журналисты со ссылкой на источники в Сирии и Ираке пишут, что американцы вывозят нефть и пшеницу на базы США в Ираке, а оттуда либо в США, либо незаконно продают другим странам, включая страны Ближнего Востока.

Напомним, что, прикрываясь борьбой с ИГИЛ (террористическая организация запрещена на территории РФ), США закрепились в приграничных с Ираком сирийских провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор, где по "чистой случайности" находятся основные месторождения нефти Сирии и несколько крупных сельскохозяйственных районов.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Bernard Gagnon
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31 комментарий
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 17:02
    +13
    Как сообщает иранской информационное агентство IRNA, американцы решили сделать себе новогодний подарок, незаконно вывезя с территории Сирии нефть и пшеницу.
    Если проиграем сейчас на Украине, эта судьба ждет и Россию, вернее то, что от неё останется...
    1. ISKANDER_61
      ISKANDER_61 Сегодня, 17:05
      -13
      К этому все и идет, судя подействиям вождей.
      1. Володин
        Володин Сегодня, 17:08
        +9
        Цитата: ISKANDER_61
        К этому все и идет, судя подействиям вождей.

        В каком месте и у кого что идёт? Опять "фсё пропало"...
        1. Комментарий был удален.
    2. самый главный
      самый главный Сегодня, 17:09
      +11
      Цитата: svp67
      Если проиграем сейчас на Украине, эта судьба ждет и Россию, вернее то, что от неё останется...

      И вообще, почему нет на территории Сирии некоего подразделения типа "Сольери" никому не подчиняющегося, но вооруженного американскими Джавелинами (которых украинцы побросали кучами) и люто ненавидящими Амеров? И при этом ведущие с ними непримиримую борьбу?
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 17:17
        +2
        Цитата: самый главный

        И вообще, почему нет на территории Сирии некоего подразделения типа "Сольери" никому не подчиняющегося, но вооруженного американскими Джавелинами (которых украинцы побросали кучами) и люто ненавидящими Амеров? И при этом ведущие с ними непримиримую борьбу?

        Вопрос не по окладу... Так понимаю, там территории все жестко поделены между кланами и народностями, и чужакам там долго не выжить
        1. самый главный
          самый главный Сегодня, 18:04
          +2
          Цитата: svp67
          Так понимаю, там территории все жестко поделены между кланами и народностями, и чужакам там долго не выжить

          Все зависит от полноты налитого стакана. В данном случае от тех плюшек, которые перепадут местным кланам. При правильной работе "ЧВК "Сольери"" может стать лучшим другом для местных.
      2. красноярск
        красноярск Сегодня, 18:03
        +2
        Цитата: самый главный

        И вообще, почему нет на территории Сирии некоего подразделения типа "Сольери" никому не подчиняющегося, но вооруженного американскими Джавелинами (которых украинцы побросали кучами) и люто ненавидящими Амеров? И при этом ведущие с ними непримиримую борьбу?

        Я вот тоже удивляюсь, - почему, скажем "курды" ( это сообщение для мировой общественности), не нанесли ракетный удар по колонне? Матрасники конечно догадаются кто ударил, но ведь это же всего лишь их догадки. А колонна сгорела.Мы даже можем выразить в ООН "озабоченность" действиями "курдов" и осудить этот "акт терроризма".
    3. 7gor
      7gor Сегодня, 17:38
      +1
      Отвечу Вам,но это лично мое мнение!Если не будет победного конца,посыпется все...
    4. Дво
      Дво Сегодня, 17:47
      +1
      Ну в конце нажмём кнопку и всё не будет проигрыша будет ничья ,не первый раз это происходит на этой планете, судя по фото 1850 годов и по лесу в сибири деревьев старше 300 лет нету .
      1. красноярск
        красноярск Сегодня, 18:05
        0
        Цитата: Дво
        судя по фото 1850 годов и по лесу в сибири деревьев старше 300 лет нету

        Вы полагаете, что деревья в таком климате могут жить дольше?
  2. farelouz
    farelouz Сегодня, 17:10
    +1
    несколько беспилотников - и колонны бы не было, а раз ее не тронули - значит это кому то надо)
    1. Андрей Карпов
      Андрей Карпов Сегодня, 17:25
      +3
      наши жалеют как обычно "американских друзей". нанять несколько смертников и подорвать колонну - чего проще? в афгане американцы наше посольство взрывают руками смертников, а мы молчим в ответ. дебильная политика.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 19:09
        0
        Цитата: Андрей Карпов
        в афгане американцы наше посольство взрывают руками смертников, а мы молчим в ответ. дебильная политика.

        Хэ , а то , что подорвали газопровод в Балтийском море . Северный поток это , что " жест доброй воли" от партнёров ? Очевидно не всё нам под силу . Мы с Вами всё ещё живём силой Красной Империи . С Армией в пять миллионов , населением в 268 миллионов и Военным блоком Варшавского договора из семи стран с приличными армиями + Куба + Ангола + Монголия + Сев .Корея + Вьетнам + Сирия + сочувствующие страны Карибского бассейна . Да ещё были военные базы на Кубе . Вьетнаме , Анголе , А , что мы имеем теперь ? 150 миллионов граждан России + Белорусия и всё ! То есть практически одни стоим против всего мира ( западного ) , а остальные наблюдают за схваткой ....
      2. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 19:34
        0
        Цитата: Андрей Карпов
        мы молчим в ответ. дебильная политика

        Это мелочь по сравнению с глобальной проблемой открытого грабежа всех стран. Ведь большинство международных сделок продолжаю заключатся в американской валюте и создают товарное обеспечение этим зеленным фантикам с триллионным госдолгом более чем 2 раза превышающем даже дутое финансистами ВВП США. Именно отказ России от использования доллара как основного инструмента в международных сделках является основной причиной нашего конфликта с НАТО.
  3. topol717
    topol717 Сегодня, 17:12
    0
    Не понимаю, а чего в Ираке нет своей нефти? зачем её туда вести?
    И откуда зерно у сирийских курдов? Кто им его поставил? Турки или Асад?
    вся статья какой то пропагандой попахивает.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 17:19
      +2
      Цитата: topol717
      Не понимаю, а чего в Ираке нет своей нефти? зачем её туда вести?

      В первую очередь расходуется то, что есть возможность потерять, а в Ираке американцы очень плотно сидят. Да и не только они сейчас Сирию грабят, Турция так же себе не в чем не отказывает...
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 17:44
        +2
        Цитата: svp67
        В первую очередь расходуется то, что есть возможность потерять,

        Целых 20 бензовозов???? Вывезли. Вы серьезно считаете, что для США это на что то влияет? И куда они дальше повезут в Кувейт? и дальше на по морю в США?
        Бред полнейший.
        1. spirit
          spirit Сегодня, 17:53
          0
          Денег с продажи этого не хватит даже что бы отбить потери в технике если подобьют пару машин.Скорее всего отдадут каким нибудь прокси в Ираке за лояльность.
      2. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 18:00
        -2
        Цитата: svp67
        ..... в Ираке американцы очень плотно сидят. ....., Турция так же себе не в чем не отказывает...

        Раньше hi штатники из Ирака вывозили, что могли.....и слой плодородной земли тоже. И видят сейчас ограниченность своих ресурсов и желают большего
  4. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 17:13
    +4
    Очень жаль, что дошли, бесхребетность нашего руководства просто поражает!
    1. guest
      guest Сегодня, 17:16
      0
      Цитата: Сергей3
      бесхребетность нашего руководства просто поражает!

      После последних 10 месяцев, меня уже ничто не поразит.
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:29
    0
    США и Сирийский Курдистан имеют взаимовыгодное соглашение, раз курды их не гонят.
  6. Погоны
    Погоны Сегодня, 17:29
    -2
    Цитата: svp67
    Как сообщает иранской информационное агентство IRNA, американцы решили сделать себе новогодний подарок, незаконно вывезя с территории Сирии нефть и пшеницу.
    Если проиграем сейчас на Украине, эта судьба ждет и Россию, вернее то, что от неё останется...


    Чтобы не проиграть Украине - её просто не надо было трогать.
    Можно было бы ввести против неё удушающие экономические санкции, оборвав все торгово-экономические отношения с этой страной.

    Параллельно тем временем укреплять границу с Украиной и наращивать там ОБОРОНИТЕЛЬНУЮ группировку войск РФ. Тысяч так 450 личного состава.

    И ничего бы тогда сейчас не было. Всего этого ужаса...

    Зачем было действовать так, как сделали 24-го февраля прошлого года - мне решительно непонятно...
    1. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 17:34
      +1
      Цитата: Погоны
      Цитата: svp67
      Как сообщает иранской информационное агентство IRNA, американцы решили сделать себе новогодний подарок, незаконно вывезя с территории Сирии нефть и пшеницу.
      Если проиграем сейчас на Украине, эта судьба ждет и Россию, вернее то, что от неё останется...


      Чтобы не проиграть Украине - её просто не надо было трогать.
      Можно было бы ввести против неё удушающие экономические санкции, оборвав все торгово-экономические отношения с этой страной.

      Параллельно тем временем укреплять границу с Украиной и наращивать там ОБОРОНИТЕЛЬНУЮ группировку войск РФ. Тысяч так 450 личного состава.

      И ничего бы тогда сейчас не было. Всего этого ужаса...

      Зачем было действовать так, как сделали 24-го февраля прошлого года - мне решительно непонятно...

      И как долго держать и содержать полумиллионную армию просто так в полях, без цели и задач, ждать пока им надоест и они и их родственники начнут негодовать?
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 17:49
      +3
      Цитата: Погоны
      Чтобы не проиграть Украине - её просто не надо было трогать.
      Вы когда выпиваете, то надо закусывать, ибо бред полный.
      Цитата: Погоны
      Можно было бы ввести против неё удушающие экономические санкции, оборвав все торгово-экономические отношения с этой страной.
      Ну т.е. Сейчас Европа прямо поставляет всё, а тогда бы не поставляла???
      Цитата: Погоны
      Параллельно тем временем укреплять границу с Украиной и наращивать там ОБОРОНИТЕЛЬНУЮ группировку войск РФ. Тысяч так 450 личного состава.
      Т.е. вы согласны с тем что рано или поздно оКраина напала бы на нас?
      Цитата: Погоны
      Зачем было действовать так, как сделали 24-го февраля прошлого года - мне решительно непонятно...
      Вам же Меркель ясно сказала, Минские соглашения только для того что бы вооружить Украину.
      Война была неизбежна, и бить надо первым.
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 18:09
        +2
        Ну т.е. Сейчас Европа прямо поставляет всё, а тогда бы не поставляла???


        А что именно поставляла Европа Украине до 24 февраля?

        Т.е. вы согласны с тем что рано или поздно оКраина напала бы на нас?


        Нет, не согласен. У Украины была слишком маленькая армия по численности для того, чтобы вторгаться в страну с армией в 2 млн. человек.
        НО меры по предупреждению, озвученные мной, предпринять бы стоило всё равно, просто чтобы показать, что Россия готова.

        Вам же Меркель ясно сказала, Минские соглашения только для того что бы вооружить Украину.


        Не вооружить, а усилить ВСУ, чтобы Крым больше никогда не повторился. Не подменяйте понятия.
        Или, может быть, вы мне назовёте, какие НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ вооружения поставили Украине с 2014 по 2022?

        Война была неизбежна, и бить надо первым.


        Да правда, что ли?
        А у нас по телевизору Соловьёв сотоварищи говорят, что мы со всем НАТО воюем. Что ж тогда по НАТОвской территории не ударили на упреждение?
  7. Saratoga833
    Saratoga833 Сегодня, 17:47
    0
    ",,, почему нет на территории Сирии некоего подразделения типа "Сольери" никому не подчиняющегося, но вооруженного американскими Джавелинами (которых украинцы побросали кучами) и люто ненавидящими Амеров?" По моему, занимаясь Украиной мы совсем забыли про Сирию. Ведь ничего особо не мешает приподнести большую свинью американцам, разбомбив эти колонны с награбленным, тем более, что никто их в Сирию не звал! И сделать это руками сирийцев, обеспечив их соответствующей техникой и вооружением.
  8. Погоны
    Погоны Сегодня, 18:02
    0
    Цитата: ARIONkrsk
    Цитата: Погоны
    Цитата: svp67
    Как сообщает иранской информационное агентство IRNA, американцы решили сделать себе новогодний подарок, незаконно вывезя с территории Сирии нефть и пшеницу.
    Если проиграем сейчас на Украине, эта судьба ждет и Россию, вернее то, что от неё останется...


    Чтобы не проиграть Украине - её просто не надо было трогать.
    Можно было бы ввести против неё удушающие экономические санкции, оборвав все торгово-экономические отношения с этой страной.

    Параллельно тем временем укреплять границу с Украиной и наращивать там ОБОРОНИТЕЛЬНУЮ группировку войск РФ. Тысяч так 450 личного состава.

    И ничего бы тогда сейчас не было. Всего этого ужаса...

    Зачем было действовать так, как сделали 24-го февраля прошлого года - мне решительно непонятно...

    И как долго держать и содержать полумиллионную армию просто так в полях, без цели и задач, ждать пока им надоест и они и их родственники начнут негодовать?


    Ерунду какую-то пишете.
    Не просто так - а с целью предупреждения Украины.

    Интересно, а как же Россия до всего этого "просто так" держала и содержала почти 2 млн. человек личного состава ВС РФ без цели и задач, а? И почему не негодовали ни военнослужащие, ни их родственники?
  9. starina
    starina Сегодня, 18:14
    0
    Абсолютный сюр.
    американцы, в чужой стране, без всякого разрешения строят базы, вывозят нефть и почие ништяки и их никто не трогает!!
    Вообще.Это как??
    Что, сирийская армия/власти не могут попросить у Ирана несколько хороших ракет и уничтожить пару баз?
    Абсолютно законнно, уничтожить , американские бандформирования. В ноль. В абсолютный ноль.
    Договорняки?
    Дайте мне другой мир, этот бесповоротно сошел с ума.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 19:53
      0
      Цитата: starina
      Абсолютно законнно, уничтожить , американские бандформирования. В ноль. В абсолютный ноль.

      После этого Сирии просто не будет, и Россия не поможет. США вторгались во Вьетнам, Ирак, Афганистан, и еще много много других стран. И чем этот случай отличается от Вьетнама? точно также поддерживают сепаратистов на северо-востоке Сирии. Сирия даже против этих самих сепаратистов без помощи России воевать не могла, а вы предлагаете по США ударить.
  10. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 19:36
    0
    Ну и как сирийцы на это реагируют - никак.
    Значит всё правильно делают америкосы. И нам так надо и тоже у них.