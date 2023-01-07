Китай договорился с правительством талибов о добыче нефти в Афганистане

В этот период в рамках проекта будет задействовано 4500 квадратных километров в трех провинциях

Обе стороны должны работать вместе и тесно сотрудничать, чтобы превратить проект в успешную модель китайско-афганского сотрудничества

Афганское руководство подписало контракт с китайской нефтяной компанией CPEIC. Китай договорился с талибами о добыче нефти в Афганистане.Об этом сообщает телекомпания TOLOnews (Афганистан).Документ подписывался в торжественной обстановке. На церемонии присутствовали высокие официальные лица Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) и посол КНР в Кабуле Ван Юй.Стороны договорились, что китайская сторона организует добычу нефти в бассейне реки Амударья. Как сообщил и.о. главы афганского министерства горнодобывающей промышленности и нефти Шахабуддин Делавар, в течение первых трех лет планируется провести исследования месторождения.- заявил чиновник.Уже на данном этапе планируется начать добычу сырья. Предполагается, что ее объем поначалу будет составлять от одной до 20 тысяч тонн. Нефтепереработка будет осуществляться на афганской территории.А всего месторождение содержит, согласно предварительным расчетам, 87 миллионов баррелей нефти.На первоначальном этапе в проект будет вложено 540 миллионов долларов. Срок действия контракта составляет 25 лет.- заявил в своем выступлении на церемонии посол КНР.По его словам, это станет примером и для других зарубежных инвесторов, которые также захотят сотрудничать с новыми властями Афганистана.