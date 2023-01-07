Китай договорился с правительством талибов о добыче нефти в Афганистане

Афганское руководство подписало контракт с китайской нефтяной компанией CPEIC. Китай договорился с талибами о добыче нефти в Афганистане.
Об этом сообщает телекомпания TOLOnews (Афганистан).
Документ подписывался в торжественной обстановке. На церемонии присутствовали высокие официальные лица Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) и посол КНР в Кабуле Ван Юй.
Стороны договорились, что китайская сторона организует добычу нефти в бассейне реки Амударья. Как сообщил и.о. главы афганского министерства горнодобывающей промышленности и нефти Шахабуддин Делавар, в течение первых трех лет планируется провести исследования месторождения.
В этот период в рамках проекта будет задействовано 4500 квадратных километров в трех провинциях
- заявил чиновник.
Уже на данном этапе планируется начать добычу сырья. Предполагается, что ее объем поначалу будет составлять от одной до 20 тысяч тонн. Нефтепереработка будет осуществляться на афганской территории.
А всего месторождение содержит, согласно предварительным расчетам, 87 миллионов баррелей нефти.
На первоначальном этапе в проект будет вложено 540 миллионов долларов. Срок действия контракта составляет 25 лет.
Обе стороны должны работать вместе и тесно сотрудничать, чтобы превратить проект в успешную модель китайско-афганского сотрудничества
- заявил в своем выступлении на церемонии посол КНР.
По его словам, это станет примером и для других зарубежных инвесторов, которые также захотят сотрудничать с новыми властями Афганистана.