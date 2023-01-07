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Китай договорился с правительством талибов о добыче нефти в Афганистане

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Китай договорился с правительством талибов о добыче нефти в Афганистане

Афганское руководство подписало контракт с китайской нефтяной компанией CPEIC. Китай договорился с талибами о добыче нефти в Афганистане.


Об этом сообщает телекомпания TOLOnews (Афганистан).

Документ подписывался в торжественной обстановке. На церемонии присутствовали высокие официальные лица Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) и посол КНР в Кабуле Ван Юй.

Стороны договорились, что китайская сторона организует добычу нефти в бассейне реки Амударья. Как сообщил и.о. главы афганского министерства горнодобывающей промышленности и нефти Шахабуддин Делавар, в течение первых трех лет планируется провести исследования месторождения.

В этот период в рамках проекта будет задействовано 4500 квадратных километров в трех провинциях

- заявил чиновник.

Уже на данном этапе планируется начать добычу сырья. Предполагается, что ее объем поначалу будет составлять от одной до 20 тысяч тонн. Нефтепереработка будет осуществляться на афганской территории.

А всего месторождение содержит, согласно предварительным расчетам, 87 миллионов баррелей нефти.

На первоначальном этапе в проект будет вложено 540 миллионов долларов. Срок действия контракта составляет 25 лет.

Обе стороны должны работать вместе и тесно сотрудничать, чтобы превратить проект в успешную модель китайско-афганского сотрудничества

- заявил в своем выступлении на церемонии посол КНР.

По его словам, это станет примером и для других зарубежных инвесторов, которые также захотят сотрудничать с новыми властями Афганистана.

Автор:
Использованы фотографии:
https://en.wikipedia.org/Посольство США в Кабуле
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25 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:45
    0
    Явно это наследие СССР,мы не только там войска держали.
    1. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 16:57
      +1
      Явно это наследие СССР,мы не только там войска держали.

      А всего месторождение содержит, согласно предварительным расчетам, 87 миллионов баррелей нефти.

      В СССР с такой мелочевкой никто и связываться не стал, например только на Самотлорском месторождении (у нас в Зап.Сибири) было добыто 2,8 млрд.т нефти.
      Для справки: 1 баррель равен 160 л. В одной тонне пять с половиной бочек. Вот и прикиньте.
      1. smart fellow
        smart fellow Сегодня, 17:31
        +1
        7,33 барреля в 1 тонне.
        1 баррель (американский, нефтяной) = 42 галлона ≈ 158,988 литров = 0,158988 м³ 1 баррель (американский, нефтяной) ≈ 0,1364 тонн нефти (в среднем по США, более точно зависит от марки нефти и температуры/плотности) = 136,4 кг нефти.
        1. Andy_nsk
          Andy_nsk Сегодня, 20:30
          0
          7,33 барреля в 1 тонне.

          да, с арифметикой я слегка напортачил... ну тем более, их 87 млн. баррелей это несчастные 12 млн тонн (которые не факт, что добудут, возможно разведка завысила результаты, и насколько эти баррели легко извлечь - тоже не известно), по сравнению с Самотлорскими 2800 млн. тонн - не сопоставимы.
          Вообще такие вбросы про некую найденную нефть регулярно вижу. Самый яркий случай, лет десять назад подняли шум в песочнице о "большой залежи нефти" прямо под Лондоном и аэропортом Хитроу. По всем СМИ прошло, ну и где эта хитровская нефть?
          Скажу по секрету: нефть содержится в каких то мизерных количествах в осадочных породах, но экономически целесообразно добывать её далеко не везде.
  2. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 16:46
    +2
    Уже на данном этапе планируется начать добычу сырья. Предполагается, что ее объем поначалу будет составлять от одной до 20 тысяч тонн.
    В день, в неделю, в год?
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 16:49
      -2
      а как же наши "монополизды" ?..."вентили перекроем"...перекрыли уже...легче?
      1. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 17:11
        0
        Цитата: Дедкастарый
        а как же наши "монополизды" ?

        Какое отношение ваш "монополиздизм" имеет к моему комментарию?
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 16:50
    +6
    Китай договорился с правительством талибов о добыче нефти в Афганистане
    А там и до редкоземельных не далеко...
    Молодцы китайцы..., просто Молодцы. "Тихой сапой" вырастает новый мировой Гегемон
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 17:00
      +3
      Молодцы китайцы..., просто Молодцы. "Тихой сапой" вырастает новый мировой Гегемон

      Не "Тихой сапой" а семимильными шагами китайцы ведут освоение земель с полезными ископаемыми не только в Азии а и в Африке . Это только Россия кормит нуждающихся по всему Миру бесплатно.
      1. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Сегодня, 17:41
        +1
        Цитата: частное лицо
        Молодцы китайцы..., просто Молодцы. "Тихой сапой" вырастает новый мировой Гегемон

        Не "Тихой сапой" а семимильными шагами китайцы ведут освоение земель с полезными ископаемыми не только в Азии а и в Африке . Это только Россия кормит нуждающихся по всему Миру бесплатно.

        Пока мы кормим голодающих в мире, китайцы осваивают недра этих голодающих и зарабатывают деньги для своей страны и народа. Нашим верхам не мешало бы подумать и о своих бедных, а не повышать пенсии и з/п на 3-4% с гордостью по всем новостям.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:08
      +1
      Цитата: svp67
      "Тихой сапой" вырастает новый мировой Гегемон

      Вряд ли.
      Китай, в отличие от США, никогда не думал о роли "мирового жандарма" и о подчинении всего мира своим интересам - что, собственно, и формирует понятие "мирового гегемона". Китаю, по большому счёту, плевать на геополитику - его интересуют, в первую очередь, деньги. И во вторую тоже. Но, в отличие от скороспелого переростка США, Китай, опираясь на свою историю, понимает, что империя, построенная на грабеже, рано или поздно рухнет - сколько их, таких "вумных", было уже...
      А вот договориться, сделать хорошо "вашим" и, в особенности, "нашим" (себе, то есть) - это не гегемония, а то, о чём всегда говорил Советский Союз и сейчас говорят у нас - взаимовыгодное сотрудничество.
      Ну, как "взаимовыгодное"...
      1. Михаил Маслов
        Михаил Маслов Сегодня, 17:31
        +2
        Китай,развивается довольно успешно,но и милитаризация идет не менее успешно.И утверждать что вся мощь будет только на парадах глупо.Да га роль мирового жандарма Китай не пойдет.А вот в регионе бойтесь и готовтесь Китай себя покажет
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 19:37
          0
          Цитата: Михаил Маслов
          Да га роль мирового жандарма Китай не пойдет.А вот в регионе бойтесь и готовтесь Китай себя покажет

          И не только в регионе - о том я и говорил. Но командовать он не хочет. Быть главным - это не только ништяки получать, это ещё и "отвечать за тех, кого приручили". А вот это Китаю, в отличие от Америки, на фиг не надо. Их самих полтора миллиарда - товарищу Си есть о ом думать и без глобальной гегемонии.
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 18:07
      0
      Цитата: svp67
      А там и до редкоземельных не далеко...
      Молодцы китайцы...,

      Да, Сергей, молодцы, требуют выполнения обещанного и не прощают долгов. Ведь как пришлось бывшим нашим республикам долги им возвращать.Территориально. В тоже время нарушали договора с Россией и ничем их РФ не подвергли.
  4. Osmodey
    Osmodey Сегодня, 16:58
    0
    Китай уверенно гнет свою линию. В то время, как мы платим бандерлогам деньги, за транзит газа
  5. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 16:58
    +1
    Надеюсь все поняли. что сказка про лучшую внешню стратегию оказалась всего лишь сказкой.
  6. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:59
    +4
    И почему это не мы? Не признаем талибов, и думаем, какие санкции нам ввести против Кима Чена Ына?
    Гуттаперришш не разрешает?
    1. midivan
      midivan Сегодня, 19:58
      0
      [/quote]И почему это не мы? [quote]
      Почитайте комментарии и статьи хотя-бы полугодичной давности, а если лень, то коротко- Талибан бандиты фиии, как с ними можно сотрудничать они же запрещены на территории РФ, талибы приехали в Москву фиии шо тут делать дикарям... А когда место заняли -аяяй яй ай ай гипс китайцы стырили... crying
  7. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 17:05
    +5
    Хочется спросить - а где наш МИД? Почему Россия продолжает соблюдать санкции Запада против КНДР, Ирана, того же Афганистана? Может, уж если уж тебя "имеют" - то хотя бы прекратить "подмахивать" насильнику?
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 17:27
      -1
      Да что вы у наших "лобби" цевилизованный мир,а дикари им зачем.Нет у нас в РФ вообще какой то внятной политике,даже в отношении своей страны,а вы про Афганистан.
    2. smart fellow
      smart fellow Сегодня, 17:42
      0
      Почему Россия продолжает соблюдать санкции Запада против КНДР

      Потому что экономикой рулят бухгалтеры, а в МИД попадают по родственным связям. Проект "Победа" стоимостью $25 млрд. по добыче золота в КНДР был закрыт из-за санкций ООН, запрещающих импорт из КНДР золота, РЗМ и всех других металлов. При этом все деньги остались бы в России т.к. в качестве компенсации предполагалось реконструировать железные дороги и линии электропередач российскими компаниями. Попутно должны были исследовать запасы РЗМ, а австралийской компанией месторождение РЗМ в КНДР было оценено как самое крупное в мире. Россия проголосовала за эти санкции, экспертом для МИДа был академик Толорая. Инициатором санкций был Китай который тогда хотел наказать Пхеньян за развитие ракетно-ядерной программы которая якобы стала причиной развертывания ПРО США в Южной Корее и Японии, а также устранить конкурента по добыче РЗМ.
  8. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 17:25
    -1
    Молодцы китайцы,если будет война с "цивилизованным миром",будет маленький запас ресурсов.Это первые ваши в сотрудничестве,думаю дальше больше и лучше.И именно так шаг за шагом без войны,без претензий Китай тихо завоюет Афганистан,не быстро,но вода камень точит.
  9. Антон Болдаков
    Антон Болдаков Сегодня, 19:25
    0
    Ха! Мне вот интересно - есть ли тут кто-то, кто верит, что "Талибан" будет вот прям до буковки исполнять все пункты договора? Не смешите. Понятно что Китай собирается продавать российскую нефть под видом афганской.
  10. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 19:39
    0
    Молодцы китайцы. Они давят по всему миру. Будущее за ними. Америки в Африке уже меньше чем Китая и это только начало.
    1. Кузмицкий
      Кузмицкий Сегодня, 21:51
      0
      Америки в Африке последнее время не особо и много было. Наверное, больше было Франции или даже России. А вот Латинскую Америку, которую США считали своей вотчиной, китайцы к рукам потихоньку прибирают.

      И Афганистан, который рядом с КНР находится и "без присмотра" остался, Пекин точно не прохлопает.