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Посол Украины в Лондоне признал серьёзные потери ВСУ в живой силе

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Посол Украины в Лондоне признал серьёзные потери ВСУ в живой силе

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил в интервью американскому журналу Newsweek о том, что, несмотря на засекречивание данных Киевом о точных цифрах потерь, они крайне велики.


Мы теряем людей направо и налево. В то же время мы не предаём огласке, какое количество из них военных, а какое гражданских, но потери ВСУ в живой силе – серьёзны

– подчеркнул дипломат.

В то же время сам Пристайко призывает Запад в дальнейшей эскалации. По мнению главы украинского дипломатического представительства, боевые действия на Украине являются уникальным шансом для Запада с тем, чтобы «разобраться» с РФ.

Вадим Пристайко:

В нашем мире не так много стран, которые бы могли себе позволить жертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития с целью победы над агрессором. Я прекрасно понимаю проблему, которая может возникнуть ввиду наличия у России ядерного арсенала. Стоит им только нажать на кнопку, как тут же будет уничтожена вся планета. В то же время я даже солидарен с тем, о чём говорит и так беспокоится Илон Маск. Это как раз то, с чем мы столкнёмся если не сейчас, то позже

Более того, как заявил Пристайко, проведение каких-либо мирных переговоров с Россией не имеет никакого смысла:

поскольку они будут всячески пытаться сохранить контроль над захваченными землями

При этом Пристайко, подыгрывая США, решил напугать Запад тем, что Россия стремится восстановить многополярность в мире.

Отметим, что ранее министр обороны Украины Алексей Резников сделал заявление касательно того, что участие ВСУ в противостоянии с Россией идёт в соответствии со стратегией НАТО.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.mil.gov.ua/
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40 комментариев
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  1. _Engineer_
    _Engineer_ Сегодня, 17:10
    -12
    Судя по фото, и прочим видео, наши столько там бросили техники, что мелькает чуть ли ни в каждом кадре, наводит на определённые мысли.... Опять же, если бросили в силу халатности , это одно, но ни чем не лучше, если в силу её не исправности, опять же, получается что "на разборку в феврале" поехали на "неисправной технике". Что тут добавишь, "продажа и распил" ремонтного завода в Саратове, как не льзя к стати.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:12
      +3
      Интересно после таких признаний его уволят?
      В Киеве не называют точных цифр убитых и раненых солдат, но потери ВСУ очень большие, заявил Newsweek украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.
      "Мы теряем людей направо и налево… Можете представить, что цифры огромны, непостижимы", - сказал он.

      https://rg.ru/2023/01/07/posol-ukrainy-pristajko-kiev-teriaet-soldat-napravo-i-nalevo-eto-nepostizhimo.html
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 17:31
        +2
        Цитата: Orange-Bigg
        Интересно после таких признаний его уволят?

        Нет, она так выполняет требование Киева о выпрашивании нового оружия и боевой техники
    2. DenZ
      DenZ Сегодня, 17:15
      +7
      Ну если Вы "чуть ли не в каждом кадре" видите только брошенную РФ технику то это действительно наводит на определенные мысли...Есть видео как севший из-за неисправности Ка-52 взорвали. Так что делают что могут.
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 17:34
      +4
      Цитата: _Engineer_
      Судя по фото, и прочим видео, наши столько там бросили техники, что мелькает чуть ли ни в каждом кадре, наводит на определённые мысли....

      Да не часто они там и мелькают, не надо наводить тень на плетень, у них достаточно большие проблемы с её ремонтом, вот они часто одну и ту же боевую единицу в кадр и пытаются вставить... А вот то, что вместо своего, чисто "украинского" вооружения все больше мелькает иностранное, это да...
    4. alexoff
      alexoff Сегодня, 17:59
      0
      Ну по рассказам украинских пропагандистов там им столько танков оставили, что непонятно, почему им требуются западные поставки. И почему захваченные и потом уничтоженные Т-72 появляются гораздо реже, чем к примеру турецкие бронемашины, коих полсотни на всю страну поставили. Возможно просто кадры с разных сторон показывают?
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:12
    +12
    Хорошо что они не просят переговоров. И чем дольше тем лучше!
    1. Михаил0221
      Михаил0221 Сегодня, 17:34
      +4
      Хорошо что они не просят переговоров. И чем дольше тем лучше!
      у нас нет сейчас смертной казни. Куда девать такое количество нацистов? Вот идёт ликвидация..
      Пишу постоянно потери около 300 тыс. с тер. обороной, полицией и всякого остального нацисткого дерьма.
      Вот и посол подтверждает. Что вам ещё нужно чубатые????
      1. Эдик
        Эдик Сегодня, 17:48
        +3
        Цитата: Михаил0221
        у нас нет сейчас смертной казни. Куда девать такое количество нацистов? Вот идёт ликвидация..

        То есть вы считаете всех мобилизованных украинцев нацистами?Вам не кажется что вы не много зомбированы и встаете в один ряд с украинцами которые говорят о России как о мордоре?Или вы пропагандист который старается расчеловечить украинцев.Я считаю что для нас это общая трагедия,что нас стравили с друг другом.Нам одно в уши льют, им другое и у всего есть своя цель и интерес.
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 18:01
          +1
          Да и в немецкой армии не все были нацистами, ведь на выборах довольно много голосов было за коммунистов отдано, ведь так?
        2. Михаил0221
          Михаил0221 Сегодня, 18:07
          -2
          Или вы пропагандист который старается расчеловечить украинцев.Я считаю что для нас это общая трагедия,что нас стравили с друг другом.Нам одно в уши льют, им другое и у всего есть своя цель и интерес.
          Вы правы я российский пропагандист. Люблю Россию, как сын искренне и нежно.
          Одной из главных наших (прежде всего руководства) ошибок, была вера в то, что вы нам братья. Пришли к вам на помощь, берите власть в свои руки, прогоняйте нацистов, и оставайтесь независимыми в определённых регионах. Впихивали Донбасс 8 лет в Украину... Не пошли в 2014 году дальше, не захотели присоединяться ещё регионы... Дотации 30 лет за газ. Что вам ещё нужно было? Задницу мёдом намазать? Регионы к которым вы никакого отношения не имеете не захотели отпускать. А вы как встретили братьев???
          Да всу это нацисты, такие же как вермахт в годы Великой Отечественной. Вспоминается разговор пленного офицера со Сладковым. (если не ошибаюсь) Он спросил: "Испытывают ли сомнения кто - нибудь из офицеров всу когда стреляют в мирный город Донецк?" Ответ: "нет".
          Испытываю ли я жалость к населению 404 ой? детей конечно жалко, взрослое население - нет. Население поражёно нацизмом. Украину нужно пропустить через огонь, огонь очищения, очищения от нацизма без этого увы никак.
          1. Эдик
            Эдик Сегодня, 18:19
            +2
            Цитата: Михаил0221
            Вы правы я российский пропагандист. Люблю Россию, как сын искренне и нежно.

            Хорошо!А любовь к Украине может быть у украинцев?Или вы им в этом отказываете и они могут быть только лишь нацистами?Трагедия Украины в том,что к власти там пришли люди которые обслуживают интересы другого государства.При этом подменяя и историю и действительность своими извращёнными трактовками, они науськивают украинцев на Россию всем своим государственным аппаратом.
            1. БойКот
              БойКот Сегодня, 18:31
              0
              А любовь к Украине может быть у украинцев?
              А почему любовь к Украине стала синонимом ненависти к России?
              1. Эдик
                Эдик Сегодня, 18:42
                0
                Цитата: БойКот
                А почему любовь к Украине стала синонимом ненависти к России?

                Пропаганда так действует когда задают вектор собственных интересов.Интерес был держать Россию в стойле,украинцы это лишь инструмент.
            2. Михаил0221
              Михаил0221 Сегодня, 18:53
              0
              Трагедия Украины в том,что к власти там пришли люди которые обслуживают интересы другого государства.При этом подменяя и историю и действительность своими извращёнными трактовками, они науськивают украинцев на Россию всем своим государственным аппаратом.э
              Так не мешайте... Почему вы мешаете себя освободить? Зачем вы ложите своих сынов? Зачем вы их посылаете на ликвидацию, на уничтожение... У нас президент либерал, он вам оставит кусочек территории и будите там спокойно жить. Если успокоитесь.
        3. Закиров Дамир
          Закиров Дамир Сегодня, 18:36
          0
          Цитата: Эдик
          То есть вы считаете всех мобилизованных украинцев нацистами?

          Враг, которого нужно уничтожить. Так лучше?


          Цитата: Эдик
          Или вы пропагандист который старается расчеловечить украинцев. Я считаю что для нас это общая трагедия,что нас стравили с друг другом.

          Если украинцы сами захотели, чтобы их стравили, то чем Вы можете им помочь? Да и таким остервенением, против "москалей", не каждая страна НАТО может похвастаться. Тут даже поляки с прибалтами отдыхают на фоне русофобии "братского народа".

          С 24 февраля на Украине идёт процесс очищения русского мира по принципу "лучше меньше да лучше!" И чем больше утилизируем, тем лучше!

          Цитата: Эдик
          Нам одно в уши льют, им другое и у всего есть своя цель и интерес.

          Так озвучьте эти цели и интересы, кому и что льют!
          1. Эдик
            Эдик Сегодня, 18:52
            -1
            Цитата: Закиров Дамир
            Враг, которого нужно уничтожить. Так лучше?

            Да,сейчас украинцы стали врагами для будущего России,так как действуют против наших интересов.
            Цитата: Закиров Дамир
            Если украинцы сами захотели, чтобы их стравили, то чем Вы можете им помочь?

            Ну они не сами захотели,а этого очень сильно добивался и воплощал в жизнь Запад.И в этом случае и Россия и Украина проигравшие стороны.Выигрывает в этой игре пока Запад.Вот чем эта игра закончится для запада,пока вопрос.
            1. Закиров Дамир
              Закиров Дамир Сегодня, 20:16
              0
              Цитата: Эдик
              Цитата: Закиров Дамир
              Враг, которого нужно уничтожить. Так лучше?

              Да,сейчас украинцы стали врагами для будущего России,так как действуют против наших интересов.

              Ну слава богу, а то Ваш комментарий насчёт братского народа на слезу начал пробивать.

              Цитата: Эдик
              Ну они не сами захотели,а этого очень сильно добивался и воплощал в жизнь Запад. И в этом случае и Россия и Украина проигравшие стороны. Выигрывает в этой игре пока Запад.

              Ан нет, поторопился насчёт "слава богу"! В Великой Отечественной массовый украинский коллаборационизм тоже "в жизнь Запад воплощал"?

              Цитата: Эдик
              Вот чем эта игра закончится для запада,пока вопрос.

              Зато для Украины не вопрос!
              1. Эдик
                Эдик Сегодня, 20:51
                -1
                Цитата: Закиров Дамир
                Ан нет, поторопился насчёт "слава богу"! В Великой Отечественной массовый украинский коллаборационизм тоже "в жизнь Запад воплощал"?

                С "массовым"не согласен!А так он везде был, не только в УССР и вы должны бы были это знать.
          2. Михаил0221
            Михаил0221 Сегодня, 18:55
            0
            Если украинцы сами захотели, чтобы их стравили, то чем Вы можете им помочь? Да и таким остервенением, против "москалей", не каждая страна НАТО может похвастаться. Тут даже поляки с прибалтами отдыхают на фоне русофобии "братского народа".
            Благодарю Вас очень хорошие аргументы.
        4. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 21:42
          +1
          Цитата: Эдик
          Цитата: Михаил0221
          у нас нет сейчас смертной казни. Куда девать такое количество нацистов? Вот идёт ликвидация..

          То есть вы считаете всех мобилизованных украинцев нацистами?Вам не кажется что вы не много зомбированы и встаете в один ряд с украинцами которые говорят о России как о мордоре?Или вы пропагандист который старается расчеловечить украинцев.Я считаю что для нас это общая трагедия,что нас стравили с друг другом.Нам одно в уши льют, им другое и у всего есть своя цель и интерес.

          Влад, ну нас то в России лечить не надо. Вы их, на украине, попытайтесь вылечить. Они же ещё до войны скакали и орали - "москаляку на гиляку", а уж после 10 месяцев б/действий, там вменяемых вообще единицы остались, да и те из старшего поколения, которое ещё СССР помнит. Надо просто признать тот факт, что сейчас мы воюем не за "украинский народ", а за то, что бы на территории бывшей украины ликвидировать натовское боевое подразделение сформированное из украинцев находящееся на содержании НАТО и подчиняющееся комитету начальников штабов НАТО. Все остальные рассуждения, о братскости или кровнородству, лукавство великое есть.
      2. Sadam2
        Sadam2 Сегодня, 18:03
        +1
        Михаил вы тут как самый агресивный - подискутирую - а сколько вы видите приемлемо убить укров? мильон ? десять ? всех? вот те 300 тыщ у них каждого семья родня - вот вам и мотивированные бойцы .... где предел той мясорубки .? и для чего ? вам земли мало ? приезжайте к нам 8 часов лету до Владика и 5 часов на автобусе до Находки ....треть уже разбежалась за посл 20 лет ...здесь очень нужно население ... ипотека гектар ...
        1. Михаил0221
          Михаил0221 Сегодня, 18:36
          -3
          Михаил вы тут как самый агресивный - подискутирую - а сколько вы видите приемлемо убить укров? мильон ? десять ? всех? вот те 300 тыщ у них каждого семья родня - вот вам и мотивированные бойцы .... где предел той мясорубки .?
          предел есть... Победа России. Бегите из Украины, на запад или куда там хотите. Или как Червонный Байкер вы поняли, что нужно бежать, когда свет переодически пропадать стал?
          Убить сколько? Сколько необходимо для победы. Да и вообще зачем нацисту жить? Над людьми издеваться и убивать? Нужно выявлять и казнить всех нацистов на освобождённых землях. Военным преступникам расстрел, гражданским - висилица.
          1. 1razvgod
            1razvgod Сегодня, 19:00
            +1
            Про памятник в трептов парке слышали? По ошибке поставили?
          2. Sadam2
            Sadam2 Сегодня, 19:45
            0
            еще больше вопросов ))
            в чем для вас будет заключаться победа не лозунговая а из имеющихся реальностей?
            не скромно спрошу - вы застрахованы от военкомата?
            как вы далеко готовы пойти ? донировать ? в окопы ? пенсией подвинуться ( дефицит уже 3 трилиона на 23г ) ...? новая Сев Корея с занавесом на десятилетия для ваших внуков ...?
            Вы на себя обижаетесь ? на свое правительство? на соседнее государство ? что живете в сегодняшней реальности ... откуда такая жажда крови ? наци фаши ругательное слово с обеих сторон
            надо ли переключаться на Финляндию тк они по факту расширяют НАТО на восток .. там тож можно фашев найти и какие то русские есть
  3. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 17:15
    +15
    Раз до последнего украинца, то до последнего украинца, и нечего жаловаться!
    1. Закиров Дамир
      Закиров Дамир Сегодня, 18:41
      +1
      Цитата: Сергей3
      Раз до последнего украинца, то до последнего украинца, и нечего жаловаться!

      Согласен! А последнему украинцу памятник в Киеве над Днепром поставим, выше и краше существующего. Всей страной скинемся по такому случаю!
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 17:30
    +1
    Посол Украины в Лондоне признал серьёзные потери ВСУ в живой силе
    Это просто повод выпросить ОРУЖИЕ, особенно технику у западных партнеров.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:45
      0
      Цитата: svp67
      Это просто повод выпросить ОРУЖИЕ, особенно технику у западных партнеров.

      А чего просить оружие, запад США его и так дадут, он сами знают, что и сколько давать, а вот денежки доллары еврики, просить нужно, вот тут запад очень уж жадноват.
  5. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 17:40
    +2
    На самом деле уже понятно, что Россия воюет не с Украиной, а с блоком НАТО .
    Ибо без колоссальных вливаний коллективного запада (финансов , вооружений , наёмников) Украина давно бы уже была принуждена к миру.
    Но Западные государства во главе с США опять сбились в стаю и в очередной раз надеются уничтожить Россию .
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 17:52
      0
      Украина, страна наёмник. За деньги и с чужим (своё практически закончилось) оружием воюет с Россией за чужие ценности.
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:42
    +1
    Отметим, что ранее министр обороны Украины Алексей Резников сделал заявление касательно того, что участие ВСУ в противостоянии с Россией идёт в соответствии со стратегией НАТО.

    Этот как всегда, болтлив на язычок, все планы НАТО выложил. До этого все орали, что "Украина защищает Европу и демократию", а этот выболтал, что "это стратегия НАТО".
  7. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 18:23
    -2
    Это не может не радовать.
    Чем тяжелее звук гитар, тем хуже для врага. А там, теперь уж враг. Без сюсюканий и обнимашек hi .
    И мы делаем оборонзаказ- чтобы разгромить всю эту с....чь...
    Без сюсюканий и обнимашек.
    Загибаемся можно сказать на работе. Чтобы СВО завершалось у кратчайшие сроки. И минимальными потерями для наших бойцов.
  8. chingachguc
    chingachguc Сегодня, 18:49
    +1
    Неожиданность: люди заканчиваются
  9. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 18:52
    +1
    По мнению главы украинского дипломатического представительства, боевые действия на Украине являются уникальным шансом для Запада с тем, чтобы «разобраться» с РФ.

  10. buslaif
    buslaif Сегодня, 18:55
    +1
    Цитата: Sadam2
    где предел той мясорубки .? и для чего ? вам земли мало ?

    Причина войны вовсе не в нехватки территории и вы это прекрасно должны знать. Не сравнивайте Россию с нацистским режимами на Украине и Западе. Почти восемь лет жертвой массированных обстрелов из крупнокалиберной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения становится мирное население, которое не участвовало в вооруженном конфликте. Гибли женщины, дети и старики. Разрушены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жизнедеятельности. В результате среди раненых — не менее 5 500 мирных жителей. Более 2 600 гражданских лиц погибло. Уничтожено и частично разрушено более 2 200 объектов гражданской инфраструктуры. И что? Пусть дальше убивали бы, жгли, расстреливали и бомбили? Жаль, что в 2014 не спохватились, может быть тогда удалось избежать стольких жертв среди населения Донбасса? В Донбассе была сформирована огромная группировка, которая бы пошла в удобный для США момент в атаку на республики Донбасса. Размер и мощь этой группировки таковы, что у защитников республик не было бы ни единого шанса ей противостоять. Россия оказалась перед выбором: либо наблюдать со стороны за уничтожением республик с дальнейшим геноцидом их населения, значительная часть которого уже является гражданами Российской Федерации, либо вмешаться. Попытка отсидеться в стороне означала бы катастрофический удар по репутации и доверию к власти внутри России и унижение на международной арене. Нанеся превентивный удар, мы ничего не потеряли, как если бы вмешались по ходу сложившейся ситуации и получили бы ровно ту же реакцию Запада, что мы наблюдаем сегодня. России была подготовлена США ловушка начинать боевые действия в крайне тяжелых и невыгодных условиях .Война России на Украине была неизбежна и воюем мы там не с Киевом, а с Вашингтоном,который воюет руками украинцев и наёмников со всего мира. Главное, что удалось полностью отменить американский сценарий, начав боевые действия первыми.
  11. Igor Markin
    Igor Markin Сегодня, 18:58
    0
    по словам людей которые в силу ряда причин вернулись с передка: "украинцы давно уже не воюют, наемники, потери колоссальные, но они как зомби".
  12. T800-101
    T800-101 Сегодня, 19:03
    0
    Цитата: Эдик
    Трагедия Украины в том,что к власти там пришли люди которые обслуживают интересы другого государства.

    Трагедия России заключается ровно в том же. В итоге украинцы ненавидят русских, русские ненавидят украинцев. Американцы и англичане смотрят на это и периодически немножко псикают в штаны от радости.
    А ура-патриоты с обеих сторон рвут глотки, признавая убить как можно больше славян...
    1. Эдик
      Эдик Сегодня, 19:17
      +1
      Цитата: T800-101
      Трагедия России заключается ровно в том же.

      У России есть вполне обоснованный интерес, не расширение Нато на восток!Но её не кто не слышал и не хотел учитывать её интересы request
  13. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 19:55
    -1
    Признает и добавляет: а чего это жалеть то?