Посол Украины в Лондоне признал серьёзные потери ВСУ в живой силе

Мы теряем людей направо и налево. В то же время мы не предаём огласке, какое количество из них военных, а какое гражданских, но потери ВСУ в живой силе – серьёзны

В нашем мире не так много стран, которые бы могли себе позволить жертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития с целью победы над агрессором. Я прекрасно понимаю проблему, которая может возникнуть ввиду наличия у России ядерного арсенала. Стоит им только нажать на кнопку, как тут же будет уничтожена вся планета. В то же время я даже солидарен с тем, о чём говорит и так беспокоится Илон Маск. Это как раз то, с чем мы столкнёмся если не сейчас, то позже

поскольку они будут всячески пытаться сохранить контроль над захваченными землями

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил в интервью американскому журналу Newsweek о том, что, несмотря на засекречивание данных Киевом о точных цифрах потерь, они крайне велики.– подчеркнул дипломат.В то же время сам Пристайко призывает Запад в дальнейшей эскалации. По мнению главы украинского дипломатического представительства, боевые действия на Украине являются уникальным шансом для Запада с тем, чтобы «разобраться» с РФ.Вадим Пристайко:Более того, как заявил Пристайко, проведение каких-либо мирных переговоров с Россией не имеет никакого смысла:При этом Пристайко, подыгрывая США, решил напугать Запад тем, что Россия стремится восстановить многополярность в мире.Отметим, что ранее министр обороны Украины Алексей Резников сделал заявление касательно того, что участие ВСУ в противостоянии с Россией идёт в соответствии со стратегией НАТО.