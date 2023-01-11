«Литиевый голод» рушит амбиции России

Типичная добыча солей лития в Южной Америке. Источник: battery-industry.ru
Реалии санкций
Щелочной металл литий Россия всегда закупала за рубежом, в основном в Чили, Аргентине и Боливии. Были времена, когда Советский Союз занимал второе место в мире по объёмам производства этого металла, уступая только Соединенным Штатам. Но пришли 90-е годы и добыча лития в России оказалась нерентабельной. Между тем первый литиевый рудник появился ещё в 1941 году в Восточном Забайкалье на Завитинском месторождении. В 1997 году его закрыли.
Наступил февраль 2022 года и на Россию посыпались санкции. Причём не только от стран, которые у нас привыкли ассоциировать с коллективным Западом, а от вполне лояльных ранее. Аргентина и Чили перестали поставлять литий в нашу страну. Это объяснимо – местные промышленники тесно связаны с Илоном Маском и его «Теслой». Пока эксклюзивным поставщиком осталась Боливия, но это пока до неё не дотянулись руки из Вашингтона. Оптимисты считают, что сейчас переживать за поставки литиевого сырья из Боливии не стоит – в стране сейчас вполне лояльное Кремлю правительство. Пессимисты указывают на объёмы производства и потребления. Каждый год Россия закупает порядка 7-8 тысяч тонн карбоната лития, а Боливия способна производить всего около 2 тыс. тонн ежегодно. Этот дисбаланс грозит оставить нашу страну без литиевого сырья.
Литий. Источник: atomic-energy.ru
Между тем литий для России имеет стратегическое значение. И дело даже не в литийионных аккумуляторах, о которых говорят на каждом углу, а в широком спектре продукции гражданского и оборонного значения. Щелочной металл используется в изготовлении особых сплавов, например, на пару с алюминием для авиационной промышленности. Ядерной промышленности жизненно необходим литий в качестве теплоносителя в реакторах – для получения радиоактивного изотопа водорода трития, который, в свою очередь, применяют в качестве экранирующего средства для поиска тепловых нейтронов. Фармацевты применяют соли лития как основу для широкого спектра препаратов. Неудивительно, что заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Владислав Демидов чуть было не запаниковал, когда России заблокировали часть поставок лития. По его словам, страну ждут «гигантские» проблемы.
Особую актуальность формирующийся «литиевый голод» приобретает после прочтения «Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года». Если верить этому документу, который пока никто не отменял и не корректировал, то уже в следующем году в России должны выпускать не менее 25 тыс. электромобилей. А к 2030 году каждое десятое транспортное средство, производимое в стране, не будет иметь двигателя внутреннего сгорания – его место займут электромотор и литийионная тяговая батарея. Это без преувеличения настоящая технологическая революция в отдельно взятой стране. Для понимания ситуации приведём пример – на данный момент в России нет серийного производства простейших по мировым меркам модулей АБС и блоков управления подушками безопасности. А здесь массовое производство сложнейших электромобилей. Впрочем, у этой программы есть очевидное решение – отдать всё на откуп китайцам. В КНР уже сейчас десять процентов новых машин на батарейках. Они и батареи умеют делать (для этого немало собственных запасов лития), и электромобили. Примерно как сейчас в Москве освоили производство «исконно русского Москвича», а на самом деле – отвёрточную сборку китайского JAC.
Надежду, что с электромобильным будущим будет не совсем так, как с «Москвичем», дарят планы постройки российской гигафабрики в Калининградской области. Речь о проекте «Росатома», нацеленного на создание завода для производства аккумуляторных батарей для электромобилей. В 2026 году около Балтийской АЭС запустят выпуск литийионных аккумуляторов для 45 тыс. электрокаров, большая часть из которых будет легковыми. К слову, производство стратегически важной продукции разместили всего в десяти километрах от страны НАТО – Литвы. Менеджеры поясняют, что российский анклав в самом сердце Европы был выбран не случайно – здесь якобы и транспортная доступность на уровне, и климат позволяет строить круглогодично, и технологичная готовность площадки. Особенно умиляет «транспортная доступность» в свете не столь давней блокады со стороны Литвы. Но оставим это на совести проектантов. Общая ёмкость выпускаемых батарей по плану должна составить не менее 3 ГВт•ч в год, а в перспективе возможно четырехкратное увеличение ёмкости. Среди потребителей продукции числится КамАЗ, ГАЗ, местный калининградский «Автотор», «Волгабас» и, возможно, АвтоВАЗ. Разрабатывать технологию производства батарей «Росатом» будет в кооперации с южнокорейской Enertech International – и это ещё одно узкое место проекта, если помнить, насколько Сеул зависим от мнения Вашингтона.
Дело во всей этой истории осталось за малым – найти необходимые объёмы лития с учётом постоянно растущих потребностей России.
Литий made in Russia
За потребности «Росатома» пока можно не беспокоиться – по данным СМИ, в отрасли накоплен необходимый на первое время объём сырья. Атомщики намекают, что готовы инвестировать в расширение добычи и производства карбоната лития в Боливии. Некоторые эксперты называют эту страну «литиевой Саудовской Аравией», и кто первый успеет освоить немалые запасы, заберёт хороший куш. Боливия уже объявила конкурс на разработку – на данный момент участвуют шесть компаний. Из них одна американская контора, четыре китайских и российская Uranium One из структуры «Росатома». В планах многократное увеличение добычи лития в Боливии и, само собой, приоритетные поставки в Россию. Здесь как минимум две опасности. Первая – учитывая уровень антироссийского прессинга, никто не может гарантировать стабильность работы российского проекта в Боливии через два-три года. Вторая – массовый переход на боливийское сырье снова сделает внутреннюю добычу нерентабельной. Почему упоминаемая Uranium One не может запустить добычу лития в России, вопрос, который пока без ответа.
Наработки по собственной добыче щелочного металла в России есть, осталось только дождаться перехода от слов к делу.
Начать стоит с того, что страна занимает третье место в мире по запасам этого ценного металла. Конечно, соли лития не лежат под ногами, как в Южной Америке, но также вполне добываемы. Хотя и сложнее, и дороже. Но на то он технологической суверенитет, чтобы чем-то жертвовать ради светлого будущего. Природной копилкой солей лития являются Восточная Сибирь, Мурманская область и Дальний Восток. «Норникель» уже присматривается к одному из них и заключил соглашение с «Росатомом», предусматривающее разработку рудника Колмозерское на северо-западе страны. Здесь сконцентрировано до двадцати процентов разведанных запасов лития, причём добычу приходится вести шахтным или карьерным способом. Это один из самых дорогих способов добычи лития, правда, высокие цены на металл нивелируют затраты. За последние пару лет стоимость карбоната лития поднялась с 13 тыс. до 75 тыс. долларов. По мнению пессимистов, организовать работу на месторождении практически с нуля получится не ранее чем через пять-семь лет. Ещё есть вариант повторного использования отвалов, например, на упоминаемом выше Завитинском месторождении. Технологии заметно шагнули вперёд, и теперь из «отработки» можно получить немало ценного сырья. По мнению директора практики стратегического и операционного консалтинга KPMG А. Нестеренко, на это понадобится уже один-два года. Правда, это не позволит полностью закрыть потребности России в литии.
У правительства очень амбициозные планы на электротранспорт в России. На фото электрокар «Кама-1». Источник: kamaz45.ru
Перенесёмся в Иркутскую область на Ковыкинское газоконденсатное месторождение «Газпрома», где планируют организовать добычу солей лития из местных подземных вод. Это дешевле, чем извлекать из твёрдых минералов Мурманской области, но также очень затратно. Необходимые документы для запуска проекта подписаны ещё до начала специальной военной операции на Украине. Как водится в таких случаях, подготовлена «дорожная карта».
Не менее миллиарда рублей потребуется для освоения крупного Южно-Сухокумского литиевого месторождения в Дагестане. Здесь можно «выпаривать» до 6 тыс. тонн сырья, что почти закрывает годовую потребность России в настоящее время. И таких подземных литиеносных рассолов в Дагестане очень много. По мнению учёных РАН, именно Северный Кавказ должен стать локомотивом индустрии добычи щелочного металла.
На данный момент ясно одно – дефицит лития в России не за горами. На бумаге организуется как минимум три площадки для добычи, и осталось только дождаться реальных шагов. И если ко всему задуманному отнесутся действительно серьёзно и бизнесмены, и правительство, то у России может появиться «новое золото». Пусть не жидкое, но не менее ценное.