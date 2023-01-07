Турция создаёт военный объект на горе Арарат вблизи с армянской границей

Несмотря на то, что президент Турции Реджеп Эрдоган активно выступает за урегулирование армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха, Анкара не скрывает своих симпатий Баку. Турция и Азербайджан развивают сотрудничество в политической, экономической и военной сферах. Отношения между Ереваном и Анкарой, с учетом исторически сложившихся противоречий и многих конфликтов в прошлом, складываются в целом позитивно, но о полном их урегулировании между государствами говорить рано.
Судя по всему, мусульманская Турция при нынешнем президенте так и не сможет полностью устранить все разногласия с христианской Арменией, несмотря на некоторые дипломатические подвижки, в том числе в вопросе открытия совместной границы. До сих пор между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. Более того, в Анкаре не скрывают, что на всякий случай продолжают рассматривать Армению как потенциальную угрозу своей безопасности.
Подтверждением этому стала информация, опубликованная информагентством Арменпресс со ссылкой на турецкие СМИ. Издание сообщает, что Турция приступила к строительству военной базы на горе Арарат вблизи с армянской границей «для борьбы с терроризмом». База будет иметь модульную конструкцию, возводится она на высоте 2,1 тыс. метров над уровнем моря. Турецкие военные оснастят военный объект современными системами камер ночного видения и самонаводящихся вооружений.
Район знаменитой горы Арарат, которую армяне по-прежнему считают одним из главных древних символов своего народа, перешел к Турции по Московскому договору 1921 года. Расстояние от подножья горы до столицы Армении составляет 39 км. В хорошую погоду вершина Арарата хорошо видна из нескольких районов Еревана, что жители страны воспринимают как напоминание об одной из самых трагичных страниц своей истории.