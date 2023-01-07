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Турция создаёт военный объект на горе Арарат вблизи с армянской границей

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Турция создаёт военный объект на горе Арарат вблизи с армянской границей

Несмотря на то, что президент Турции Реджеп Эрдоган активно выступает за урегулирование армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха, Анкара не скрывает своих симпатий Баку. Турция и Азербайджан развивают сотрудничество в политической, экономической и военной сферах. Отношения между Ереваном и Анкарой, с учетом исторически сложившихся противоречий и многих конфликтов в прошлом, складываются в целом позитивно, но о полном их урегулировании между государствами говорить рано.


Судя по всему, мусульманская Турция при нынешнем президенте так и не сможет полностью устранить все разногласия с христианской Арменией, несмотря на некоторые дипломатические подвижки, в том числе в вопросе открытия совместной границы. До сих пор между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. Более того, в Анкаре не скрывают, что на всякий случай продолжают рассматривать Армению как потенциальную угрозу своей безопасности.

Подтверждением этому стала информация, опубликованная информагентством Арменпресс со ссылкой на турецкие СМИ. Издание сообщает, что Турция приступила к строительству военной базы на горе Арарат вблизи с армянской границей «для борьбы с терроризмом». База будет иметь модульную конструкцию, возводится она на высоте 2,1 тыс. метров над уровнем моря. Турецкие военные оснастят военный объект современными системами камер ночного видения и самонаводящихся вооружений.

Район знаменитой горы Арарат, которую армяне по-прежнему считают одним из главных древних символов своего народа, перешел к Турции по Московскому договору 1921 года. Расстояние от подножья горы до столицы Армении составляет 39 км. В хорошую погоду вершина Арарата хорошо видна из нескольких районов Еревана, что жители страны воспринимают как напоминание об одной из самых трагичных страниц своей истории.
Автор:
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арарат#/media/Файл:Mount_Ararat_and_the_Yerevan
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19 комментариев
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  1. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 17:30
    +2
    Турки и азери-турки один народ, практически. А Армения со своими Пашинянами и западными стремлениями допрыгается.... Запад армяней, в случае конфликта с турками, прокинет на раз! И снова Россия, плохая, впрягаться за Армению будет. Надоело уже даже слушать это.
    1. красноярск
      красноярск Сегодня, 17:37
      +5
      Цитата: Арбайтернегаст
      И снова Россия, плохая, впрягаться за Армению будет. Надоело уже даже слушать это.

      А при чем тут Армения? Дело не в ней, дело в ПРОДВИЖЕНИИ ТУРЦИИ к НАШЕЙ зоне интересов.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 17:38
      +3
      Цитата: Арбайтернегаст
      Турки и азери-турки один народ, практически.

      Как сербы и хорваты, что не мешает им убивать друг дружку на религиозной почве. Союз между Турцией и Азербайджаном не может быть вечен, там очень много серьезных противоречий, на религиозной почве так же
      1. Albay
        Albay Сегодня, 20:19
        -1
        Приветствую svp-67.Нет никаких противоречий,в том числе и религиозных.
        Многие думают,что есть какая то ненависть между суннитами и шиитами.
        В основном это происходит среди маргиналов и арабов да и в поссоветскомй терретории от безграмотности.Я шиит ,огромное количиство друзей и товарищей суннитов.Не было никогда проблем,часто молимся вместе и у них в мечетях и у нас.
        С Турцией у Азербайджана особые отношения.Именно турецкая армия во главе с Нури пашой в 1918 году спасло Азербайджан и насиление от дашнакских банд и геноцида армян,освобадили Баку и другие районы от армянских банд.Мы один народ!
        1. Pavlos Melas
          Pavlos Melas Сегодня, 21:19
          +1
          Здраствуйте,
          Многие думают,что есть какая то ненависть между суннитами и шиитами.

          Раскажите это турецким алеви которые эмигрируют из Турции и обязательно не забудут рассказать что всю их интелигенцию боз курты сожгли .
    3. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 17:39
      +3
      Знаете,ваш комент мне понятен.РФ отсутствием своей политики как раз и дает повод для таких действий.И не нужно ныть мы сами ели выжили в 90 ,во всем виноват кто то и Америка,а мы такие "беленькие и пушистинькие".Вот и получаем везде и по делом.Свою линию Россия гнула веками а тут "мягкая сила","мы с партенарами договарились...","мы следим за ситуацией",вот вам и результат.
    4. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 19:09
      -1
      Вот не надо лить крокодильи слёзы из "земли обетованной" по поводу отношений между Арменией и Россией ! К Вашему(и Вам подобным...) великому сожалению -- дружба между Арменией и РФ будет КРЕПНУТЬ ещё дальше и (держитесь крепче за стул...) -- большинство жителей Армении очень скоро проголосуют за вступление в Союз...
      1. Лара Крофт
        Лара Крофт Сегодня, 21:15
        -1
        Цитата: Romanovski
        дружба между Арменией и РФ будет КРЕПНУТЬ

        Какие предпосылки для этого? Крепнуть видимо будет РА опять за счет РФ, как ранее за счет РСФСР?
        большинство жителей Армении очень скоро проголосуют за вступление в Союз

        Большинство жителей РА со смехом и улюлюканьем выходила из СССР...
        Пашинян (когда еще не носил бороды) с партией "Елк" (в переводе - "Выход") ратовал за выход из ЕАСу...по итогам его отношения к РФ его дважды избирал народ РА, в т.ч. после проигрыша в конфликте с Азербайджаном и потерей Карабаха...
        На последнем саммите ОДКБ намекнул о том, что РА лучше будет без этой "богадельни"....
        "Мудрый" армянский народ с конца 80-х годов прошлого века ищет себе нового кормильца и халявы...
        ВАЗ-2106, адидасовские костюмы и поддержанные иномарки в 80-х, выделение бюджетных союзных денег не по труду и не по способностям им оказалось мало, захотелось икру жрать не работая....
        РФ проще покинуть РА перестав быть "оккупантами"....
  2. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 17:32
    +3
    видел я тот Арарат))) в Эчмиадзине стоял полк танковый вагаршапат потом его местное население приватизировало а нас оккупантов вышибли в метрополию ))это нам еще повезло слышал стоял инжполк где то в Карабахе так там его грабили в строгом соответствии с графиком))) днем армяне ночью азербайджанцы
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 17:37
    +2
    Более того, в Анкаре не скрывают, что на всякий случай продолжают рассматривать Армению как потенциальную угрозу своей безопасности.
    Какой безопасности Турции сейчас может угрожать Армения?????? А вот как территория для турецкой экспансии, так да...
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 17:55
      -1
      Цитата: svp67
      Какой безопасности Турции сейчас может угрожать Армения?????? А вот как территория для турецкой экспансии, так да...

      Т.е. вы считаете что Турция должна была заявить, что строит военный объект для последующего нападения на Армению????
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 18:42
        +1
        Они на вершине строят верфь-док для ковчегов. Потоп будет - продавать начнут массово богатым для спасения. И абрамович уже заказал себе там яхту. И усманов. В ес нет им хода.
    2. Reindeer
      Reindeer Сегодня, 18:28
      +2
      Ну строго говоря территория Великой Армении-то в Турции, так что возможны варианты :) Конечно не война, но сепаратизм - такое дело :)
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:59
    -2
    Подтверждением этому стала информация, опубликованная информагентством Арменпресс

    Армянское радио всегда было источником самых правдивых и точных новостей. Это легко подтвердит любой гражданин СССР. wassat
    1. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 19:15
      -1
      """....Армянское радио всегда было источником самых правдивых и точных новостей. Это легко подтвердит любой гражданин СССР...."
      ----
      А вот ёрничать не надо...Армяне всего мира не забыли 1915 год и НИКОГДА не забудут,а туркам РАНО или ПОЗДНО придётся ВЕРНУТЬ Армении захваченные земли Западной Армении.Если не вернут по хорошему,то.... И Азербайджан ДОЛЖЕн вернуть Шуши и Гадрут своим законным владельцам ,т.е - гражданам Арцаха(Нагорного Карабаха). Сейчас настала очередь армян требовать СВОИ земли обратно,а то в последнее время слишком много расплодилось тех,у кого необоснованные и НЕПРЕКРАЩАЮЩИЕСЯ требования к Армении...
  5. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 18:43
    +2
    Не ради безопасности, а к экспансии готовятся. если у них проект "Пашинян" выгорит и удастся убрать российскую базу с помощью "недовольных" армян, то конец Армении как государства практически предрешен. Турция закрепляет влияние во всех постсоветских республиках и выходит в Среднюю Азию.
  6. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 19:35
    +1
    Кроме реакции Пашиняна в данном вопросе мне ничего не интересно.
    И второй вопрос - почему армяне до сих пор терпят его?
    Если он их устраивает, значит Анкара правильно всё делает.
    1. Лара Крофт
      Лара Крофт Сегодня, 21:29
      -1
      Цитата: Аркадий007
      почему армяне до сих пор терпят его?

      Он обещал им халявы и вступление в ЕСу, ждут-с, считают себя более удачливыми чем "древние шумеры", население РА 3,5 млн. чел., а украинских беженцев в ЕСу сейчас 8 млн. чел., так, что если не всей страной, то населением в ЕСу, есть шанс попасть....после чего ЕСу "заиграет новыми красками"...
  7. Albay
    Albay Сегодня, 20:13
    -1
    Автор явно ни в теме,плюс пытаеться сыграть на религиозной теме.
    Давайте по порядку
    1.Когда вообще Агрыдаг был в составе какого либо армянского государства?
    2.до 1921 года и подписания договоров между Турцией и Россией кому принадлежала это терретория?
    Что значит Россия передала Турции?
    Разве это было частью какого то армянского государства?
    3.за последние тысячу лет где было армянское государство?Какие армянские цари были и где из могилы?
    4.В Турции официально живут христиане и пользуються одинаковыми правами ,что и мусульмане.Около 200 тысяч людей официально называющщие себя армянами живут в Турции,почти столько же живут нелегально в основном из Армении.
    5.По поводу новой войнской части сделал заявление и губернатор области Варол и командующий жандармерией Коргенерал Эрол.
    Главное задачей войсковой части перекрыть путь проникновения боевиков ПКК и перерезать пути снабжения.В последние годы это направление все чаще используеться боевиками.На границе с Ираном все больше скапливаються боевики ПКК.
    6.Неменее трагические воспоминания и у турков и курдов,которых вырезали в 1915 году дашнакские отряды армян.
    7.Почему Турция не должна поддерживать Азербайджан?По сути 30 лет международно признаные терретории Азербайджана были оккупированы .
    Арменией.
    8.Зачем нет дип отношений с Арменией?
    Во первых в конституции Армении есть статьи и заложенытерреториальные притензии к Турции,во вторых это было поддержкой правому делу Азербайджана.