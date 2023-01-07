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Премьер Венгрии: Запад начал новую холодную войну, чтобы попытаться сохранить себя в качестве единственного полюса мира

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Премьер Венгрии: Запад начал новую холодную войну, чтобы попытаться сохранить себя в качестве единственного полюса мира

Премьер-министр Венгрии в очередной раз весьма жёстко высказался в отношении политики так называемого коллективного Запада при учёте того, что сама Венгрия, входя в НАТО и ЕС, является де-юре его частью.


Виктор Орбан, комментируя события в мире на рождественском ужине в одном из фондов, заявил о том, что сегодня наблюдается кризис западноцентрического миропорядка:

В связи с этим Запад начал новую холодную войну, чтобы попытаться сохранить себя в качестве единственного полюса мира.

По словам Виктора Орбана, в новой холодной войне Венгрии необходимо оставаться вне этого противостояния.

Орбан:

Будапешту не нужно в это вмешиваться. Это против наших интересов. Нам нужно поддерживать прагматичные отношения и с конкурентами западного мира, претендуя при этом на роль регионального лидера.

Венгерский премьер отмечает, что неолиберализм, который возведён на Западе на пьедестал, как и выстаиваемая с его помощью система глобализации, уходят в прошлое. По словам Виктора Орбана, США столкнулись с тем, что у них появляются соперники в мире:

Тот же неолиберализм в итоге привёл к тому, что в США сами пропустили время становления Китая.

По заявлению Орбана, трещины в фундаменте неолиберальной глобализации пошли после выхода Британии из ЕС, победы в США Дональда Трампа. Не последнюю роль сыграл колоссальный миграционный кризис, связанный со вмешательством Запада в дела стран Азии и Африки. Усугубила ситуацию пандемия. А окончательно точки над «i», как выразился венгерский премьер, расставили масштабные боевые действия на Украине.

Орбан:

Украино-российская война показывает, что западноцентристская система уже не является монолитной и прежних своих позиций удерживать не может. Конкуренты Запада становятся сильнее, в том числе из-за либерализации экономики, которую проводил сам Запад.
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18 комментариев
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  1. самый главный
    самый главный Сегодня, 17:39
    +2
    Если в 2022 расставляли точки, то в 2023 пора уже поставить точку на проекте "украина".
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 17:49
      +2
      пора-то пора,только как? массовая мобилизация? а Россия к ней готова?

      по-моему уже пора осознать,что Украину и тех,кто за ней-шапками не закидать...а лозунгами с дивана тем более...

      как и "зерновыми сделками" с "рождественскими перемириями"
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:04
        +3
        Стрелков пишет, что ещё 500000 бойцов надо. А по-хорошему нужен миллион. Так его ещё обуть, одеть, вооружить, подготовить надо. Такую большую страну как Украина шапками не закидаешь: шапок не хватит, слишком большая территория с враждебным населением.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 19:35
          0
          Запад начал новую холодную войну

          Запад никогда не прекращал войны.
          Другое дело, что после распада СССР больше упор делался на подкуп чиновников, физическое устранение выдающихся умов, создание фальсификаций и компромата, парада цветных революций, финансирование террористов.
          Методы разные, цель одна - Абсолютная Власть.
          И всё, что мешает - подлежит уничтожению.
        2. _просто
          _просто Сегодня, 21:53
          0
          Именно- что с враждебным... Даже если мы согнём в рог ВСУ, то это не будет означать прекращение войны. Просто, она перейдёт в другую стадию- вялотекущий межобщественный конфликт. Если учитывать, что в украинскую молодёжь хорошо инвестировали идеи "бандеризма", то конец конфликта где-то за горизонтом, в туманной синеве... за горами, за лесами.
  2. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 17:41
    +3
    Удивительное дело во времена WW2 самым стойким союзником Германии была Венгрия похоже появился мадьяр что заботится в первую очередь о мадьярах
    1. Житель Урала
      Житель Урала Сегодня, 18:46
      +1
      Венгрия Турцией воспринимается как союзник в расширении, там их мягкая сила во всю работает, венгров уже обучают, что они тюрки, и Орбан тоже видит новый центр силы. Впереди большой передел политических центров и он, как дальновидный политик заранее для себя готовит почву
    2. Altmann
      Altmann Сегодня, 18:56
      0
      Венгрия чтит память павших на Восточном фронте. Среди них были и евреи.

      Рассеивание 2-й венгерской армии на Дону в 1943 году принадлежит к самым трагическим страницам венгерской истории. Официально венгры стали отчитываться перед солдатами, погибшими на Восточном фронте, только после 1990 года, нынешнее венгерское правительство Виктора Орбана отдало им официальную дань уважения по случаю годовщины. am
    3. Толстый
      Толстый Сегодня, 21:00
      0
      До Вашего комментария думал, что Чехословакия в форме "протектората Богемии и Моравии". Без всякой иронии - спасибо. Затупил, бывает действительно мадьяры выступали как реальные союзники по "оси"... what
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 17:42
    +7
    Премьер Венгрии: Запад начал новую холодную войну, чтобы попытаться сохранить себя в качестве единственного полюса мира
    За подобные высказывания в Мюнхене, Путина объявили врагом все "демократические" силы мира
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:49
      +4
      Здравствуйте, Сергей! С праздником Вас и Ваших близких.
      Вы абсолютно правы, говоря, что
      Цитата: svp67
      За подобные высказывания в Мюнхене, Путина объявили врагом все "демократические" силы мира

      только вот время прошло и "демократические силы" язык прикусили. Что касается В.Орбана - "респект и уважуха", действительно человек отстаивает интересы своей страны
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 18:08
        +4
        Цитата: Егоза
        Что касается В.Орбана - "респект и уважуха", действительно человек отстаивает интересы своей страны

        Только мне кажется, что чем больше он отстаивает, тем ближе к Майдану. Не зря его в последнее время иной раз заносит на "многовекторность".
        Я его за то не осуждаю. Он просто линию-то свою ведёт, а "многовекторностью" (мнимой или реальной - не знаю...) пытается Майдан не допустить. Он же прекрасно понимает, что его "майданные силы" сидят не в Будапеште, а в Вашингтоне.
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 17:45
    +1
    Согласен лишь ,частично уровень противостояния дошел уже до стадии разогрева и это уже не холодная война,даже в Карибский кризис такого не было.
  5. Николай310
    Николай310 Сегодня, 17:48
    +1
    не столько Запад,сколько США...потому что Германия без дешёвых энергоресурсов может оказаться потерпевшей стороной. а для США передел рынков как раз на пользу. плюс скидывает устаревшее вооружение и даёт заказы своим предприятиям
  6. Eroma
    Eroma Сегодня, 18:12
    0
    В связи с этим Запад начал новую холодную войну, чтобы попытаться сохранить себя в качестве единственного полюса мира.

    Слово Запад, нужно заменить на США, для точности! yes
    США поняв, что в одно лицо они рулить всем миром не тянут wassat решили воспользоваться древней мудростью: "разделяй и властвуй!", Они делят мир , что бы возглавить успешную его часть, в качестве командующего цивилизованных народов против варваров! В первый раз у них нормально прокатило
  7. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 18:22
    +3
    А окончательно точки над «i», как выразился венгерский премьер, расставили масштабные боевые действия на Украине.

    И это всё работа англосаксов и США . Потихоньку Европа начинает просыпаться , Орбан не единственный кто об этом говорит . Скоро они все перегрызутся друг с другом . Будем ждать , а пока у нас у самих дел по горло , надо наводить порядок на Украине .
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:50
    0
    Премьер Венгрии: Запад начал новую холодную войну, чтобы попытаться сохранить себя в качестве единственного полюса мира
    . Желание самосохранится есть у всех елиток, богатеев, всех стран... это не новость. Притом, они хотят сохранить все по своему, в своих интЭрЭсах!
  9. Altmann
    Altmann Сегодня, 19:01
    0
    В июле 1941 г. на территории Советской Украины появился 40-тысячный венгерский так называемый Быстрый корпус (Дьоршадтест) в составе 2 моторизованных и 1 бронетанковой бригады. Несмотря на все имена и обозначения, подвижность значительной части его солдат по-прежнему зависела от лошадей и велосипедов. В бронетанковой бригаде было менее сотни легких танков Toldi (первоначально производившихся в Венгрии по лицензии шведской Landswerk L-60) и несколько десятков итальянских легких танков Ansaldo. В июле и августе корпус принял участие в победе немцев над Советской Красной Армией под Уманью, а затем продвинулся вместе с 17-й немецкой армией к реке Донец на востоке Украины. С общими потерями около 26 000 человек и до 90% бронетехники остатки корпуса вернулись в Будапешт в первой фазе декабря 1941 г. - а венгерские части остались на оккупированных немцами территориях СССР, обычно использовавшихся в качестве оккупационных частей и карательных отрядов в борьбе с партизанской войной, отрабатывавшейся с советской стороны. О масштабах их деятельности можно несколько приблизительно судить по тому, что в период с ноября 1941 г. по август 1942 г. эти подразделения должны были уничтожить до 30 000 человек, в основном в рамках репрессий против мирного населения. am