Премьер Венгрии: Запад начал новую холодную войну, чтобы попытаться сохранить себя в качестве единственного полюса мира

В связи с этим Запад начал новую холодную войну, чтобы попытаться сохранить себя в качестве единственного полюса мира.

Будапешту не нужно в это вмешиваться. Это против наших интересов. Нам нужно поддерживать прагматичные отношения и с конкурентами западного мира, претендуя при этом на роль регионального лидера.

Тот же неолиберализм в итоге привёл к тому, что в США сами пропустили время становления Китая.

Украино-российская война показывает, что западноцентристская система уже не является монолитной и прежних своих позиций удерживать не может. Конкуренты Запада становятся сильнее, в том числе из-за либерализации экономики, которую проводил сам Запад.

Премьер-министр Венгрии в очередной раз весьма жёстко высказался в отношении политики так называемого коллективного Запада при учёте того, что сама Венгрия, входя в НАТО и ЕС, является де-юре его частью.Виктор Орбан, комментируя события в мире на рождественском ужине в одном из фондов, заявил о том, что сегодня наблюдается кризис западноцентрического миропорядка:По словам Виктора Орбана, в новой холодной войне Венгрии необходимо оставаться вне этого противостояния.Орбан:Венгерский премьер отмечает, что неолиберализм, который возведён на Западе на пьедестал, как и выстаиваемая с его помощью система глобализации, уходят в прошлое. По словам Виктора Орбана, США столкнулись с тем, что у них появляются соперники в мире:По заявлению Орбана, трещины в фундаменте неолиберальной глобализации пошли после выхода Британии из ЕС, победы в США Дональда Трампа. Не последнюю роль сыграл колоссальный миграционный кризис, связанный со вмешательством Запада в дела стран Азии и Африки. Усугубила ситуацию пандемия. А окончательно точки над «i», как выразился венгерский премьер, расставили масштабные боевые действия на Украине.Орбан: