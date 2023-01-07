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Глава эстонской разведки снова объявляет сроки «второй волны мобилизации» в России

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Глава эстонской разведки снова объявляет сроки «второй волны мобилизации» в России

Не так давно начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник М. Гросберг говорил, что в РФ с 5 января, то есть вскоре после новогодних торжеств, планируются мобилизационные мероприятия. 5 января они так и не начались, поэтому теперь глава эстонской разведки называет новые сроки «второй волны мобилизации» в России.


Их он объявил во время пресс-конференции в Министерстве обороны страны.

Высокопоставленный эстонский силовик утверждает, что очередная «мобилизация» в России начнется сразу после Рождества. По его словам, у него есть косвенные доказательства, что подготовка к ней уже началась.

Из различных источников информации было установлено, что в провинциях ведется подготовка

- сказал главный эстонский разведчик, не уточнив, о каких конкретно «источниках» идёт речь.

В качестве примера он приводит случай в неназванном населенном пункте Краснодарского края, где якобы распечатали на принтере пять тысяч мобилизационных предписаний для призывников.

Кроме того, эстонский полковник заявил, что и «первая волна мобилизации» в России якобы еще продолжается, хотя власти, по его словам, утверждают обратное. Он считает, что просто она остановилась в регионах, набравших нужное количество граждан в соответствии с квотой.


В прошлом году в России успешно завершилась частичная мобилизация, начавшаяся в сентябре. В ходе ее проведения было призвано около 300 тысяч граждан. Часть из них еще продолжают прохождение подготовки, а часть уже приступила к выполнению боевых задач в зоне СВО.

Заявления сотрудников эстонской разведки напоминают гадания на кофейной гуще. Если прогноз не сбывается, даётся новый прогноз с утверждением, будто бы есть данные от неких «неназванных источников».
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ, https://glava.rk.gov.ru/
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46 комментариев
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  1. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 18:19
    +2
    Главное навести "суматоху и брякнуть"....остальное не имеет значение laughing Ждун наверное wassat ...ждёт от других подмогу,чтобы потом эту ересь долго жевать
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 18:28
      +15
      Если появились такие разговоры значит новая волна мобилизации всё же будит. На эту тему и в наших и зарубежных СМИ говорят. Только вот наши СМИ упорно это отрицают как в своё время и первую волну мобилизации, но как принято у нас если говорят нет то следует читать между строк да.
      1. Eroma
        Eroma Сегодня, 18:52
        +4
        Если мы собираемся победить, то вторая волна мобилизации неизбежна! Текущих сил для безоговорочной победы недостаточно, затягивания конфликта в любом случае потребует ротации мобилизованных первой волны Если вторая волна будет объявлена зимой, значит предполагается масштабная активность весной, что бы к провести ротацию, для новой компании
        1. spirit
          spirit Сегодня, 18:57
          -5
          Добавьте к этому что желающих попасть под вторую волну существенно убавиться.Ибо в век информационных технологий даже в самом глубоком селе у кого есть смартфон видят какие д****(не умные) Генералы управляют им.Одни селят батальон с БК в одном доме чуть ли не рисую на лбу мишень.Другие посылают мобиков отучившихся 3 месяца на артелеристов в пехоту.Поэтому "пургу" будут гнать до последнего дня перед второй волной hi
          1. частное лицо
            частное лицо Сегодня, 19:18
            -1
            Добавьте к этому что желающих попасть под вторую волну существенно убавиться

            И причина тому это всевозможные отмазки которые сам же и главком. утвердил. Попадут простые русские мужики на которых Россия держится и которых так мало осталось. А скольких мобилизованных первой волны уже на данный момент нет в живых и получили ранения? Этого мы не узнаем.
          2. Kotofeich
            Kotofeich Сегодня, 20:15
            +4
            Я думаю, что есть и другая причина. Люди не понимают , что происходит. Если это война, то с кем мы воюем, почему промышленность, средства массовой информации и т.д. не переходят на военные рельсы, почему продолжаем продавать на украину стратегическое сырье и покупать у них, почему леберальничаем со странами, которые поставляют оружие украине? Если это не война, то почему и зачем я должен умирать на какой-то СВО? И много, очень много других вопросов.
        2. Закиров Дамир
          Закиров Дамир Сегодня, 19:20
          -2
          Цитата: Eroma
          Если мы собираемся победить, то вторая волна мобилизации неизбежна! Текущих сил для безоговорочной победы недостаточно, затягивания конфликта в любом случае потребует ротации мобилизованных первой волны

          Если боевая численность в сухопутных войсках РФ была под 130 тыс, а с учётом мобилизованных с добровольцами, 450 тыс, то для чего вторая волна мобилизации на Украине? У Украины даже 300 тыс боевой численности в сухопутных не наберётся.

          Вторая волна мобилизации понадобится, если пойдёт непосредственная угроза столкновения с НАТО. Пока этого не предвидится.
          1. Михаил0221
            Михаил0221 Сегодня, 19:25
            -3
            Если боевая численность в сухопутных войсках РФ была под 130 тыс, а с учётом мобилизованных с добровольцами, 450 тыс, то для чего вторая волна мобилизации на Украине?
            До войны на Украине где - то читал, оценки, что для контроля территории Украины необходимо 400 тыс. Так что хватает и этого количества.
            1. Закиров Дамир
              Закиров Дамир Сегодня, 19:57
              -2
              Цитата: Михаил0221
              Если боевая численность в сухопутных войсках РФ была под 130 тыс, а с учётом мобилизованных с добровольцами, 450 тыс, то для чего вторая волна мобилизации на Украине?
              До войны на Украине где - то читал, оценки, что для контроля территории Украины необходимо 400 тыс. Так что хватает и этого количества.

              Боевую численность на Украине подсчитать нетрудно. От общего числа мобилизованных сухопутные составляют максимум 65-70%. От миллиона мобилизованных это максимум 700 тыс.

              В самих сухопутных лишь 65-70% составляет боевая численность., то есть от максимальных 700 тыс это 490 тыс. исходной численности.

              Безвозвратные потери составили 250 тыс, постояннная штатная численность госпиталей ещё около 100 тыс. По меньшей мере 250 тыс этих потерь приходится на боевую численность, поскольку именно на неё приходится 70-80% всех потерь.

              Таким образом, у Украины в наличии максимум до 240 тыс. боевой численности. Как только она будет выбита, наступит капитуляция, поскольку части обеспечения в сухопутных и другие рода войск при этом теряют своё значение.

              На данный момент эти 240 тыс превосходят 130 тыс исходной боевой численности армии РФ, но с приходом подготовленных мобилизованных, армия РФ получит двукратное превосходство. Армия РФ получит возможность проводить широкие общевойсковые операции, то есть глубоких фланговых охватов, удержания и ликвидации "котлов".

              При таком подходе, правда увеличатся потери, но и потери противника, за счёт котлов, выйдут на масштабный уровень. Вопрос лишь в том, насколько приемлемы будут потери армии РФ с точки зрения высшего руководства страны.
              1. частное лицо
                частное лицо Сегодня, 20:57
                -2
                но с приходом подготовленных мобилизованных, армия РФ

                Ещё не введя в бой "подготовленных мобилизованных" наши ВС несут потери ,пример Макеевка минус боллее 150 бойцов.
          2. Mitroha
            Mitroha Сегодня, 19:27
            +1
            начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии

            Шутка для 1 апреля winked
            А сегодня 7 января, праздник Рождества Христова у Православных.
            Всех православных с праздником!!!
        3. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 20:37
          -1
          Конечно неизбежна, если воевать по военным учебникам начала 20в. воевать придётся до последнего русского мужика...
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 21:12
        0
        Вроде мобилизация произошла не потому что очередной праздник на носу был или сборище экономистов, как все разведки восточноевропейского курятника говорили. Осеняя мобилизация еще толком не проведена, половина мобилизованных еще по учебкам тусуется, оружие и обмундирование им еще шьют. Это исключительно тыканье пальцем в небо, может дождь а может снег, может будет может нет, а потом еще что-то пообещают, на крещение, 23 февраля, 8 марта, 9 мая - много дат, к которым можно объявить что там собрались делать
      3. vladcub
        vladcub Сегодня, 21:21
        0
        Полковник, "частное лицо", а Вы не допускает мысль, что это сознательная провокация?
        Я помню, накануне разговоры, накануне " первой":фактически через день после "Блумберга" и началась.
        А разговоры шли с начала мая, но тогда ждали :"всеобщую мобилизацию".
        Я 100 % не отрицаю, но вполне правдоподобно, что это осознаная провокация
      4. Адрей
        Адрей Сегодня, 21:34
        0
        Цитата: частное лицо
        Если появились такие разговоры значит новая волна мобилизации всё же будит.

        Давайте все таки дождемся заявления самого объективного источника, т.е г-на Пескова, а потом уже будем делать выводы what
    2. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 19:27
      +2
      давайте помолимся.. что -бы до всеобщей мобилизации не дошло. а так надо все ожидать , страна в состоянии войны с "коллективным " Западом.
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 21:19
        0
        Цитата: withoutreverse
        давайте помолимся.. что -бы до всеобщей мобилизации не дошло. а так надо все ожидать , страна в состоянии войны с "коллективным " Западом.

        Почему бы нет? Давайте!
        За нашу победу и за здоровье наших бойцов! Пусть коллективный запад в очередной раз обломает зубы об Россию. hi
    3. vladcub
      vladcub Сегодня, 20:48
      0
      Принцип петуха :"откукарекал", а дальше хоть не светай
  2. стар
    стар Сегодня, 18:23
    -4
    Чел просто ещё не в курсе, что мобилизация уже была.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:24
    +1
    ключевой аспект истории - эстонская разведка.
  4. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 18:27
    -1
    Бысстрыеее эстонские пааарррнии, перенесли срок мобилизации!
    И сколько раз они будут гадать на кофейной гуще!(((
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 18:28
    +2
    В качестве примера он приводит случай в неназванном населенном пункте Краснодарского края, где якобы распечатали на принтере пять тысяч мобилизационных предписаний для призывников.
    И что? Мобпредписание и повестка о призыве по мобилизации, это суть два разных документа
    Мобпредписание вручается, чаще всего в момент постановки на учет в ВКР и вклеивается в военный билет...
    А эта повестка, которую вручают мобилизованному, она к слову идет как оправдательный документ на место работы .
  6. Denis812
    Denis812 Сегодня, 18:29
    0
    Где-то в Краснодарском крае ЯКОБЫ распечатали какие-то предписания.
    И на этом основании глава эстонской разведки делает вывод, что грядёт новая мобилизация...
    Серьёзные там ребята, я погляжу.
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:30
    -2
    Истинно новорю вам:земля налетит на небесную ось.
    Корейцев мобилизуем 100 т ч. Они после новороссии останутся в рф.
    И 25 г пойдут в юрьев и хаапсалу.нужен проход в финск заливе, выход в балтику, к пруссии и щвеции.
    На знаменах будет чингисхан и ким ир сен.
    Эстляндия - плата за кровь на юге.
    А ээээээттттииихххх-в исландию. сша нужны северные "олени"
  8. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 18:33
    0
    Знать эстонская разведка сильна ! Первая в мире ! good Когда "родился" РЦ СОЭ , "Моссад" заплакал ! crying
  9. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 18:42
    -2
    Заявления сотрудников эстонской разведки напоминают гадания на кофейной гуще.

    Вот какое его собачье дело , будет или не будет мобилизация ? Там у него под боком хорошая группировка создаётся Беларусских и Российских войск . Рыпнутся и сразу получат .
  10. Дима Дима_2
    Дима Дима_2 Сегодня, 18:42
    -1
    Цели и задачи определяют численность... Если цель взять Киев то мобилизация буде нужен как минимум ещё миллион, если захват Донбасса и глухая оборона то нынешней численности вполне достаточно...
    1. ch28k38
      ch28k38 Сегодня, 20:00
      +3
      Отчего же не назначить для взятия Киева 5 миллионов? Или 10? И всех там расселить!
      1. vladcub
        vladcub Сегодня, 21:42
        0
        "или 10"в ВОВ, к взятию Киева, в РККА, было :11 миллионов человек ", значительный перевес : артиллерии, танках, авиации.
        Сейчас : исходим из циф СБУ и" Топкор":до 600 000 - 620 000,преимущество в танках, но у них сильны ПТО, по артиллерии, вероятно, паритет, авиацией сложно :боевых машин, у нас больше, по БПЛА? Вероятно, паритет, но у них резерв: какие угодно двигуны, с сами дроны, наклепать не вопрос.
        С" двигунами" у нас, традиционно "узкое место" ещё с ВОВ, а теперь,, и вовсе.
        В 90-е, не захотели покупать Лицензии на немецкие дизель :дешевле купить+"братская Республика" и отлаженное производство:"Заря-сич"
  11. chingachguc
    chingachguc Сегодня, 18:47
    -1
    А что скажет глава сомалийской разведки?
    1. Комментарий был удален.
  12. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 18:50
    -4
    Вторая, третья волны скорее всего будут иметь место быть.
    Раз уж пошла такая пьянка.
    Это очевидно без всяких Эстоний.
    Там, тая Этония- промолчала бы уже у тряпочку. Бо под горячую руку подвернётся не ровен час ... Будет конец той Эстонии...
  13. АндрейВРН
    АндрейВРН Сегодня, 18:56
    +1
    Хоспаде!! Сколько же здесь ЦИПСОшников, минусующих троль ээээстоооонскихххх разведчикоффф))))
    А на самом деле эстонская разведка это уже притча во языцах...
  14. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 19:09
    0
    Да мобилизация это пока второе дело, нашим горе- главнокомандующим с такими способностями хоть 2 млн штыков дай, всё просрyт, выменяют на мутные непонятные схемы с участием олигархов, сдадут занятое, бросят своих и останутся облапошенные! Рак, щука, лебедь!
    Пока у нашей "Головы" не будет ясности в действиях и целях, не будет прока! Или другую "Голову" надо.
    1. Дамир Шамаев
      Дамир Шамаев Сегодня, 19:46
      0
      Стрелков говорит, что 150 тыс. ещё пока в резерве из мобилизованных. Армия и их не может переварить и воспользоваться. Мобилизация должна быть и будет, но пока не сегодня. Пока текущих некуда девать.
  15. Мур
    Мур Сегодня, 19:12
    -1
    Якобы вот это в Краснодаре печатали.


    Фуфлогоны вообще знают как повестка выглядит?
    1. JonnyT
      JonnyT Сегодня, 21:44
      0
      Прикол в том, что печатали на польской бумаге, которая продается в каклорейхе)))
  16. Sith
    Sith Сегодня, 19:34
    0
    Эстонская разведка ... даже такая есть ...
    То бритнская озвучивает "догадки" читая их с жёлтых страниц интернета ... теперь эстонская ...
    То американский институт войны , что то ляпнет ... в какое весёлое и информированное время живём
  17. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Сегодня, 19:41
    0
    Ну когда нибудь он угадает, главное упорство. Ведь мобилизация неминуема. Если, конечно, есть планы побеждать. Бандеровцы не остановятся, даже если мы хотя бы освободим свои конституционные земли. Им поставят какие угодно ракеты, а они и рады жертвовать своей страной. Это когда-нибудь должно дойти, наверное, до самого главного любителя объявлять перемирие во время наступления.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 20:42
      0
      Если есть планы победить надо запускать ракеты с тяо, если есть план жить дальше - надо окапываться и строить стену по границе с окраиной
  18. Миха456
    Миха456 Сегодня, 19:42
    0
    еще первую волну не всю отправили. сосед в увольнение до 8 янв. приехал, сказал что пока отправлять не планируют.
  19. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:45
    0
    Весь вопрос в том, а что именно мы хотим достичь в итоге??? У нас до сих пор войну называют СВО, мы оставили значительные территории от того что взяли изначально. Если мы хотим отжать хохла из ДНР и оставшихся районов ЛНР, сохранить позиции на юге по левому берегу Днепра и помяв врага с ним хитро замириться, то хватит тех бойцов, которых уже собрали. А если мы хотим для начала выгнать хохла за Днепр и потом взять причерноморье вплоть до Приднестровья, то этих сил не хватит. Судя по новостям из Соледара, Бахмута, Марьинки и с треугольника Купянск - Сватово - Кременная, а также учитывая серьезное передвижение техники, как по югу, так и по территории Белоруссии, готовится конкретный разгром ВСУ. А как там дальше на верху начнут комбинировать, им самим сейчас вряд ли известно. Так что пока никакой мобилизации не будет. А дальше надо следить за развитием событий на фронте.
    По сути новости: слушать эстонцев, это то же самое, что пытаться рыб дрессировать. У них вместо головы - кочан капусты. Имел с ними дело еще в самом начале 90-х. Редкостные , а точнее сказать бараны...
  20. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 19:49
    -2
    будет значит будет, в любом случае нас устроит только победа.. или кто то с этим не согласен?
  21. vladcub
    vladcub Сегодня, 20:59
    0
    Камрады, в чем-то эстонцы правы: разговоры о"второй вполне" ходят и много.
    Вопрос :"откуда" ноги растут " у этих разговоров?
    Возможно, сами же и пускают волну, а может" кумушки " продолжают" жевать "первую волну.
    А разговоры, в том же автобусе или на рынке, могуг услышать всякие
    В том числе и" не названыые сточники"
  22. Антон Болдаков
    Антон Болдаков Сегодня, 21:05
    +2
    Мобилизация будет (скорее всего я весной и попаду под неё как "солдат второй волны") - поскольку для штурма и взятия под контроль города типа Киев, нужно много солдат. Так что тут беспокоится не стоит. Беспокоится надо будет если мобилизации не будет - это значит всё: "договорняк" и тухлый мир на условиях Украины. Такая вот специфика. Уж простите если написал то. что кому то не понравится.
  23. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:14
    0
    Ципсо чтоль прибежали минусить про разведку?
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 21:58
      0
      да они давно тут, работают по 2-3 человека..