Из различных источников информации было установлено, что в провинциях ведется подготовка

Не так давно начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник М. Гросберг говорил, что в РФ с 5 января, то есть вскоре после новогодних торжеств, планируются мобилизационные мероприятия. 5 января они так и не начались, поэтому теперь глава эстонской разведки называет новые сроки «второй волны мобилизации» в России.Их он объявил во время пресс-конференции в Министерстве обороны страны.Высокопоставленный эстонский силовик утверждает, что очередная «мобилизация» в России начнется сразу после Рождества. По его словам, у него есть косвенные доказательства, что подготовка к ней уже началась.- сказал главный эстонский разведчик, не уточнив, о каких конкретно «источниках» идёт речь.В качестве примера он приводит случай в неназванном населенном пункте Краснодарского края, где якобы распечатали на принтере пять тысяч мобилизационных предписаний для призывников.Кроме того, эстонский полковник заявил, что и «первая волна мобилизации» в России якобы еще продолжается, хотя власти, по его словам, утверждают обратное. Он считает, что просто она остановилась в регионах, набравших нужное количество граждан в соответствии с квотой.В прошлом году в России успешно завершилась частичная мобилизация, начавшаяся в сентябре. В ходе ее проведения было призвано около 300 тысяч граждан. Часть из них еще продолжают прохождение подготовки, а часть уже приступила к выполнению боевых задач в зоне СВО.Заявления сотрудников эстонской разведки напоминают гадания на кофейной гуще. Если прогноз не сбывается, даётся новый прогноз с утверждением, будто бы есть данные от неких «неназванных источников».