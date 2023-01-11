Начавшаяся 24 февраля 2022 года специальная военная операция до предела обострила стратегические проблемы России. Одни из них носят многовековой, исторический характер, некоторые достались стране в наследство от СССР, другие появились уже в современной России. Объединяет их одно – общая нерешённость. Это самым губительным образом сказывается на устойчивости нашей Родины, что в условиях СВО вольно или невольно подводит её к роковой черте нового 1917 или 1991 гг.
Деградация интеллектуального и нравственного уровня политической элиты страны
Согласно известной пословице – «рыба гниёт с головы». Столкнувшись со стратегическими вызовами, накопившимися за 300 лет правления династии Романовых, элита царской России оказалась не в состоянии с ними справиться, не смогла предложить народу достойный проект будущего. Русско-японская и Первая мировая войны до предела обострили эти проблемы.
В поисках выхода российская элита решилась на государственный переворот февраля 1917 года и свержение самодержавия. Но в итоге она не смогла ни удержать власть, ни выиграть гражданскую войну и закономерно закончила свои дни либо в подвалах ВЧК, либо прозябая в нищете эмиграции.
Новая элита красной России формировалась в основном за счёт революционеров-эмигрантов, которые смогли предложить народу проект будущего на основе социальной справедливости и выиграли Гражданскую войну.
Однако новая элита не была русской ни по своему этническому составу, ни по мировоззрению, ни по поставленным перед ней стратегическим целям. Они рассматривали Россию не как Родину, с которой связана их судьба и будущее, а как запал для мировой революции и периферию Западного мира.
Среди наиболее губительных «свершений» красной элиты после захвата власти: расчленение единого русского народа на «русских-россиян», «украинцев» и «белорусов», превращение единой унитарной державы в пёстрый конгломерат независимых республик и национальных автономий (что заложило мину замедленного действия, которая в итоге и похоронила СССР), в сырьевой придаток Запада.
И всё это при фактической нерешённости крестьянского вопроса и забвения стратегической необходимости индустриализации страны, которая была заменена введением НЭПа (аналога всем известных «лихих девяностых»).
В результате получилось так, что единственным русским государственником в среде пламенных революционеров «ленинской гвардии» оказался грузин Иосиф Сталин, выдвинувший проект возрождения великой державы, но на новых принципах социальной справедливости (построение социализма в отдельно взятой стране).
Но сразу после смерти Сталина всё пошло прахом. Зажравшаяся и мечтающая вволю насладиться обретённой властью, советская элита развенчала культ личности и вернулась к прежней политике – превращению страны в сырьевой придаток Запада при одновременном вхождении верхушки СССР в «семью цивилизованных народов».
Ради этой вожделенной цели сдали СССР, после чего элита быстро перекрасилась из советской в российскую, сменив уже ненужный партбилет на заграничный деловой костюм. Пополнившись разнокалиберным жульём и олигархами, она осталась у корыта власти, грабя великое советское наследие и тщетно оббивая пороги на Западе, который не спешил принимать её в свои ряды.
Ничего не умея, кроме как предавать, воровать и проматывать наворованное на празднике жизни, российская «элита» за последние 30 лет окончательно деградировала. Она тупа, ленива, не владеет глобальной повесткой дня, не способна и не стремится оказать на неё какого-либо влияния. И при этом своими людоедскими социальными реформами, коронабесием, деградацией экономики и неспособностью предложить народу проект будущего она стремительно расшатывает внутриполитическое положение в самой России.
На Западе, кстати, голова рыбы сгнила точно так же, как и в России. Возникновение в рядах западного истеблишмента таких сильных фигур, как Рузвельт, Черчилль, Кеннеди, Муссолини, де Голль или Франко, стало в принципе невозможным. Но Запад выручает наличие проекта будущего «Нового дивного мира» (пусть и сатанинского по своей сути) и двухконтурная система власти, когда решения принимают не публичные политики-клоуны, а закрытые клубы и комитеты, опирающиеся на многовековой политический опыт, жёсткий прагматизм, готовность совершить любое преступление, и мощные аналитические центры.
Ничего этого, кроме стойкого желания хоть как-то вновь «присосаться» к Западу и его благам, у российской элиты нет. И даже после эпохальных событий 2014 и 2022 года российская элита дважды сознательно отказалась от необходимой для спасения страны политики «Отечество в опасности!». Ведь это означало бы неизбежную чистку кадров, после которой необходимо было бы заниматься тяжёлым созидательным трудом по возрождению великой страны.
Российская элита предпочла сохранить свой уютный мирок «распилов», «реформ» и «откатов», довольствуясь статусом сырьевого придатка Запада и Китая. Тем самым она отказалась развиваться и подписала себе исторический смертный приговор. Бездарно упустив уникальный шанс 2014 и 2022 года, она завела нашу Родину в положение цугцванга, когда любые дальнейшие действия неизбежно ведут к ухудшению положения, как внутри страны, так и вокруг неё.
Раскол элиты и общества
Этот стратегический вызов проистекает из первой проблемы деградации элиты. Русский народ (русская нация) хочет возрождения великой державы, социальной справедливости, достойного настоящего и уверенности в будущем. Но уже 30 лет видит, что в современной России достойно живут только олигархи, чиновники и обслуживающие их финансовые клерки, силовики и интеллигенция. Десятки миллионов рядовых граждан опутаны цепями бедности, нищеты, безработицы, низких зарплат, рабства ипотеки, цифровизации, общей социальной безысходности. Это состояние вечного выживания изматывает людей духовно и физически уже два поколения подряд. И никакого просвета не видно.
В результате российская элита и русское общество живут в состоянии острой конфронтации и взаимной ненависти. «Хозяева жизни» считают простых людей неудачниками и лишними ртами в устраивающей их модели сырьевой экономики. Народ имеет все основания считать, что вся нынешняя элита состоит из предателей и воров, которым нет дела ни до страны, ни до страданий простых людей.
Падение личного авторитета президента
Эта проблема возникла давно, но окончательно оформилась только в 2022 году. Она имеет стратегическое значение в силу исторического построения системы власти на Руси – первое лицо государства (князь, царь, император, генсек или президент) отвечает за всё.
Знаменитое изречение «царь хороший, бояре плохие» многие трактуют, как наивную веру народа в доброго царя. На самом деле это универсальная русская формула власти. Народ даёт царю (какими бы личными качествами он не обладал) право стоять над законом и карать элиту страны (бояр) для справедливого распределения национального продукта.
Чтобы и народ был сыт, и бояре (чиновники, олигархи, дворяне) не жирели сверх меры. Поэтому народ практически всегда поддерживал действующего царя в борьбе с элитой. И когда в 2000 году к власти пришёл Владимир Путин, именно с ним были связаны надежды народа на достойную жизнь, наказание олигархов, возрождение великой страны. С тех пор уже выросло новое поколение, и что же?
Вспомним последнюю пресс-конференцию президента Путина в декабре 2021 года. Внешне она мало чем отличалась от подобных мероприятий предшествующих лет. Новой была только накопившаяся предельная усталость народа, который за 20 лет устал ждать от «доброго царя» решения стратегически важных для общества проблем.
Экономика страны, вопреки президентским мантрам о «постепенном восстановлении и развитии», продолжает сжиматься, как шагреневая кожа. Народ жёстко выдаивают всевозможными поборами-налогами по циничной схеме «люди – новая нефть», взамен кидая перед очередными выборами унизительные крохи пенсионерам, малоимущим и бюджетникам.
Пресс-конференция показала, что президент и его окружение не собираются ничего менять. Их полностью устраивает текущее положение дел, когда бедные нищают и вымирают («просто не вписались в рынок»), а богатые продолжают богатеть. В России всё хорошо, и до светлого будущего осталось немного – тотальная вакцинация, цифровизация всего и вся, введение QR-кодов и запуск «Северного потока».
Но стратегические проблемы от этого не решались сами собой. Сталкиваясь с ними лицом к лицу, Путин явно тускнел, незаметно отстранялся от ответственности за их возникновение и отделывался ничего не значащими фразами. На любой острый вопрос следовала стандартная реакция: проблема есть, но мы о ней знаем, будут выделены деньги, надо во всём разобраться, это тяжёлое наследие девяностых, надо очень аккуратно подходить к решению вопроса (нужное подчеркнуть).
Однако после начала СВО хронический экономический кризис, продолжающееся обнищание народа, оптимизация и последующий развал здравоохранения, образования и культуры плюс миграционная политика последних 20 лет наложились на «великое отступление» Русской армии на украинском фронте. В результате пазл накопившихся проблем впервые с 2000 года сложился в мощную претензию лично президенту. Формула «хороший царь, плохие бояре» перестала работать.
Демография
Согласно Конституции РФ государствообразующим народом страны является русский народ. Фактически же он отстранён от стратегического управления государством и поставлен в условия искусственной демографической катастрофы.
В начале XX века Российская империя уступала по численности населения только Китаю и Индии. Дворянство, купечество, духовенство и крестьянство в подавляющем большинстве имели многодетные семьи. В 1906 году выдающийся русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев опубликовал свой труд под названием «К познанию России». Он на основании результатов переписи 1897 года сделал подробный прогноз численности населения России, которое к 2000 году должно было составить 594 млн человек.
Однако последовательное развитие России было нарушено катастрофами 1917 и 1991 годов. Сейчас вместо прогнозируемых ещё век назад 600 млн человек, в России официально числится всего 142 млн. Ещё немного и вымирающее русское государствообразующее ядро просто не удержит огромные пространства: некому будет служить в армии, работать в школах, больницах и на предприятиях. Никакие мигранты эту проблему не решат (и решать не должны).
Больше всего тревожит чудовищная убыль мужского населения. В результате социальной катастрофы и вымирания на 2020 год в России насчитывается всего лишь 14 миллионов молодых мужчин в возрасте от 20 до 34 лет, при этом большая их часть в той или иной степени употребляет алкоголь и табачные изделия. Вместо необходимого для выживания здорового русского общества, опорой которого является семья с многочисленным потомством, Россия превратилась в беззащитную страну пенсионеров, женщин и мигрантов.
Все в России прекрасно понимают главную причину вымирания государствообразующего русского народа – отсутствие поддержки со стороны государства, которое занимается популистскими мерами, но никак реально не помогает простым людям. Нет идеологии созидания и цели бытия, остро стоит жилищная проблема, которую нам предлагают решать продажей себя до конца жизни в ипотечное рабство. Плюс наркомания, социальная безысходность, миграционная проблема, а теперь ещё и СВО.
Экономика
Не секрет, что Россия имеет слабую (менее 2 % мирового ВВП) и зависимую от Запада экономику, которая и после начала спецоперации не смогла расстаться со своим сырьевым статусом и находится под управлением откровенных агентов Запада. Любой экономический «чих» на Западе тут же бьёт по России «болезнью» инфляции, снижением уровня жизни населения и свёртыванием финансирования социальных и военных программ. Всё это – результат грабительских «святых девяностых», приватизации и бездарно проеденных «жирных нулевых».
После событий 2014 года в России были предприняты некоторые шаги, которые в условиях жесточайших западных санкций повысили выживаемость и самодостаточность экономики. Однако никакого стратегического разворота к сталинской политике опоры на собственные силы не произошло. Экономика так и осталась, в огромной степени зависима от Запада, а так называемое «импортозамещение» во многих отраслях было сделано для галочки либо откровенно провалено. И когда в 2022 году Запад ввёл против нас новые санкции, то в российской экономике вновь возникли огромные проблемы.
Сейчас эти проблемы пытаются решить уже не проваленным по всем статьям «импортозамещением», а так называемым «параллельным импортом». То есть вместо развития отечественного производства предлагается продолжить закупки необходимой западной и китайской продукции по серым и контрабандным схемам. Этот тупиковый путь подтверждают слова первого вице-премьера Андрея Белоусова, который откровенно заявил, что правительству «нет смысла» («не получится») создавать мобилизационную экономику.
Отсутствие цели, стратегии и идеологии
В отличие от России, Запад имеет на вооружении мощную (пусть и насквозь лживую) идеологию демократии, которая под дружное одобрение глобальных СМИ без труда мобилизует так называемое «мировое сообщество» на борьбу с неугодными народами и странами в любом уголке мира.
В России наиболее очевидная для страны идеология Русского мира о возрождении единой великой державы путём объединения России, Украины и Белоруссии находится под негласным запретом. От неё в Кремле сознательно отказались ещё в ходе «Русской весны» 2014 года, так как это означало коренные преобразования и неизбежный отказ от правящей российской элиты, являющейся главной помехой на этом пути. Никакой другой идеологии народу со стороны Кремля не предложено. Денацификация и демилитаризация – это о чём-то другом.
В результате вместо практически бескровного вхождения половины Украины в состав России в 2014 году, мы взяли только Крым. Спустя восемь лет, до дна испив чашу позора «Минских соглашений», решили Крым обезопасить путём включения в состав России Херсона с Запорожьем. Ну и республик Донбасса, которые щедро заплатили кровью, за возможность воссоединиться с исторической Родиной. Но это совсем не то, на что так надеялось русское общество, которое ещё в 2014 году ожидало от властей воссоединения России со всей Украиной, именно ради возрождения великой державы!
Между тем на Земле есть только два мира, способные предложить человечеству универсальную модель развития – Русский мир и мир Западный. Только они обладают формулой мироустройства и сосуществования различных государств, народов, рас и религий. Но при этом Русский мир несёт мощный заряд Добра, а Западный мир является апологетом абсолютного Зла.
Конечно, на Земле есть ещё такие гиганты, как Китай, Исламский мир или Индия. Но все они так или иначе ограничены жёсткими религиозными и национальными традициями. Это не позволяет им предложить человечеству универсальную формулу развития, а лишь неизбежно приводит к пути насильственного подавления других народов и религий.
Русская модель развития (Родина, семья, труд) уже много столетий доказывает свою эффективность и универсальность, так как построена на базе социальной справедливости. Она позволяет мирно сосуществовать на планете различным государствам, народам и религиям, так как не только не лишает их своих национальных традиций, обычаев и нравственных устоев, но и мягко помогает развиваться в добром, справедливом и честном направлении.
Русская модель не стремится физически избавиться от лишних «ртов» до уровня пресловутого «золотого миллиарда». Ей нужен каждый человек для раскрытия его созидательного потенциала, накопления и передачи знаний следующим поколениям, освоения Земли, Мирового океана и космоса. Не зря эта модель вызвала во времена СССР такое воодушевление и увлекла за собой значительную часть человечества Африки, Азии, Европы с абсолютно разным мировоззрением, укладом жизни и традициями. И хотя Западный мир, построенный на сатанизме, власти и деньгах, вышел победителем из этой схватки, сама борьба не окончена, как не может быть окончена вечная борьба Добра и Зла.
Предательство творческой интеллигенции
Данная проблема носит многовековой характер и уходит корнями в идолопоклонство перед Западом, которое зародилось со времён Петра I. Большая часть так называемой русской или российской интеллигенции много столетий рассматривала Запад как оплот человеческой цивилизации, где всё прекрасно, замечательно и является примером для подражания. Россия и русский народ в их представлении являлись дикой и тёмной окраиной «цивилизованного мира».
Родившись и живя в России, они в то же время яростно ненавидели её за отсталость, презирали русский народ. Их душа, мысли и сердце были в Париже, Лондоне, Берлине, Вене, Риме. Они старались внедрить в России западную культуру, религию и нравственные устои, чтобы преодолеть её «вековую отсталость».
Практически всем великим русским писателям, композиторам, людям театра и кино, живописцам и изобретателям приходилось сталкиваться с этим парадоксальным феноменом, бороться с ним и даже жертвовать на этом пути своей жизнью (вспомним Достоевского или трагическую гибель Пушкина).
Не удивительно, что прозападная творческая интеллигенция, всегда преданно обслуживающая власть и чутко держащая нос по ветру, с такой лёгкостью предала страну и в 1991 году, и в 2014 и 2022 году, открыто поддержав врагов России и Русского мира.
Миграционная политика
Начиная с 1991 года в России проводится миграционная политика, не отвечающая государственным и национальным интересам. Последние 30 лет на территорию страны ежегодно закачиваются огромные объёмы мигрантов из Средней Азии и Закавказья. Всё это привело к росту этнического бандитизма, наркоторговле, радикального исламизма и внесло огромный вклад в процесс коррумпированности правоохранительной, судебной, чиновничьей системы РФ.
Призывы экспертов и аналитиков немедленно исправить положение, ввести визовый режим, ограничить завоз мигрантов, чтобы тем самым дать работу коренным гражданам РФ и одновременно развивать высокотехнологичную экономику власть сознательно игнорирует. Начиная от президента и ниже – все 30 лет звучат призывы увеличить приток мигрантов в Россию, создать им самые благоприятные условия «для адаптации», а максимально упрощённое получение мигрантами гражданства РФ поставлено на поток.
Как итог – происходит замещение русского и других коренных народов России новыми гражданами, для которых коррупция и ненависть к русским является нормой жизни. Почуяв силу, этнические бандиты, наркоторговцы, исламисты и мигранты ведут себя в России всё более нагло, дерзко и жестоко, прекрасно понимая, что диаспоры «отмажут» их практически от любого совершённого преступления через свои коррупционные связи в системе МВД, судов и государственного управления. Попытка привлечь «новых россиян» к участию в СВО тут же обернулась массовым расстрелом русских солдат таджиками-исламистами прямо на учебном полигоне.
Сейчас положение дел резко обострилось. В течение 2022 года МВД фиксирует резкий рост преступлений со стороны выходцев из стран СНГ (как мигрантов, так и уже имеющих российское гражданство). То есть и без того предельно тревожная ситуация с миграцией стала совершенно нетерпимой и требующей радикальных решений в условиях начавшейся спецоперации.
Падение авторитета России на международной арене и в странах СНГ
Данная проблема стала закономерным итогом беззубости политики Москвы в отношениях как с Западом, так и с бывшими республиками СССР. Вместо жёсткого отстаивания своих национальных интересов, предельно жёсткой внешней, миграционной, экономической и культурной политики, Россия последние десятилетия распинается в уважении к «западным партнёрам», международному праву, «суверенитету» и «территориальной целостности» стран-лимитрофов, щедро раздаёт им кредиты и сама прощает долги всему миру.
Такая политика однозначно расценивается на Западе, в Китае, Индии, странах СНГ и во всём остальном мире как слабость, трусость и идиотизм. Именно эта мюнхенская политика умиротворения спровоцировала Запад на развязывание открытой войны с Россией. Именно она привела к тому, что ни Китай, ни Индия, ни другие страны не желают иметь Россию в союзниках, а рассматривают её только в роли партнёра и сырьевого придатка, который за возможность продавать свои ресурсы пойдёт на что угодно.
И спецоперация на Украине в 2022 году это вновь доказала, когда ради предательских зерновых, аммиачных, нефтяных и газовых сделок укрофашистским войскам сдали огромные территории под Киевом, Сумами, Харьковом и остров Змеиный. Апофеозом стала добровольная сдача Херсона – первого областного центра Российской Федерации, захваченного иностранным государством.
Наиболее чётко падение авторитета России наблюдается в странах СНГ. Все последние 30 лет Россия содержала большинство бывших республик за свой счёт, но никак не работала с элитами этих стран и в результате вырастила там новые поколения русофобов, которые рассматривают Россию уже не как великую державу, а как источник заработка, рынок для сбыта наркотиков и удобный полигон для совершения своих преступлений.
Элиты стран СНГ сполна «отплатили» России за экономическую помощь. Именно Москва в 2020–2022 гг. фактически спасла от гибели режимы Лукашенко, Токаева и Пашиняна, не получив в ответ ровным счётом ничего – ни изменения «многовекторной» политики, ни настоящих союзных отношений, ни простой человеческой благодарности.
А значит – России уже давно пора прекратить рисовать самой себе «красные линии» в отношениях со странами СНГ. Пора снимать их со своей шеи, приводить в чувство и строить предельно прагматичные отношения – только в интересах России и ради Русского мира. В условиях конфликта с НАТО нам необходим крепкий и надёжный тыл, а не «союзники», которые в любой удобный момент вонзят нам нож в спину.
Общий кризис Русской цивилизации
Сочетание всех вышеперечисленных проблем суммируется в главную – общий кризис Русской цивилизации. Деградация элит и падение авторитета президента и всей власти в глазах народа, слабая и зависимая от Запада экономика, отсутствие идеологии и стратегического плана развития (нет ни достойного настоящего, ни цели светлого будущего), вымирание русского народа и замещение его мигрантами, падение авторитета на международной арене и предательство почти всех «союзников» по СНГ.
Если мы хотим выстоять и победить, сохранить свою страну, народ, язык и культуру, то указанные стратегические проблемы необходимо срочно решать. Иначе решать их будут уже совсем другие люди и наиболее кровавым способом – революцией, иностранной интервенцией и гражданской войной. Иначе говоря – Смутой.