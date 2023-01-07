Российские паблики: Бойцы ЧВК «Вагнер» сообщают, что ВСУ применяют неустановленное химическое оружие в Артемовске

Объявленное Россией в одностороннем порядке рождественское перемирие, которое де-факто таковым назвать вряд ли получится, через несколько часов завершится. В период его действия обстановка на фронте была отнюдь не мирной. Обе стороны вели интенсивные боевые действия, ВСУ обстреливали города Донбасса, наши подразделения продвигались вперед на нескольких направлениях, велась контрбатарейная борьба.
Некоторая информация о событиях в зоне специальной военной операции на текущий момент из открытых российских, украинских и западных источников в данной подборке.
Начнем с очередного аналитического обзора британской разведки. В сегодняшней сводке с берегов Туманного Альбиона подтверждают, что в рождественские дни бои на украинском фронте продолжались с прежней интенсивностью.
Одним из самых напряженных участков британцы называют район Кременной в ЛНР, где в последние недели в основном ведутся сухопутные бои к западу от города. Хвойный лес в окрестностях обеспечивает прикрытие от наблюдения с воздуха даже зимой, столкновения пехоты происходят часто на коротких дистанциях.
Английские эксперты считают, что российское командование, скорее всего, расценивает давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского (Артемовского) сектора, который, по их мнению, является ключевым для обеспечения возможности любого будущего наступления с целью окончательного освобождения территории Донецкой республики.
Еще информация от противника, что иногда полезно для объективности. Пресс-служба 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ (в украинских войсковых подразделениях есть свои пресс-службы) подтверждает продвижение российских сил в Соледаре, но «не такое значительное, как заявляют российские телеграм-каналы». В городе идут ожесточенные бои, украинские источники сообщают, что российские военные пытаются взять его в окружение и заблокировать находящийся там гарнизон ВСУ.
Вот так видит, вернее показывает украинцам, текущую обстановку на фронте, в том числе под Соледаром, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Хорошо, если Генштаб ВСУ планирует операции, исходя из таких вот «точных данных».
В то же время, российские паблики сообщают, что бойцы группы «Вагнера» уже практически овладели Соледаром, идут бои на окраинах, где всушники пытаются отбиться в соляных шахтах. По другим сведениям, украинцы эвакуацию из города не проводят и оказывают ожесточенное сопротивление «музыкантам». В то же время, «вагнеровцы» взяли под огневой контроль орудий «Гиацинт-Б» и «Гиацинт-С» участок трассы между селом Благодатное и северо-западным пригородом в районе улицы Советской. Это значительно затруднило переброску подкрепления 17-й танковой бригады ВСУ.
Бойцы ЧВК «Вагнер» сообщают, что ВСУ применяют неустановленное химическое оружие в Артемовске (Бахмуте). Информация об использовании украинскими националистами запрещенных БОВ распространяется в российских пабликах, официального подтверждения этому пока нет. Источник сообщает, что в результате отравления несколько бойцов получили химические ожоги слизистой оболочки и верхних дыхательных путей, в тяжелом состоянии они госпитализированы.
Обозреватель американского журнала Time опубликовал статью, в которой предупредил Киев, что реванш на фронте ВСУ необходимо взять до весны. Все дело в том, что в отличие от России Украина может продолжать войну только в условиях поддержки Запада. А она не гарантирована из-за противоречий внутри стран — спонсоров Украины. Автор статьи приводит в пример, как образец для подражания, Финляндию 1940 года. Хотя и признает, что несмотря на успехи финнов, дело все равно кончилось для них потерей территории, но зато Финляндии удалось сохранить суверенитет.
И напоследок еще одно огорчение для Зеленского. Польша не будет поставлять на Украину танки Leopard, заявил журналистам премьер республики Матеуш Моравецкий. По крайней мере, отдельно от других стран НАТО.