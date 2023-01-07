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Российские паблики: Бойцы ЧВК «Вагнер» сообщают, что ВСУ применяют неустановленное химическое оружие в Артемовске

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Российские паблики: Бойцы ЧВК «Вагнер» сообщают, что ВСУ применяют неустановленное химическое оружие в Артемовске

Объявленное Россией в одностороннем порядке рождественское перемирие, которое де-факто таковым назвать вряд ли получится, через несколько часов завершится. В период его действия обстановка на фронте была отнюдь не мирной. Обе стороны вели интенсивные боевые действия, ВСУ обстреливали города Донбасса, наши подразделения продвигались вперед на нескольких направлениях, велась контрбатарейная борьба.


Некоторая информация о событиях в зоне специальной военной операции на текущий момент из открытых российских, украинских и западных источников в данной подборке.

Начнем с очередного аналитического обзора британской разведки. В сегодняшней сводке с берегов Туманного Альбиона подтверждают, что в рождественские дни бои на украинском фронте продолжались с прежней интенсивностью.

Одним из самых напряженных участков британцы называют район Кременной в ЛНР, где в последние недели в основном ведутся сухопутные бои к западу от города. Хвойный лес в окрестностях обеспечивает прикрытие от наблюдения с воздуха даже зимой, столкновения пехоты происходят часто на коротких дистанциях.

Английские эксперты считают, что российское командование, скорее всего, расценивает давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского (Артемовского) сектора, который, по их мнению, является ключевым для обеспечения возможности любого будущего наступления с целью окончательного освобождения территории Донецкой республики.

Еще информация от противника, что иногда полезно для объективности. Пресс-служба 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ (в украинских войсковых подразделениях есть свои пресс-службы) подтверждает продвижение российских сил в Соледаре, но «не такое значительное, как заявляют российские телеграм-каналы». В городе идут ожесточенные бои, украинские источники сообщают, что российские военные пытаются взять его в окружение и заблокировать находящийся там гарнизон ВСУ.

Вот так видит, вернее показывает украинцам, текущую обстановку на фронте, в том числе под Соледаром, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Хорошо, если Генштаб ВСУ планирует операции, исходя из таких вот «точных данных».



В то же время, российские паблики сообщают, что бойцы группы «Вагнера» уже практически овладели Соледаром, идут бои на окраинах, где всушники пытаются отбиться в соляных шахтах. По другим сведениям, украинцы эвакуацию из города не проводят и оказывают ожесточенное сопротивление «музыкантам». В то же время, «вагнеровцы» взяли под огневой контроль орудий «Гиацинт-Б» и «Гиацинт-С» участок трассы между селом Благодатное и северо-западным пригородом в районе улицы Советской. Это значительно затруднило переброску подкрепления 17-й танковой бригады ВСУ.

Бойцы ЧВК «Вагнер» сообщают, что ВСУ применяют неустановленное химическое оружие в Артемовске (Бахмуте). Информация об использовании украинскими националистами запрещенных БОВ распространяется в российских пабликах, официального подтверждения этому пока нет. Источник сообщает, что в результате отравления несколько бойцов получили химические ожоги слизистой оболочки и верхних дыхательных путей, в тяжелом состоянии они госпитализированы.

Обозреватель американского журнала Time опубликовал статью, в которой предупредил Киев, что реванш на фронте ВСУ необходимо взять до весны. Все дело в том, что в отличие от России Украина может продолжать войну только в условиях поддержки Запада. А она не гарантирована из-за противоречий внутри стран — спонсоров Украины. Автор статьи приводит в пример, как образец для подражания, Финляндию 1940 года. Хотя и признает, что несмотря на успехи финнов, дело все равно кончилось для них потерей территории, но зато Финляндии удалось сохранить суверенитет.

И напоследок еще одно огорчение для Зеленского. Польша не будет поставлять на Украину танки Leopard, заявил журналистам премьер республики Матеуш Моравецкий. По крайней мере, отдельно от других стран НАТО.
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Использованы фотографии:
МО РФ
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43 комментария
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  1. VVK
    VVK Сегодня, 18:57
    +12
    Пора добавлять средства защиты органов дыхания в индивидуальную экипировку военнослужащего!
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 19:33
      +5
      Бойцы ЧВК «Вагнер» сообщают, что ВСУ применяют неустановленное химическое оружие в Артемовске (Бахмуте).

      Цитата: VVK
      Пора добавлять средства защиты органов дыхания в индивидуальную экипировку военнослужащего!

      И что значит не установленное ?! Что, в подразделениях нет ни одного прибора для определения ОВ ?!
      Интересненько ...
      1. sagitovich
        sagitovich Сегодня, 19:42
        +1
        Конечно, бл..., нет! Есть все чтобы вести бой, непрерывный бой.
        Даже если бы и был прибор, в отдельном подсумке, то на его место боеприпасы бы положили.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 19:45
        0
        Цитата: Starover_Z
        И что значит не установленное ?! Что, в подразделениях нет ни одного прибора для определения ОВ ?!
        Интересненько ...

        А у нас вместе с нашим химическим оружием начхимов в войсках не уничтожили?
        В моё время самое страшное ОВ у бородатых было ослиный навоз, который они с глиной мешали и дувалы им обмазывали. Вот уж точно оружие МАССОВОГО поражения! И то у нас начхим был и противогазы с ОЗК где-то на складах на всякий случай лежали.
        Сейчас не знаю - может, начхимов отменили как замполитов?
        1. hiller
          hiller Сегодня, 19:56
          0
          " В полку три дуба: начхим,начфиз, начклуба". Уверен, что в нынешних условиях ВПХРов( войсковых приборов химической разведки) в звене рота-батальон нет. Может полк-бригада -дивизия имеет где-нибудь в загашнике. Подобное выступление макроидиотов никто не прогнозировал.
      3. fiv
        fiv Сегодня, 20:17
        0
        Судя по симптомам, хлор. По идее, запах у хлора специфический, должен определяться. И в нар одном хозяйстве используется, относительно легкодоступен
      4. frruc
        frruc Сегодня, 20:35
        +2
        несколько бойцов получили химические ожоги ...они госпитализированы.

        Надо взять "языков" , вздернуть их на дыбу и послушать, что они знают про ХО.
      5. Amper
        Amper Сегодня, 20:37
        +1
        Блин, Вам еще и войска РХБЗ подавай, в полной экипировке! belay Народ на одеженку собирает!!! fellow А изыски в войсках СССР ищите! Будь она не помянута, к победе, кремлин за мир ! wassat
      6. Zhan
        Zhan Сегодня, 20:58
        -1
        Цитата: Starover_Z
        Бойцы ЧВК «Вагнер» сообщают, что ВСУ применяют неустановленное химическое оружие в Артемовске (Бахмуте).

        Цитата: VVK
        Пора добавлять средства защиты органов дыхания в индивидуальную экипировку военнослужащего!

        И что значит не установленное ?! Что, в подразделениях нет ни одного прибора для определения ОВ ?!
        Интересненько ...

        Вот и мне интересно, куда делись наши подразделения РХБЗ ? Тем более, что уже были случаи применения в прошлом году, если верить МО. Булки расслабили, опять поверили "партнёрам" и конвенциям ? Очень не предусмотрительно...
    2. azkolt
      azkolt Сегодня, 19:35
      -6
      Цитата: VVK
      Пора добавлять средства защиты органов дыхания в индивидуальную экипировку военнослужащего!

      А мне кажется пора уже начинать воевать в полный рост, а не на пол-шишечки. А то некоторы хоят и рыбку съесть и на ... сесть
      1. Чеширский
        Чеширский Сегодня, 19:43
        +8
        Цитата: azkolt
        А мне кажется пора уже начинать воевать в полный рост, а не на пол-шишечки.

        Я не против. Начинайте. sad
      2. Amper
        Amper Сегодня, 20:42
        -1
        Вы, видать не в курсе. Цели с-в-о от кремлин еще не доступны черни, терпите. wassat Думать не надо, не вам. ХЖП прет по своим рельсам, как утюг по ж... и достигнет цели обязательно! Смотрите евровидение по окончании. hi
    3. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 19:46
      -2
      У каждого бойца есть противогаз. И он обязан его носить с собойм
      1. Чеширский
        Чеширский Сегодня, 20:11
        +3
        Цитата: RED_ICE
        У каждого бойца есть противогаз. И он обязан его носить с собойм

        Это у Вагнеров? Вы ЧВК с МО не перепутали? Тут всё по другому, комплектуются люди сами под условия боя. Не каждый с собою будет таскать противогаз, если вместо него можно добавить БК. hi
  2. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 19:02
    +13
    Думаю, ВСУ будут использовать любую возможность, чтобы применить любую, попавшую в их лапы гадость. А уж их "кормильцы" постараются втихаря эту гадость им подогнать. Если уже не подогнали...
    1. Rustic
      Rustic Сегодня, 19:16
      +2
      Думаю, ВСУ будут использовать любую возможность, чтобы применить любую, попавшую в их лапы гадость. А уж их "кормильцы" постараются втихаря эту гадость им подогнать. Если уже не подогнали...
      И заметьте. Ни кто эту недострану не признает изгоем. А мы все чего то стеснянмся, боимся что кто то о нас плохо подумает. Если кто то так и подумает, так это лишь наши враги. Но они и без этого наши враги. А остальным на это глубоко плевать. Хоть всю украину в радиоактивный пепел превратим, всем кроме наших врагов на это глубоко плевать. Наоборот, многие еще скажут, так и надо этих фашистов.
      1. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 19:29
        0
        Цитата: Rustic
        Хоть всю украину в радиоактивный пепел превратим,

        Любезный! Вы провокатор и русофоб. Украина - это 40% русскоговорящих ... Да и в перспективе это наши будущие территории. Поэтому никакого "радиоактивного пепла" не будет! am
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 21:10
          0
          Цитата: Удав КАА
          Цитата: Rustic
          Хоть всю украину в радиоактивный пепел превратим,

          Любезный! Вы провокатор и русофоб. Украина - это 40% русскоговорящих ... Да и в перспективе это наши будущие территории. Поэтому никакого "радиоактивного пепла" не будет! am

          Ну это же не призыв. Коллега просто констатирует тот факт, что даже если на территории украины будет один радиоактивный пепел, куевским кураторам от этого будет ни холодно, ни жарко. Им вообще до фонаря сколько граждан украины там в живых останется, поскольку для них это всего лишь расходный материал. Это только мы пока всё ещё в бирюльки играем и надеемся на какое то здравомыслие у вождей бандерлогов. Что касается территорий, то они однозначно будут под контролем России ровно с тем людским ресурсом который останется по итогу войны, но без присутствия сил НАТО. Да, сударь, вот такая она, историческая плата за глупость и русофобию.
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 19:29
      +1
      Думаю и подгонять ничего не нужно , осталось на складах Украины ещё от СССР . Это мы всю химию уничтожили , а украинцы ( как и сало ) перепрятали .
    3. DenD
      DenD Сегодня, 21:07
      0
      Вроде как понятно. Как только наступает переломный момент, в ход идут любые запрещёные приёмы. Вполне может быть, против самых боеспособных наших подразделений, применят химоружие.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 19:08
    0
    .
    В то же время, «вагнеровцы» взяли под огневой контроль орудий «Гиацинт-Б» и «Гиацинт-С» участок трассы между селом Благодатное и северо-западным пригородом в районе улицы Советской.
    Предложенная карта плохо дает понимание масштаба, так то от Благодатного до Соледара более 80 км и если сейчас под "огневой" контроль взята трасса между ними, то наши войска как минимум в 25 километрах от неё
    Это значительно затруднило переброску подкрепления 17-й танковой бригады ВСУ.
    Криворожская бригада и там недавно открыли новое воинское кладбище для бойцов этой бригады и 93-ей, и оно уже не пустует
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 19:23
      0
      Утренние сообщения о взятии центра Соледара оказались
      преждевременными. Ночью ВСУ контратаковали и вернули
      часть позиций.
      У ВСУ больше приборов ночного видения.
      Их снайперы работают ночью.
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 19:41
        +3
        Цитата: voyaka uh
        У ВСУ больше приборов ночного видения.
        Их снайперы работают ночью.

        Огласите цифры и откуда дровишки, а то ведь и я могу заявить ,что Нетаньяху арабская женщина после операции
        P.S. До каких пор свиноботы будут чувствовать себя на ВО ,как дома? Может администрации уже стоит определиться:деньги и просмотры или страна и поддержка российского народа? Свинья на свинье и "борцуном" с пятой колонны погоняет
      2. Керенский
        Керенский Сегодня, 20:48
        0
        У ВСУ больше приборов ночного видения.
        Их снайперы работают ночью.

        Очень романтично... Ночник проще к "сварке" прикрутить. Снайперу ночью наблюдать и слушать надо, а не демаскировать позицию. Перевелись снайперы.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:27
      +5
      Вот что пишет Rybar про бои за Соледар.
      Битва за Соледар: главное на текущий момент

      С 30 декабря по 7 января подразделения ВСУ, обороняющие Соледар, потеряли не менее 500 человек убитыми и ранеными.
      По данным Военной хроники, наибольшие потери понесли 1, 2, 3 и 4-й батальоны 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. В конце декабря это соединение доукомплектовали мобилизованными из Кировоградской, Сумской и Тернопольской областей, однако из-за отсутствия боевой подготовки больше половины мобилизованных новобранцев погибли через шесть дней после прибытия на фронт.
      3 января из-за большого количества безвозвратных потерь командование бригады направило на первую линию обороны роту радиационной, биологической и химической защиты. Через 24 часа после отправки на фронт подразделение перестало выходить на связь и в данный момент считается пропавшим без вести.
      После смещения линии фронта в городскую застройку к улицам Льва Толстого и Чернышевского на северо-востоке города, а также к улицам Октябрьской, Набережной и Тенистой на юго-востоке Соледара ВСУ столкнулись с крупными потерями в бронетехнике.
      С конца декабря наиболее крупные потери несёт танковый батальон 61-й егерской пехотной бригады ВСУ. На узких подъездных дорогах Соледара танки Т-64БВ и Т-72M1R ВСУ не могут активно маневрировать и уничтожаются расчётами ПТРК «Корнет» и «Конкурс», развёрнутых ЧВК «Вагнер» западнее Яковлевки.
      Помимо расчётов ПТРК, по боевой технике ВСУ с господствующих высот активно работают «реактивные» танки Т-80БВ.
      Южнее под огневой контроль орудий «Гиацинт-Б» и «Гиацинт-С» ЧВК «Вагнер» взят участок трассы между селом Благодатное и северо-западным пригородом в районе улицы Советской. Из-за этого в Соледар не могут прибыть подкрепления 17-й танковой бригады ВСУ. Теперь поддержка подразделений ВСУ внутри кварталов тяжёлой техникой осложняется не только из-за боёв на узких улицах, но и из-за невозможности быстро перебросить новую бронетехнику и подкрепления.

      https://t.me/s/rybar
    3. topol717
      topol717 Сегодня, 19:37
      +4
      Цитата: svp67
      Благодатного до Соледара более 80 км

      вы чего? какие 80км? там даже 8 км нет, максимум 2, п если быть точным ,то Благодатное плавно переходит в Соледар.
  4. zxmobil
    zxmobil Сегодня, 19:13
    -1
    Пора начинать применять ковровые бомбардировки, чтобы не было применения химического оружия. Очень эффективное средство для особо одарённых умников. Хорош вагнеровцев в рукопашку посылать. Металла в стране хватает.
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 19:19
      +3
      Цитата: zxmobil
      Пора начинать применять ковровые бомбардировки, чтобы не было применения химического оружия. Очень эффективное средство для особо одарённых умников. Хорош вагнеровцев в рукопашку посылать. Металла в стране хватает.

      А вот самолётов и летчиков не особо.и они не тот контингент, которым стоит раскидываться. Но если вы хотите, то можете пойти добровольцем, и показать, как проводить, эти самые ковровые бомбардировки.... При наличии у противника ПЗРК, ПВО и целеуказания с предварительным уведомлением от запада
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 19:43
        -2
        Цитата: Mitroha
        ВО и целеуказания с предварительным уведомлением от запада

        А можно подробнее, откуда НАТО может давать ЦУ по самолетам в районе ДНР? ДЛРО туда не достанет, спутники, или там есть комплексы ПВО? ну если так то это комплексы Украины а не НАТО, и оно в любом случае должны быть подавлено. А лучше всего давить ПВО как раз с самолетов.
        1. Mitroha
          Mitroha Сегодня, 20:16
          +1
          Цитата: topol717
          А лучше всего давить ПВО как раз с самолетов.

          Вот и второй пилот нарисовался....
          Подавить ПВО лучше всего вкрывая беспилотниками,
          ложными целями и противорадиалокациоными ракетами и т.д. но уж точно не ковровыми бомбардировками и дорогущими пилотируемыми самолётами ... Вам не кажется?
          А по поводу целеуказания, все взлеты наших самолётов ,в том числе и в глубине страны и в РБ регистрируются как спутниками, так и агентами на местах, а уж зная ,что самолёты взлетели и пошли на цели значительно легче их отслеживать и давать целеуказания всеми возможными способами. Не?
  5. Comandor777
    Comandor777 Сегодня, 19:15
    +3
    Верно, как только начнут проигрывать, стоит ждать от этих гадов не одну подлянку.
  6. Родился_в_России
    Родился_в_России Сегодня, 19:21
    0
    Последнее дело использовать химические средства, оружие. Привилегия в пользу России.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 19:45
      +3
      Цитата: Родился_в_России
      Последнее дело использовать химические средства, оружие.
      Это нарушение международного права. А данное преступление -- материал для м-н суда в Гааге. Только не нужно миндальничать с бандеровцами и чаще применять термобарические боеприпасы. Даже в уличных боях, используя РПО Шмель... Гореть им в Аду еще в этой жизни!!! am
  7. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 19:30
    +1
    Бойцы ЧВК «Вагнер» сообщают, что ВСУ применяют неустановленное химическое оружие в Артемовске (Бахмуте).
    Если это подтвердится, надо будет применять более жесткие меры к противнику, иначе будем терять живую силу в огромных масштабах.Понятно, что запад от обнародования данных о применении хим оружия ВСУшниками, все равно будет морды воротить, поэтому там в кремлёвских кулуарах давно надо усвоить, что чем больше мы будем позволять противнику поднимать планку, тем выше она будет дальше подниматься и ни в коем случае не надо искать возможности переговоров со странами которые способствуют убийству наших солдат и мирных граждан. Война идет на уничтожение России, но кто-то видимо ещё в другом измерении обитает.
  8. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 19:32
    -4
    Вот вопрос опять к Главковерху - зачем было заявлять о перемирии?
    Набрать вистов среди европейских политиков не получилось. Никто не поддержал и это было предсказуемо на 100%.
    Зачем было подставлять своих граждан под обстрел?
    1. Reindeer
      Reindeer Сегодня, 19:45
      0
      Единственное доступное мне объяснение - для уменьшения поддержки 404 Западом... Ну то есть перемирие объявлено, Зеленский его отвергает, население западное смотрит и ругается, политики хотя бы для видимости должны как-то реагировать соответственно. С другой стороны - боевые действия не стильно-то и останавливаются. Как-то так, хотя выглядело все это неважно в любом случае -_-
    2. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 20:07
      0
      Какая связь: газ и перемирие? У вас явно, что то с русским языком не так
  9. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 19:51
    0
    Может быть применение хлора...! Хлор используется в некоторых хим.производствах; а также на водоочистных станциях ...( в цивилизованных городах хлор для обеззараживания воды уже не применяется;но даже в России в "глубинке" имеются н.с.п. с "нецивилизованной" водоочисткой...) Как можно применять хлор в городских боях ,рассказывать не буду,но "применение" может очень сильно досадить штурмовым группам ! Очень нужны противогазы ! Даже гражданские противогазы ,которые в обязательном порядке имеются на хим.производствах или продаются в дачных магазинах...Впрочем ,в качестве "хим.оружия" можно использовать многие хим.материалы ,имеющиеся на местных хим.производствах...
    1. сибиралт
      сибиралт Сегодня, 21:45
      0
      Согласен. Именно в Соледаре и нужно было реально ожидать применение нациками какой-либо химической отравы.
  10. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 19:52
    0
    Применение противником химического оружия может развязать России руки вплоть до ТЯО. Такой вариант никому не выгоден.
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:51
    0
    ...В то же время, российские паблики сообщают...

    Ну почему "российские паблики"???
    Почему не источники, не СМИ, не соцсети или графоман-каналы, в конце то концов???
    Российское Военное Обозрение.
    Извините!!!
    Личное мнение: всё чаще используем англицизмы при наличии русских терминов. Ну, или терминов, которые в русском языке давно появились и их закордонные корни уже не так заметны.
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:03
    -1
    Вряд ли на передовую, на такую передовую, как Артёмовск особенно, много из РХБЗ отправили. Где бои за улицы, там применять эти средства опасно и для применяющих.
    Но как неожиданный вариант, к сожалению, возможен.
    И к Автору... Не кладите в одну новость много новостей. Не у всех читателей желудки могут нормально переварить такой салат.
  13. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 21:38
    0
    Цитата: Удав КАА
    Это нарушение международного права. А данное преступление -- материал для м-н суда в Гааге.

    Да там уже давно всем плевать на все преступления укрофашистов, там предпочитают не видеть ничего.