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Правящая партия Молдовы намеревается упразднить понятие «молдавский язык», заменив его в конституции страны на «румынский язык»

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Правящая партия Молдовы намеревается упразднить понятие «молдавский язык», заменив его в конституции страны на «румынский язык»

Выступая в эфире молдавского общественного телеканала «Молдова-1», спикер Парламента Республики Молдова (РМ) Игорь Гросу рассказал о планах правящей партии «Действие и солидарность» по изучению возможности замены понятия «молдавский язык» на синтагму «румынский язык». Как уточнил политик, если этого не удастся сделать путём внесения поправок в Конституцию страны, то можно будет избрать другой путь на законодательном уровне.


Есть все шансы исправить исторические ошибки в этом отношении, ведь вопрос названия государственного языка – часть ДНК румынского народа. По этой причине мы должны связать это с историческим событием в стране, так что давайте лучше дождёмся весны

– заявил председатель молдавского законодательного органа.

Примечателен и тот факт, что под некой весенней датой, Гросу подразумевал 27 марта 1918-го года – день объединения тогдашней Бессарабии с Румынией. Особенно «излюбленной» эта тема считается среди молдавских унионистов, в том числе и тех, кто является на сегодняшний день частью нынешней власти. Похоже, что на 27 марта 2023 года руководство страны уготовило для своих граждан очередной «сюрприз», делая всё возможное для искоренения из действующего законодательства любого упоминания о молдавском языке, а, стало быть, и молдавской идентичности, что ставит под угрозу само существование государства.

Как же поступит правящее большинство в этом случае, имея всего лишь 63 депутата в законодательном органе, в то время как для внесения изменений в Основной Закон страны, необходимо обладать 67 голосами, что составляет 2/3 от общего числа депутатов (101 человек)? В этом контексте важно подчеркнуть, что одна из таких попыток грубого вмешательства в Конституцию РМ уже была предпринята в 2013 году, когда Конституционный Суд (КС) Молдовы «по своему усмотрению» принял решение, согласно которому государственным языком в стране является румынский. Судьи КС тогда мотивировали это тем, что текст Декларации о независимости, в котором госязыком назван румынский, превалирует над Конституцией страны.

Отметим, что молдавский язык был установлен 31 августа 1989 года Верховным Советом МССР в качестве официального государственного языка с применением латинской графики. Годом позже, 23 июня, Парламент Молдовы объявил эту дату Национальным днём языка.

Напомним, что 27 марта 1918 года – чёрная страница в истории Молдавии, когда Королевство Румыния фактически аннексировала Бессарабию, под предлогом «воссоединения Великой Румынии». Это трагическое событие вошло в историю под названием «Сфатул Цэрий». Притом, что многие высокопоставленные лица государства, в том числе и от правящей партии, обладают румынским гражданством, имея наглость ещё заявлять о какой-то «исторической справедливости»…
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Гросу
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24 комментария
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  1. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 20:00
    +7
    В Конституции Молдавии нужно закрепить, что румыны являются существами высшего класса, а молдаване рабами.
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 20:06
      +1
      Цитата: Виктор Сергеев
      В Конституции Молдавии нужно закрепить, что румыны являются существами высшего класса, а молдаване рабами.

      Что уж вы, сразу рабами... Пусть уйдут народом в пустыню, там говорят землю найти можно, лет через 40. А тут только румыны останутся.... Интересно, молдаване Санду на крест прибьют или осиновый кол по привычке вобьют?
      1. frruc
        frruc Сегодня, 20:11
        0
        Особенно «излюбленной» эта тема считается среди молдавских унионистов

        Все закономерно : веру продали и страну продадут.
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 20:09
      -2
      Поляки - вообще полубогами, а настоящими европейцами бывшим советским не бывать никогда. laughing
    3. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 22:02
      0
      Цитата: Виктор Сергеев
      В Конституции Молдавии нужно закрепить, что румыны являются существами высшего класса, а молдаване рабами.
      Пусть отпустят в Родную гавань (Россия) Приднестровье, и при желании Гагаузию (в границах 1990-94г) good - сами "молдаване" могут переименовывать свой язык, улицы и города, страну (вспомним Македонию... sad ) и катится в ЕС "колбаской" - только пусть не трогают русское Приднестровье.
      Приднестровье в Россию good - а Молдавия куда пустят...
      Вчера читал новости на ВО - ЕС помогает нуждающимся в Молдавии, даёт деньги на ДРОВА - самое время переименовать "государственный язык"...
      fellow
  2. topol717
    topol717 Сегодня, 20:03
    0
    передел Европы продолжается и он будет вечным.
    А не хочет ли великая Румыния вернуть себе часть земель от Украины, Черновцы например? не помню что еще там принадлежало цыганам.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 20:14
      0
      topol717 ... не помню что еще там принадлежало цыганам.

      Земли Буковины и о. Змеиный.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:11
    +4
    Правящая партия Молдовы намеревается упразднить понятие «молдавский язык», заменив его в конституции страны на «румынский язык»
    . В мире правила и будет править сила!
    Если Румыния это сила, то куда катится этот мир??? fool
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 21:40
      0
      Да уж - типа Великая Румыния само по себе звучит бредом.. В тех краях ничего великого со времён императора Траяна не водилось.
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 21:40
      0
      Совсогласен...цыгане рулят? Ну пущай погуляют напоследок, пока русские не придут и не наведут порядок!
  4. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 20:12
    0
    Мне кажется, к туркам присоединиться для молдаван перспективнее будет - одно время были они под Османской империей - Суворов Измаил брал в тех краях. Что под Румынией Бессарабия была колонией, что под Турцией, но Турция все-таки на самообеспечении, а Румыния - на дотациях ЕС.
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 21:01
      +3
      Цитата: pyagomail.ru
      Что под Румынией Бессарабия была колонией, что под Турцией, но Турция все-таки на самообеспечении, а Румыния - на дотациях ЕС.

      Так понимаю Санду сотоварищи даже такого выбора не предоставят молдаванам. Как говорится мы имеем такое правительство, которое имеет нас. В данном случае это даже не шутка
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:20
    +1
    Так чему удивляться, если во главе Молдавии гражданка Румынии?!

    Интересно, а в мире много стран, где государственные служащие и депутаты/конгрессмены, могут быть гражданами другого государства?
    Две страницы Яндекс поиска ничего не дали в плане информации про разные страны.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 21:21
      0
      Цитата: Fangaro
      Так чему удивляться, если во главе Молдавии гражданка Румынии?!

      Большая часть парламента и "Конституционного Суда" также граждане Румынии.
      Так что Молдова находится под управлением "кризисных менахеров" !
      А ещё у них идея внедрить электронное голосование на выборах и тогда вообще им никто не указ !
  6. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 20:23
    -1
    языки отличаются, но люди понять без проблем могут друг друга. Мне лично по барабану как в Молдавии будет называться их язык , это их личное дело, нравится называть румынским или молдавским на здоровье, имеют на это право
  7. fiv
    fiv Сегодня, 20:34
    +1
    Читая такие новости, понимаю, что мы отстали ( не от молдаван, конечно) не только в производстве процессоров, но и в развитии коррупции
  8. notingem
    notingem Сегодня, 20:36
    -1
    Лучше турецкий учите как и румыны.Султан все равно заставит
  9. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 21:05
    0
    Либерасты похоже везде теряют чувство меры. Как бы не перегнули чего. Оставят после себя кровавый винегрет.
  10. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 21:06
    0
    Конечно, будут гнуть свою линию, вся верхушка молдавского режима имеет румынские паспорта и куплены с потрохами, Румынией!(((
  11. Комментарий был удален.
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:16
    0
    А разве быкам позволено разговаривать на языке хозяев?
    Странные ребята.
  13. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 21:24
    0
    в википедии уже молдавского языка нет
    осталось завершить процесс юридически
  14. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 21:45
    0
    Ладно, а в принципе: молдавский и румынский языки имеют отличия или же это и правда один язык с различиями на уровне диалектов? Если молдаванин и румын будут разговаривать каждый на своём языке - они друг друга легко поймут? Если да, то язык действительно один, если нет - языки разные, несмотря на общий корень. Есть на сайте те, кто может ответить на этот вопрос?
  15. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 21:55
    0
    Что и требовалось доказать. Наивные молдаване проголосовали за гражданку Румынии. Получите - Румынию и распишитесь. И не забывайте оплачивать газ, по рыночным ценам. Впредь- умнее будете.)
  16. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 21:58
    0
    Так всегда бывает когда народу не до жиру быть бы живу, элиты это видят поэтому делают то что им выгодно наплевав на историю, идентичность, турки Аджарию аджаривают. просто смешно на это смотреть, рядом с молдавией хохляндия безродная пытается построить свою самостийность, а тут наоборот древнее государственное образование аннигилирует.