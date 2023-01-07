Правящая партия Молдовы намеревается упразднить понятие «молдавский язык», заменив его в конституции страны на «румынский язык»

Есть все шансы исправить исторические ошибки в этом отношении, ведь вопрос названия государственного языка – часть ДНК румынского народа. По этой причине мы должны связать это с историческим событием в стране, так что давайте лучше дождёмся весны

Выступая в эфире молдавского общественного телеканала «Молдова-1», спикер Парламента Республики Молдова (РМ) Игорь Гросу рассказал о планах правящей партии «Действие и солидарность» по изучению возможности замены понятия «молдавский язык» на синтагму «румынский язык». Как уточнил политик, если этого не удастся сделать путём внесения поправок в Конституцию страны, то можно будет избрать другой путь на законодательном уровне.– заявил председатель молдавского законодательного органа.Примечателен и тот факт, что под некой весенней датой, Гросу подразумевал 27 марта 1918-го года – день объединения тогдашней Бессарабии с Румынией. Особенно «излюбленной» эта тема считается среди молдавских унионистов, в том числе и тех, кто является на сегодняшний день частью нынешней власти. Похоже, что на 27 марта 2023 года руководство страны уготовило для своих граждан очередной «сюрприз», делая всё возможное для искоренения из действующего законодательства любого упоминания о молдавском языке, а, стало быть, и молдавской идентичности, что ставит под угрозу само существование государства.Как же поступит правящее большинство в этом случае, имея всего лишь 63 депутата в законодательном органе, в то время как для внесения изменений в Основной Закон страны, необходимо обладать 67 голосами, что составляет 2/3 от общего числа депутатов (101 человек)? В этом контексте важно подчеркнуть, что одна из таких попыток грубого вмешательства в Конституцию РМ уже была предпринята в 2013 году, когда Конституционный Суд (КС) Молдовы «по своему усмотрению» принял решение, согласно которому государственным языком в стране является румынский. Судьи КС тогда мотивировали это тем, что текст Декларации о независимости, в котором госязыком назван румынский, превалирует над Конституцией страны.Отметим, что молдавский язык был установлен 31 августа 1989 года Верховным Советом МССР в качестве официального государственного языка с применением латинской графики. Годом позже, 23 июня, Парламент Молдовы объявил эту дату Национальным днём языка.Напомним, что 27 марта 1918 года – чёрная страница в истории Молдавии, когда Королевство Румыния фактически аннексировала Бессарабию, под предлогом «воссоединения Великой Румынии». Это трагическое событие вошло в историю под названием «Сфатул Цэрий». Притом, что многие высокопоставленные лица государства, в том числе и от правящей партии, обладают румынским гражданством, имея наглость ещё заявлять о какой-то «исторической справедливости»…