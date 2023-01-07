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Премьер-министр Польши: Варшава не планирует передачу Киеву танков Leopard

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Премьер-министр Польши: Варшава не планирует передачу Киеву танков Leopard

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не планирует передачу Киеву танков Leopard. Так прокомментировал глава польского кабмина просочившуюся ранее в СМИ информацию о том, что польские власти выразили готовность отправить на Украину танки Leopard 2.


На данном этапе мы не намерены передавать наши танки. Польша не собирается этого делать самостоятельно без широкой коалиции

– подчеркнул Моравецкий, фактически давая понять, что если кто-то сделает это, то Варшава может его поддержать.

По словам главы польского правительства, в настоящий момент Варшава проводит дискуссию с другими странами о возможном создании широкой коалиции, страны-члены которой займутся поставками для Киева тяжёлых вооружений. Руководство Польши уже ведёт соответствующие переговоры в этом отношении с представителями ФРГ.

Отметим, что с самого начала спецоперации Польша передала Украине в общей сложности более 200 танков T-72. Страна приобрела у США 250, а затем ещё и 180 боевых танков Abrams американского производства различных модификаций. Помимо этого, власти также решили запастись и танками K2, произведёнными и разработанными в Южной Корее, в количестве 1000 единиц. В то же время на вооружении самой польской армии находятся 126 танков Leopard 2A4, а также 105 боевых машин Leopard 2A5.

Напомним, что танк Leopard – бронированная боевая машина немецкого производства. Leopard 1 состоял на вооружении ВС ФРГ до 2010 года, после чего ему на смену пришёл Leopard 2. Леопард 1 и по сей день находится на вооружении танковых формирований сухопутных войск ВС различных стран мира, постоянно подвергаясь модернизации.
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Использованы фотографии:
Соцсети/Моравецкий
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10 комментариев
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  1. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 19:49
    +1
    И танки передадут и регулярные части в боевые действия на Украине введут.
    Уверен! Вопрос времени.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 19:54
      +2
      Скоро будет очередное заседание стран рамштайна. Там и будет решение о передаче танков «широкой коалицией»
    2. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 21:29
      0
      Поляки танки могут передать только если им взамен поставят что-то более современное.
  2. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 19:53
    0
    На данном этапе мы не намерены передавать наши танки. Польша не собирается этого делать самостоятельно без широкой коалиции
    – подчеркнул Моравецкий, фактически давая понять, что если кто-то сделает это, то Варшава может его поддержать.

    Заокеанский дядя прикажет и поляки побегут впереди паровоза.Французы тоже не планировали поставки танков, результат этих обещаний не заставил себя долго ждать. Может хватит уже надеяться на благоразумие супостатов?

    "Перемирие", которого не было — политолог Николай Севостьянов специально для канала Vоенкор Котенок Z @voenkorKotenok:

    Анкара: «Турция надеется на продление действия режима прекращения огня, объявленного Россией». С таким заявлением выступил официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын.
    Учитывая, что Рождественское перемирие по случайному (или не очень случайному) стечению обстоятельств было объявлено сразу же после аналогичного требования со стороны турок, хочется верить, что повторения не будет. Достаточно репутационных потерь от нынешнего, о которое Киев цинично вытер ноги, объявив об этом во всеуслышание. В частности, по Донецку, Ясиноватой, Горловке прилетало весь день — и вчера, и сегодня.
    Рассуждения о том, что Киев таким образом показал свою кровожадность и недоговороспособность, а значит морально проиграл — это всё разговоры в пользу бедных. Особенность полноценной войны (а конфликт на Украине уже дорос до этой стадии) как раз и заключается в том, что именно тот, кто открыто демонстрирует агрессию и нежелание идти на компромисс, оказывается в выигрышном положении.
    И наоборот — постоянное стремление подчеркнуть, что "мы не такие", а врагов нужно не убивать, а жалеть (не бить по казармам, отдавать пленных в руки лучших врачей и т.д.) приводит к утрате переговорных позиций, падению боевого духа и его росту у противника.
    Это логично: сражаться до последнего, когда после этого тебя подлечат и в конечном счете отправят домой — не страшно, страшно — когда после истечения ультиматума в плен тебя уже не возьмут. Как мы помним, в Мариуполе подобные ультиматумы объявлялись снова и снова, и чем всё кончилось — мы прекрасно помним. Как и про айфоны, подаренные Абрамовичем "азовским" главарям.
    В конечном счете, за неполные 11 месяцев так и не решена одна из ключевых проблем Российской Федерации — не просто неумение разговаривать с людьми, объясняя им логику происходящего, а нежелание это делать в принципе.
    Обменяли "Тайру" на чеченского уголовника? "Так надо". Отмазали пьяных кадыровцев в Симферополе? То же самое. Объявили одностороннее перемирие после Макеевкой трагедии? "Нам виднее". До сих пор не поменяли руководство Минобороны? "Вас это не касается". Каждый подобный "кейс" по кирпичику дробит фундамент российской государственности. И фундамент этот — не бесконечный.

    @voenkorKotenok
    1. arthh
      arthh Сегодня, 19:59
      +1
      Да там не только Турки просили, Патриарх тоже просил и за пару дней до Турции. Так что это бред и на этого повода проста нет
  3. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 19:53
    +1
    я бы вообще им не верил.. очевидно передадут. другой вопрос когда.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:36
    0
    Наверное многие политики так говорят...
    Не планируем, и не собираемся...
    Где то раньше читал похожую фразу, но не помню где.
  5. 2я19
    2я19 Сегодня, 20:59
    0
    Врёт, самка собаки! Планирует, ещё как планирует. Только мечтает на этом заработать, причем и денег и новых вооружений и территорий, когда ещё такие олени, как современные хххоооххлллы, попадутся. Такой шанс упускать глупо, вот и торгуются пока.
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:18
    0
    Свистит как дышит!
    Хотя если захотят оттяпать до Львова, то они им самим пригодятся
  7. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 21:50
    0
    Только обрадовался что все таки увижу горящие леопарды без башен и опять облом, скока можно кота за кое что тянуть так и оторвать можно, одним словом польская праститутка, может поэтому польки красивые.