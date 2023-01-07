Премьер-министр Польши: Варшава не планирует передачу Киеву танков Leopard

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не планирует передачу Киеву танков Leopard. Так прокомментировал глава польского кабмина просочившуюся ранее в СМИ информацию о том, что польские власти выразили готовность отправить на Украину танки Leopard 2.
На данном этапе мы не намерены передавать наши танки. Польша не собирается этого делать самостоятельно без широкой коалиции
– подчеркнул Моравецкий, фактически давая понять, что если кто-то сделает это, то Варшава может его поддержать.
По словам главы польского правительства, в настоящий момент Варшава проводит дискуссию с другими странами о возможном создании широкой коалиции, страны-члены которой займутся поставками для Киева тяжёлых вооружений. Руководство Польши уже ведёт соответствующие переговоры в этом отношении с представителями ФРГ.
Отметим, что с самого начала спецоперации Польша передала Украине в общей сложности более 200 танков T-72. Страна приобрела у США 250, а затем ещё и 180 боевых танков Abrams американского производства различных модификаций. Помимо этого, власти также решили запастись и танками K2, произведёнными и разработанными в Южной Корее, в количестве 1000 единиц. В то же время на вооружении самой польской армии находятся 126 танков Leopard 2A4, а также 105 боевых машин Leopard 2A5.
Напомним, что танк Leopard – бронированная боевая машина немецкого производства. Leopard 1 состоял на вооружении ВС ФРГ до 2010 года, после чего ему на смену пришёл Leopard 2. Леопард 1 и по сей день находится на вооружении танковых формирований сухопутных войск ВС различных стран мира, постоянно подвергаясь модернизации.