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Отставной американский полковник: Европейцы не хотят иметь отношения к конфликту на Украине

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Отставной американский полковник: Европейцы не хотят иметь отношения к конфликту на Украине

За генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом нет реальной военной силы, ведь из стран Североатлантического альянса ею располагают, по большому счету, только Соединенные Штаты. Поэтому формального главу этого военно-политического объединения следует воспринимать лишь как рупор вашингтонской администрации, заявляющий в своих публичных выступлениях исключительно то, что выгодно Вашингтону.


Такое мнение высказал отставной американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью для Judging Freedom.

Он считает, что Столтенберг говорит и делает лишь то, что ему велят, не обладая собственной волей. Сейчас глава альянса уговаривает европейских членов альянса приложить более значительные усилия для помощи киевскому режиму. Но, по мнению Макгрегора, он бы этого не делал, если бы дела у ВСУ шли хорошо.

Столтенбергу приходится давить на союзников по НАТО, так как европейцы в большинстве не хотят иметь ни малейшего отношения к конфликту на Украине. И хуже всего для американцев то, что правительства стран Европы прекрасно понимают, чего избегают их граждане. Конечно, они делают громкие заявления, заявляя, что готовы поддерживать киевский режим до «победного конца», стараясь произвести на «вашингтонских боссов» хорошее впечатление. Но на деле они лишь лавируют между интересами своего народа и интересами Соединенных Штатов.

Но на данный момент основная часть европейской элиты выполняет всё, что ей прикажут заокеанские хозяева. Похоже, Европа начинает окончательно терять свою субъектность. Хотя, почему терять... Уже потеряла.
Автор:
Использованы фотографии:
Нацгвардия Украины
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5 комментариев
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  1. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 20:09
    +1
    Вот и сказочке конец: что пишут западные СМИ о ближайшем будущем Украины .
    Перед началом спецоперации Вашингтон преувеличивал мощь Америки и Украины и преуменьшал преимущества России. В этом убежден полковник в отставке Дуглас Макрегор. Будучи старшим научным сотрудником издания The American Conservative Макрегор постоянно анализирует ситуацию в зоне боевых действий на Украине. Бывший военный отмечает, что администрация Байдена скрыла правду от американцев. Она заключается в том, что Киеву не победить в этом конфликте. Более того, следующая фаза СВО уничтожит Украину. Эта страна может перестать существовать как государство, подчеркнул Макгрегор. «Киев не побеждает и никогда не победит в этом конфликте!», - убежден отставник. Он называет потери Украины тяжелыми, а вооруженные силы ослабленными, приведя в качестве подтверждения серию бессмысленных атак ВСУ на востоке и юге Украины.«Другими словами, к концу военного конфликта на Украине Вашингтон подтолкнет Россию к тому, чтобы та существенно нарастила свой военный потенциал, то есть он получит результат, противоположный тому фатальному ослаблению, на который рассчитывали Соединенные Штаты, вставая на путь конфронтации с Москвой», уверен отставной полковник.

    И это мнение начало распространяться по всем медийным ресурсам Запада . Дай Бог , дай Бог !
  2. Machete
    Machete Сегодня, 20:27
    +2
    Не хотят, но будут.
    И никто их не спросит.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:39
    0
    Лет 15 назад, человек, служивший когда то в "конторе", спросил про другого человека, который за год до вопроса, перестал быть частью "конторы": "Ну кто он, по-твоему? ... Нет, он пенсионер."

    Это просто личное мнение. Высказывания наших противников, которые не являются действующими, и значимыми, сколько бы они своей стране доброго, а нам плохого не принесли, не имеют значения.
    Или власть, или деньги, или сила.
  4. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 21:44
    0
    13. a 14. ledna v ČR volíme nového presidenta. Pokud vyhraje pan Bašta, prohlásil, že nikdy nepošle vojáky ČR na Ukrajinu.., chce se přičinit o urovnání konfliktu a mír spolu s Erdoganem. Pan Bašta je bývalý velvyslanec ČSR na Ukrajině i v Rusku. Je to jediný přijatelný kandidát z 9. s dobrým morálním profilem, ostatní jsou členové Aspen Institute, která pracuje pro Americkou vládu. Fašisté v ČR mu dávají předpověď 2-3%, ale v Televizní debatě dostal přes SMS od občanů 47%. Byl by dobrým presidentem pro všechny Evropany, kteří touží po svobodě a míru.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 21:45
      0
      13 и 14 января в Чехии пройдут выборы нового президента. В случае победы г-н Башта заявил, что никогда не отправит чешских солдат в Украину…, он хочет вместе с Эрдоганом внести свой вклад в урегулирование конфликта и мир. Г-н Башта — бывший посол Чехословакии в Украине и России. Он единственный приемлемый кандидат от 9-го с хорошим моральным профилем, остальные - члены Института Аспена, который работает на правительство США. Фашисты в Чехии дают ему прогноз 2-3%, но в теледебатах он получил от граждан по смс 47%. Он был бы хорошим президентом для всех европейцев, жаждущих свободы и мира.