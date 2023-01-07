Отставной американский полковник: Европейцы не хотят иметь отношения к конфликту на Украине

За генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом нет реальной военной силы, ведь из стран Североатлантического альянса ею располагают, по большому счету, только Соединенные Штаты. Поэтому формального главу этого военно-политического объединения следует воспринимать лишь как рупор вашингтонской администрации, заявляющий в своих публичных выступлениях исключительно то, что выгодно Вашингтону.Такое мнение высказал отставной американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью для Judging Freedom.Он считает, что Столтенберг говорит и делает лишь то, что ему велят, не обладая собственной волей. Сейчас глава альянса уговаривает европейских членов альянса приложить более значительные усилия для помощи киевскому режиму. Но, по мнению Макгрегора, он бы этого не делал, если бы дела у ВСУ шли хорошо.Столтенбергу приходится давить на союзников по НАТО, так как европейцы в большинстве не хотят иметь ни малейшего отношения к конфликту на Украине. И хуже всего для американцев то, что правительства стран Европы прекрасно понимают, чего избегают их граждане. Конечно, они делают громкие заявления, заявляя, что готовы поддерживать киевский режим до «победного конца», стараясь произвести на «вашингтонских боссов» хорошее впечатление. Но на деле они лишь лавируют между интересами своего народа и интересами Соединенных Штатов.Но на данный момент основная часть европейской элиты выполняет всё, что ей прикажут заокеанские хозяева. Похоже, Европа начинает окончательно терять свою субъектность. Хотя, почему терять... Уже потеряла.