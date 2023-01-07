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Пресс-секретарь президента Турции: Если РФ остановит боевые действия более чем на 36-часов в одностороннем порядке, то и Киев сможет подключиться к этому решению

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Пресс-секретарь президента Турции: Если РФ остановит боевые действия более чем на 36-часов в одностороннем порядке, то и Киев сможет подключиться к этому решению

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил о том, что официальная Анкара «надеется на то, что Россия продлит объявленный ранее в одностороннем порядке 36-часовой режим прекращения огня на Украине». По словам Калына, это станет «позитивной мерой по урегулированию кризиса, который длится уже 11-й месяц». Своё заявление представитель Реджепа Эрдогана сделал турецкому корпункту американской службы CNN.

Ибрагим Калын:

Сейчас ни одна из сторон не имеет достаточных сил для полной победы.

По словам Калына, Турция продолжит предпринимать шаги к тому, чтобы «полностью были исключены боевые действия в районе Запорожской АЭС».

Пресс-секретарь турецкого президента при этом констатировал, что несмотря на объявленное Россией перемирие боевые действия на украинских территориях продолжаются, что, видите ли, вызывает недоверие у Киева.

Ибрагим Калын:

Если Россия остановит боевые действия более чем на 36-часовой срок в одностороннем порядке, то и украинская сторона сможет подключиться к этому решению.

Калын заявил, что не исключает в таком случае появление условий для проведения переговоров, при этом он же добавил, что на текущем этапе стороны к переговорному процессу интереса не проявляют.

Напомним, что провозглашённый российскими властями в одностороннем порядке режим рождественского перемирия истекает сегодня в 24:00 по московскому времени.
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54 комментария
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  1. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 20:18
    +9
    Опять будем идти на поводу султана и выполнять его хотелки?
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 20:34
      +5
      Вряд ли.
      Если ВСУ начнёт стрелять - вагнеровцы смотреть не будут, ответят.
      Да и про "это станет позитивной мерой по урегулированию кризиса" - бред.
      Цель СВО - освободить наши территории и физически ликвидировать как можно больше нацистов. Перемирием этого не сделать.
      Просто предложили хоть на Рождество придержать этот ад. Не срослось - ну, их выбор.
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 20:36
        +8
        Считаю ответ такой:
        Пошел ты, пресс секретарь...
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 21:29
          +2
          Цитата: Mitroha
          Считаю ответ такой:
          Пошел ты, пресс секретарь...

          Вспомнился анекдот о МГИМО, о курсовых работах по заданной ситуации
          "На ..." пишется раздельно, а "Ч...... О...." - с большой буквы - всё-таки дружественная страна...
          lol
          1. Fisherman
            Fisherman Сегодня, 21:38
            +1
            " А "Тюрка" пишется через букву "Ч" и полностью отражает характер и сущность оппонента"!
      2. Юрий золотарев_2
        Юрий золотарев_2 Сегодня, 21:19
        0
        В ночь на понедельник чубатым не позавидую !
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 20:51
      +7
      Если Россия остановит боевые действия более чем на 36-часовой срок в одностороннем порядке, то

      То это даст время "друзьям" каклов для поставки обещанных бредли, мардеров и амх без угрозы их уничтожения на пути следования.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 21:11
        +2
        Цитата: частное лицо
        Если Россия остановит боевые действия более чем на 36-часовой срок в одностороннем порядке, то

        То это даст время "друзьям" каклов для поставки обещанных бредли, мардеров и амх без угрозы их уничтожения на пути следования.

        Получается " Блистательная порта " играет за свидобандеровцев , и не разу за нас ... Пытаются и дальше водить за нос руководство России . - , а наши - " Ах, обмануть меня не трудно!..
        Я сам обманываться рад! "         am
    3. Антон Болдаков
      Антон Болдаков Сегодня, 21:01
      +2
      У Султана скоро выборы в его стране и не факт что там ему не "всучат турецкий майдан" - за всё хорошее. Вот и фонтанирует идеями.
  2. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 20:18
    +5
    Снова дураков в Кремле ищут? Думают, второй раз прокатит?
    .
    Хотя всё проще. Приказ о перемирии будет просто просаботирован.
    1. g_ae
      g_ae Сегодня, 21:03
      +2
      А первый раз прокатило, получается? Так почему второй не может прокатить?
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 21:36
      +1
      Цитата: тоже-врач
      Снова дураков в Кремле ищут?

      А чё их искать ? Они и так на виду ! yes
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 20:20
    +13
    Как говорил Остап Бендер - это конгениально! Потрясающая идея, как мы сами не додумались!
    Чем лучше у нас дела на фронте, тем великолепнее предложения посредников...
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 20:20
    +7
    А 36 часов ВСУ будет обстреливать наши позиции.
    Предлагаю Эрдогану окоп в первой линии на это время, для подумать.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 20:29
      -9
      Ради справедливости, всё-таки лучше предложить в окопы первой линии не эрдогану, а оленеводу, гундяю ну и рабу на галерах. Все же султан преследует интересы своей страны.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 20:42
        -3
        Граждане минусующие, вот объясните мне - с эрдоганом все понятно, он преследует свои цели. А вот какие цели преследовал тот же гундяй предложив прекращение огня в одностороннем порядке? Неужели переживал за верующих? Чего же он молчит, когда на Украине отжимают и грабят церкви?
        1. Антон Болдаков
          Антон Болдаков Сегодня, 20:59
          -7
          Верующий переживает за свою веру. Ну и вполне может что у него "договорняк" с ВСУ - он ставит палки в колёса нашим ребятам, а ВСУ прекращат грабить и притеснять православную Церковь.
          1. Владимир М
            Владимир М Сегодня, 21:08
            -6
            Вы себя слышите - у него "договорняк" с ВСУ? Если гундяй по вашим словам, "ставит палки в колеса нашим ребятам", тем самым обрекает наших ребят на гибель. Хорош посредник перед Богом, ничего не скажешь.
            1. 30 вис
              30 вис Сегодня, 21:29
              +3
              Цитата: Владимир М
              Вы себя слышите - у него "договорняк" с ВСУ? Если гундяй по вашим словам, "ставит палки в колеса нашим ребятам", тем самым обрекает наших ребят на гибель. Хорош посредник перед Богом, ничего не скажешь.

              Чета Вы гоните на Русскую православную церковь ... Поперёк горла встала ? Людей объеденяет русских ? Да и жаргончик у Вас подловатый - Договорняк . гундяй и т. д . Чьих будете милАй ? Кормишься где ?
              1. Владимир М
                Владимир М Сегодня, 21:35
                -3
                Во-первых я не гоню на Русскую Православную Церковь, во-вторых не я первый начал использовать слово "договорняк", в третьих посредник перед Богом, которому плевать на жизни наших бойцов мне не нужен. И ещё раз, я не понимаю, зачем именно Гундяю надо было одностороннее прекращение огня. Ведь ни один вменяемый верующий не пойдет в этих условиях в Церковь, если Церковь находится в районе досягаемости огня укола.
              2. Михаил0221
                Михаил0221 Сегодня, 21:37
                0
                Да и жаргончик у Вас подловатый - Договорняк . гундяй и т. д . Чьих будете милАй ? Кормишься где
                Hohlы захватили форум сайта. Вот и весь ответ.
        2. D16
          D16 Сегодня, 21:56
          0
          Неужели переживал за верующих?

          Вам, как атеисту, как и я сам, не приходит в голову мысль о том, что в руководстве нашей страны окопались верующие люди? lol
  5. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 20:22
    +5
    Зерноовой сделки, когда позорно утёрлись нам видимо мало. Может хватит уже откликаться на все предложения помидорного барона играющего только на стороне западной коалиции и который не раз доказал свою ненадёжность?
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:22
    +6
    А за 35 часов Украина "просто не успела"?
    Зеленский со советниками сразу же заявил, что "это хитрые Русские".
    Пресс-секретари для того и нужны, что бы неоднозначными предложениями и даже предположениями не капнуть на парадный костюм вышестоящего.
    1. Napayz
      Napayz Сегодня, 20:44
      0
      Конечно не успела )))
      Вы, наверное, помните (позапрошлогодние вроде) отводы техники или чего там ещё от линии соприкосновения. И по рации связывались, и ракеты пускали... но 404 "не шмогла .."
  7. Amper
    Amper Сегодня, 20:28
    -1
    Прострация пациента прогрессировала, врачи отчаялись помочь request Возникли подозрения у прокурора! what
  8. fiv
    fiv Сегодня, 20:29
    +1
    Хрен едкий на носовй хрящ[email protected]@@!!
  9. Andron78
    Andron78 Сегодня, 20:31
    +5
    Все дураков ищут. Пора бы и нам что-придумать этакое.... типа РФ готова продлить перемирие на 36 часов, если Украина отведет войска на эти 36 часов от линии боевого соприкосновения на 36 км
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 20:54
      +1
      Цитата: Andron78
      если Украина отведет войска на эти 36 часов от линии боевого соприкосновения на 36 км

      В Польшу, считаю, будет лучше hi
      1. Andron78
        Andron78 Сегодня, 21:16
        -1
        За Польшу лучше не вспоминать. Поляки тут же заорут, что это хитрый план русских дойти до Польши
  10. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 20:34
    +1
    Они нас 36 часов будут убивать и потом может быть успокоятся и пойдут горилку пить. Я всё правильно понял?
  11. Mis1975ha
    Mis1975ha Сегодня, 20:38
    -4
    Лет пять или семь...я слушаю ...ну экспертов...по обороне взятию всего...идите и возмите
  12. Квинто
    Квинто Сегодня, 20:38
    0
    Вот совсем не удивлюсь, если снова пойдут на поводу у достопочтенного султана….ведь так просто потом сказать нас опять обмишулили
  13. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:39
    +3
    А не пора ли послать султана ко всем чертям с его предложениями по Украине?! По-моему он лезет куда его не просят.
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 20:45
      +5
      А не пора ли послать султана ко всем чертям с его предложениями по Украине?!
      После такого заявления у курдов должно появиться трофейное шумерское оружие. Можно даже то самое, что он шлёт шумерам.
      1. Reindeer
        Reindeer Сегодня, 20:52
        -1
        Кстати, а хорошая мысль! :) Было бы ну очень прикольно и в духе самого Эрдогана :)
      2. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 20:54
        +1
        Для этого надо иметь яйца, а с этим сложности. Ведь вопрос о одностороннем прекращении огня, первый поднял султан, а уж потом подтянулся гундяй.
        1. Михаил0221
          Михаил0221 Сегодня, 21:40
          -1
          Для этого надо иметь яйца, а с этим сложности

          Что случилось у вас? на Русскую мину наступили? Или калибр задел? laughing
  14. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 20:45
    +3
    Лукавый бес. Вражеская страна эта Турция, ничего доброго от них не жди.
  15. Антон Болдаков
    Антон Болдаков Сегодня, 20:57
    0
    Кстати. почему то в Запорожье и под Крымом наступила жуткая тишина. Я был убеждён, что ВСУ ударит по Крыму ещё до Нового Года, но судя по обстановке там вообще ничего не собираются предпринимать. И в Запорожье тихо.
  16. Cooper
    Cooper Сегодня, 20:58
    -1
    А не пойти бы этим туркам лесом и подальше. Не их ума дело.
  17. Gromit
    Gromit Сегодня, 21:03
    -1
    Парли.. Парлали..Парлили.. Поршни.. Парла..Парла.. Ментёр?
    Да! Парламентёр! Переговоры!
  18. anonsvirus7
    anonsvirus7 Сегодня, 21:03
    -2
    А зачем кто-то обращает внимание на заявления из вне.
    Если внятно заявлено от Первого лица про перемирие на Рождество.
  19. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 21:04
    0
    А, зачем Нам перемирие, когда укрорейх накопив силы полезет на Нас! Только, капитуляция с денацификацией и демилитаризацией!)))
  20. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:07
    0
    Шли бы турки лесом!
    Только поставили ВСУкам броневики.
    Хохлатый это использует для перегруппировки и подтягиванию вооружений и резервов.
  21. ch28k38
    ch28k38 Сегодня, 21:10
    -1
    Вспоминается старый фильм "Серёжа" :"Дядя, ты ?"
  22. Юрий золотарев_2
    Юрий золотарев_2 Сегодня, 21:11
    -1
    Украина отказалась, значит завтра прилетят калибры, кинжалы, герани !
  23. agoran
    agoran Сегодня, 21:11
    +2
    Ага, щас.
    Цитата: Телеграм-канал Дмитрий Саблин
    Тем, кто омрачает мирным людям Рождественскую радость, мы отвечаем жестко. Сегодня обнаружили САУ, которая обстреливала Донецк. Уничтожена "Ланцетом". Под Курахово украинский ЗРК "Оса" сбил свой же, украинский, МиГ-29. Мы лишь немного приложили руку. Кара Господня тем, кто оскверняет Рождество.
    Работали вместе с ОБТФ "Каскад".
  24. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:13
    0
    Пресс-секретарь президента Турции: Если РФ остановит боевые действия более чем на 36-часов в одностороннем порядке, то и Киев сможет подключиться к этому решению
    . Вопрос... просто болтают, потому так хочется... поболтать? Или опять, проблема перевода?
  25. Владыка-Вселенский
    Владыка-Вселенский Сегодня, 21:14
    -1
    Да пошли вы все на букву хэ ,пацаны на фронте и без вас знают что делать.
  26. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 21:35
    0
    Что что? Перемирие? Надеюсь темнейшего в кремле скоро придавят как клопа, и этот цирк прекратится.
    Уничтожение, полное уничтожение украины от мелкого xохлёнка до старпёра-хохла....
    Чтобы слово украина вызывало вопрос - а что это такое???
  27. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 21:41
    0
    все посредники и миротворцы идут на хег со своими инициативами после последних откровений Оланда и Меркель...... Дядя Вова души их до талого.....все в топку
  28. nikanikolich
    nikanikolich Сегодня, 21:54
    0
    турки- думают что мы ебантеи. Воистину бог им не дал ума
  29. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 22:00
    0
    Ни в коем случае, это будет предательством России.