Сейчас ни одна из сторон не имеет достаточных сил для полной победы.

Если Россия остановит боевые действия более чем на 36-часовой срок в одностороннем порядке, то и украинская сторона сможет подключиться к этому решению.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил о том, что официальная Анкара «надеется на то, что Россия продлит объявленный ранее в одностороннем порядке 36-часовой режим прекращения огня на Украине». По словам Калына, это станет «позитивной мерой по урегулированию кризиса, который длится уже 11-й месяц». Своё заявление представитель Реджепа Эрдогана сделал турецкому корпункту американской службы CNN.Ибрагим Калын:По словам Калына, Турция продолжит предпринимать шаги к тому, чтобы «полностью были исключены боевые действия в районе Запорожской АЭС».Пресс-секретарь турецкого президента при этом констатировал, что несмотря на объявленное Россией перемирие боевые действия на украинских территориях продолжаются, что, видите ли, вызывает недоверие у Киева.Ибрагим Калын:Калын заявил, что не исключает в таком случае появление условий для проведения переговоров, при этом он же добавил, что на текущем этапе стороны к переговорному процессу интереса не проявляют.Напомним, что провозглашённый российскими властями в одностороннем порядке режим рождественского перемирия истекает сегодня в 24:00 по московскому времени.