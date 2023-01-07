Взрыв на магистральном газопроводе в ЛНР оставил тысячи людей без газоснабжения

Число жителей Луганской Народной Республики, оставшихся без газоснабжения в связи со взрывом газопровода в городе Лутугино, превысило 13 тысяч человек. Взрыв прогремел на магистральном газопроводе этим морозным вечером.После взрыва разгорелся сильный пожар. Газоснабжение было прервано.Специалисты "ЛУГАНСКГАЗ", как сообщается, приступили к работам по ликвидации чрезвычайной ситуации. Пока принимаются все меры для ликвидации пожара.Официально о причинах взрыва на газопроводе данных не приводится. При этом эксперты в самой ЛНР считают, что основной версией может быть версия о террористичесом акте, устроенном украинской стороной. В Луганске вспоминают, как за несколько дней до нового года украинские чиновники и главари спецслужб угрожали России новыми взрывами, диверсиями, терактами в 2023 году.Если это действительно теракт, то вновь возникают вопросы к охране стратегических объектов на территории РФ, включая вошедшие в состав страны новые регионы.