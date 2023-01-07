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Взрыв на магистральном газопроводе в ЛНР оставил тысячи людей без газоснабжения

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Взрыв на магистральном газопроводе в ЛНР оставил тысячи людей без газоснабжения

Число жителей Луганской Народной Республики, оставшихся без газоснабжения в связи со взрывом газопровода в городе Лутугино, превысило 13 тысяч человек. Взрыв прогремел на магистральном газопроводе этим морозным вечером.


После взрыва разгорелся сильный пожар. Газоснабжение было прервано.

Специалисты "ЛУГАНСКГАЗ", как сообщается, приступили к работам по ликвидации чрезвычайной ситуации. Пока принимаются все меры для ликвидации пожара.

Официально о причинах взрыва на газопроводе данных не приводится. При этом эксперты в самой ЛНР считают, что основной версией может быть версия о террористичесом акте, устроенном украинской стороной. В Луганске вспоминают, как за несколько дней до нового года украинские чиновники и главари спецслужб угрожали России новыми взрывами, диверсиями, терактами в 2023 году.

Если это действительно теракт, то вновь возникают вопросы к охране стратегических объектов на территории РФ, включая вошедшие в состав страны новые регионы.
Использованы фотографии:
Молдовагаз
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33 комментария
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  1. tabletkin73
    tabletkin73 Вчера, 23:14
    +9
    Диверсии закончатся, когда будут уничтожены те, кто отдает приказы диверсантам. Достаточно задавить верхушку и диверсантам расхочется заниматься диверсиями
    1. kulinar
      kulinar Вчера, 23:47
      -4
      Цитата: tabletkin73
      Диверсии закончатся, когда будут уничтожены те, кто отдает приказы диверсантам. Достаточно задавить верхушку и диверсантам расхочется заниматься диверсиями

      Бла,бла ,бла...
      Вы сами то верите в то что написали?
      И кто будет этим заниматься..
      1. Eliminator
        Eliminator Сегодня, 02:31
        0
        Не пойму за что минусы? Высказал автору свое мнение развернуто. Но похоже это мимолетный комент, так что бы было
    2. RoTTor
      RoTTor Вчера, 23:50
      -2
      приуказы и ПРЕМИИ за совершенные теракты + командировочные на их подготовку!!!
      За бандеровский патриотоизм - и 21-м пальцам не шевельнут
    3. Eliminator
      Eliminator Сегодня, 02:29
      +1
      Диверсии закончатся тогда, когда:
      1. Не станет самих исполнителей по причинам:
      а. полного физического устранения (утопия)
      б. Слишком высокого риска занятий данным ремеслом (но опять таки люди всегда найдутся)
      2. Налаженной работой спецслужб на местах.
      = ДРГ как явление не исчезнут никогда

      Вы предлагает задавить верхушку, какую, чью??? ДРГ готовятся загодя до реализации своих задач. Это не школьник с учебником химии. Это люди которых готовит государство. А это значит что нужно задавить верхушку всех государств европы и попутно сшп???
  2. Neo-9947
    Neo-9947 Вчера, 23:15
    +11
    А мы можем в ответ Киев без газа оставить?
    Чтоб неповадно было.
    1. kulinar
      kulinar Вчера, 23:32
      -3
      Цитата: Neo-9947
      А мы можем в ответ Киев без газа оставить?
      Чтоб неповадно было.

      Не можете!
      Ибо мы ещё не начинали!
      1. RoTTor
        RoTTor Сегодня, 00:05
        -2
        Ждем-С, когда шандарахнут по Кремлю?
        Соответствующая помощь дальнобойной ракетной техникой от америкаенских хозяев, как всегда, беспрепятственно едет к получателям.
    2. al3x
      al3x Вчера, 23:41
      0
      Деньги не пахнут, во всяком случае те, что на счетах в виде цифр, бизнес есть бизнес, даже если он с железным привкусом крови.
    3. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 00:21
      0
      И прикрутить газ западным "партнёрам". А то как-то совсем уж в открытую поддерживают террористический режим.
  3. sent26
    sent26 Вчера, 23:19
    +7
    Чуть более сорока минут осталось до окончания первых суток Рождества.
    Пора уже вернуться к делам насущным, добивать инфраструктуру Украины.
    1. kulinar
      kulinar Вчера, 23:40
      -2
      Цитата: sent26
      Чуть более сорока минут осталось до окончания первых суток Рождества.
      Пора уже вернуться к делам насущным, добивать инфраструктуру Украины.

      Боюсь Вас разочаровать,этого не будет.
      Нефть,Газ, Аммиак идут транзитом по территории "Странной Военной Операции".
      Будут гибнуть простые люди.Хотя с той стороны поленья надо утилизировать максимально. Но это лирическое отступление.
      Не обольщайтесь,бизнес диктует повестку.
      Гибнуть будут не дети "элиты", они давно уже за кордоном.
      Это Афганистан на западе.
      Вроде воюем,а толку нет. Может не так выразился.
      Для военных нужна четкая цель и средства для её достижения!
      Какая цель для военных у этой Странной Военной Операции?
      Конкретная,без политической демагогии.
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 23:51
      +1
      Уже 10 минут осталось.. ,, электромонтёр,, Сергей Суровикин скоро займётся киевскими рубильниками. Надеюсь…
      1. RoTTor
        RoTTor Сегодня, 00:01
        -2
        Эта бездарь, авансом, до херсонской конфузии, позориза в Жнгельске и в Саках, расхваленная журналюжками, как генерал-армагандон, уже обделалалсь за ПЯТЬ лет, которые типа доруководит ВКС до полного развала так, что к линии фронта подлетать боятся и самолёток потеряли до неприличия много вдали от фронта.
        Суворов был Рымникский и Италийский, Паскевич - Эриванский, Слащёв - Крымский, даже Бендер - Звдунайчкий - а этот = \сонско-Энгельсский-Ссаский?
        Пусть со своим совместительством сначале разберётся.
        1. vovochkarzhevsky
          vovochkarzhevsky Сегодня, 00:12
          -2
          Сейчас вам ура-патриоты минусов насуют.
          1. kulinar
            kulinar Сегодня, 01:44
            -1
            Цитата: vovochkarzhevsky
            Сейчас вам ура-патриоты минусов насуют.

            А у них, как у лошадок, шоры на глазах.
            Ничего не видят кроме кокашеновщины.
      2. lwxx
        lwxx Сегодня, 00:08
        -3
        Цитата: Андрей Николаевич
        Уже 10 минут осталось.. ,, электромонтёр,, Сергей Суровикин скоро займётся киевскими рубильниками. Надеюсь…
        Электрик там другой, Суровикин слесарь , причем тсжесный, а вот должен сейчас придти газовщик от ГАЗПРОМа. Но тут как подумают .... наши , или их партнеры .
      3. kulinar
        kulinar Сегодня, 00:28
        -3
        Цитата: Андрей Николаевич
        Уже 10 минут осталось.. ,, электромонтёр,, Сергей Суровикин скоро займётся киевскими рубильниками. Надеюсь…

        Надежды юношей питают..
        Никто не отдаст такой приказ.
        Ещё её поняли?
        1. kulinar
          kulinar Сегодня, 01:36
          0
          Заминусовали меня по самое небалуйся.
          Только вот подленько, втихарца.
          Никто не не аргументировал протест. Никто не привёл контраргументы. Просто наградили изподтишка.
          Такова она и есть, интернетновская реальность.
          1. Комментарий был удален.
          2. Dart
            Dart Сегодня, 02:37
            0
            Поставил плюс,за правильно заданный вопрос...но не премину поставить рельсу,как только учую скатывание в хохлобазар..так пойдет? исподтишка там или нет,но каждый волен голосовать,так как ему велят его убеждения..ферштейн?
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Вчера, 23:31
    0
    Если это действительно теракт, то вновь возникают вопросы к охране стратегических объектов на территории РФ, включая вошедшие в состав страны новые регионы.

    Эти вопросы возникают в любом случае.
  5. Alien From
    Alien From Вчера, 23:33
    +2
    После этого скажут: у нас перемирие...
  6. Алебедев
    Алебедев Вчера, 23:50
    +4
    Опять, почему-то, вспомнился товарищ Берия...
  7. nellyjuri
    nellyjuri Вчера, 23:57
    +3
    Какие вопросы? У вас что есть желание идти на охрану каждого километра ЛЭП и железных дорог, мостов и газопроводов? Это несколько десятков тысяч персонала. Плюс тому же они станут целью диверсантов.

    Основной способ борьбы с диверсиями это работа спецслужб по предотвращению и предупреждению терактов. Рейды и проверка подозрительных лиц. И охрана наиболее важных объектов.

    И потому что взрывы и диверсии происходят не ежечасно, есть заслуга оперативных служб ФСБ.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 00:23
      +3
      Уже понеслась,что то рвётся в Запорожье.Перемирие закончилось.
      1. sent26
        sent26 Сегодня, 00:53
        +2
        Вот теперь самое время сказать "С Богом!"
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 01:10
          +1
          В Краматорске не хило жахнуло.Может ещё где жахнет вна украине.
  8. Толстый
    Толстый Сегодня, 00:02
    +2
    До окончания рождественского срока осталось на момент начала написания комментария оставалась одна минута. Схожу перекурю request
  9. НСВ
    НСВ Сегодня, 00:08
    0
    Жидобендеров,мочить!!!!!Всю эту шваль уничтожать!!!!!Сами существуют,как мрази,и Людям не дают жить!!!!!Патриарх,обратился!!!существа ...услышали???????Нет!!!!Они могут слышать только будучи мертвыми!!!!
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 00:09
    0
    По этому газопроводу на Украину что то попадало?
    Если газ только для луганчан, значит "братский " сработал. Если что то шло и через Украину в Европу, то скоро северо-американо-европейцы найдут "самостийных".
  11. Nord11
    Nord11 Сегодня, 00:37
    -1
    Щирые знают куда больнее ударить, а наше руководство никогда не решится нанести удар по подземным газовым хранилищам незалежной. Может у них пакет их акций?
  12. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 00:52
    0
    В результате рождественского перемирия получили терракт.
  13. Просто гость
    Просто гость Сегодня, 02:48
    0
    Ну взорвали. Ну осталось 13 000 человек без газа. Думаю, за сутки - двое последствия устранят. 13 000 человек - это сколько? Одна деревня? Или две?
    У нас пару лет назад из-за стихии ЛЭП упала, которая целый район города питала. Неделю без света, а многие ещё и без отопления сидели. Выжили ведь.
    Зато резонанс какой. С нашей стороны - мысль о том, что давно пора принимать меры. Что на освобождённых территориях нужно устанавливать режим как после ВОВ. И на каждых 10 местных жителей один силовик - ФСБ шник или МВД шник. А лучше, и тот и другой и росгвардеец. Причем, из наших, российских, а не вновь обращённых - у них там кумовство веками плодились. Чтобы эти утырки боялись телефон в руки взять, чтобы координаты куда то передать. Ну и плюс пропаганда, конечно. Чтобы местному населению было проще утырка сдать, чем помогать ему.
    Какие крики радости осо стороны укропов сейчас и так понятно.