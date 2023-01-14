«Теперь ты в Армии». Айболит спешит на помощь

Часть V новогодней сказки с продолжением

«330 каждому»

Гарна дивчина

Вынужденная ремарка

Тряси его, как кот Базилио с лисой Алисой трясли богатенького Буратино! Но имей в виду: если ты его хоть раз подставишь – заныкаться в желудке голодного крокодила будет не самой умной идеей, он и там тебя достанет.



А участи жадного и глупого крокодила я не завидую заранее, – продолжал он. – Его кожа пойдет на пошив сумки и перчаток для жены майора, а голова украсит коллекцию трофеев на стене на их даче.



Но зато как только северный пушной зверек постучит в дверь нашей каморки, бросай всё, и в любую погоду, предварительно захватив ящик пива «Жигули Барное», кланяйся ему в ноги. Майор ётого песца и полюбит, и высушит, и использует в качестве закуски к пиву.

...В 7 утра уже прибыл УАЗ-«головастик» с майором из дружественной части, но до 8 утра его не впускают – пока начальник АРМа не даст самоличное разрешение. В 8:15 на разводе начальник АРМа, предварительно высказав мотористу всё, что он думает о том, что из откапиталенных по плану 10 движков готовы всего лишь 6, и это при том, что месяц заканчивается через неделю, небрежно так, между делом сообщает ему же: если вдруг у него будет свободная минутка, пусть там краем глаза посмотрит на движок, что притарабанил товарищ майор.В 9 утра, вскрыв поддон сухого картера, моторист обнаруживает там вместо масла набор каких-то железяк. В 9:30 собирается «врачебный консилиум» из моториста, токаря и кузнеца при участии майора....Моторист (глядя на кучку непонятного металлолома, который вывалился из движка, увиденного им впервые в жизни):– Мне так кажется, хотя могу ошибаться, что в прошлой жизни это была шестеренка...Токарь:– В принципе, похоже на правду: вот на этом куске металла явно видны следы фрезы...Кузнец:– Ну да... и закаливали этот кусок при +1 200, окуная в машинное масло...Майор (с надеждой в голосе):– И?..Моторист:– Ну вот как выдастся у меня свободная минутка, так более подробно взгляну на этот металлолом...Далее следует сцена – небольшая, примерно на полчаса:...И следующим утром счастливый обладатель неизвестного науке движка (откапиталенного лучше, чем нулевый прям с завода), улыбаясь во все свои 32 зуба, покидает АРМ. А на АРМе еще два дня среди своих, «приближенных к императору» (наряд-то на 72 часа выписан был), было приблизительно как в конце этой любимой автором песни:Ну и чтобы, так сказать, расставить все точки над буквой ё: не всякая птица в свои 28 лет дорастала в звании майора до должности зампотеха части. Поэтому сначала он нас во все щели, прежде чем выдать «каждому по 330», а потом уже мы день и ночь гуляли, как та Пересыпь.Тот конкретный тип стартера автор видел первый и крайний раз в жизни. Но... «При помощи молотка, долота и какой-то матери» чего только не сделаешь ради своих «330 каждому»....С тем майором вообще хохма была с самого первого его дня, когда он желторотым летёхой появился в части по распределению из училища. Прибыл в часть в среду, до следующего понедельника ему дали время освоиться, а в пятницу вечером он, «не зная броду», прямо в форме приперся на местную дискотеку. Одна «гарна дивчина» громогласно объявила: «Это моё!» (ерунда, всего-то пару-тройку синяков под глазами конкуренток и оставила), и утащила его на уик-энд к себе на дачу – так сказать, познакомиться поближе.На выходных, в промежутках между «разговорами о природе, о погоде и молодежной моде» со своей будущей женой он обнаружил в гараже «Победу» в состоянии «в гроб краше кладут» – и чисто из спортивного интереса ее завёл. В понедельник утром, когда он понял, что к 8 утра ну никак не успевает в часть к разводу (ибо «прощание» сильно затянулось), дивчина сама ему предложила сгонять в часть на «Победе» и клятвенно пообещала все проблемы с дедом решить за свой счет.К 8 часам он в часть прибыть не успел – ха, еще бы успел, если практически первый раз в жизни был за рулём! Но благо номера были военные, чёрные – и гайцы не тормозили, а ваишники по пути не попались.В полдень особисту его части показалось, что номера на «Победе» уж больно ему знакомы с тех времен, когда он сам был «желторотиком» – и он «стукнул куда надо».После обеда в часть примчался генерал-полковник и не поверил своим глазам: подаренная его тестем на свадьбу «Победа» своим ходом проехала примерно 100 километров. А ведь когда-то он сам, будучи золотых рук мастером, лет пять подряд пытался ее реанимировать на редких выходных, а потом плюнул и забил. И забыл.Тут-то у майора жизнь и заиграла новыми красками. В той части, куда он прибыл первоначально, он и месяца не пробыл: перевели уже старшим лейтенантом в другую, «особо приближенную к императору».Майор отличался просто феноменальной способностью организовывать решение любой технической проблемы в любом месте в срок под девизом «завтра утром все будет чуки-пуки». Если автор всем «чужим», от прапорщика до генерал-майора, кричал:...то «клиенты» майора были от полковника и выше. Эта «птица» по своим способностям оказалась более высокого полета, чем автор....И вот вдвоём с учеником несёшь 10 километров по пересеченной местности на строительных носилках два откапиталенных аккума от зилка в состоянии «лучше, чем нулёвый» (не в командировке, а самоходом – это само собой), а потом буквально на коленях слёзно умоляешь поменять их на стартер от КАМАЗа в любом состоянии и клятвенно божишься, что в следующий раз с майора «сдерут всего лишь одну шкуру» вместо трёх. А он смотрит в твои честные глаза – а в них написано большими буквами: «две».В итоге договорились на полторы, и автор вынес из его части нулевый камазовский стартер, да ещё и в деревянной обрешётке – и это с учетом того, что даже теоретически в той части, где служил майор, камазовских стартеров не могло быть, от слова «совсем».Так и жили в той сказочной стране в то сказочное время:• по четным месяцам майор приезжал с «высокой челобитной» в наш АРМ,• а по нечетным месяцам автор «нижайше кланялся» майору.Передавая все свои нычки, схроны и контакты перед своим дембелем, мой шеф дал мне краткий, но ёмкий наказ насчёт майора:Дед гарной дивчины, генерал армии в отставке, буквально боготворил майора, ибо наконец-то нашелся настоящий мужчина, который сумел обуздать «трепетную лань». Характер у неё был… Ну как вам сказать? Пять минут пообщаешься – и понимаешь, почему всяким ураганам и тайфунам принято давать женские имена.А уж за своей женой майор чувствовал себя даже крепче, чем за каменной стеной. Особо назойливых генерал-лейтенантов она гоняла поварешкой в прямом смысле слова, когда они, узнав по блату адрес жительства майора, в неурочное время и вне очереди пытались с «миллионом алых роз» решить свои мелкие проблемы из серии «у Сатаны люк заклинило, а завтра контрольные стрельбы».