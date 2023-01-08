Командующий силами обороны Киева: Вокруг города создано несколько рубежей обороны

Мы рассматриваем возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы. Но для этого нужно перебросить соответствующие силы и средства, которые сейчас восстанавливаются Россией на их полигонах. Пока таких намерений мы не видим, но готовимся к ним

Украинская армия готова к обороне Киева, вокруг города создана глубоко эшелонированная оборона. Об этом заявил командующий силами обороны столицы Александр Павлюк.Россия продолжает перебрасывать на территорию Белоруссии личный состав и боевую технику, формируя совместную группировку с белорусской армией. По данным Генштаба ВСУ, на данный момент российское командование может бросить в наступление на Киев до 30 тысяч человек, если учитывать белорусских военных. Это значительно меньше, чем было в феврале 2022 года, поэтому сейчас в Киеве не видят угрозы с северного направления, но готовятся к возможному отражению наступления.По словам командующего силами обороны Киева, вокруг украинской столицы создано несколько рубежей обороны общей протяженностью более 1 тысячи километров. Приняты меры к закрытию города со стороны Белоруссии, это направление считается приоритетным, учитывая небольшое расстояние до границы. Вдоль нее созданы завалы, сплошные минные поля, размещена довольно мощная воинская группировка из подразделений ВСУ, Нацгвардии, пограничников и теробороны.- заявил Павлюк.Между тем военная разведка Украины отмечает возобновившуюся активность российских войск на полигонах Минобороны Белоруссии и новые эшелоны с военной техникой, проследовавшие в республику. Не исключается, что российское командование готовит широкомасштабное наступление сразу с двух направлений, которое начнется в январе-феврале после промерзания земли.