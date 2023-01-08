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Командующий силами обороны Киева: Вокруг города создано несколько рубежей обороны

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Командующий силами обороны Киева: Вокруг города создано несколько рубежей обороны

Украинская армия готова к обороне Киева, вокруг города создана глубоко эшелонированная оборона. Об этом заявил командующий силами обороны столицы Александр Павлюк.


Россия продолжает перебрасывать на территорию Белоруссии личный состав и боевую технику, формируя совместную группировку с белорусской армией. По данным Генштаба ВСУ, на данный момент российское командование может бросить в наступление на Киев до 30 тысяч человек, если учитывать белорусских военных. Это значительно меньше, чем было в феврале 2022 года, поэтому сейчас в Киеве не видят угрозы с северного направления, но готовятся к возможному отражению наступления.

По словам командующего силами обороны Киева, вокруг украинской столицы создано несколько рубежей обороны общей протяженностью более 1 тысячи километров. Приняты меры к закрытию города со стороны Белоруссии, это направление считается приоритетным, учитывая небольшое расстояние до границы. Вдоль нее созданы завалы, сплошные минные поля, размещена довольно мощная воинская группировка из подразделений ВСУ, Нацгвардии, пограничников и теробороны.

Мы рассматриваем возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы. Но для этого нужно перебросить соответствующие силы и средства, которые сейчас восстанавливаются Россией на их полигонах. Пока таких намерений мы не видим, но готовимся к ним

- заявил Павлюк.

Между тем военная разведка Украины отмечает возобновившуюся активность российских войск на полигонах Минобороны Белоруссии и новые эшелоны с военной техникой, проследовавшие в республику. Не исключается, что российское командование готовит широкомасштабное наступление сразу с двух направлений, которое начнется в январе-феврале после промерзания земли.
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15 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 06:21
    -2
    Не помню в каком фильме, там одна фрау говорит : я слышала вокруг берлина создано 7 (или 9) колец оброни, это ведь хорошо? может в 17 мгновеньях....
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 06:29
      -2
      которое начнется в январе-феврале после промерзания земли.
      К 9 Мая должны управиться !
      1. Попуас
        Попуас Сегодня, 06:41
        +4
        К 9 Мая должны управиться ! no А что не к 23 февраля?
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 07:14
          0
          Цитата: Попуас
          А что не к 23 февраля?

          Дык токо зимник встанет.....В феврале....А к 9 Мая должны управиться !
          P.S. Год проставьте сами ! hi
  2. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Сегодня, 06:25
    +3
    Ну можно и не брать его, ок, можно просто подкатить дальнюю артиллерию и ОТРК, лупить по коммуникациям. Парализовать работу мощного финансового, экономического, пропагандистского центра врага. Приемлемо. Ну как минимум всякие петухи на нервы действовать не будут.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 06:42
      +7
      деревни по полгода берём...какой нахрен "киев" ?
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 06:45
        +2
        Цитата: Дедкастарый
        деревни по полгода берём...какой нахрен "киев" ?

        Приплюсуйте сюда же перемирия по праздникам... я думаю нашей армии бы так до Херсона в этом году хотя бы добраться. what
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:48
      +1
      Я думаю,что задачи брать Киев нет.Теми средствами ,что есть у ВС РФ возможно лишь освободить Донбасс.И то с очень боььшим натягом
  3. monetam
    monetam Сегодня, 06:27
    +4
    да и в самом деле, имеющаяся в Белоруссии группировка создана скорее для куда как меньше задачи, чем захват Киева. 30 000 человек для такого крупного города - это ничтожно мало.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:39
    +1
    Цитата: Uncle Lee

    К 9 Мая должны управиться

    Если будем штурмовать в лоб укрепрайоны то не только к 9 мая не управимся но и в этом году не достигнем значимых результатов.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:48
    0
    российское командование может бросить в наступление на Киев до 30 тысяч человек, если учитывать белорусских военных
    Пока эта небольшая группировка (для броска на Киев?) заставляет украинское командование держать на этом направлении значительные силы, часть которых могла бы быть переброшена на Донбасс. А, что будет потом посмотрим.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:54
    -1
    А кому нужен Киев со всеми его, рагулями, переехавшими туда с Западной Украины, начиная с 1992 года? Их ещё кормить надо будет. Суровикин выключит им все электричество и оставит дальше, быть ,, незалЭжными и самостийными,,
  7. Sadok
    Sadok Сегодня, 06:59
    -1
    Цитата: Леха с Андроида.
    этом году не достигнем значимых результатов.

    Ватутин улыбнулся и плеснул Черняховскому
  8. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:17
    0
    Под Киевом уже был хороший плацдарм для наступления, но пал под ударом жеста доброй воли.
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:18
    0
    Цитата: Sadok
    Ватутин улыбнулся и плеснул Черняховскому

    Это произошло в 1944 году... smile Три года войны понадобилось чтобы эти прославленные маршалы наконец то начали гнать врага на запад... а СВО всего то 10 месяц идет.