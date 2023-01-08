Турецкая компания Baykar Makina признала возможность применения производимых ей беспилотников против закупивших их стран

(...) это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем высокотехнологичные устройства программным обеспечением. Только те, кто разрабатывает эту технологию, доминируют над программным обеспечением

Турция полностью контролирует произведенные ею и переданные другим странам ударные беспилотники, устанавливая на них соответствующее программное обеспечение. Как заявил председатель совета директоров Baykar Makina Сельджук Байрактар, таким образом страна обеспечивает собственную безопасность.Турецкие беспилотники, в частности Bayraktar TB2, оснащены специальным программным обеспечением, позволяющим обернуть их против текущих владельцев в случае, если дроны будут применены в боевых действиях на стороне противника турецкой армии. В компании Baykar Makina признались, что полностью контролируют свои изделия. По словам Сельджука Байрактара, это общепринятая практика, все страны, производящие "передовые устройства", контролируют их.- заявил он.В то же время в компании подчеркнули, что Турция имеет тесные связи с теми странами, куда продает свои беспилотники и у нее нет ожиданий нападения с их стороны.Стоит отметить, что в последнее время турки довольно активно поставляют свои ударные беспилотники в другие страны, в том числе европейские. На сегодняшний день операторами БПЛА Bayraktar TB2 являются Украина, Польша, Литва, Азербайджан, Киргизия, Туркменистан, ряд стран Африки и Азии.