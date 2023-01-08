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Турецкая компания Baykar Makina признала возможность применения производимых ей беспилотников против закупивших их стран

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Турецкая компания Baykar Makina признала возможность применения производимых ей беспилотников против закупивших их стран

Турция полностью контролирует произведенные ею и переданные другим странам ударные беспилотники, устанавливая на них соответствующее программное обеспечение. Как заявил председатель совета директоров Baykar Makina Сельджук Байрактар, таким образом страна обеспечивает собственную безопасность.


Турецкие беспилотники, в частности Bayraktar TB2, оснащены специальным программным обеспечением, позволяющим обернуть их против текущих владельцев в случае, если дроны будут применены в боевых действиях на стороне противника турецкой армии. В компании Baykar Makina признались, что полностью контролируют свои изделия. По словам Сельджука Байрактара, это общепринятая практика, все страны, производящие "передовые устройства", контролируют их.

(...) это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем высокотехнологичные устройства программным обеспечением. Только те, кто разрабатывает эту технологию, доминируют над программным обеспечением

- заявил он.

В то же время в компании подчеркнули, что Турция имеет тесные связи с теми странами, куда продает свои беспилотники и у нее нет ожиданий нападения с их стороны.

Стоит отметить, что в последнее время турки довольно активно поставляют свои ударные беспилотники в другие страны, в том числе европейские. На сегодняшний день операторами БПЛА Bayraktar TB2 являются Украина, Польша, Литва, Азербайджан, Киргизия, Туркменистан, ряд стран Африки и Азии.
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8 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 06:44
    +2
    Ну признали они, что есть у них электронные "закладки". так они у всех есть, от системы мелоксофт, до радиостанций. Другое дело насколько у них там реально все хитро запрятано, а насколько это политический пиар. Возможно все эти "закаладочки" найдены и обезврежены хитрыми хакерами противника.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 06:52
      0
      Цитата: голос_разуma
      электронные "закладки". так они у всех есть, от системы мелоксофт, до радиостанций

      А почему против нас воюет сплошь наше родное оружие? При чем поставленное не только во времена СССР, но и позже. А также наше ставшее трофейным вооружение... И ни единой закладки!
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 07:06
        0
        Потому что советское оружие в основном на электрике, лампах и полупроводниках, а не на чипованной электронике. Другой технологический уклад понимает ли. В каменный топор и трёхлинейку тоже систему распознавания "свой-чужой" не заложишь...
  2. Stas157
    Stas157 Сегодня, 06:46
    0
    . Baykar Makina признались, что полностью контролируют свои изделия

    А как насчет турецких С-400? Алмаз-Антей контролирует их?
  3. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 06:48
    +1
    в другие страны, в том числе европейские. На сегодняшний день операторами БПЛА Bayraktar TB2 являются Украина, Польша, Литва,

    Такую Европу ... да ну её в опу laughing
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:55
    +1
    это общепринятая практика, все страны, производящие "передовые устройства", контролируют их.
    Наверное иначе и быть не должно. Скорее всего и у нашего высокотехнологического оружия (те же С-300, С-400...) продаваемого за рубеж имеется что-то не дающее использовать его (оружие) против российских ВС.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:11
      0
      Цитата: rotmistr60
      Скорее всего и у нашего высокотехнологического оружия (те же С-300, С-400...)

      Скорее всего... А вот турецкий производитель прямо заявил об этом. Безо всяких скорее всего.

      И турки не делают из этого ни какого секрета, и не боятся, что у них не будут покупать.
      А вот наша сторона продавая чувствительные вооружения даже про скорее всего не говорит. Это лично ваше ожидание.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:00
    0
    Цитата: rotmistr60
    Скорее всего и у нашего высокотехнологического оружия (те же С-300, С-400...) продаваемого за рубеж имеется что-то не дающее использовать его (оружие) против российских ВС.

    Хочется верить.