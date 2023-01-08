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Пресса США: Украина находится в «военном тупике», время работает против Киева

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Пресса США: Украина находится в «военном тупике», время работает против Киева

Экономика Украины уничтожена, Киев полностью зависим от помощи Запада как в экономическом, так и в военном смысле. Чем дольше будет длиться конфликт, тем меньше помощи будет получать Зеленский. Время играет против Украины, считают Кондолиза Райс и Роберт Гейтс, написавшие статью для The Washington Post.


Два американских политика, занимавшие ранее должности госсекретаря (Райс) и главы Пентагона (Гейтс), пришли к выводу, что если Украина в ближайшее время не начнет наступление и не повернет ситуацию в свою сторону, то ее поражение неизбежно. Самым главным здесь является фактор времени. Все дело в том, что его у Киева практически нет. Если отбросить всю словесную шелуху о "поддержке" Украины западными странами, фактически военную помощь сейчас оказывают только США, но и у Вашингтона тоже есть предел.

На данный момент Киев полностью зависим от помощи Запада, в случае ее прекращения страна просто развалится. Ожидать, что Москва пойдет на уступки и вернет территорию ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, не стоит, этого не будет. Путин четко сказал, что это российские регионы. Надеяться на то, что российская армия проиграет тоже не стоит. Райс и Гейтс прямо говорят, что русские могут даже "заморозить" конфликт на некоторое время и накопив силы ударить снова.

Для Путина поражение не вариант (…) он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для возобновления наступления, чтобы установить контроль над остальной частью украинского побережья Черного моря, всем Донбассом, а затем двигаться на запад

- пишут американцы.

Сейчас Украина находится в "военном тупике", не имея возможности самостоятельно победить Россию. Если в ближайшее время ВСУ не добьются успеха, то США и Европа начнут подталкивать Киев к заключению мира. Такая возможность у них есть, они полностью контролируют украинскую экономику, подводят итог Кондолиза Райс и Роберт Гейтс.
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33 комментария
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  1. paul3390
    paul3390 Сегодня, 07:37
    +1
    и накопив силы ударить снова

    А может - имело таки смысл изначально накопить силы, прежде чем ударить? what
    1. MARGADON
      MARGADON Сегодня, 07:57
      +7
      Никогда не накопишь силы на 100%. Сколько нужно было ждать и копить пока от Донбасса никого не осталось? Сотни статей уже написаны про то что Путина не осталось выбора, а украинцев развели и кинули.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 08:11
        +3
        Ну да. 8 лет - это очень мало, чтобы подготовиться к войне.. А про выбор - стало предельно очевидно ещё в 2004, если не раньше. В конце-концов пророческая Эпоха Мёртворождённых была написана аж в 2006. Только вот у нас все эти годы на что-то там надеялись. На что - примерно понятно, да не хочется озвучивать..

        А Донбасс - ну все эти годы наша власть вроде как вполне успешно делала вид что там ничего страшного не происходит? Предварительно - фактически сдав его в 2014, когда были все шансы бандерлогов добить..
        1. Михаил Драбкин
          Михаил Драбкин Сегодня, 09:02
          -1
          Украина находится в «военном тупике»… США и Европа начнут подталкивать Киев к заключению мира

          —-Да уж… 50 Bradly, 100 M113 и много HUMVE, немецкие MADERS и колесные легкие танки Франции - именно поэтому

          —-Готовятся к межвидовой операции. Ударят к Азовскому как отвлекающий, и отправят механизированную бригаду к российский не-мало-защищенной границе. И высоко-мобильным ударом - на 50 км в России. И отойдут по типу Госгомеля.

          —-А репутационные, политические и геополитические потери - кошмарные.
    2. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 07:59
      +8
      если Украина в ближайшее время не начнет наступление и не повернет ситуацию в свою сторону, то ее поражение неизбежно.

      Украина потерпит поражение в ЛЮБОМ случае, вопрос стоит только в сохранении как можно большего количества жизней наших солдат и , по возможности, минимизации потерь украинских гражданских.
    3. bandabas
      bandabas Сегодня, 08:18
      -10
      А может пора закончить эту "клоунаду" с братоубийством к 24 февраля, и перенести взгляды на Запад?
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 08:30
        +6
        "клоунаду" с братоубийством

        где вы братьев нашли???
        1. bandabas
          bandabas Сегодня, 08:39
          -2
          Вообще то Запад и сделал не братьев.
        2. Комментарий был удален.
        3. bandabas
          bandabas Сегодня, 09:05
          +1
          Бросайте клавиатуру и вперед! Удачи в реальности.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:39
    +1
    Чем дольше будет длиться конфликт, тем меньше помощи будет получать Зеленский. Время играет против Украины, считают Кондолиза Райс и Роберт Гейтс

    Ну в чем то они правы... для США Украина слишком тяжелая ноша... вкладывать в нее сейчас деньги это как в черную дыру бросать... единственный плюс это военные заказы для ВПК США... но ВПК США это наркоман требующий все новые и новые дозы вливания бюджетных средств...рано или поздно начнется ломка всего организма США и тогда я не завидую рядовым американцам после этого.
    А Украина всего лишь территория... расходный материал...в конфликте США и России.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:50
      +2
      сша безболезненно раздали (нарисовали) 2трлн для "борьбы с ковидом", 50-100-200млрд для окраины в год для них будет просто "чих", могут еще десятилетие снабжать и кормить...
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 08:00
        +3
        Цитата: Владимир80
        сша безболезненно раздали (нарисовали) 2трлн для "борьбы с ковидом", 50-100-200млрд для окраины в год для них будет просто "чих", могут еще десятилетие снабжать и кормить...

        Экономика не ваш конёк
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 08:11
          +4
          Экономика не ваш конёк

          это точно, я строитель... зато экономика конек для эльвир, антонов и денисов - вот пример для подражания, если нас будут бомбить - они продолжать молиться на "святые принципы рыночной экономики", придуманные джентельменами для колоний папуасов
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:40
    +6
    Кого только сейчас не привлекают в прогнозисты для ВСУ Украины?Ещё к пиарменеджерам компании ЕБН не обращались!?"Наступай или проиграешь?!
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 08:02
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Кого только сейчас не привлекают в прогнозисты для ВСУ Украины?Ещё к пиарменеджерам компании ЕБН не обращались!?"Наступай или проиграешь?!

      Ага и Пугачёву с Галкиным и Макаревичем с концертами возить..... laughing
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 08:11
        +4
        Цитата: Mitroha

        Ага и Пугачёву с Галкиным и Макаревичем с концертами возить

        Этих предателей надо отлучить от бюджета России... а то разжирели на наших харчах теперь в Израиле гадят на нас... пиявки вонючие.
  4. navycat777
    navycat777 Сегодня, 07:45
    +1
    Следует отметить, что республиканский спикер США был выбран с условием сокращения военного бюджета на 85 млрд долларов. Это значительная сумма для военных. Что они будут резать и каких пропорциях это вопрос. Ясно, что сумма выделяемая Украине скорее всего сократится. Поэтому Украине важно максимально использовать свой последний шанс за счет ранее выделенных средств и обозначенной номенклатуры вооружения.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:52
      +1
      ничего урезать в бюджетах они не будут, просто по другому назовут статьи (для глупых налогоплательщиков, чтоб не возникали)
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 07:55
      +2
      Не факт. Ибо с украинских денег - можно украсть гораздо больше чем с военных заказов. Да собственно - их можно украсть почти все! Кто ж такое резать-то будет?
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:02
    +4
    Насчёт того что время против Украины ... не знаю , не знаю. Помощь им только наращивают , усиливают и выводят на новый уровень. Тут гораздо острее вопрос как у нас со временем. Поступления в бюджет в 23 году существенно сократиться. Европа перестраивается , вовсе перестанут покупать нефть и газ. На восток такое количество пока не перенаправить .
    Санкционный нажим усиливается. И т.д. и т.п.
    Думаю объединённому западу как раз и выгодно затягивание конфликта .
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:52
      +2
      Я вот тоже думаю...Начинается массовая поставка именно наступательных вооружений для ВСУ.Денег на поддержку Украины у них хватит-печатный станок в их руках.Весной у них запланировано наступление и его необходимо не только сдержать но и разбить при попытке.Вот тогда посмотрим,кто чего стоит
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 09:25
      +2
      У РФ слишком положительное внешнеторговое сальдо. Это значит, что Россия за счёт своих реальных ресурсов десятилетиями поддерживала чужие экономики. Если у страны устойчивое отрицательное внешнеторговое сальдо, значит её экономика основана на паразитировании на чужих экономиках (что тоже плохо, так как в экономике появляется, образно говоря, нечто вроде наркотической зависимости и ломки). А вот сальдо примерно равное нулю - означает гармоничное развитие экономики. Сокращение экспорта в этой ситуации для РФ не так страшно, как могло бы показаться. Это означает, что больше ресурсов будет пущено на внутреннее развитие, а не на покупку английских футбольных клубов и вилл на Лазурном Берегу.
  6. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 08:24
    +3
    Правильно вчера сказал Кадыров, что Украина для США сейчас - стиральная машинка по отмыванию дегег по карманам власть имущих... Поэтому конфликт будет продолжаться до тех пор, пока эта 'машинка' будет эффективно выполнять свои функции.
  7. bandabas
    bandabas Сегодня, 08:46
    -2
    Может не правильно сказал- удары на Запад hi
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:54
    0
    На данный момент Киев полностью зависим от помощи Запада, в случае ее прекращения страна просто развалится.
    Походу, это понимают все, даже наши враги. Действительно, ненужную будут уничтожать до последнего их нацика.
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 09:13
    0
    Сейчас Украина находится в "военном тупике", не имея возможности самостоятельно победить Россию.
    я бы сказал иначе,не имея возможности самостоятельно сопротивляться
  10. Dos
    Dos Сегодня, 09:14
    +1
    hi Шарит "чернушка", вангует на кофейном суррогате.И, похоже, всётаки натовцы (пока только младоевропейцы!) втянутся в эту катавасию. Так что процесс обещает быть длительным и с неопределяемым (пока!) окончанием. То что мир не будет прежним уже просматривается.
  11. Грац
    Грац Сегодня, 09:24
    0
    надо обрезать сухопутные пути снабжения на западной границе, необходим удар из Белоруссии. но для этого нужна большая группировка войск
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 10:28
      0
      Наступать крупными силами с севера на юг по Полесской низменности очень проблемно. Там непроходимые места. А вот обстреливать из Беларуси ракетами и геранями весь транзит военных грузов от польской границы до Киева, все мосты, развязки и ж/д станции стоило бы.
  12. bandabas
    bandabas Сегодня, 09:46
    0
    К минусующим. Вы прочитали в чем суть?
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:52
    0
    Время играет против Украины, считают Кондолиза Райс и Роберт Гейтс, написавшие статью для The Washington Post.
    Серьёзные ребята. Умеют думать самостоятельно, анализировать ситуацию как есть, а не так, как кому то надо.
    Вопрос... а чего это они вдруг начали говорить? К чему то призвать хотят... к чему конкретно?
  14. Passeur
    Passeur Сегодня, 09:57
    0
    Сейчас Украина находится в "военном тупике", не имея возможности самостоятельно победить Россию. Если в ближайшее время ВСУ не добьются успеха, то США и Европа начнут подталкивать Киев к заключению мира. Такая возможность у них есть, они полностью контролируют украинскую экономику, подводят итог Кондолиза Райс и Роберт Гейтс.

    Странно, авторы новости не стесняются перелицовывать информацию к своей выгоде, очевидно надеясь, что оригинал никто не прочтет.
    Да, в статье говорится, что в случае отсутствия военных успехов в течении длительного времени, давление Запада на Украину с целью заключения мира может нарастать. Но далее, цитирую
    The only way to avoid such a scenario is for the United States and its allies to urgently provide Ukraine
    ...
    NATO members also should provide the Ukrainians with longer-range missiles, advanced drones, significant ammunition stocks (including artillery shells), more reconnaissance and surveillance capability, and other equipment. These capabilities are needed in weeks, not months.

    Для не владеющих вражеским языком перевожу.
    Единственный способ избежать такого сценария для Соединенных Штатов и их союзников — срочное и резкое увеличение военных поставок Украине .
    Члены НАТО также должны предоставить украинцам ракеты большей дальности, современные беспилотники, значительные запасы боеприпасов (включая артиллерийские снаряды), дополнительные средства разведки и наблюдения и другое оборудование. Эти возможности необходимы в течение недель, а не месяцев    .
    А итог статьи такой.
    is to help Ukraine push back the invader now. That is the lesson of history that should guide us, and it lends urgency to the actions that must be taken — before it is too late.

    нужно помочь Украине дать отпор оккупанту сейчас. Это урок истории, которым мы должны руководствоваться, и он определяет безотлагательность таких действий, которые необходимо предпринять, пока не стало слишком поздно.

    А вот про неизбежность поражения в статье ни слова.
  15. vladcub
    vladcub Сегодня, 10:18
    -1
    А это уже интересно:" Вашингтон пост" - издание серьёзное, а серьёзное издание подразумевает и серьёзных авторов.
    Райс или Гейтс хоть и в отставке, но они сохранили связи в своих бывших "конторах".
    Таже самая Кондолиза, от скуки, позвонит какой - нибудь Мэри Смит, а та за между прочем, ей, что-то шепнет.
    Или Гейтс, "случайно" встретит, бывшего сослуживцев, а там"рюмкой" чая. Потрепаться "за жизнь".
    У них сплетни более достоверные, чем у политобозревателей.
    ПС. У меня диван шепчет :" накануне грандиозного шухера" (с)
    а) начнут массовую атаку, дальнебойных дронами, им понравилась"первая" атака на Энгельс.
    b) теракты: в Крыму, ДЛНР, в глубинке. + массовый вброс разных слухов, цель : посеять панику и подорвать доверие к центру
    c) могут начать наступление и не возле Артемовска, а там, где меньше ждут.
    Сейчас основное направление - Артемовск - Соледар, а они могут в любом месте атаковать.
    На Купянском направлении, у них получилось, а почему не попробовать в другом месте? ПОКА ОНИ ЭТО МОГУТ.
    В "Репортёр" говорит, что на Купянском направлении, у них был был 8 кратный перевес.
    У них больше автомобильноного транспорта, типа "Хамерс" . У нас традиционно тут "слабина" данные военкоров.
    В ВОВ, была та же картинка, но тогда, помоги : Виллисы, Доджи.
    Мой пахан, после войны, работал на Студере, знал опытных шоферов, я ещё застал, стариков :фронтовых - шоферов.