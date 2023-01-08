Власти РФ 15 января могут объявить о дополнительной мобилизации, проект указа, которой уже существует (...) В Вооруженные силы России попадут мужчины, ныне работающие (...) в отраслях, которые приносят прибыли для российской экономики

В России готовится новая волна мобилизации, причем на этот раз в российскую армию будет призвано гораздо большее количество военнослужащих запаса, чем в первую мобилизацию 2022 года. С таким утверждением выступило Главное управление разведки МО Украины.Украинская разведка продолжает плодить фейки, выдавая их за "достоверную информацию". Подается все это под соусом якобы полученных данных от "неназванных источников" и, самое главное, добавляется слово "возможно". Если информация не подтверждается, а она и не может подтвердиться, то всегда можно прикрыться этими двумя вариантами.То, что на Украине идет новая волна мобилизации, сообщают СМИ всех стран, кроме украинских, у них эта тема под запретом. Однако информацию о том, что представители военкоматов ходят по квартирам, вылавливая потенциальных призывников, не скроешь, у населения появляются вопросы. Особенно украинских граждан интересует, почему, если ВСУ побеждают по всем фронтам и не несут потерь, в армию снова гребут всех подряд. Вот здесь и вступает в ход пропаганда, целью которой является отвлечь население от насущных проблем и перекинуть их на Россию. Прием довольно избитый, применяет уже не один год, но исправно работает.Вот и украинская разведка официально заявила, что хотя на Украине и мобилизуют "некоторых" граждан, но в России ситуация гораздо хуже, там якобы готовят вторую волну мобилизации, под которую попадут 500 тысяч военнослужащих запаса. Причем утверждается, что под нее попадут все молодые мужчины, включая тех, кто работает на стратегических предприятиях и имеет бронь. А самое главное, мобилизация будет проводиться даже в "крупных городах", откуда в первую волну якобы никого не призвали.- заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что в дополнительной мобилизации нет никакой практической необходимости. Половина из призванных 300 тысяч граждан до сих пор находится на полигонах и проходит подготовку.