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Главное управление разведки МО Украины назвало дату начала «новой волны мобилизации» в России

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Главное управление разведки МО Украины назвало дату начала «новой волны мобилизации» в России

В России готовится новая волна мобилизации, причем на этот раз в российскую армию будет призвано гораздо большее количество военнослужащих запаса, чем в первую мобилизацию 2022 года. С таким утверждением выступило Главное управление разведки МО Украины.


Украинская разведка продолжает плодить фейки, выдавая их за "достоверную информацию". Подается все это под соусом якобы полученных данных от "неназванных источников" и, самое главное, добавляется слово "возможно". Если информация не подтверждается, а она и не может подтвердиться, то всегда можно прикрыться этими двумя вариантами.

То, что на Украине идет новая волна мобилизации, сообщают СМИ всех стран, кроме украинских, у них эта тема под запретом. Однако информацию о том, что представители военкоматов ходят по квартирам, вылавливая потенциальных призывников, не скроешь, у населения появляются вопросы. Особенно украинских граждан интересует, почему, если ВСУ побеждают по всем фронтам и не несут потерь, в армию снова гребут всех подряд. Вот здесь и вступает в ход пропаганда, целью которой является отвлечь население от насущных проблем и перекинуть их на Россию. Прием довольно избитый, применяет уже не один год, но исправно работает.

Вот и украинская разведка официально заявила, что хотя на Украине и мобилизуют "некоторых" граждан, но в России ситуация гораздо хуже, там якобы готовят вторую волну мобилизации, под которую попадут 500 тысяч военнослужащих запаса. Причем утверждается, что под нее попадут все молодые мужчины, включая тех, кто работает на стратегических предприятиях и имеет бронь. А самое главное, мобилизация будет проводиться даже в "крупных городах", откуда в первую волну якобы никого не призвали.

Власти РФ 15 января могут объявить о дополнительной мобилизации, проект указа, которой уже существует (...) В Вооруженные силы России попадут мужчины, ныне работающие (...) в отраслях, которые приносят прибыли для российской экономики

- заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что в дополнительной мобилизации нет никакой практической необходимости. Половина из призванных 300 тысяч граждан до сих пор находится на полигонах и проходит подготовку.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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69 комментариев
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  1. Jafar
    Jafar Сегодня, 08:21
    +6
    Ну у украинских разведчиков так карты таро выпали. Они не сами ж это придумали laughing
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 08:35
      +1
      в украинской "брехне",нет-нет,да и правда проскакивает...как у всех впрочем.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 09:31
        -3
        Цитата: Дедкастарый
        в украинской "брехне",нет-нет,да и правда проскакивает...как у всех впрочем.

        Здесь простейшая логика подсказывает , что будет необходима ещё одна мобилизационная волна . Дело не в этом , а в том , что готово ли Министерство обороны России и лично тов . Кожугетович обеспечить граджан России всем необходимым для ведения боевых действий ...Или опять ...ны зднаю иде всё делося .....
      2. Sith
        Sith Сегодня, 10:22
        -2
        Синоптикам как гадалкам , нужно побольше напредсказать ... чтобы хоть что то сбылось
        15 января рядом вот и пугают народ
    2. Умник
      Умник Сегодня, 08:41
      +11
      Вторая волна будет хоть как ибо через полгода после первой волны нужно производить ротацию личного состава
      1. МДП
        МДП Сегодня, 08:52
        +3
        Не только из-за ротации. Наступают тяжелые времена и чем больше людей пройдут через войну и получат боевой опыт, тем легче будет в будущем. Иметь в резерве 1-1,5 млн боевых запасников - это такой же сильный козырь в наших руках, что и РВСН. Так что 2 волна мобилизации точно будет
        1. Boris55
          Boris55 Сегодня, 09:02
          +1
          Цитата: МДП
          Так что 2 волна мобилизации точно будет

          Нет такой необходимости. Из того, что есть: 1/3 - на передовой, 1/3 - второй эшелон, 1/3 - третий (резерв, переформирование). Периодическая ротация идёт между ними. Потери компенсируются добровольцами.
          1. Ныробский
            Ныробский Сегодня, 10:45
            0
            Цитата: Boris55
            Цитата: МДП
            Так что 2 волна мобилизации точно будет

            Нет такой необходимости. Из того, что есть: 1/3 - на передовой, 1/3 - второй эшелон, 1/3 - третий (резерв, переформирование). Периодическая ротация идёт между ними. Потери компенсируются добровольцами.

            Это если исходить из того, что линия фронта претерпит незначительные изменения типа выхода на административные границы ЛДНР и недавно вошедших в состав России Херсонской и Запорожской областей. Если же расширение фронта будет продолжено на Николаевское, Харьковское и Одесское направление, то думается так, что без мобилизации не обойтись.
            1. Злой543
              Злой543 Сегодня, 10:56
              0
              Выходом на админ границы заявленную денацификацию не произвести. Если воли хватит и не будут идти дальше без второй волны не обойдуться.
              Кто то Вас так не любит.
          2. Злой543
            Злой543 Сегодня, 10:57
            0
            Для наступления нужен численный перевес. Он у нас есть?
      2. Ru_Na
        Ru_Na Сегодня, 09:04
        -7
        Вообще то она уже идёт, просто широкого освещения нет.
      3. Злой543
        Злой543 Сегодня, 10:38
        +1
        По идее раньше, чтобы через полгода на ротацию пришли подготовленные. Главное чтоб работу военкоматов наладили. А не как осенью людей дергали.
    3. Аристарх Пасечник
      Аристарх Пасечник Сегодня, 09:38
      0
      Может им "английские учёные" подсказали? Те точно не врут!
  2. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Сегодня, 08:22
    +2
    Хорошо кивать на кого то не занимаясь собой, сразу видно что как ни крути, но мы братья, у нас тоже любят чесать как на Западе плохо стало, инфляция, коммуналка, а по факту это наши проблемы, которые ни кто не хочет решать, а лучше орать как там..., а нам пофигу как там, интересует как у нас.
    1. Comandor777
      Comandor777 Сегодня, 08:28
      +1
      Цитата: ARIONkrsk
      Хорошо кивать на кого то не занимаясь собой, сразу видно что как ни крути, но мы братья, у нас тоже любят чесать как на Западе плохо стало, инфляция, коммуналка, а по факту это наши проблемы, которые ни кто не хочет решать, а лучше орать как там..., а нам пофигу как там, интересует как у нас.

      Представьте, если бы в 1943 под Сталинградом, люди думали бы не о победе а о коммуналке..
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 08:56
        +12
        Не представляется в те времена абрамовичи страной не правили.
      2. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 10:36
        +5
        Представьте, если бы в 1943 под Сталинградом, люди думали бы не о победе а о коммуналке

        Ну Вы сравнили! Тогда война была, на страну враг напал, на фронт шли все, включая детей Сталина и прочей элиты. И вроде нефть с прочими ресурсами СССР не поставлял Германии и её союзникам. Тогда понятно, что не до рассуждений о коммуналке было - они действительно были неуместны.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:25
    +3
    Производство перловки надо смотреть для определения возможности мобилизации.
    Еслисечка идет в гору-будет еще пропорционально мобилизация.
    А так этот клоун не смешит уже..
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:07
      +1
      Цитата: антивирус
      Производство перловки надо смотреть для определения возможности мобилизации.

      Её же, перловку, вроде как в в армии при маршале Табуреткине запрещали. Говорили, что для призывников это "непривычная еда" и поэтому её надо из армейского рациона убрать.
      Вернули уже?

      Мне кажется, что забота о желудках призывников там была ни при чём. На гречке и рисе просто украсть можно больше. У нас в магазине до сих пор дешевле крупы нет - 38 рублей за килограмм.
      Хотя я, как и все моего возраста, и съел её в армии, наверное, пару-тройку "КамАЗов", но сейчас готовлю с удовольствием в казане по типу плова, только из перловки. Вся семья любит.
      1. antiaircrafter
        antiaircrafter Сегодня, 09:15
        +5
        Цитата: Zoldat_A
        Вся семья любит.

        Перловка тема знатная, нажористая. если приготовлена правильно. Военные повара её портят.
      2. Панцуй
        Панцуй Сегодня, 10:25
        +2
        Цитата: Zoldat_A
        Её же, перловку, вроде как в в армии при маршале Табуреткине запрещали. Говорили, что для призывников это "непривычная еда" и поэтому её надо из армейского рациона убрать.
        Вернули уже?

        Мой племянник служил в армии как раз в то время, когда убрали перловку и насаждали гречку. Так он теперь на гречку смотреть не может - говорит, что она была каждый день, и готовы были хоть перловку есть, хоть пшено, лишь бы не гречка.. Но, приказ, есть приказ.
      3. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 10:53
        0
        Как не приготовь не вкусная и сочувствую вашей семье, они любят потому что вы любите hi
    2. Sebostyuan
      Sebostyuan Сегодня, 09:18
      0
      Блин, только не сечка. Овсянка, гречка- есть же нормальные каши.
    3. Панцуй
      Панцуй Сегодня, 10:22
      +1
      Цитата: антивирус
      Производство перловки надо смотреть для определения возможности мобилизации.
      Еслисечка идет в гору-будет еще пропорционально мобилизация.
      А так этот клоун не смешит уже..

      Производство перловки можно и не увеличивать - достаточно уменьшить производство пива.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:27
    0
    Ну теперь понеслась,элемент пропагандистской войны с украинского интернета перенесли в российский.Сейчас ЦИПсОшники подтянутся и примкнувшие к ним.И будут доказывать:Что дыма без огня не бывает.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:37
      0
      Подкину уголька, США и НАТО приказало Зе набрать 3 корпуса мобилизованнных по 75 000 в каждом.Зачем только про нас говорить? bully
      1. Панцуй
        Панцуй Сегодня, 10:28
        -3
        Цитата: tralflot1832
        Подкину уголька, США и НАТО приказало Зе набрать 3 корпуса мобилизованнных по 75 000 в каждом.

        Вот как раз к весне и наберут и обучат. А у нас будет очередная "перегруппировка". теперь уже до Белгорода, наверное. Зато главковерх всех убеждает, что у нас солдат достаточно и все пучком.
    2. HAM
      HAM Сегодня, 08:53
      0
      Как всё это напоминает поговорку :" Сам д у р а к !".....и по круг,по кругу.......
    3. Rustic
      Rustic Сегодня, 08:59
      -5
      Ну теперь понеслась,элемент пропагандистской войны с украинского интернета перенесли в российский.
      Ну так а кто виноват что наши пропагандисты тупят? Уже давным давно пора экспердам всех мастей начать угадывать дату полного разгрома украины и капитуляции.
      Могу начать первым.
      По видимому в начале июля 23го всех нацистов и их пособников окончательно перебьют, и по видимому украина полностью капитулирует согласившись на положение зашуганых холопов.
    4. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:15
      -1
      ну надо признать что они правы...будет мобилизация весной...и не одна, а две, вторая - осенью....у нас она называется "Призыв в Армию" и проводится как раз два раза в год...по 120-170 000 человек...тоже мне "разведка" называется на украине :))
  5. vladcub
    vladcub Сегодня, 08:28
    +2
    Вчера об этом говорили, но там эстонцы предссказатели.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 08:35
      +3
      Чёйта эстонцы вперёд паровоза вдруг побежали или тормозуху теперь на Украине стали пить, не закусывая? Махнулись местами со шпротами, так сказать..
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:53
    0
    Цитата: Дедкастарый
    в украинской "брехне",нет-нет,да и правда проскакивает...как у всех впрочем.

    И какой смысл в >90% брехни выковыривать процентики правды? Смысл в обратном. Местная либерота, например, давно этим активно пользуется.
  7. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 08:58
    +2
    Власти РФ 15 января могут объявить о дополнительной мобилизации, проект указа, которой уже существует


    А ведь возможно укрохо. хлам и сливают информацию с наших самых верхов? И не все так безоблачно... am
    1. Rustic
      Rustic Сегодня, 09:30
      -2
      А ведь возможно укрохо. хлам и сливают информацию с наших самых верхов?
      Кто его знает? В России 3й человек в государстве - этническая xoxлушка.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 10:00
        0
        Отец у Матвиенко родом из Пензенской области, по фамилии Тютин. В Википедии пишут, что русский или мордвин. Мать Бублей, вот она украинка или белоруска. Сейчас пришлось редактировать текст. Набирал название субэтноса мордовского народа, однако система меняет слово на другое.) От греха подальше убрал, чтобы не было проблем с модераторами. В общем смысл тот, что отец Матвиенко, если верна версия о его мордовском происхождении, был не эрзянином, а представителем другой половины мордовского народа.
        1. AdAstra
          AdAstra Сегодня, 10:55
          0
          Мордвин, мокша. """"
  8. Dos
    Dos Сегодня, 09:04
    0
    hi Ципсошники хлебушко свой отрабатывают сполна, а мы только тявкаем вслед. Война план покажет - будет/не будет мобилизация. А Родину защищать нужно!
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:09
    -2
    Цитата: ваш вср 66-67

    А ведь возможно укрохо. хлам и сливают информацию с наших самых верхов? И не все так безоблачно... am

    Дождитесь 15-го числа. А то вдруг маетесь понапрасну.))
  10. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 09:10
    +1
    Главное правление разведки МО Украины назвало дату начала «новой волны мобилизации» в России

    Шо, опять?
    Я тока вещьмешок разобрал.

    Власти РФ 15 января могут объявить

    15 января это воскресение. Власти в РФ отдыхают. Хоть бы календарь смотрели прежде чем прогнозировать.
    1. Панцуй
      Панцуй Сегодня, 10:29
      -1
      Цитата: antiaircrafter
      15 января это воскресение. Власти в РФ отдыхают. Хоть бы календарь смотрели прежде чем прогнозировать.

      Мы на местах мобилизацией занимались как раз в выходные.
  11. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 09:11
    -1
    Фейк от Резника про 5 января протух, запущен новый фейк. А как боты ципсо старались, мол Резник врать не будет, он же официальное лицо, всё знает.
  12. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 09:12
    -2
    Их бы слова Богу в уши. Ещё 500 000 мобилизованных позволят получить стратегическое численное превосходство. А значит и способность вести наступательные операции одновременно на нескольких направлениях.
    1. Панцуй
      Панцуй Сегодня, 10:32
      0
      Цитата: Roma-1977
      Ещё 500 000 мобилизованных позволят получить стратегическое численное превосходство.

      Те 300 тыс., что мобилизовали,достаточно только для того, чтобы освобождать Донбасс, возможно новые российские территории и держать глухую оборону, чтобы не драпануть как было осенью.
      На остальную Украину сил явно не хватит. А если всякие поляки с приебалтами подтянутся в очередь на демилитаризацию, то и подавно.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 10:57
      0
      Куда наступать собираемся? Снова на куев? Весной оттуда отошли не для того чтобы снова все начинать...
  13. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 09:12
    -6
    Вот и результат!
    Клоун, дал команду ЦИПОшникам, усилить работу по расшатыванию Нашего общества!
    Единственное отодвинули дату мобилизации, а то горячий эстонский чиновник, выдвигал свою версию на 5.01.2023г.
  14. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 09:18
    +6
    Украинская разведка продолжает плодить фейки, выдавая их за "достоверную информацию"
    Фейки не фейки. Но весь январь и февраль 2022 года мы смеялись над иностранными статьями, где писалось, что Путин пошлет войска на Украину. Как оказалось тогда это были не фейки.
  15. tatra
    tatra Сегодня, 09:20
    +3
    У кремлеботов много лет отработаны методички -как только слухи о том ,что власть собирается что-то плохое сделать -они набегают верещать это неправда ,кто распускает эти слухи -это украинские тролли ,а когда власть это делает ,они набегают верещать -и правильно власть сделала ,а кто против этого -это украинские тролли .
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 09:40
      0
      Цитата: tatra
      ,кто распускает эти слухи -это украинские тролли

      А кто ж еще, Ирина? Сидели бы себе смирно на трубе. Так нет захотелось хазпописят. А кто хочет чужого за гоп стоп? Нет вы не тролли, а гопота голимая
  16. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:25
    +1
    Мобилизация готовится. Это 100%. Потому что если ты не готовишься к самому худшему, то это получаешь. А вот в скорый призыв, не очень верю, тем более такой массовый. Во первых мобилизация готовится на уровне МО, которая наводит порядок в военкоматах. И восстанавливает учётные документы резервистов и определяет их места нахождения. Во вторых на уровне МО, генштаба и родов войск, которые определяют потребность в каких либо военных специалистов. В третьих идёт подготовка регионов к организации мобилизации. Потому что следующий призыв должен пройти без сучка и задоринки.

    А когда второй и третий призыв будет, хунта об этом узнаёт из новостей.
  17. Tusv
    Tusv Сегодня, 09:28
    -4
    А укровермахт не боится второй волны совсем? Сметет жеж нафик до самого Львова. Мечтайте об это шопотом.
  18. MakStVik
    MakStVik Сегодня, 09:29
    0
    Одна из задач разведки, посеять панику у врага, чем эти упыри и занимаются. Нужна будет мобилизация в России, её объявят. А этих утырков слушать не надо, пусть они там мечтают. Их надо бить без всяких перемирий и переговоров. А то, что у нас опять побегут за границу, да и хрен с ними, главное их надо гражданства при проходе границы лишать и обратно не пускать. Не нужны нам такие люди.
    1. Панцуй
      Панцуй Сегодня, 10:41
      0
      Цитата: MakStVik
      А то, что у нас опять побегут за границу, да и хрен с ними, главное их надо гражданства при проходе границы лишать и обратно не пускать

      На пунктах пропуска и в других местах, где через границу прут, надо выставлять свои кордоны. Препятствовать выезду не стоит - не нужны нам такие воины. Но каждого можно брать за шкирку и отправлять в трудовую армию - работы на крайнем Севере очень много. Так же много работы, где нужно долбить ломом и вручную копать лопатой. Вот туда им и дорога. А если эти хипстеры и мажорики загнутся там, то и горевать о таком не стоит. Можно быть гуманным - при пересечении границы отбирать паспорт, вручать помятую бумажку о лишении российского гражданства и всего имущества без права возвращения в страну - и пусть катятся. Да, еще... можно разрешить при этом давать хорошего пинка для скорости увесистым кирзовым сапогом.
  19. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:30
    -2
    Цитата: tralflot1832
    Ну теперь понеслась,элемент пропагандистской войны с украинского интернета перенесли в российский.Сейчас ЦИПсОшники подтянутся и примкнувшие к ним.И будут доказывать:Что дыма без огня не бывает.

    Уже подтянулись. Ципсошники давно плюют в потолок, т.к. доморощенная либерота выступает в роли полезных идиотов, выполняя работу тех самых ципсошников.))
  20. vet
    vet Сегодня, 09:40
    +1
    Ну, а если честно: многие удивятся, если, например, в годовщину начала спецоперации будет объявлено новой волне мобилизации? Другой вопрос: хватит ли для мобилизованных нового оружия, качественного обмундирования и боеприпасов?
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 10:00
      0
      Есть какие-то варианты?
      Интересно узнать.
    2. Панцуй
      Панцуй Сегодня, 10:44
      0
      Цитата: vet
      Другой вопрос: хватит ли для мобилизованных нового оружия, качественного обмундирования и боеприпасов?

      Это надо было готовить еще в первой волны мобилизации. И вообще, пора восстанавливать кадрированные части, строить склады, арсеналы, казармы, инфраструктуру в глубине страны. НАТО нас не оставит в покое
  21. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:41
    0
    Цитата: tatra
    У кремлеботов много лет отработаны методички -как только слухи о том ,что власть собирается что-то плохое сделать -они набегают верещать это неправда ,кто распускает эти слухи -это украинские тролли ,а когда власть это делает ,они набегают верещать -и правильно власть сделала ,а кто против этого -это украинские тролли .

    Кремлеботы - это все те, кто неудобен вам, кому вы не в состоянии предоставить доказательства своей правоты.
    Вы лучше расскажите, какое отношение имеете к символике СССР? А то прикрываетесь тут коммунистами и прочими атрибутами, имея тем временем профашистские наклонности.
    1. tatra
      tatra Сегодня, 09:48
      +1
      Ха ,вот опять методички кремлеботов -всех инакомыслящих сразу оклеветать ,дискредитировать .
      Так враги СССР и советского народа и всех советских коммунистов объявили преступниками и на этом основании оправдали преступления их внешних и внутренних врагов ,и всех 10 миллионов преступников ,прошедших через ГУЛАГ за 30 лет .
  22. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 09:45
    0
    Дыма без огня не бывает. Особенно когда такие люди говорят
  23. Stas157
    Stas157 Сегодня, 09:51
    0
    Будет новая волна мобилизации, не будет - все зависит от дальнейших планов и вИдения специальной военной операции. Мы этих планов не знаем.
  24. Комментарий был удален.
  25. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:54
    -2
    Цитата: tatra
    Ха ,вот опять методички кремлеботов -всех инакомыслящих сразу оклеветать ,дискредитировать .
    Так враги СССР и советского народа и всех советских коммунистов объявили преступниками и на этом основании оправдали преступления их внешних и внутренних врагов ,и всех 10 миллионов преступников ,прошедших через ГУЛАГ за 30 лет .

    Перестаньте петрушничать. Вы давно сами себя изваляли в г.. ну вот, опять кем-то прикрываетесь. Что и требовалось доказать))
  26. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:58
    -1
    Ну мобилизация и мобилизация, давно пора, ведь не в бирюльки играем.

    Когда будет мобилизация мощностей?
  27. Сочи
    Сочи Сегодня, 10:23
    -1
    Украинские чиновники включились в новую информационно-психологическую операцию против России с заявлениями о якобы «январской мобилизации»
  28. Дважды майор
    Дважды майор Сегодня, 10:28
    0
    Нюхнули, и назвали, или назвали, и потом от страха и стыда нюхнули?
  29. литий17
    литий17 Сегодня, 10:33
    0
    Вообще то есть одна скрытая подлянка для командира..., это год службы, сами знаете с каким результатом! Поэтому понятно, что уговаривают остаться на контракт, вот только сейчас для данной категории засада. У меня есть знакомые, которые должны уже вернуться, но им так сказать "продлили" контракт ввиду... Любопытно на основании какого указа, надо бы узнать есть повторное заключение контракта. Вот и скрытая мобилизация!
    Вот здесь на эту тему полемика https://www.9111.ru/questions/19936565/
    Понял одно, что ничего никто не может обосновать кроме как, что нет отмены частичной мобилизации!
  30. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 10:50
    +2
    Информационные вбросы о грядущей мобилизации, вероятно, призваны эту мобилизацию сорвать. Если российские высшие должностные лица уверяют всех, что мобилизации не будет, украинцы - что она будет, и мобилизация всё же начнётся, то нашим властям перестанут верить даже те, кто пока ещё остатки этого доверия сохранил. Поэтому, даже если проекты указов реально существуют, запустить их в работу на фоне нынешней ситуации в информационном пространстве весьма не просто - у всех будет впечатление, что наше руководство чуть ли не выполняет указания Зеленского, ГУР ВСУ и СБУ.
    1. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 10:54
      0
      Именно потому украинское ЦИПСО и распространяет подобные фейки, пытаясь подорвать доверие, посеять дезинформацию.

      Киевские власти забывают, что у самих непрекращающаяся мобилизация из-за ужасных потерь на фронте, которую они и не думают останавливать.
  31. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 10:51
    0
    Их разведка еще до Нового года заявляла, что "вот-вот и начнется". Теперь опять "вот-вот и начнется". Их основная цель посеять дезинформацию среди населения.
    Маловероятно проведение мобилизации посреди зимы, так как ресурсов на подготовку в зимний период необходимо больше, необходимо обеспечить зимней одеждой и казармами (где уже сейчас находятся и проходят подготовку мобилизованные и призывники).
    Не стоит забывать, как осенью их ципсо плодило фейки, что "в России мобилизуют миллион, а то и полтора-два" и т.д., пытаясь нагнать панику. В итоге мобилизация прошла по плану, мобилизовали как и планировали ~300 тыс + добровольцы. 300 тыс это то число, которое можно обеспечить, подготовить и т.д. ... и даже так всплыли определенные косяки с обеспечением, которые пришлось затыкать. Так что все эти откровения украинского ципсо были не более, чем враньем.