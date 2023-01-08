Военное обозрение
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Показано изображение предполагаемого к строительству универсального морского транспорта проекта 23120С

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Показано изображение предполагаемого к строительству универсального морского транспорта проекта 23120С

Военно-морской флот России рассматривает вариант строительства новой серии вспомогательных судов различного назначения для обеспечения деятельности флота, в том числе универсальных морских транспортов нового проекта. Об этом сообщается в сборнике "Научные проблемы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации".


Разработчики показали проектное изображение предполагаемого к строительству универсального морского транспорта проекта 23120С в интересах российского флота. Новый проект является дальнейшим развитием проекта 23120, по которому на судостроительном предприятии "Северная верфь" были построены два морских судна тылового обеспечения: "Эльбрус" для Северного флота и "Всеволод Бобров" для Черноморского. Сообщалось о закладке третьего, но его строительство было приостановлено и на данный момент неизвестно, на какой стадии находится и ведется ли вообще.

По новому транспорту пока никаких данных нет, но учитывая, что проект 23120С разработан на базе 23120, больших отличий быть не должно, да и изображения похожи. В общем будем ждать официального объявления о закладке.

Судно тылового обеспечения проекта 23120 - многофункциональное, предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию (два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн) и системе динамического позиционирования судно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море.

Длина - 95 м, ширина - 22 м, осадка - 9 м, скорость – 18 узлов, водоизмещение – 9 500 т, дальность плавания - 5 000 морских миль, автономность - около 60 суток. Корпус судна с ледовым классом ARC4 позволяет преодолевать лед толщиной до 0,6 м.
Использованы фотографии:
Сборник "Научные проблемы материально-технического обеспечения ВС РФ"
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17 комментариев
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  1. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 09:00
    -3
    Показано изображение предполагаемого к строительству универсального морского транспорта проекта 23120С

    Что-то новенькое...После проектов, моделей, концептов и проектов в масштабе...

    Не проектное бюро, а кружок моделистов-конструкторов.
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 09:17
      -1
      Цитата: yuriy55
      кружок моделистов-конструкторов.

      Интересное расположение крана - на самом кончике кормы.... ПионЭры юные, головы чугунные... Нет?
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 09:41
        +2
        Цитата: mark1
        Интересное расположение крана - на самом кончике кормы.... ПионЭры юные, головы чугунные... Нет?

        Наверное что бы вертолёту легче садиться было. laughing
    2. Voronezh
      Voronezh Сегодня, 09:40
      -1
      [/quote]Интересное расположение крана - на самом кончике кормы....[quote]

      Это картинка, концепция.... Даже по конструкции крана видно
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 10:40
        0
        Цитата: Voronezh
        Это картинка, концепция.... Даже по конструкции крана видно

        Девочка-дизайнер понятно, но девочка-конструктор... это перебор.
  2. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 09:07
    +2
    Очень интересно, о возможности перезарядки вертикальных ракетных комплексов на кораблях в море?
    Как, ни странно Арли Берки, перезаряжаются, только в базах.
    1. Voronezh
      Voronezh Сегодня, 09:30
      +3
      Вы хотя бы теоретически представляете себе процесс вертикальной загрузки в ПУ? Под такую загрузку у нас были и есть вспомогательные суда но это теория. Если мне память не изменяет, то такую операцию в открытом море никто не проводил практически. В лучшем случае опять же теоретически где нибудь в тихой бухточке, при отсутствии ветра, волнения и наличии опытного погрузочного расчета...... В свободном доступе есть фото погрузки в шахту пл бр....Вот поэтому американцы и грузятся у пирса...
    2. Sith
      Sith Сегодня, 10:17
      0
      Так они отстреливают часть БК наверное только на крупных учениях ... и заряжаются может на базах по той же причине , всё скопом и то и зарядка и заправка ... а не от необходимости только зарядится
  3. Комментарий был удален.
  4. Minus
    Minus Сегодня, 09:26
    +6
    Да сколько таких картинок уже видели! Начиная с авианосцев.... А удивляться и не стоит. Система на картинках и отчётности и построена. Везде презентации,графики , картинки..... Просто огромное количество управленцев в принципе существует ради презентаций. Выкинуть бы их всех и побольше инженеров и рабочих занятых реальным делом взять на работу....
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 09:47
      +1
      Цитата: Minus
      Просто огромное количество управленцев в принципе существует ради презентаций. Выкинуть бы их всех и побольше инженеров и рабочих занятых реальным делом взять на работу....

      Выкидывать много ума не надо. В свое время,в 17-м многих таки выкинули. Правда потом значительную часть назад позвали... Вместо тех, кто отказался, набрали крестьян и рабочих, которые лет двадцать учились у заезжих буржуев из США и той же Германии. Инженеры сегодня в принципе есть, и они могут спроектировать и построить почти любое, в данном случае, судно или корабль. Но весь вопрос в том, какое именно сегодня нужнее? А это задача не только, да и не столько инженерная, сколько управленческая. Ну например, в ближайшее десятилетие гиперзвуковое оружие будет на вооружении у основных проитивоборствующих стран. Систем ПРО против них нет и не будет гораждо дольше. Скажите, зачем нужен и нужен ли вообще авианосец в такой ситуации, когда это огромное дорогущее корыто с 3-5 тысячами солдат уничтожается не самой дрогой, по меркам стоимости авианосца, ракетой, противостоять которой он не в силах? Так что не стоит смотреть и формировать свое мировоззрение на картинках. Лучше, я думаю, начать читать длинные "скучные" тексты.
  5. Мореход
    Мореход Сегодня, 09:42
    +1
    Вполне рабочий проект. Единственно могли бы сделать ло-ро, тоесть с кормовой аппарелью.
    1. VicktorVR
      VicktorVR Сегодня, 10:29
      0
      А "башня" крана на корме?
      На первый взгляд требует серьезного увеличения жёсткости корпуса. Ну и а целом конструкцию усложняет.

      Хотя увеличивает площадь "ометания" за габаритами корабля.
      Стоит оно того?
      1. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 10:48
        0
        Цитата: VicktorVR
        Хотя увеличивает площадь "ометания" за габаритами корабля.

        По воспоминаниям, именно так и стояли краны на кораблях и судах США 60-х - 70-х годов.
  6. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 09:49
    0
    За то здесь на сайте, все конструктора собрались! :))
    1. Sith
      Sith Сегодня, 10:20
      0
      Надо собрать всю диванную партию и ученить хакатон по конструированию чего нить "полезного" с их точки зрения , за один вечер срача!
  7. Б-15
    Б-15 Сегодня, 09:49
    +1
    В статье автор сам себе противоречит.
    Если у проекта 23120 два крана, то у 23120С один. И скорее всего он имеет бОльшую грузоподъёмность.
    Система динамического позиционирования позволит работать в открытом море и при небольшой волне.
    Детальной информации о проекте в открытых источниках мало. Но наличие подводного колокола позволит вести и ремонтные работы в открытом море.
    Нужное судно.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 10:49
      +1
      Цитата: Б-15
      наличие подводного колокола позволит вести и ремонтные работы в открытом море.

      Не только ремонтные, но и спасательные.