Воздушная тревога: российские войска нанесли ряд ракетных ударов по объектам в трёх украинских регионах

Семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке совершили российские оккупационные войска этой ночью

Рождественское перемирие, которое соблюдалось только российской стороной, завершилось нанесением ракетных ударов вглубь территории Украины. Воздушная тревога была объявлена накануне вечером в ряде украинских областей, ночь для жителей этих регионов прошла под звуки сирен, взрывов и сработавшей сигнализации автомобилей.То, что Киев не намерен соблюдать объявленное Москвой рождественской перемирие, было ясно с самого начала, Зеленский об этом заявил прямо. Впрочем, это не помешало российским войскам временно прекратить огонь, отвечая только на обстрелы со стороны ВСУ. Однако окончание перемирия ознаменовалось ракетной атакой по военным и инфраструктурным объектам Украины, российские ракеты отправились в Полтавскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, сирены воздушной тревоги звучали именно на этих территориях.Российское Минобороны пока никак не прокомментировало нанесенные удары, поэтому сказать точно, какое количество ракет и по каким объектам отработало, мы не можем. На данный момент известно, что взрывы прогремели в Мерефе Харьковской области и Краматорске, это подтверждается сообщениями местных властей. Согласно заявлению представителя Харьковской ВГА Олега Синегубова, по Мерефе отработали две ракеты, хотя украинские ресурсы сообщают о четырех прилетах. Какие объекты стали целями не сообщается.В Краматорске и Константиновке в ночь с 7 на 8 января прогремело 9 взрывов, семь и два соответственно. Об этом сообщил глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павел Кириленко. По его словам, целями ракетных ударов стали некие "промышленные объекты" и гаражи.- написал Кириленко в своем ТГ-канале.