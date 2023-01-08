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Воздушная тревога: российские войска нанесли ряд ракетных ударов по объектам в трёх украинских регионах

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Воздушная тревога: российские войска нанесли ряд ракетных ударов по объектам в трёх украинских регионах

Рождественское перемирие, которое соблюдалось только российской стороной, завершилось нанесением ракетных ударов вглубь территории Украины. Воздушная тревога была объявлена накануне вечером в ряде украинских областей, ночь для жителей этих регионов прошла под звуки сирен, взрывов и сработавшей сигнализации автомобилей.


То, что Киев не намерен соблюдать объявленное Москвой рождественской перемирие, было ясно с самого начала, Зеленский об этом заявил прямо. Впрочем, это не помешало российским войскам временно прекратить огонь, отвечая только на обстрелы со стороны ВСУ. Однако окончание перемирия ознаменовалось ракетной атакой по военным и инфраструктурным объектам Украины, российские ракеты отправились в Полтавскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, сирены воздушной тревоги звучали именно на этих территориях.

Российское Минобороны пока никак не прокомментировало нанесенные удары, поэтому сказать точно, какое количество ракет и по каким объектам отработало, мы не можем. На данный момент известно, что взрывы прогремели в Мерефе Харьковской области и Краматорске, это подтверждается сообщениями местных властей. Согласно заявлению представителя Харьковской ВГА Олега Синегубова, по Мерефе отработали две ракеты, хотя украинские ресурсы сообщают о четырех прилетах. Какие объекты стали целями не сообщается.

В Краматорске и Константиновке в ночь с 7 на 8 января прогремело 9 взрывов, семь и два соответственно. Об этом сообщил глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павел Кириленко. По его словам, целями ракетных ударов стали некие "промышленные объекты" и гаражи.

Семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке совершили российские оккупационные войска этой ночью

- написал Кириленко в своем ТГ-канале.

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22 комментария
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:48
    +4
    Все правильно! Главное - дисциплина. До 24 - перемирие, потом ударили. И хорошо ударили! Напомнили, что перемирие - это для верующих, а не для вас. МОЛОДЦЫ!
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:06
      +1
      я думаю будет как с началом СВО: Путин дал отпраздновать 23 февраля и - вперёд. Надеюсь тут такой же расклад: отпраздновали верующие - и ПОЕХАЛИ! Так что ждёт ракетного удара по укропам и наступлений.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:53
    -1
    СВО продолжается. не в этом году началось но видимо в этом закончится. Не готова ни украина, ни НАТО к игре в долгую оказались.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:58
      +1
      голос разуma hi, это вы с чего взяли я про то что Нато не готово к игре в долгую???
    2. Normann
      Normann Сегодня, 09:59
      +1
      А мы вот оказались совершенно готовы.
    3. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:29
      -1
      Всё это давно переросло в войну США и НАТО против России, руками украинцев.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:54
    +4
    Странно что среди объектов ударов нет крупных городов да и сам удар судя по статье ударом назвать сложно, скорее точечный налет.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:19
      0
      Цитата: Ропот 55
      Странно что среди объектов ударов нет крупных городов да и сам удар судя по статье ударом назвать сложно, скорее точечный налет.

      Ну дык наши то бьют не по городам, а по инфраструктуре. Не сильно много конечно отгрузили, но надеюсь качественно.
    2. Злой543
      Злой543 Сегодня, 10:31
      0
      По Мерефе полгода не били. Что бы это значило?
    3. Панцуй
      Панцуй Сегодня, 10:52
      0
      Цитата: Ропот 55
      Странно что среди объектов ударов нет крупных городов да и сам удар судя по статье ударом назвать сложно, скорее точечный налет.

      Нужны не города, а тепловые электростанции и крупные подстанции. Сейчас, в период крещенских морозов это будет как раз то, чего бандеровцы больше всего боятся. И не надо плакать про мирных жителей - эту власть выбрали именно эти жители. И воюют с нашими пацанами те, кто когда то был этим самым мирным жителем и радостно скакал с кричалками про гиляку. Пусть померзнут - Европа им поможет.
  4. Михаил0221
    Михаил0221 Сегодня, 09:58
    +1
    Согласно заявлению представителя Харьковской ВГА Олега Синегубова, по Мерефе отработали две ракеты, хотя украинские ресурсы сообщают о четырех прилетах. Какие объекты стали целями не сообщается.
    Сейчас в Белгородской области минус 19. Удар в Харьковской области нанесён явно не по "трансформаторам". А жаль. Всё жалеем убогих.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:02
      +2
      Михаил 0221 hi, я про то выше и писал, странный какой-то удар, похоже из статьи энергетику не трогали а били что-то другое насколько удачно теперь и не докопаешся.
      1. Михаил0221
        Михаил0221 Сегодня, 10:07
        +2
        , я про то выше и писал, странный какой-то удар, похоже из статьи энергетику не трогали а били что-то другое насколько удачно теперь и не докопаешся.
        Энергетику давно не трогают. Путин не хочет гуманитарной катастрофы на Украине. А они скачут смерти ему желают... Ну что взять с кретинов... request
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 10:14
          +4
          Михаил 0221, они уже давно не только Путину а всему Российскому народу от мала до велика смерти лютой желают. А мы всё в Леопольдов играем.
          1. Михаил0221
            Михаил0221 Сегодня, 10:28
            +3
            они уже давно не только Путину а всему Российскому народу от мала до велика смерти лютой желают. А мы всё в Леопольдов играем.

            Давайте точнее. Не мы в Леопольдов играем, а политическое руководство. Население у нас достаточно консервативно настроено, "жевание соплей" по вопросу Украины никто не поддерживает.
            1. Панцуй
              Панцуй Сегодня, 10:53
              0
              Цитата: Михаил0221
              Давайте точнее. Не мы в Леопольдов играем, а политическое руководство.

              Давайте точнее. Не политическое руководство в Леопольдов играет, а один единственный человек.
          2. Мышка
            Мышка Сегодня, 10:48
            0
            Что поделать, у нас в руководстве один миротворец, а второй как был спасателем, так им и остался... Жалко, что граждане с той стороны это оценить никак не хотят.
  5. Vashek
    Vashek Сегодня, 10:02
    -3
    Наконец нашли их слабое место - вдарили по гаражам.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:06
      +3
      Гараж,это святое.Это мужской стратегический объект обороны.Можно держаться месяцами,всё зависит от запасов. lol
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 10:10
        +1
        tralflot1832 hi, э-ээээ нет, запасы тут не главное, ГЛАВНОЕ численный состав "штурмующих" вот ежели только супруга на приступ пойдёт то это одно, а коли она ещё и тёщу и маманю в союзники возьмёт то эт уже полный армагедон и судный день wink
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:24
      0
      Гаражи есть частные, а есть производственные в ангарах. Тут интересны не сами гаражи, а то, что в них было. Наверняка там натовские "подарки" складировали, или ремонтные мастерские разместили yes
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:04
    -1
    Молодцы, но пора бы кое кому заиметь два бронзовых предмета между ног и ударить со всей мощью нашего оружия.