Стараясь удержать Соледар, ВСУ перебросили в город тыловиков вместо пехоты

Ситуация на соледарском участке фронта может повторить мариупольский сценарий, где украинские военные попали в «котел». Их могла бы спасти переброска крупного подкрепления для находящихся здесь сил и организация с его помощью большого контрнаступления, но Генштаб ВСУ вряд ли располагает для этого необходимыми резервами.
Такое мнение высказал на своей странице в соцсети обозреватель немецкой газеты Bild Джулиан Рёпке.
Украина нуждается в массированном контрнаступлении здесь, иначе они проиграют, что, вероятно, приведет к эффекту домино, и вскоре будут потеряны новые территории
- пишет он.
Журналист отмечает, что в районе Соледара украинская армия несет большие потери. Он считает, что Вооруженные силы РФ, контролирующие уже около 80 процентов города, могут взять в кольцо находящуюся здесь группировку ВСУ. Они, пишет Рёпке, уже продвинулись к центру города с севера и востока.
О плачевном положении ВСУ в Соледаре сообщает в своем Telegram и военный эксперт Юрий Подоляка. По его данным, вчерашней ночью бойцы ЧВК «Вагнер» атаковали здесь позиции противника с разных сторон. Украинскому командованию пришлось стянуть для отражения этой атаки последние резервы. Стараясь удержать Соледар, ВСУ даже перебросили в город тыловиков вместо пехоты.
Подоляка считает, что украинскому командованию стоило бы уже отдать своей группировке приказ об отходе, если оно еще успеет это сделать.
С начала года российские военные активизировали свои действия на Соледарском направлении. Под их натиском подразделения ВСУ сосредоточились в западной части города.