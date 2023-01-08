Стараясь удержать Соледар, ВСУ перебросили в город тыловиков вместо пехоты

Украина нуждается в массированном контрнаступлении здесь, иначе они проиграют, что, вероятно, приведет к эффекту домино, и вскоре будут потеряны новые территории

Ситуация на соледарском участке фронта может повторить мариупольский сценарий, где украинские военные попали в «котел». Их могла бы спасти переброска крупного подкрепления для находящихся здесь сил и организация с его помощью большого контрнаступления, но Генштаб ВСУ вряд ли располагает для этого необходимыми резервами.Такое мнение высказал на своей странице в соцсети обозреватель немецкой газеты Bild Джулиан Рёпке.- пишет он.Журналист отмечает, что в районе Соледара украинская армия несет большие потери. Он считает, что Вооруженные силы РФ, контролирующие уже около 80 процентов города, могут взять в кольцо находящуюся здесь группировку ВСУ. Они, пишет Рёпке, уже продвинулись к центру города с севера и востока.О плачевном положении ВСУ в Соледаре сообщает в своем Telegram и военный эксперт Юрий Подоляка. По его данным, вчерашней ночью бойцы ЧВК «Вагнер» атаковали здесь позиции противника с разных сторон. Украинскому командованию пришлось стянуть для отражения этой атаки последние резервы. Стараясь удержать Соледар, ВСУ даже перебросили в город тыловиков вместо пехоты.Подоляка считает, что украинскому командованию стоило бы уже отдать своей группировке приказ об отходе, если оно еще успеет это сделать.С начала года российские военные активизировали свои действия на Соледарском направлении. Под их натиском подразделения ВСУ сосредоточились в западной части города.