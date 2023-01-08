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Стараясь удержать Соледар, ВСУ перебросили в город тыловиков вместо пехоты

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Стараясь удержать Соледар, ВСУ перебросили в город тыловиков вместо пехоты

Ситуация на соледарском участке фронта может повторить мариупольский сценарий, где украинские военные попали в «котел». Их могла бы спасти переброска крупного подкрепления для находящихся здесь сил и организация с его помощью большого контрнаступления, но Генштаб ВСУ вряд ли располагает для этого необходимыми резервами.


Такое мнение высказал на своей странице в соцсети обозреватель немецкой газеты Bild Джулиан Рёпке.

Украина нуждается в массированном контрнаступлении здесь, иначе они проиграют, что, вероятно, приведет к эффекту домино, и вскоре будут потеряны новые территории

- пишет он.

Журналист отмечает, что в районе Соледара украинская армия несет большие потери. Он считает, что Вооруженные силы РФ, контролирующие уже около 80 процентов города, могут взять в кольцо находящуюся здесь группировку ВСУ. Они, пишет Рёпке, уже продвинулись к центру города с севера и востока.

О плачевном положении ВСУ в Соледаре сообщает в своем Telegram и военный эксперт Юрий Подоляка. По его данным, вчерашней ночью бойцы ЧВК «Вагнер» атаковали здесь позиции противника с разных сторон. Украинскому командованию пришлось стянуть для отражения этой атаки последние резервы. Стараясь удержать Соледар, ВСУ даже перебросили в город тыловиков вместо пехоты.

Подоляка считает, что украинскому командованию стоило бы уже отдать своей группировке приказ об отходе, если оно еще успеет это сделать.

С начала года российские военные активизировали свои действия на Соледарском направлении. Под их натиском подразделения ВСУ сосредоточились в западной части города.
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33 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:47
    +2
    Типичная психология штафирок, накидать необученной пехоты, и успокоиться номерами бригад. Даже понятно откуда ноги растут. И джавелины вместо фаустпатронов
    1. Rustic
      Rustic Сегодня, 09:52
      +8
      А им то что? Штабы бригад наверняка уже от туда сдриснули. Этих баранов зароют. Завтра новых пригонят. И так по кругу.
      Давно говорю, надо по полной окучивать места компактного нахождения моб.резерва. Что бы они даже до ЛБС не доходили.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:59
        +4
        Такой круг не бесконечный... все ресурсы/возможности имеют предел.
      2. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 10:00
        -1
        Не по кругу, пока они держали позиции это было игра в пополнение. А если позиции потеряны, вместе с личным составом и вооружением то пополнение отправлять некуда. И еще важный момент. Попадая на позиции к опытным бойцам, пополнение более или менее подтягивается к их уровню. А формируясь в качестве новых подразделений состоящих из одним "пополненных" они имеют крайне низкую боеспособность. Нет так сказать "бытовых" навыков нахождения на "нуле". Как жить, как питаться как в туалет ходить в конце концов. и чтоб все это наработать, придётся опять кровью заплатить. и процесс это не бесконечный. В какой-то момент бригада сыпется и сводится до батальоны а то и роты. И тогда ее уже не спасти никаким пополнениям. А тут речь еще и о механизированной бригаде идет. Вот как раз после падения Попасной наши войска под Соледаром оказались. Куда посыпается фронт после сдачи Соледара вопрос еще открытый.
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 10:50
          0
          Цитата: голос_разуma
          А формируясь в качестве новых подразделений состоящих из одним "пополненных" они имеют крайне низкую боеспособность. Нет так сказать "бытовых" навыков нахождения на "нуле". Как жить, как питаться как в туалет ходить в конце концов. и чтоб все это наработать, придётся опять кровью заплатить. и процесс это не бесконечный

          Самое печальное в этом что у нас тоже самое. Новые подразделение которые проходят "боевое слаживание" на полигонах. И потом все эти подразделения заселяют в одно ПТУ. У укров хоть выбора нет, а наши изначально такой подход выбрали.
      3. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 10:13
        0
        Некие эксперты выдвинули версию, что Украина способна потерять до миллиона человек, пока полностью потеряет способность вести войну, даже при условии поставок вооружения с Запада. Это лет пять воевать придётся, если в такой манере как сейчас.
        1. СергейБ
          СергейБ Сегодня, 10:41
          -1
          Цитата: Roma-1977
          Некие эксперты выдвинули версию, что Украина способна потерять до миллиона человек, пока полностью потеряет способность вести войну, даже при условии поставок вооружения с Запада. Это лет пять воевать придётся, если в такой манере как сейчас.

          Возможно, что и пять лет. И это нормально.
          Сейчас война на Украине выглядит как Сирия на максималках.
          Напомню, что положение в Сирии было очень похоже. У нас относительно небольшие силы+часть местных +поддержка Ирана. У противника огромный численный перевес+активное снабжение вооружением и финансами от колллективного Запада+активное снабжение вооружением и финансами от богатейших стран Ближнего Востока.
          Несколько лет и ситуация в регионе, кардинально изменилась в пользу России.
          Большая победа - куется долго.
          1. topol717
            topol717 Сегодня, 10:52
            0
            Цитата: СергейБ
            Сейчас война на Украине выглядит как Сирия на максималках.

            И самолеты и ПВО у сирийских сепаратистов конечно же были.
        2. antiaircrafter
          antiaircrafter Сегодня, 10:44
          0
          Цитата: Roma-1977
          Это лет пять воевать придётся

          Ковровые бомбардировки всех подряд способны помочь.
      4. frruc
        frruc Сегодня, 10:46
        0
        Стараясь удержать Соледар, ВСУ даже перебросили в город тыловиков вместо пехоты.

        Откуда такие подробности ?. Возможно опять "повара", "водители" и "подсобники" как в Мариуполе.
    2. красноярск
      красноярск Сегодня, 10:39
      0
      [quote=голос_разуma]Типичная психология штафирок, накидать необученной пехоты, и успокоиться номерами бригад. Даже понятно откуда ноги растут. И джавелины вместо фаустпатронов
      Сдается мне (по-вангую немного winked), что они держатся за Соледар и "Бахмут" дабы отвлечь внимание от создаваемой крупной группировки войск для наступления. Поэтому-то они и бросают в бой тыловиков, чтобы не тратить обученных, сберегая их для будущей масштабной операции.
      Но это, всего лишь, мои диванные размышления. what
    3. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 10:42
      0
      Цитата: голос_разуma
      И джавелины вместо фаустпатронов

      "Фаустпатроны" тоже есть !

      И "мой любимый старый дед в шлем тотальный был одет " также имеется !

  2. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 09:50
    +1
    Может возьмут в кольцо, может не возьмут.. Зачем гадать. Кроме тыловиков туда переброшены боеспособные бригады с Запорожья. В профильных каналах и номера знают, и районы расположения видят. Все зависит от: наличия политической воли, мужества наших войск и от обеспечения логистикой всем необходимым. А не от фантазий журналистов.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:09
      +4
      Слушать Юру Подоляку,после всех еоо вангований несбывшихся-последнее дело.Вчпра военкоры уже писали про Соледар-уперлись там рогом каа и в Артемовске
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 10:22
        0
        Ну так. Давно говорил что сми могут на наш форум ссылаться. Тут экспертов круче блогера стратега Подоляки поболе будет.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:53
    +7
    иначе они проиграют, что, вероятно, приведет к эффекту домино, и вскоре будут потеряны новые территории

    Правильно пишет русофоб Рёпке. Мы тоже так думаем. Возьмем Соледар и вперед...)))
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:57
      +2
      На западе, почему то считали, что зима остановит активные боевые действия...
      Ведь у них тоже раздавались голоса тех кто помнит, что "генерал Мороз", наш верный союзник во все времена!
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 10:23
        -2
        Цитата: rocket757
        что "генерал Мороз", наш верный союзник во все времена!

        Да да. Коронавирус при минус 20 бессилен, но при условии теплой одежды
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:54
    +1
    О ,немецкий голос украинской пропаганды нарисовался.Хороший знак.Значит скоро появится город не имеющий стратегического значения.Чёт леся забухал,не слышно.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:04
      +5
      Два...и Бахмут им тоже "не нужен"...и так далее. И скрыться в шахтах Соледара будет самоубийством: всё же Азовсталь готовили к осаде много лет, там системы жизнеобеспечения, склады с провизией и вооружением составами разгружали. А в Соледаре ходить по тоннелям и выбивать засевших там укропов - это штурмовикам Вагнера задача попроще чем в Марике завод брать. Арестович тоже уже взвыл "там всё плохо".
      1. Галеон
        Галеон Сегодня, 10:22
        0
        Зачем по туннелям ходить? Затопить шахты нельзя?
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 10:31
          +1



          300 км тоннелей ,в некоторых местах два танка спокойно разойдутся.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:55
    +1
    Ситуация на соледарском участке фронта может повторить мариупольский сценарий, где украинские военные попали в «котел». Их могла бы спасти переброска крупного подкрепления для находящихся здесь сил и организация с его помощью большого контрнаступления, но Генштаб ВСУ вряд ли располагает для этого необходимыми резервами.
    Такое мнение высказал на своей странице в соцсети обозреватель немецкой газеты Bild Джулиан Рёпке.
    . Чего это вдруг, такие пессимистичные оценки, с разных сторон?
    Чего то поняли, наконец или чей то заказ поступил?
  6. chingachguc
    chingachguc Сегодня, 09:56
    +1
    Прочесывание тыловиков - обычное дело, когда дела плохи.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:09
    +1
    Оказывается у нас в плену 700 "немедийных" азовцев*.Инфа с той стороны.
  8. Михаил0221
    Михаил0221 Сегодня, 10:12
    0
    Стараясь удержать Соледар, ВСУ даже перебросили в город тыловиков вместо пехоты.
    Всё понятно опять куча "поваров" в плен попадёт. lol
  9. Dinamo
    Dinamo Сегодня, 10:19
    0
    Есть еще люди которые не только читают и верят Юрию Подоляку, но еще и цитируют...
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 10:30
      0
      Ну, прогнозист из него так себе, зато текущую ситуацию и карты хорошо показывает. У других хрен разберёшь, что на фронте происходит.
    2. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 10:37
      -1
      Подоляка вообще не имеет военного образования. Так какой же из него эксперт? Уж лучше Стрелкова послушать. Тот хоть более менее правду говорит хоть и горькую.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:25
    +1
    Стараясь удержать Соледар, ВСУ даже перебросили в город тыловиков вместо пехоты
    Если это действительно так в отличии от сводок украинской стороны, то дела совсем плохи у бандеровщины. Значит командование ВСУ уже определило участь этих тыловиков. Когда не жалеют подготовленные и боеспособные подразделения, то что уж говорить о каких-то тыловиках.
    Украина нуждается в массированном контрнаступлении...
    Рёпке знает в чем нуждается Украина - воевать с Россией до последнего украинца, иначе и тому же Рёпке полные кранты маячат. Поэтому так и засуетились всякие Бербоки-Шольцы, генсеки НАТО, Макроны и др. евро-американская нечисть.
  11. Сергей Т19
    Сергей Т19 Сегодня, 10:30
    -2
    ВСУ действует такой же тактикой как и в прошлом году когда ВС РФ наступали. В мясорубку кидают всех подряд кроме кадровых и самых обученных подразделений. Их берегут для наступления на других участках. А Соледар и городом то назвать сложно. Там население до войны было 10 000 человек. По сути ПГТ. Так что не надо думать что у ВСУ все так плохо, у них тоже есть хитроумные планы.
  12. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:30
    0
    Судя по количеству "поваров", "водителей продуктовозов" и т.д. и т. п. среди пленных, там и так одни тыловики воюют. winked
  13. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 10:37
    -1
    Да кому интересно сколько там свинонаци сдохнет? Плевать на них всем и господину и Зеленскому с бандой.