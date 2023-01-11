Танцы с кувалдой под музыку Вагнера

Ушедший год заставил задуматься над такой интересной вещью, как появление в нашей медиаполитической вселенной новой звезды. Нет, реально, унылая серость наших ведущих политических и медийных лиц по уходу Владимира Вольфовича стала еще более серой. Я, грешным делом, рассчитывал на Рамзана Ахматовича, но кроме пресс-конференции в прямом эфире (реальной конференции в реальном прямом эфире) тот ничем не порадовал, хотя и то, что сделал лидер Чечни уже выбивалось за рамки привычного.
В остальном – непроходимая серость в лучшем стиле советских времен. Цензура, цензура и еще раз цензура. Говорить можно то, что дозволено, опираясь на официальные заявления и придерживаясь утвержденной линии. Реально ощущал себя в СССР порой.
И вот – Евгений Пригожин
То, что что господин ресторатор начал жарить на медийной кухне российского пространства, вызывает очень смешанные чувства. Да, началось-то все не вчера, а довольно давно, но продолжение и предновогодняя серия были более чем горячими.
Эпизод с визитом к пленным, или как его тут же назвали, «мандариновый», разогнавший по стране фразу «Они такие же славяне» смотрелся на общем фоне государственных и патриотических СМИ, как-то отставивших в дальний угол этническую принадлежность, более чем странно.
В то время, когда турбопатриоты на всех углах орут о том, что Украину надо вбивать в каменный век, украинцев изводить под корень – мандарины и «они такие же». Нет, знаете, после «айфонов» от Абрамовича «азовским» командирам и турецких отелей на берегу моря мандарины от Пригожина… Впрочем, мы не станем равнять командира «Вагнера» и олигарха, правда?
Дальше все вообще пошло не по привычному уже плану. Встреча Нового года не в семейном кругу, не в знаковых заведениях Москвы или Питера, а у своих. Своими для Пригожина стали его бойцы на территории Луганской республики. Такого, знаете, не делал никто, и, думаю, никто и не сделает в ближайшем будущем. Одно, знаете ли, дело, полетать в сотне километров от передовой на вертолете, другое – непосредственно там.
Если добавить к картинке с мандаринами и встрече Нового года в кругу своих соратников еще и ролик из морга, показывающий уровень потерь, да еще и с ушедшим в народ «Контракт окончен…». Знаете, тут уже реплика про «нехороших» (примерный перевод) бюрократов, мешающих воевать, как-то даже теряется.
В целом, то, что творит Пригожин, реально не имеет аналогов в современной России, пожалуй, с момента ее образования. Ни один политик такого себе не позволял и, скорее всего, не позволит.
Да, такое полезно. Глядя на Пригожина, оторвались от посадочных мест и поехали на бывшие земли Украины многие политические деятели России, но знаете, наблюдая за всем этим в прессе, делал одну и ту же реплику: «Не верю!». Визиты творились, но как-то неубедительно все это выглядело.
Знаете, а ведь все просто: статус не позволяет! Даже Кадырову, который, несомненно, самый оригинальный и неординарный глава субъекта Российской Федерации, но даже уважаемого мною Рамзана Ахматовича держат в определенных рамках эти правила, правила статуса.
А что в этом плане у ресторатора Пригожина? Да, у ресторатора самого высшего полета, уровня и все такое? Да полное ничего и в этом вся суть!
Вся проблема для российской элиты в том, что Евгений Викторович к элите не принадлежит, но стоит рядом. Вы поняли, рядом с кем. Да, чуть в стороне, не в фокусе камер, привычно ловящих Матвиенко, Лаврова, Шойгу и прочих. В стороне. Как Кадыров. И потому линия его поведения несколько отлична от линий поведения всех перечисленных людей. И, в отличие от Кадырова, «красные линии» для Пригожина если кто и будет рисовать, то сами понимаете, круг этих лиц весьма ограничен.
Мы же люди взрослые, стало быть, понимаем, что если Евгений Викторович катается по зонам и обещает народу амнистию или помилование, то понятно, что сам он этого сделать не может. Значит, ему было РАЗРЕШЕНО обещать тем, кто реально имеет право помиловать. А такой человек в государстве один – президент.
Вот потому ролик с первыми «дембелями» и показали всюду, где только можно. Чтобы до всех дошло – Пригожин своих не обманывает. И то, что слово «своих» я пишу без кавычек – это потому, что для спецконтингента, который сегодня составляет костяк отрядов «Вагнера» на линии фронта в Украине, Пригожин реально свой. 12 лет за прегрешения из которых он отсидел 9 – этого более чем достаточно для рекомендации основной массе за колючей проволокой.
Да, не вся уголовная «элита» нормально воспринимает вербовку Пригожиным бойцов в местах заключения, но реально люди идут работать не на государство, что порицаемо, а на Пригожина с его частной лавочкой. Это мне объяснили граждане, которые понимают толк в фисташках.
Так что аналогов Пригожину нет по обе стороны фронта. Украинский спецназовец-разведчик Кирилл Буданов в этом плане хорош донельзя, но разовая акция в Бахмуте – это разовая акция, пусть и с фотосессией в полукилометре от российских позиций. Министр обороны Украины Алексей Резников тоже ничего, но не тянет на уровень Пригожина.
Я долго думал, куда можно определить Пригожина с его весьма своеобразной политикой, и потом дошло, кого он мне напоминает своими поступками. Командиров ТЕХ республик. Смесь, если честно, 50% от Мозгового, 30% от Беднова и 20% от Дремова. Лучших процентов.
Независимость Пригожина от политических рамок, его «внеэлитарность» дает право говорить то, что думает, не особенно зацикливаясь на возможных последствиях. Да, как и Кадыров, но у чеченского лидера подход несколько иной, основанный на другой платформе.
Потому, собственно, оба лидера и могут позволить себе практически любые высказывания в рамках своей совести. Потому что каждый из них обладает определенным количеством людей, выполняющих задачи в СВО. В случае пригожинского «Вагнера» - весьма эффективно.
В чем секрет такого положения Евгения Пригожина?
Секрета нет. Его люди делают работу, причем, грязную и кровавую. Я уже говорил, что бойцы «Вагнера» - это самые мотивированные бойцы на том фронте. Им реально есть за что воевать, в отличие от контрактников и мобилизованных. «Вагнеровцы» на одном уровне с бойцами ДНР и ЛНР в этом плане, только идиотизма на местах в разы меньше.
Они воюют за свободу. Причем, не за какую-то призрачную свободу от нацизма, как это подают некоторые СМИ для украинских жителей, а за свободу свою, личную. Это, знаете, намного эффективнее любой пропаганды.
Сейчас некоторые блогеры уже завопили, что «нас ждет холодное лето 1953-го». Что помилованные и амнистированные люди, отвоевав свои полгода вернутся и…
А что «и…»?
Давайте немного подумаем, а какая перспектива у любого отбывшего свой срок наказания? Конечно, если ты Женечка Васильева, у которой наворовано несколько миллиардов, то можно быть спокойным – жизнь продолжится в том же ключе. Однако, в нашей стране есть такая проблема, что 90% отбывших наказание не миллионеры. Укравших миллионы у нас как-то сажать не принято как раз.
Так что по возвращению социализация этих людей проходит обычно по стандартному сценарию. Мало кто повторяет путь Пригожина, обычно это путь Сереги из соседнего подъезда, который перебивается различными низкооплачиваемыми работами, если вообще работает. Главное – чтобы на выпивку хватало, а там…
И вот – вариант весьма странного социального лифта. Если выживешь. Полгода – и ты уже не презираемый всеми бывший заключенный, а боец, смывший прошлое в боях. Возможно – искупивший кровью. И не тусивший в тылу, а реально воевавший на передке.
О том, что может принести массовый возврат в гражданскую жизнь таких бойцов, заговорили многие. Приводя примеры, как в рядах «Вагнера» оказывались люди, осужденные за разбой и грабежи. Предсказывая много неприятных вещей.
Это, конечно, вопрос дня – куда пойдут такие граждане. «Украл-выпил-в тюрьму» здесь как-то уже не смотрится, потому что человек несколько поменялся в любом случае, и такая амнистия, под минами и пулями – это вам не в связи с избранием очередного президента как бы. Это не дарованная с барского плеча, а заслуженная. Что-то подсказывает мне, что цениться она будет поболее.
И совершенно не вариант поставить это на поток. Типа попал в мирную жизнь, тут же преступил закон и снова оказался на проторенной дорожке, ведущей на передовую. Это глупо.
Конечно, криминал будет просто счастлив получить в свое распоряжение таких подготовленных бойцов. Привет, девяностые?
Думаю, нет.
Тут Пригожин просто достоин аплодисментов, ибо социальный лифт «Вагнера» - это действительно то, что может относительно решить проблему амнистированных преступников, которые отвоюют себе полугодовой службой амнистию.
Действительно, выбор у такого гражданина невелик. Либо попытаться социализироваться в обществе (ага, так все в положительный исход этого и поверили), либо обратно в места не столь отдаленные.
Почему? Да потому, что за эти полгода человек научился чему? Правильно, выживать и убивать. Положим, с выживаемостью у обитателей зон полный порядок, тут подшлифовать только в плане окапывания, передвижения и всего прочего. Убивать – для многих это стало новинкой, но человек такая штука – ко всему привыкает.
То есть, по сути, базовые навыки для жизни в обычном обществе остались на прежнем уровне. А развились совсем иные, в мирное время как бы и бесполезные в принципе.
Кто смотрел ролик с первыми дембелями, там Пригожин спрашивает: «Ну и куда потом?». И народ в кадре реально «поплыл», потому что у них самих в головах еще нет точного ответа на этот вопрос. Был кто-то более оперативный. Хорошо ответил: «Да вернемся, надо же дело закончить…». Все выдохнули.
А действительно, почему нет? Вместо унылого полунищенского существования в обычной жизни, человек получает новую жизнь. Опасную, но осмысленную. И – что немаловажно – соответствующую зарплату.
У меня есть в друзьях человек, который попробовал пойти в «Вагнер». У него своеобразная специализация, брали с руками и ногами. Не пошел. Две недели на базе в Краснодаре и вернулся обратно в Питер. Почему? «Это надо на всю оставшуюся жизнь уходить». Такой вывод он сделал, пообщавшись с долгожителями. А ему как бы было что терять в обычной жизни, потому расстались без претензий.
А вот бывшие рецидивисты, у которых вся жизнь расписана до самой смерти – почему нет? Вокруг свои, живущие по знакомым понятиям, говорящие на понятном языке. Деньги – ну тут вообще порядок, а когда эта война закончится – есть Африка, где у «Вагнера» работы полно.
Отбыл контракт, потратил честно заработанные деньги – заключил новый. Чем отличается от «украл-выпил-в тюрьму», каждый может определить для себя сам.
Не стану скрывать, есть у меня знакомые, которые наемничали еще когда «Вагнером» и не пахло. Я потому и немного знаком с этой кухней, по рассказам. Попали туда после вахт на норвежских буровых, говорят – в наемниках и спокойнее, и безопаснее местами. Если, например, отели в том же Египте охранять, главное – знание языка.
Так что у нас рисуется не просто ЧВК, по некоторым данным Пригожин навербовал по колониям до 50 тысяч человек. И «Вагнер» сейчас – это частная армия с танками, артиллерией и даже авиацией. Да, под контролем государства вроде бы, но тут тоже моментов полно.
В одном из аналитических размышлений на данную тему я прочитал слово «Орден». Да, похоже. Трансформировать ЧВК в орденскую структуру в лучшем смысле этого слова – это весьма интересный процесс.
Сегодня многие уже склонны рассматривать Пригожина в качестве политика грядущего. Да и он сам своими медиа-вывертами дает для этого определенные основания, но вот тут не все просто.
Стать одним из российских политиков – такие амбиции у Евгения Викторовича не прослеживаются. Наоборот, он себя дистанционирует от общей российской массы политиков, наглядно демонстрируя, что он другой. Потому и в куче опросов типа «За кого бы вы завтра проголосовали» он легко опережает многих, в том числе и Путина. Но это протестное голосование, которое ничего серьезного в себе не несет, сами понимаете.
Стать одним из политической обоймы? А зачем? Это означает необходимость встроиться в российскую вертикаль власти, где каждый сверчок знает свой шесток. И связан по рукам и ногам тем самым статусом, о котором я говорил в начале.
Пригожин со своей отдельной от государства (но очень полезной для него) структурой – сам себе вершина пирамиды, сам себе вертикаль власти и все прочее. Он – отдельно. Потому может себе позволить делать, говорить и даже критиковать, не обращая внимания ни на кого.
Зачем ему российская структура власти, если Пригожин в случае усиления «Вагнера» и окончательного превращения его в армию будет иметь много больше, чем любой российский политик?
Вы поняли, наверное, что сейчас речь пойдет о международном бизнесе. Который тяготеет к экстерриториальности. И рано или поздно, но «Вагнеру» и его основателю будет тесно и невыгодно в России. Да, Африка. Убирать правительства, ставить другие режимы, извлекать из этого выгоду – в общем, все, чем занимаются подобные структуры.
Так что вопрос дальнейшего развития «Вагнера» и куда решит приложить свои усилия его командир – это очень интересный вопрос.
Сегодня очень многие просто визжат, рисуя мрачные перспективы «армии зеков», которая пойдет маршем по России во имя… во имя чего? Или кого?
С другой стороны, у нас что, мало кому можно маршем пройтись? МВД, Росгвардия? Почему обязательно «Вагнер»?
Евгений Пригожин создал свой феномен: армию «Вагнера».
Частную, с гарантированной подпиткой в плане личного состава и с весьма своеобразной структурой. Практически ни разу не декларированные самим Пригожиным политические амбиции дают большой разбег для размышлений, но все это пока довольно бездоказательно.
В любом случае, если бы Пригожин хотел начать политическую карьеру, определенная поддержка ему гарантирована. Да, небольшая, но значительно большая, чем у любого российского генерала. Люди «Вагнера» и те, кто за ними – это люди Пригожина. Маловато для игр на политической арене, не так ли? А вот на военно-политической…
Многие сегодня громко вопрошают: зачем все это Пригожину, если он не собирается в политику? Зачем ему все эти фото и видео с передовой, куда не затащить российские элиты?
Я думаю, ответить на эти вопросы получилось. Потому что в отличие от российских политических элит, для которых мы электорат и мясо, у Пригожина там свои. На которых он делает ставку в своей дальнейшей игре, не важно, военной или политической.
Мы действительно имеем армию, которая создана из заключенных, но армию, которая дает этим заключенным определенные перспективы. Такой практики в мире действительно нет, потому и вызывает определенные опасения.
Учитывая, что начинается волна окончания контрактов, России придется внимательно посмотреть за тем, как все это будет происходить.