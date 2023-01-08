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Генштаб ВСУ показал кадры аэродрома Чернобаевки, где якобы было уничтожено «множество» российской военной техники

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Генштаб ВСУ показал кадры аэродрома Чернобаевки, где якобы было уничтожено «множество» российской военной техники

Украинский Генштаб снова сел в лужу при попытке показать якобы разбитую российскую авиатехнику на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном, где ранее находился российский аэродром. Российские войска оттуда были выведены еще в ноябре 2022 года при отводе подразделений на левый берег Днепра.


Украинский Генштаб разместил в одной из запрещенных в России соцсетей видео с якобы уничтоженной на аэродроме в Чернобаевке российской военной техникой, снабдив все это хвалебной записью, что "точные удары" по данному объекту наносились 26 раз, в результате чего российские войска якобы потеряли "множество техники".

Однако на видео из всей разбитой военной техники показано несколько старых самолетов Ан-2 с надписью "Аэрофлот" на борту, вырытые пустые капониры для техники, какие-то остатки пары грузовиков и разбитое здание аэровокзала. Отдельно был показан якобы российский ударный вертолет Ми-24 с криво нарисованной белой краской на хвостовой балке буквой "Z", но почему-то с надписью на хвосте по-украински "небезпечно". Снова украинские пропагандисты прокололись, пытаясь создать очередной фейк о якобы "героических" действиях ВСУ.


Стоит отметить, что в Киеве очень любят писать про свои якобы одержанные "победы", но не любят писать про поражения. Аэродром в Чернобаевке выступал в Генштабе ВСУ в качестве объекта, который необходимо было захватить любой ценой. Поэтому каждый удар по аэродрому отмечался громкими заявлениями, об этом писала украинская пресса, внимательно подсчитывая количество нанесенных ударов. Согласно публикациям, всего на аэродроме были уничтожены "сотни" единиц российской техники, да вот только с доказательствами не повезло. Хотели как лучше, а получилось как всегда.

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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:43
    +5
    Ну торопились, не успели фэйк толком допилить. Праздник опять же корпоративы. Подсел 95 квартал, устал в пропаганду. им главное набросить инфоповод для троллей, чтоб те разжигали "усё пропало" и "доколе". Только это всё не работает. тут все плювать. Все равно додавим несостоявшееся государство. и расчленим)))
  2. Horst78
    Horst78 Сегодня, 10:47
    0
    Ээээ, а этой новости уже сколько недель?
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:51
      0
      Повторение, мать ученья...
      Это, даже, не туман войны, это муть, которая вокруг образовалась.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:49
    0
    Пытаются если не качеством, то количеством поэтому и допускают такие явные проколы. Но западный обыватель и это схавает, т.к. ни русского, а тем более украинского языка не знает да и в подробности вдаваться желания нет. Сказано "победили" значит "победили".
  4. Добрый
    Добрый Сегодня, 10:50
    0
    А почему на кадрах нет Zеленского на фоне грозных кукурузников ???
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:51
    0
    Эта сказка для внутреннего + западного пользования. Им бы перемогу увидеть, а вдаваться в подробности вывих мозга мешает.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:53
    0
    Этот украинский МИ 24 уже 100/500 раз с разных ракурсов показывали.