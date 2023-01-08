Генштаб ВСУ показал кадры аэродрома Чернобаевки, где якобы было уничтожено «множество» российской военной техники

Украинский Генштаб снова сел в лужу при попытке показать якобы разбитую российскую авиатехнику на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном, где ранее находился российский аэродром. Российские войска оттуда были выведены еще в ноябре 2022 года при отводе подразделений на левый берег Днепра.Украинский Генштаб разместил в одной из запрещенных в России соцсетей видео с якобы уничтоженной на аэродроме в Чернобаевке российской военной техникой, снабдив все это хвалебной записью, что "точные удары" по данному объекту наносились 26 раз, в результате чего российские войска якобы потеряли "множество техники".Однако на видео из всей разбитой военной техники показано несколько старых самолетов Ан-2 с надписью "Аэрофлот" на борту, вырытые пустые капониры для техники, какие-то остатки пары грузовиков и разбитое здание аэровокзала. Отдельно был показан якобы российский ударный вертолет Ми-24 с криво нарисованной белой краской на хвостовой балке буквой "Z", но почему-то с надписью на хвосте по-украински "небезпечно". Снова украинские пропагандисты прокололись, пытаясь создать очередной фейк о якобы "героических" действиях ВСУ.Стоит отметить, что в Киеве очень любят писать про свои якобы одержанные "победы", но не любят писать про поражения. Аэродром в Чернобаевке выступал в Генштабе ВСУ в качестве объекта, который необходимо было захватить любой ценой. Поэтому каждый удар по аэродрому отмечался громкими заявлениями, об этом писала украинская пресса, внимательно подсчитывая количество нанесенных ударов. Согласно публикациям, всего на аэродроме были уничтожены "сотни" единиц российской техники, да вот только с доказательствами не повезло. Хотели как лучше, а получилось как всегда.