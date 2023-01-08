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На вооружение ВСУ поступят БМП американского, немецкого и французского производства

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На вооружение ВСУ поступят БМП американского, немецкого и французского производства

Последние западные пакеты военной помощи Украине представляют собой по большей части технику, предназначенную для проведения совместно с танками наступательных операций. Так, на вооружение ВСУ скоро поступят БМП американского, немецкого и французского производства.


Военкор Дмитрий Астрахань вкратце проанализировал их вооружение и тактико-технические характеристики.

Он отмечает, что на данный момент у армии ФРГ имеются БМП Marder, оснащенные израильскими противотанковыми комплексами Spike, поэтому технику в такой комплектации Киеву не передадут – самим нужна. К тому же Израиль пока что категорически запрещает другим странам поставку Украине вооружения своего производства. Поэтому можно предположить, что немецкие боевые машины перед отправкой ВСУ укомплектуют ПТРК Milan германо-французского производства.

А на американских M2 Bradley будут установлены противотанковые ракетные комплексы TOW-2. Эти БМП, вооруженные ПТРК, отлично зарекомендовали себя в ходе войны в Ираке. С их помощью американцы уничтожили больше танков противника, чем это сделали «Абрамсы». Военкор Астрахань считает, что российскому ОПК стоило бы брать пример со своих коллег из США, активнее закладывая в БМП функции совместных действий с танками против бронетехники противника.

Точно классифицировать сделанную во Франции AMX 10, которая также поступит на Украину, довольно сложно. Ее называют то колесным танком, то разведывательной машиной. Существует также мнение, что это истребитель танков противника. Обладая мощной танковой пушкой, такая техника очень слабо бронирована. С боков ее броню может пробить даже крупнокалиберный пулемет.
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70 комментариев
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  1. Андрей Карпов
    Андрей Карпов Сегодня, 11:20
    +11
    еще раз риторический вопрос - почему до сих пор не бьют мосты, тоннели на западе украины, почему не бьют депо смены узкоколеек на нашу колею и так далее. почему западное оружие свободно поступает на укру? транформаторы бьем, а транспортную инфру - нет.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:36
      +6
      Цитата: Андрей Карпов
      а транспортную инфру - нет.

      А продукция идет на запад и там наши аллигаторы подвязаны в своих и совместных предприятиях ! Всего-то 700 предприятий !
      1. Abbot
        Abbot Сегодня, 11:44
        -6
        И людей положили за год столько же, как совок за 10 лет в Афганистане. Своих людей. Надо в книгу рекордов Гиннесса написать - рекорд по сбережению населения НАТО за свой счёт. Народосбережение, my ass!
        1. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 12:25
          0
          Цитата: Abbot
          столько же, как совок за 10 лет в Афганистане

          где ему противостояли партизанские отряды.
      2. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 12:50
        +2
        Цитата: Андрей Карпов
        еще раз риторический вопрос - почему до сих пор не бьют...

        Риторичный вопрос, это оборот речи, по сути это такой вопрос, ответ на который попросту не нужен, потому что он просто очевиден для задающего.

        И в чем же по Вашему мнению эта очевидность? feel
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 11:44
      +1
      Цитата: Андрей Карпов
      транформаторы бьем, а транспортную инфру - нет.

      Трансформаторы это была ответка за Крым.мост. Больше и трансформаторы не бьем.
      Только Суровикин наверное знает почему не уничтожается транспортная инфраструктура вместе с заводами и складами ГСМ.
      1. Панцуй
        Панцуй Сегодня, 13:02
        +1
        Цитата: topol717
        Трансформаторы это была ответка за Крым.мост. Больше и трансформаторы не бьем.

        Как бы это ни цинично звучало, тогда желательно, чтобы по нашим мостам иногда прилетало. Чтобы был повод для ответа. В противном случае мы даже не шевелимся.
    3. Andron78
      Andron78 Сегодня, 11:53
      -2
      Вот тут можно найти ответ. На самом деле не все так просто и выбранная стратегия верна.

      https://most.report/rol-zheleznyh-dorog-v-voennyh-postavkah-nato-ukraina/
    4. алексей_444
      алексей_444 Сегодня, 11:57
      -7
      Восстановление,причем быстрое, а ещё попасть надо, стоит дешевле наших ракет, которых мало. Можно сделать больше, но тогда не платить пенсии, зарплаты учителям, врачам. Только не вспоминайте пожалуйста яхты и т.д богатых людей, даже в блокадном коммунистическом ленинграде чиновники икру красную ели, так всегда было и будет. Стреляем по тому что можем найти, наши возможности не безграничны.
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 12:28
        +1
        Цитата: алексей_444
        Восстановление,причем быстрое, а ещё попасть надо, стоит дешевле наших ракет
        Некоторым это уже сто раз объяснялось.
      2. topol717
        topol717 Сегодня, 12:30
        0
        Цитата: алексей_444
        Можно сделать больше, но тогда не платить пенсии, зарплаты учителям, врачам
        Вы если в экономике и финансах не понимаете то лучше молчите.
        Цитата: алексей_444
        Вот тут можно найти ответ. На самом деле не все так просто и выбранная стратегия верна.https://most.report/rol-zheleznyh-dorog-v-voennyh-postavkah-nato-ukraina/
        И какой там ответ можно найти? что есть 13 ЖД переходов? и всё? Про узловые станции не вы не наше военное командование конечно не слышали?
        1. Оверлок
          Оверлок Сегодня, 13:42
          +1
          Цитата: topol717
          Вы если в экономике и финансах не понимаете то лучше молчите.

          Ну тогда, уважаемый экономист, прошу разъяснить как и за счет чего будет погашен дефицит бюджета в 2. 9 трлн рублей? С февраля т.г. доход бюджета еще больше поубавится.
      3. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 12:56
        +4
        Минусую за красную игру, бред нести не надо про блокадный Ленинград. Пайка у руководства конечно была не блокадная, но самый энергозатратный ресурс в человеке, это мозг.
    5. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:03
      +1
      Если не бьют, значит это не выгодно. Спустя почти год это уже ясно как белый день. ТОЧКА!
    6. skeptikk2
      skeptikk2 Сегодня, 12:14
      +3
      Цитата: Андрей Карпов
      еще раз риторический вопрос - почему до сих пор не бьют мосты

      Чтобы "бить мост", в него надо попасть.
      Теперь контрвопрос: есть у нас подобные возможности и средства? Не на бумаге, не в ТТХ в Википедии, а реальные?
      Ювелирную работу Хаймерсов по Антоновскому мосту мы все видели. Есть подобные картинки, демонстрирующие наши возможности? И как мы будем выглядеть, если к примеру, нанесем ракетный удар по конкретному мосту, а результатом будут промахи? Может в том числе и это обстоятельство также является сдерживающим фактором?
      1. lucul
        lucul Сегодня, 12:42
        -7
        Ювелирную работу Хаймерсов по Антоновскому мосту мы все видели. Есть подобные картинки, демонстрирующие наши возможности?

        Аха-ахах ))))
        Искандер не промахивается . И Хаймарсу до Искандера - как пешком до Луны )))
        Аха-ахах )))
        1. Оверлок
          Оверлок Сегодня, 13:43
          +1
          Цитата: lucul
          И Хаймарсу до Искандера - как пешком до Луны )))

          Судя по конечному результату- вы не правы
        2. SovAr238A
          SovAr238A Сегодня, 13:57
          +1
          Цитата: lucul
          Ювелирную работу Хаймерсов по Антоновскому мосту мы все видели. Есть подобные картинки, демонстрирующие наши возможности?

          Аха-ахах ))))
          Искандер не промахивается . И Хаймарсу до Искандера - как пешком до Луны )))
          Аха-ахах )))

          Ржать не надоело?
          Ты как персонаж в фильме "12" все время ржал здесь.
          До войны и сейчас.
          Все время ржёшь.
          А война то показало, что все совсем иначе, и твое ржание - пустое.
          Ибо пустомеля ты полная.
      2. Саша Коблов
        Саша Коблов Сегодня, 12:53
        0
        Выходит, что американские тамогавки разрушившие мосты в югославии точнее наших калибров?
        1. lucul
          lucul Сегодня, 12:57
          -2
          Выходит, что американские тамогавки разрушившие мосты в югославии точнее наших калибров?

          Не,))))
          Просто здесь советская постройка ,рассчитанная также под военные действия . Поэтому коэффицент запаса прочности всех компонентов моста взят с избытком. Но гуманитарию это тяжело объяснить )))
          1. SovAr238A
            SovAr238A Сегодня, 13:57
            +1
            Цитата: lucul
            Выходит, что американские тамогавки разрушившие мосты в югославии точнее наших калибров?

            Не,))))
            Просто здесь советская постройка ,рассчитанная также под военные действия . Поэтому коэффицент запаса прочности всех компонентов моста взят с избытком. Но гуманитарию это тяжело объяснить )))

            Ну расскажи это мне технарь, чем югославские мосты отличаются от советских.
            С примерами.
            Пустозвон
        2. Lptsk
          Lptsk Сегодня, 13:20
          0
          Югославские мосты долбили бомбами, кабами бетонобойными
    7. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:30
      +5
      Найдите атлас автомобильных дорог с твердым покрытием ну и ж/д до кучи.

      Мосты какие? Единственный узкий фактор через Днепр. Их можно бить только КР с ЯО в текущем варианте. В маленький, изначально полуаварийный мост в Затоке вкинули до 20 ракет всех видов итог - он работает и сейчас, а максимально останавливался на неделю.

      Мосты эффективно выбиваются бомбами, особенно высокоточными, особенно там, где можно довести ее до опоры. Если опору поведет/сколет/разрушит = мост будет выведен надолго. Чтобы это реализовать, необходимо например подавить ПВО Киева/Запорожья/Днепропетровска до уровня, который позволит завести на мосты Су-24/34.

      Все другие варианты - слону дробина.
      1. lucul
        lucul Сегодня, 12:46
        -4
        Мосты какие? Единственный узкий фактор через Днепр. Их можно бить только КР с ЯО в текущем варианте. В маленький, изначально полуаварийный мост в Затоке вкинули до 20 ракет всех видов итог - он работает и сейчас, а максимально останавливался на неделю

        Да я вас умоляю ))))
        Искандеры хорошо справятся с мостами ,только дороговато выйдет . Более дешёвый вариант - та же фура, гружённая взрывчаткой (20 тонн) ,как на Крымском мосту . Было бы желание ))))
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 13:06
          +3
          То есть даже бригадный залп Искандеров выйдет дороже перекрытия поставок через одну магистраль? Зато 100 Калибров/Х - выключить свет на 4-6 часов и жестких отключений на 5 дней, это выгодно. Именно так войны и выигрываются. Жители немецких городов разбомбленных в крошку, прямо вынудили капитулирен уже к 44? Или нет? Также жители Лондона (3 города по электрификации того времени в мире) - сидя без света заставили Черчилля подписать справедливый мир? Или нет? И да, в Англии и Германии бомбардировки так или иначе рушили промку и экономику. У Украины на этот год законодательное финансирование доноров (ЕС+США+7ка), внешняя промка + поставки миниэлектростанций на предприятия даром.

          взрывчаткой (20 тонн) ,как на Крымском мосту


          Ну, вот особой подрывной работы и нет кстати. Насчет фура - пролет в минус. Однако его реально восстановить. А если для движения военных и с риском/жесткими нормативами, то это еще быстрее (ну и зависит от размера пролета).

          Также фуру не пустят на ж/д мост.
          1. Оверлок
            Оверлок Сегодня, 13:47
            0
            Цитата: donavi49
            Зато 100 Калибров/Х - выключить свет на 4-6 часов и жестких отключений на 5 дней, это выгодно. Именно так войны и выигрываются. Жители немецких городов разбомбленных в крошку, прямо вынудили капитулирен уже к 44?

            Уже даже до Кедми это дошло
        2. Оверлок
          Оверлок Сегодня, 13:44
          +1
          Цитата: lucul
          Искандеры хорошо справятся с мостами ,только дороговато выйдет

          И где результат? Куда Искандеры улетели?
      2. Панцуй
        Панцуй Сегодня, 13:08
        -1
        Цитата: donavi49
        Чтобы это реализовать, необходимо например подавить ПВО Киева/Запорожья/Днепропетровска до уровня, который позволит завести на мосты Су-24/34.

        Так ведь и в этом вопросе ничего не делается. Что то по прошествии почти года СВО даже и не прослеживается нечто подобное масштабной операции по уничтожению ПВО. Соответственно, мосты будут продолжать стоять, техника сплошным потоком будет идти на фронт, наши пацаны будут гибнуть. Но движения - НОЛЬ!
        Вот такой он, распиаренный Суровикин - как была ПВО, так и осталась.
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 13:15
          -1
          Цитата: Панцуй
          Вот такой он, распиаренный Суровикин - как была ПВО, так и осталась.

          Да бросьте! Можно подумать, что ему команды не поступают. "Вот тут и тут работай, а вот тут - не моги!" (((
    8. alexoff
      alexoff Сегодня, 13:25
      -2
      Вы еще спросите почему в Одессу спокойно плавают танкеры, которые нефть гонят на кременчугский НПЗ
      1. Оверлок
        Оверлок Сегодня, 13:48
        0
        Цитата: alexoff
        которые нефть гонят на кременчугский НПЗ

        Вы льстите- он давно уничтожен
    9. Оверлок
      Оверлок Сегодня, 13:40
      0
      Цитата: Андрей Карпов
      еще раз риторический вопрос

      А если риторический, то зачем его задавать? Ответ предопределен
  2. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 11:20
    +8
    Астрахань считает, что российскому ОПК стоило бы брать пример со своих коллег из США, активнее закладывая в БМП функции совместных действий с танками против бронетехники

    Так вроде как закладывали в "Курганец" и БМП на платформе "Арматы"... только где оно всё теперь? И когда будет неизвестно. Если вообще будет. А пока бы хоть попытаться озаботиться недопущением таких поставок врагу. Год идет СВО, а каналы поставки не перекрыты...
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 11:26
      +2
      Цитата: Jovanni
      Так вроде как закладывали в "Курганец" и БМП на платформе "Арматы"... только где оно всё теперь?

      Военкор похоже не в курсе, что все отечественные БМП вооружены ПТРК. Он же явно "ТОУ" имел ввиду. Так себе военкор.
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 11:39
        +7
        Владимир, в первоисточнике читалось так :"Вероятнее всего, немецкие БМП Мардер будут поставляться на Украину в комплекте с ПТРК Милан . Более современные машины с израильскими ПТРК Спайк всё ещё стоят на вооружении Бундесвера и, насколько известно, разрешение Израиля на передачу Украине Спайк не было получено (пока не было?).

        Американские же Брэдли будут в комплекте с ТОУ2, очевидно. Тут стоит напомнить, что в Ираке эти БМП уничтожили больше танков противника, чем танки Абрамс. Пока мы рефлексировали десятилетиями над концепциями БМПТ, американцы закладывали в свою БМП возможности сопровождения и защиты танков. Ну а про приборы и систему управления огнём и говорить не стоит. Даже не самая современная модификация А2, которая скорее всего будет поставляется на Украину, сделана уже после успешного применения в Ираке с учётом опыта боёв. Стоит понимать, что это далеко не изначальная машина, ровесница советской БМП-2.

        Третья машина, французская колёсная AMX 10, некоторыми классифицируется как разведывательная, некоторыми как колёсный танк или истребитель танков. Собственно, имеет танковую пушку, но слабую броню, которая держит спереди снаряды 23мм (от ЗУшки), с остальных направлений 14,5мм (КПВТ на наших БТР). Преимущество в малом весе и большом пробеге на одной заправке.

        Итого, всё вышеназванное однозначно наступательное вооружение, сделанное для действий с танками в равнинной местности. Ну а танки на Украине пока ещё есть, там проблема с БМП, как раз. С учётом того, что на Украине нет полностью мотострелковых бригад на БМП, а смешанный состав БМП, БТР и МРАП, то вместе с поставкой М110 ВСУ смогут с нуля укомплектовать две механизированных бригады под попытку наступательных действий.

        Я бы сказал, что поставки БМП на Украину следует понимать, как выводы из летних и осенних боёв и подготовку к будущей летней кампании."
        1. Abbot
          Abbot Сегодня, 11:54
          0
          //Военкор Дмитрий Астрахань вкратце проанализировал их вооружение и тактико-технические характеристики.//

          Нечеловеческие умственные усилия проявил, аналитеГ. Эти ттх натовского секенд-хенда стали, по всей видимости, открытием для детей с вай-фаем.
        2. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 13:06
          0
          Тут стоит напомнить, что в Ираке эти БМП уничтожили больше танков противника, чем танки Абрамс. Пока мы рефлексировали десятилетиями над концепциями БМПТ, американцы закладывали в свою БМП возможности сопровождения и защиты танков.

          Ну как и предполагалось функцию сопровождения и защиты танков силами "Брэдли" военкор чётко увязывает с ПТРК ТОW. А то что амерские БМП 2-3-ей модернизаций имеют превосходство над нашими в поисково-прицельных возможностях, это к сожалению, само собой. Но не факт что будут поставляться М2А2, а М2А1, сотни которых на хранении, такого преимущества не имеют.
    2. Abbot
      Abbot Сегодня, 11:26
      +1
      //Последние западные пакеты военной помощи Украине представляют собой по большей части технику, предназначенную для проведения совместно с танками наступательных операций.//

      С миру по нитке, голому рубаха. Или капельница покойнику. Раздражает ровно одно - когда уже шарахнем по этим пакетам помощи. 8 лет ждали, чтоб вмешаться. Теперь ещё 8 лет будем папиросы за углом стрелять.
    3. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 11:29
      +2
      Год идет СВО, а каналы поставки не перекрыты...

      За то у нас говорящие головы не перестают повторять что всё поставляемое это законная цель для наших ВС. Вот только сколько наших парней погибает чтобы уничтожить в бою эти цели они в расчёт не берут.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 11:52
        0
        Цитата: частное лицо
        Год идет СВО, а каналы поставки не перекрыты...

        За то у нас говорящие головы не перестают повторять что всё поставляемое это законная цель для наших

        Так ждут пока пинды не подтвердят , что да мол , законная цель. Односторонне заявлять могут , а вот ждать мнение из-за лужи нужно. Иначе сыкотно.
      2. Панцуй
        Панцуй Сегодня, 13:18
        -1
        Цитата: частное лицо
        За то у нас говорящие головы не перестают повторять что всё поставляемое это законная цель для наших ВС.

        Я прихожу к мысли, что назвать это целью можно, но реализовать невозможно. Потому как наши генералы находятся в ах... (когнитивном диссонансе), не могут отойти от ступора своей беспомощности и импотенции. Раньше они кричали на всех углах, какая у нас великая армия и как мы можем всех и везде достать своим не имеющим аналогов супер-пупер оружием. А по факту оказалось, что никакого оружия нет, а если и есть, то применить его никак не получается. Потому что злые НАТовцы мешают бить врага, вот, подлые.
        Просто ракеты наши могут бить только по стационарной цели, а по колонам бронетехники, по эшелонам - нет. Вот и идет она сплошным потоком. Бить по погранпунктам - страшно - дядя Сэм жестко заругает и Путину будет очень стыдно. Бить помостам не можем, потому что нет такого вооружения. А самолеты не могут бомбить - их могут сбить. А самолет и летчика дюже жалко - вдруг еще пригодится - на какой нибудь будущей войне. Да еще и разведка хромает - никто Герасимову не может сообщить, где когда и в каких количествах через границу попрет техника. Хотя, впрочем, даже если будет знать, что от этого толку? Силенок то у Герасимова нетушки...
        1. Оверлок
          Оверлок Сегодня, 13:53
          0
          Цитата: Панцуй
          Потому как наши генералы находятся в ах... (когнитивном диссонансе), не могут отойти от ступора своей беспомощности и импотенции. Раньше они кричали на всех углах, какая у нас великая армия и как мы можем всех и везде достать своим не имеющим аналогов супер-пупер оружием.

          Генералы стали генералами не для СВО.
          Цитата: Панцуй
          А по факту оказалось, что никакого оружия нет, а если и есть, то применить его никак не получается.

          Честно говоря, думаю, что генералы даже в страшном сне не подозревали, что им приведется воевать. То ли дело на параде, дакладать об достижениях и успехах, а тут напасть- жизнь требует другого. А сейчас тем более, сильно мотивировало их обращение вагнеровцев к Герасимову?
    4. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 12:10
      -1

      Jovanni (Evgenevgen)
      Так вроде как закладывали в "Курганец" и БМП на платформе "Арматы"... только где оно всё теперь? И когда будет неизвестно. Если вообще будет.

      Терминатор

      Успешно применяется в СВО и показал не плохие возможности . Работа в этом направлении идёт .
      А это БМП 3 , тоже участвует в СВО и очень хорошие отзывы .
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 13:13
        -2
        Успешно применяется в СВО и показал не плохие возможности

        И сколько сих экземпляров участвует? 3-4 опытных образца? А нужно 150-250.
      2. Панцуй
        Панцуй Сегодня, 13:20
        -1
        Цитата: Vyacheslav57
        Успешно применяется в СВО и показал не плохие возможности . Работа в этом направлении идёт

        Какая работа в этом направлении идет? Что, Терминатор поставили на серийный поток?
  3. Evgenuy
    Evgenuy Сегодня, 11:28
    +1
    Славу богу хотя бы арту в большом количестве не поставляют, иначе вообще звиздец будет....
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:20
      0
      В новом пакете дивизион Паладинов (А6).

      Очередные 36х105 мм пушек и 95к снарядов к ним. Тут видно упор больше в обучение - за раз на 36 пушек расчеты обучают. Снарядов к ним миллионы на западе и они не нужны (ибо от пушек отказываются), то есть вероятно отдадут все.

      И это еще без Европы, которая к Рамштайну 20 января тоже что-то даст. Например, среди последнего Дана 2. Говорят о заказе на 26.
      República Checa entregará 26 obuses autopropulsados DANA M2 8x8 de 152 mm y munición a Ucrania.


      По 152 мм - поставки наращиваются. Снарядный голод немного утоляется новыми поставками (Чехия и Словакия нового выпуска, мифические снаряды от Укроборонпрома - которые в целом отличная задумка, позволяющая выкупать под них снаряды у кого угодно, с условием перемаркировки и легендирования).
    2. Панцуй
      Панцуй Сегодня, 13:22
      -1
      Цитата: Evgenuy
      Славу богу хотя бы арту в большом количестве не поставляют, иначе вообще звиздец будет....

      Все еще впереди - и арта, и танки, и авиация, и ОТРК. Еще годик пожуем сопли ("курочка по зернышку") и все это благолепие явится перед наши очи в своей полной красе.
      1. Оверлок
        Оверлок Сегодня, 13:55
        0
        Цитата: Панцуй
        Все еще впереди - и арта, и танки, и авиация, и ОТРК.

        Разве были сомнения? Достаточно вспомнить обращение генерала Ивашова накануне, да и Ходаренка тоже. Именно об этом они и говорили. Заткнули им рты, а теперь руками разводим.
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 11:36
    +1
    Странная система публикаций стала здесь, вот, например, ссылка на ВК Астраханя, там даже больше чем здесь :https://vk.com/astrahandm.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:38
    +2
    А на американских M2 Bradley будут установлены противотанковые ракетные комплексы TOW-2. Эти БМП, вооруженные ПТРК, отлично зарекомендовали себя в ходе войны в Ираке. С их помощью американцы уничтожили больше танков противника, чем это сделали «Абрамсы». Астрахань считает, что российскому ОПК стоило бы брать пример со своих коллег из США, активнее закладывая в БМП функции совместных действий с танками против бронетехники противника.
    Методы ведения боевых действий, условия, местная специфика и прочее, подобное.
    Полосатики с таким не сталкивались очень давно... если и было, чутка похожее, они заравнивали все издали и сверху, не лезли вперёд сами.
    Вопрос... стоит ли именно такое перенимать и почему???
    Есть и много, более нужного, важного, интересного.
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 11:51
      +3
      По масштабу боевых действий после ВМВ такого еще не было. А современная боевая техника создавалась, в большей степени, по теоретическим разработкам. По итогам войны поменяется многое, и тактика ведения боя, и стратегия военных операций, до и требования к военной технике. Будет много ответов по танкам, БМПТ, БМП с БТР.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:26
        +3
        Все меняется... по результатам анализа БД и по тому, как военная техника проявляет себя в таких условиях, изменения будут... они и сейчас уже происходят.
        Так всегда было, есть и будет.
        Теория с практикой не всегда совпадают, это не новость, в общем то.
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:40
    +1
    Цитата: частное лицо
    Год идет СВО, а каналы поставки не перекрыты...

    За то у нас говорящие головы не перестают повторять что всё поставляемое это законная цель для наших ВС. Вот только сколько наших парней погибает чтобы уничтожить в бою эти цели они в расчёт не берут.

    Чтобы перекрыть каналы поставки, пришлось бы жахнуть по той же Польше, как минимум.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 11:50
      0
      Цитата: Tagan
      Чтобы перекрыть каналы поставки, пришлось бы жахнуть по той же Польше и не только.

      А что Львов это уже Польша?
      помимо техники надо еще и снаряды поставлять, а это тоже несколько грузовиков, в день.
    2. Андрей Карпов
      Андрей Карпов Сегодня, 11:50
      +1
      ну как бы там тоннель есть один, очень узкий, его не трогают. есть пересцепка на другую колею - ее тоже не трогают. есть железнодорожные депо - их не трогают. есть управление стрелками по украине - его не трогают. и так далее. про мосты и т.п. вообще молчу.
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 12:37
        +1
        Возить всю эту технику можно на грузовиках, благо расстояния небольшие. Бескидский путепровод, лишь один из. И даже если его завалить (ЯО, ибо опять же обычных ракет туда закинуть придется очень много и главное попасть), то другие пути нарастят и +/- по критическим направлениям просадки не последует.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:47
    +3
    Поставки наращиваются. Уже пошли БМП западных образцов, колесные танки, а перед этим САУ, ЗСУ, гаубицы. Значит следующие поставки будут включать в себя полноценные западные танки. А что дальше? Самое обидное заключается в том, что большая часть доходит до передовой. Везут эшелонами, автотранспортом, по воде. Ну нанесем удар по одному эшелону в момент разгрузки, а два спокойно разгрузятся и техника пойдет в места сосредоточения. Польский перевалочный хаб работает круглосуточно, чешские и немецкие ремонтные заводы в том же режиме. Понимаю, что по польской, румынской, чешской... территории сегодня не ударишь. Но, что-то делать необходимо.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 11:58
      -3
      Понимаю, что по польской, румынской, чешской... территории сегодня не ударишь. Но, что-то делать необходимо.

      Какие пункты?Вы что)Там депутат недавно спецом пробрасывал вопрос будут ли сидеть на "патриотах" американцы, а то не дай бог американских штатных военных заденут.Это они по ТВ все бравые,уничтожают НАТО одним ударом и глушат эсминцы в черном море.А на деле как НАТО (даже части снабжения) появились на горизонте то запал как то резко угас.
    2. Оверлок
      Оверлок Сегодня, 13:56
      0
      Цитата: rotmistr60
      Значит следующие поставки будут включать в себя полноценные западные танки. А что дальше?

      А что дальше?
      Цитата: rotmistr60
      Но, что-то делать необходимо.

      Поздняк метаться, окно возможностей упущено в 2014 году.
  8. Zug
    Zug Сегодня, 11:51
    -1
    TOW-страшная штука.Шутки с таким комплексом плохи.
    1. Комментарий был удален.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:39
      +1
      Тоу и Миланы давно применяются и в поставках светятся. Под Тоу даже доработанные Хамви поставили и были видео осенью их довольно активного применения в составе групп охотников на бронетехнику.
  9. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 12:01
    +1
    Отличная цель и главное мотивация для наших бойцов ,в понимании с кем мы на самом деле воюем ..Жестче нам все же нужно воевать,иначе этой бронетехникой всю окраину заполнят и экипажи уже будут натовские .
    1. GRIGORIY76
      GRIGORIY76 Сегодня, 12:17
      -2
      Если запад поставит техники, столько сколько нужно, то там и украинских экипажей хватит.
  10. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 12:23
    -1
    Цитата: Андрей Карпов
    еще раз риторический вопрос - почему до сих пор не бьют мосты, тоннели на западе украины, почему не бьют депо смены узкоколеек на нашу колею и так далее. почему западное оружие свободно поступает на укру? транформаторы бьем, а транспортную инфру - нет.

    Потому что кучу ракет за большую часть 2022 пустили хз куда. А теперь ракет хватает только на самое важное. Вы что не видете? Сначала копят нужное количество, потом бьют, смотрят что получилось и копят ещё. Потому что олухи тупые это сво организовали, как организовали, то и имеем.
  11. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 12:45
    +1
    Цитата: частное лицо
    Год идет СВО, а каналы поставки не перекрыты...

    За то у нас говорящие головы не перестают повторять что всё поставляемое это законная цель для наших ВС. Вот только сколько наших парней погибает чтобы уничтожить в бою эти цели они в расчёт не берут.

    Все смерти наших бойцов, до одной, будут висеть, как дамоклов меч, над головой существующего ВГ. И мы скоро все равно об этом узнаем. История вспомнит и напишет....
  12. Sergey-ADE2
    Sergey-ADE2 Сегодня, 13:17
    0
    А вот меня другой вопрос интересует, а что в украине все такие полиглоты что превосходно знают англейский, немецкий и франциский, что могут так в лёгкую управлять этой техникой. Как с польскими САУ краб, там только может управлять польский экипаж, а значит и в этих танках и БМП то-же будет иностранный экипаж, так это уже 100% НАТО в конфликт вступает.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:38
      +1
      Почему тогда польский! Краб на 2/3 корейский! Значит только корейцы.

      Смартфоном Самсунг тоже только корейцы управлять могут. А в Ксяоми без китайского не обойтись.

      1) Да, представьте довольно много людей знают английский на минимально-базовом уровне. Который экспресс курсом можно продвинуть еще до командировки.
      2) Другая сторона тоже не сидит на попе ровно, а адаптирует учебный процесс, привлекает гражданских переводчиков (благо людей набрать не проблема, хоть с английского на чабанско-галицкий).
      3) В мире, где у вас в смартфоне переводчик на десятки языков, языковой вопрос уходит на третий план.
      4) Локализация современной техники вполне выполнима на программном уровне, ну и английский везде. Запомнить 50 слов-значений наизусть, может каждый.
      5) Зачастую разняться детали. Если у вас на Акации была ручка тут - то на М109 она в другом месте. Значения другие. Таблицы другие. Но +/- базовые знания позволяют быстро осваивать технику. Это как с машиной, если вы ездите на условном Хюндае на автомате, то вы сможете ехать и на ВАЗе с механикой, и даже на сложном многотонном грузовике.
      6) Вас послушать так Покрышкин и Ко - были американцами. Пилоты КБФ на Бостонах - тоже американцы. Танкисты на Черчиллях, Матильдах, Шерманах, Валентайнах - британцы и американцы.
  13. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:33
    0
    Обсуждение на ВО "Спрут-СД" - это всё фигня, бронирование никакое, да и у танков никакое, абрамс в лоб не пробьет. Обсуждение AMX-10RC - страшно, очень страшно, такая убойная пушка, а вдруг попадет?! Невероятно убойные "тоу" и совершенно никчемные "корнеты" и т.д. и т.п.
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:06
    0
    НАТО вооружает армию туземцев уже не на шутку. И скоро мы увидим тот переломный момент, когда мы попросту не сможем ничем завалить укровермахт, потому что он будет ГОРАЗДО новее, лучше и больше вооружен.
    Как в кино "На Дерибасовской хорошая погода...." генералы обсуждают ситуацию:
    - Может подмогу прислать?
    - Нет. Еще рано...
    - А может теперь прислать?
    - Нет. Еще рано...
    - Так может сейчас подмогу прислать?
    - Нет... уже поздно!

    И теперь именно риторический вопрос: так почему командование операцией ждет этого момента, когда будет уже поздно, и когда любые действия уже не смогут переломить надвигающегося поражения???