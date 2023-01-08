Кадры дуэли российских и украинских танков в ходе боёв на Донбассе появились в Сети

Один из трех танков выдвигается с асфальтовой дороги на проселочную и подъезжает к лесополосе. Два других танка движутся по асфальтовой дороге и отвлекают внимание двух танков, которые расположились в другой лесополосе

Танковая дуэль — это очень сложно, очень опасно и, если честно, очень страшно, ведь танковая дуэль произошла на расстоянии менее чем 500 метров. Наш экипаж танковый был более успешен здесь, поразил противника. Грамотная тактика была выбрана