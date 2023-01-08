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Кадры дуэли российских и украинских танков в ходе боёв на Донбассе появились в Сети

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Кадры дуэли российских и украинских танков в ходе боёв на Донбассе появились в Сети

Танковая дуэль российских и украинских танков произошла на одном из участков линии соприкосновения и была заснята с беспилотника. Кадры данного боя были выложены на российских интернет-ресурсах.


Согласно имеющимся данным, бой с участием трех российских танков и двух украинских произошел на одном из участков фронта на Донбассе, где точно не раскрывается. Также неизвестна дата боя, но судя по ролику, это или конец осени, или уже зима, судя по погоде.

Российские танкисты разыграли сценарий боя с ловлей на живца, где один из танков, предварительно уйдя с дороги, укрылся в лесном массиве в готовности открыть огонь по противнику, как только будет вскрыта его позиция. Два других российских танка продолжили движение и напротив предполагаемого района нахождения украинских танков замедлили ход, отвлекая внимание от засады, играя роль живца.

Один из трех танков выдвигается с асфальтовой дороги на проселочную и подъезжает к лесополосе. Два других танка движутся по асфальтовой дороге и отвлекают внимание двух танков, которые расположились в другой лесополосе

- комментирует ситуацию российский военнослужащий.

Замаскированный в лесополосе украинский танк открыл огонь по двум российским, тем самым обнаружил свою позицию и тут же получил пару снарядов от находившегося в засаде российского третьего танка. По имеющейся информации, танк ВСУ был подбит, после чего российские машины выдвинулись в сторону своих позиций. Бой велся на дистанции примерно 500 метров, а это для танков очень близко.

Танковая дуэль — это очень сложно, очень опасно и, если честно, очень страшно, ведь танковая дуэль произошла на расстоянии менее чем 500 метров. Наш экипаж танковый был более успешен здесь, поразил противника. Грамотная тактика была выбрана

- приводит РИА Новости слова российского военного.

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23 комментария
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  1. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 11:49
    +12
    Осознавать что тебе досталась роль живца как-то бррр. Зная что на тебя сейчас наводится минимум одно орудие. Герои ребята. Засадники не подкачали, засадили по самое не балуй.
    1. МДП
      МДП Сегодня, 12:10
      -13
      Одно лишь ясно, что те кто отвлекал шли без БК. Огонь не открывали. Но тоже мало приятного получить снаряд
      1. 28-й регион
        28-й регион Сегодня, 12:29
        +18
        Цитата: МДП
        Одно лишь ясно, что те кто отвлекал шли без БК

        С чего это такой вывод. Пара танков катаются по линии соприкосновения без бк. С чего это?
      2. Панцуй
        Панцуй Сегодня, 13:30
        +4
        Цитата: МДП
        Одно лишь ясно, что те кто отвлекал шли без БК. Огонь не открывали. Но тоже мало приятного получить снаряд

        Я уверен, что вы на охоту ходите без патронов.
        1. андрей юрьевич
          андрей юрьевич Сегодня, 13:36
          +1
          красиво, профессионально...но танкистом быть, всё равно не хочу.))) Алекс ТВ, привет !
        2. potap6509
          potap6509 Сегодня, 14:00
          0
          И без ружья, и из машины не выходит. Ружье потеряет, машину угонят. Как то так.
    2. Комментарий был удален.
  2. Machete
    Machete Сегодня, 11:49
    +11
    А чего все катаются без прикрытия?
    Понимаю, дуэль, то да сё, но и наших и укров могли положить пехотинцы вражеские ПТРК.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:59
      +9
      Цитата: Machete
      А чего все катаются без прикрытия?
      Понимаю, дуэль, то да сё, но и наших и укров могли положить пехотинцы вражеские ПТРК.

      Похоже дрон наш с обстановкой сориентировал. И катались они живенько, адресно... и обратно. За вторым гоняться не стали.
      А, риск на войне... request
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 12:24
        +1
        Цитата: Machete
        А чего все катаются без прикрытия?

        Это если в наступлении (или в обороне позиций), там да. Пехота есть.
        А если бой на нейтральной полосе, без дальнейшего развития? Десант с собой брать на броне? На большой скорости растрясёт, послетают на кочках. А подбирать десант как? Если противник опытный, сюда уже наводится артиллерия, и надо очень быстро после боя отступать. А если броню подобьют - десант окажется без прикрытия на нейтральной полосе.
        1. Hanurik
          Hanurik Сегодня, 13:21
          -5
          Вы с такими рассуждениями не удивляйтесь тому, что у нас танков не хватает и т62 в строй вводят. Просто не умеют командиры использовать танки, а вышестоящее командование не умеет управлять войсками и обеспечивать взаимодействие родов войск. Потому и идёт тупая мясорубка по типу первой мировой. украинцы не могут пробить наших, наши могут, но не умеют.
      2. Machete
        Machete Сегодня, 12:36
        +1
        Наверное, так и было. Хотя, нам не известны все моменты.
    2. 28-й регион
      28-й регион Сегодня, 12:28
      +1
      Откуда мы знаем все тонкости. Они ж не где-то в каком-то вызванном пространстве, это фронт. Где-то и пехота и ПТУРщики были. Они на камеру не работают
  3. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 11:58
    +6
    Рискованная тактика конечно ,но парни молодцы ..!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:02
      +4
      Цитата: LukaNord
      Рискованная тактика конечно ,но парни молодцы ..!

      По факту получается - оценили обстановку профессионально... соответственно и действовали yes
  4. Andron78
    Andron78 Сегодня, 12:02
    +1
    За такие дуэли нужно наказывать. С непредсказыемым результатом под удар вывели 2 танка и 6 человек личного состава. Оказался бы небратский танкист пообученее, и пошли бы гробы в нашу сторону. Хулиганство чистой воды.
    1. Gekki66
      Gekki66 Сегодня, 12:14
      +4
      Соглашусь, но не на 100%. Победителей не судят!
  5. Fan-Fan
    Fan-Fan Сегодня, 12:18
    +3
    500 метров, это хорошо, что там вражеской пехоты с Джавелином или Стугной не оказалось. Рисковали сильно, но повезло нашим. Хотя странная тактика - подставлять свои два танками, чтобы выявить позицию вражеского танка.
  6. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 12:23
    +2
    Молодцы мужики, снимаю шляпу. Знать то, что в любой момент по тебе самому может прилететь и осознанно идти на риск выполняя роль приманки не каждому по духу и под силу. hi
  7. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 12:24
    -1
    а второго фашиста...не успели подбить?
  8. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Сегодня, 12:29
    -7
    Странные маневры.Я про наших. Могли и раньше всадить из ПТРК. Я про укров.Могли. На постановку похоже. Почему? Дуэль как на параде. Расстояние 400м, что бы выстрел Кумысом ТОЧНО в контакт по подставному укру...Фильмы такие нужны, но не так топорно сделанные-так больше вреда получается...
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:30
    +1
    Все учатся... выживают, чаще всего, самые прилежные, умелые ученеки.
    Школа жёсткая, неучей не прощает.
  10. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:21
    +2
    да весь ролик какая то галиматья...если по грамотному то
    -есть наличие воздушной разведки, которая вскрыла бы позиции..что и было сделано
    -есть танки у которых есть КУВ Инвар который шмаляет до 6 км, а так же есть ОФ-36 которому даже в габарит не надо прилетать
    и ни каких живцов
  11. iouris
    iouris Сегодня, 14:02
    0
    Дуэли не танков, а танковых экипажей. А танки советские.