Кадры дуэли российских и украинских танков в ходе боёв на Донбассе появились в Сети

Танковая дуэль российских и украинских танков произошла на одном из участков линии соприкосновения и была заснята с беспилотника. Кадры данного боя были выложены на российских интернет-ресурсах.
Согласно имеющимся данным, бой с участием трех российских танков и двух украинских произошел на одном из участков фронта на Донбассе, где точно не раскрывается. Также неизвестна дата боя, но судя по ролику, это или конец осени, или уже зима, судя по погоде.
Российские танкисты разыграли сценарий боя с ловлей на живца, где один из танков, предварительно уйдя с дороги, укрылся в лесном массиве в готовности открыть огонь по противнику, как только будет вскрыта его позиция. Два других российских танка продолжили движение и напротив предполагаемого района нахождения украинских танков замедлили ход, отвлекая внимание от засады, играя роль живца.
Один из трех танков выдвигается с асфальтовой дороги на проселочную и подъезжает к лесополосе. Два других танка движутся по асфальтовой дороге и отвлекают внимание двух танков, которые расположились в другой лесополосе
- комментирует ситуацию российский военнослужащий.
Замаскированный в лесополосе украинский танк открыл огонь по двум российским, тем самым обнаружил свою позицию и тут же получил пару снарядов от находившегося в засаде российского третьего танка. По имеющейся информации, танк ВСУ был подбит, после чего российские машины выдвинулись в сторону своих позиций. Бой велся на дистанции примерно 500 метров, а это для танков очень близко.
Танковая дуэль — это очень сложно, очень опасно и, если честно, очень страшно, ведь танковая дуэль произошла на расстоянии менее чем 500 метров. Наш экипаж танковый был более успешен здесь, поразил противника. Грамотная тактика была выбрана
- приводит РИА Новости слова российского военного.