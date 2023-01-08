Глава СНБО Украины Данилов: Киеву предлагают «корейский вариант» остановки боевых действий

Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38 параллель". Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать – это 38 параллель

Россия хочет разделить Украину на две части, предлагая "корейский вариант" остановки боевых действий. С таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.В Киеве продолжают утверждать, что российская армия в конфликте проигрывает, поэтому якобы ищет варианты "заморозить" боевые действия, тем самым не дав ВСУ завершить "освобождение" украинской территории и выйти на границы 1991 года. С этой целью российские дипломаты якобы ведут переговоры с европейскими политиками, предлагая различные варианты "перемирия". Один из таких вариантов и предусматривает "корейский вариант", т.е. остановку боевых действий без подписания мирного договора, как и произошло с Северной и Южной Кореями, которых разделили по "38 параллели".По словам Данилова, Москва желает ввести в действие именно "корейский вариант", разделив Украину на две части. При этом Москва готова идти на ряд уступок, но без "возвращения" территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Про Крым также речи не идет.- заявил секретарь СНБО.Между тем в Киеве не намерены идти ни на какие переговоры с Россией, заявляя о готовности воевать "до полной победы". "Временное перемирие" также не устраивает Зеленского и его окружение, поскольку ведет к затягиванию конфликта, а это может привести к истощению Украины на фоне уменьшающейся помощи от Запада.