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Глава СНБО Украины Данилов: Киеву предлагают «корейский вариант» остановки боевых действий

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Глава СНБО Украины Данилов: Киеву предлагают «корейский вариант» остановки боевых действий

Россия хочет разделить Украину на две части, предлагая "корейский вариант" остановки боевых действий. С таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.


В Киеве продолжают утверждать, что российская армия в конфликте проигрывает, поэтому якобы ищет варианты "заморозить" боевые действия, тем самым не дав ВСУ завершить "освобождение" украинской территории и выйти на границы 1991 года. С этой целью российские дипломаты якобы ведут переговоры с европейскими политиками, предлагая различные варианты "перемирия". Один из таких вариантов и предусматривает "корейский вариант", т.е. остановку боевых действий без подписания мирного договора, как и произошло с Северной и Южной Кореями, которых разделили по "38 параллели".

По словам Данилова, Москва желает ввести в действие именно "корейский вариант", разделив Украину на две части. При этом Москва готова идти на ряд уступок, но без "возвращения" территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Про Крым также речи не идет.

Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38 параллель". Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать – это 38 параллель

- заявил секретарь СНБО.

Между тем в Киеве не намерены идти ни на какие переговоры с Россией, заявляя о готовности воевать "до полной победы". "Временное перемирие" также не устраивает Зеленского и его окружение, поскольку ведет к затягиванию конфликта, а это может привести к истощению Украины на фоне уменьшающейся помощи от Запада.
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42 комментария
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  1. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 12:29
    +4
    тупой как пробка...очки видимо надевает..чтобы умнее выглядеть laughing
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:39
      +3
      Запад спешит заморозить конфликт на пока ещё более менее выгодных для него условиях.Но нам то это не с руки останавливаться на самом интересном месте.Думаете почему так Эрдоган активизировался по поводу мирных инициатив?Может рухнуть весь южно-донецкий участок фронта, если они не удержат Марьинку и как следствие Авдеевка окажется в котле в скором времени. По Марьинке.

      судя даже по волонтерским картам ВСУ, все дороги к самостийному гарнизону давно фактически находятся под российским огненным контролем. Собственно, есть несколько отдельных очагов сопротивления. Об этом можно судить по тому, что укро-тиктокеры уже не «заливают» видео зданий Дома культуры и местной администрации. Кстати, эти картинки довольно долго использовались жовто-блакитными адептами секты «Свидетелей боев в центре Марьинки» в пропагандистских целях.


      Согласно публичной информации, здесь оборону держит 79-я бригада ВСУ, оснащенная как супер-коммандос армии США, то есть лучшими американскими брониками и приборами ночного видения. Одно время укро-десантура по популярности конкурировала даже с «азовцами"*.
      Теперь от былой бравады не осталось и следа. Есть смысл привести несколько январских комментариев админа 79 окремої десантно-штурмової бригади «Миколаїв».
      «У всех сейчас возникает слишком много вопросов по поводу того, почему люди бессмысленно гибнут в огромном количестве».
      «Краб» (позывной укро-офицера, командующего обороной города) — тяжелый. Соболезную родным. Может не выкарабкаться, очень тяжелый. На нем во многом держалась оборона наша в Марьинке. Как бы сейчас волна отказников и дезертиров не пошла".

      https://svpressa.ru/war21/article/357973/
      1. Abbot
        Abbot Сегодня, 12:49
        +2
        //По словам Данилова,//

        Кому надо по голове настучать, чтоб эту помойную дезу не вбрасывали в российское информационное пространство? Выключите уже из рунета всяких даниловый, падаляков и арестовичей, всю эту говорящую коллективную мразь.
        1. AlexGa
          AlexGa Сегодня, 12:56
          0
          Выключите уже из рунета всяких даниловый, падаляков и арестовичей, всю эту говорящую коллективную мразь.

          А как же количество просмотров и , соответственно, количество денег. "business is business and nothing personal"
          1. Аэродромный
            Аэродромный Сегодня, 13:10
            +3
            Между тем в Киеве не намерены идти ни на какие переговоры с Россией, заявляя о готовности воевать "до полной победы".
            вот к чему приводят "передислокации", всу уверовали ( и нато) что Россию,можно бить и гнать.они же не понимают,что "мы ещё не начинали" (С)
        2. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 13:18
          +4
          Цитата: Abbot

          Кому надо по голове настучать, чтоб эту помойную дезу не вбрасывали в российское информационное пространство?

          Я так думаю, что настучать журналюгам РИАновости, RT и ВО.
          Постарался посмотреть откуда родилась новость:
          Данилов на укрском телемарафоне Единые новости заявил, что Украине могут предложить вариант 38-й параллели.
          МК в 9-42 : -Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона, что Россия якобы может предложить Киеву "корейский" вариант урегулирования конфликта.
          Потом ряд СМИ (РБК, Коммерсант, РБК) повторили тоже самое.
          В 11-35 РИА Новости пишут: - Алексей Данилов утверждает, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию"
          В 12-04 RT информирует со ссылкой на РИА Новости:- Киеву предложили урегулирование по «корейскому сценарию»,
          В 12-25 ВО : - Россия хочет разделить Украину на две части, предлагая "корейский вариант"
          И что характерно, опять не указаны ФИО журналиста ВО этой пропагандистской публикации.
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 13:14
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Запад спешит заморозить конфликт на пока ещё более менее выгодных для него условиях.Но нам то это не с руки останавливаться на самом интересном месте.

        С вами согласен полностью И этот вариант Россию не устраивает иначе через пару лет эту территорию буквально напискают эшелонированным ПВО-ПРО и прочими ништяками и тогда уже России мало не покажется ..
        СВО идет на истощение и тактика конечно правильная в смымле сохранения жизней наших солдат ..Посмотрим ,что будет !
        1. ASAD
          ASAD Сегодня, 13:43
          0
          Вот с чего Михан вы решили что запад, особенно США куда-то спешат? В каких заявлениях или предложениях вы и предыдущий товарищ увидели желание противника к перемирию. А по статье согласен с Lion ,опять переврали новости.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:32
    +3
    Кто предложил, чего предложил...
    Разные, чьи то, хотелки, не интересуют главных "игроков"...
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 12:33
    +4
    в Киеве не намерены идти ни на какие переговоры
    А как же наши: Открыты для переговоров ? Зе даже издал указ о запрете переговоров с Россией ! А нашим что, переговорить очень хочется ? Минск № ххх ?
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 12:56
      +3
      Цитата: Uncle Lee
      А как же наши: Открыты для переговоров ? Зе даже издал указ о запрете переговоров с Россией ! А нашим что, переговорить очень хочется ? Минск № ххх ?

      Даже во время ВОВ СССР вел переговоры с фрицами.
      Под Сталинградом фрицы выслали парламентеров и в итоге договорились о сдаче целой армии, точнее её остатков.
      В мае 1945 фрицы выслали парламентеров и 9 мая был подписан пакт о полной и безоговорочной капитуляции, правда до конца мая еще шли отдельные бои в Германии и Чехословакии.
      Так и у России с Украиной БУДУТ переговоры о полной и безоговорочной капитуляции Украины.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 13:37
        0
        Там такие себе переговоры были, с добитым врагом об условиях капитуляции. Единственные переговоры что были это про возврат дипмиссий в 1941 году, но об этом практически ничего нет
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 13:22
      0
      Цитата: Uncle Lee
      в Киеве не намерены идти ни на какие переговоры
      А как же наши: Открыты для переговоров ? Зе даже издал указ о запрете переговоров с Россией ! А нашим что, переговорить очень хочется ? Минск № ххх ?

      Да наши вроде тоже не особо стремятся ...Если уж договариваться ,то напрямуб с сша и на наших условиях ..А так это будет очередное кидалово ..Меркель тому пример ,как она проговорилась на счет украины
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 12:33
    +3
    38 параллель- это по Днепру предлагают поделиться?
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 12:44
      +2
      Плюс Николаев и Одесса! А дальше посмотрим.
      1. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 12:55
        +1
        Цитата: Ulan.1812
        Плюс Николаев и Одесса! А дальше посмотрим.

        И Киев, мать городов русских! bully
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 13:04
          -2
          Цитата: GELEZNII_KAPUT
          Цитата: Ulan.1812
          Плюс Николаев и Одесса! А дальше посмотрим.

          И Киев, мать городов русских! bully


          Кто вам такую глупость сказал?
    2. gsev
      gsev Сегодня, 12:59
      -2
      Цитата: михаилл
      38 параллель- это по Днепру предлагают поделиться?

      Боевые действия закончатся по существующемей на то время линии фронта, которая и станет границей. Если вспомнить Корею, то между началом переговоров и окончанием войны прошло несколько лет. Причем остановило войну развитие авиации в КНР и опасения в США увидеть над полем боя равные им авиационные силы. Украинская война не закончится до тех пор пока Украина не потеряет убитыми минимум 300-500 000 свомх карателей и пока ее промышленность не будет основательно разрушена. Пока потери Украины на уровне 150-170 тысяч убитыми и она потеряла только 30% энергетики. То есть война продлится более 1-2 лет.
    3. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 13:03
      +2
      Цитата: михаилл
      38 параллель- это по Днепру предлагают поделиться?

      Это запад предлагает через главу СНБО Украины. Наши предложения поступят после того когда мы освободим наши территории, Харьков, Одессу, Николаев и ...
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:12
      +1
      Нет,Днепр как то не очень звучит.Вот Одер самое то.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:34
    +3
    Запад сейчас будет предлагать любые варианты устраивающие только его.Играть в непонимающего "дурака".
  6. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 12:37
    +6
    Россия хочет разделить Украину на две части, предлагая "корейский вариант" остановки боевых действий.

    Не помню , чтобы мы на ВО здесь такое предлагали . Скорее это вариант Западной коалиции , чтобы морду лица сохранить .
    1. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 13:46
      0
      Цитата: Vyacheslav57
      Россия хочет разделить Украину на две части, предлагая "корейский вариант" остановки боевых действий.

      Не помню , чтобы мы на ВО здесь такое предлагали . Скорее это вариант Западной коалиции , чтобы морду лица сохранить .

      Именно и здесь на ВО и предлагали. Десятки и сотни раз. Разделить Украину пополам, запад отдать полякам и венграм, а среднюю часть и восточную забрать себе!
  7. Voronezh
    Voronezh Сегодня, 12:41
    +8
    Если уж ввязались то надо добивать....хасавюрты и мински уже были. Хотя постоянные сопли про готовность к переговорам.... Ничему не удивлюсь.
    1. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 13:47
      0
      Цитата: Voronezh
      Если уж ввязались то надо добивать....хасавюрты и мински уже были. Хотя постоянные сопли про готовность к переговорам.... Ничему не удивлюсь.

      Ну и как добивание идёт?
      Карту смотрели?
      Как там Херсон?
      И так во всем
  8. codetalker
    codetalker Сегодня, 12:43
    +2
    Как забавно они все это обставляют. Якобы Росия очень-очень хочет переговоров, а они - нет. И только «международное сообщество» может их подтолкнуть, но и они ещё подумают... Цирк.
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:46
    +4
    Это хорошо, что Украина не хочет идти ни на какие переговоры.
    Значит у тех желающих идти на договорняки в Российской "элите" меньше возможностей всё слить.
    1. iouris
      iouris Сегодня, 12:57
      +1
      Цитата: Ulan.1812
      Это хорошо, что Украина не хочет идти ни на какие переговоры.

      Украина - фсё!
      Никого не интересует, что в Киеве хочут. Кто платит, тот и заказывает музыку. А платят США и заставляют платить ЕС.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:49
    +3
    Хочется, что б наступил МИР!
    Но в поддавки играть, не, не, себе дороже выйдет.
    1. iouris
      iouris Сегодня, 13:00
      -1
      Цитата: rocket757
      Хочется, что б наступил МИР!

      Хотите хотеть - хотите.
      А как он может наступить?
      Объясните, а как наступила война? А?
      Война есть продолжение политики насильственными средствами.
      Политика есть концентрированное выражение экономики.
      Вы уже перестроили мировую экономику? Ну тогда ждите, когда "наступит".
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 13:25
        0
        А ведь верно! Речь же идёт не о локальной войне некоей "региональной державы РФ" с "молодой демократией Украиной". Речь-то о смене мирового расклада в целом. И после окончания конкретно этой войны противоречия между ведущими мировыми державами никуда не исчезнут. Будет ли только в числе этих держав Россия? Это уже частности.
  11. Andron78
    Andron78 Сегодня, 12:53
    0
    Интересно, а как ему вариант с разделои Украины межу Россией, Польшей, Венгрией, Румынией, Молдавией и Белоруссией и самой маленькой и уютной Украиной.
  12. iouris
    iouris Сегодня, 12:55
    -1
    Данилов - клятый москаль, который сосёт из бюджета США и ЕС.
    Украина - фсё!
    Какая "национальная безопасность"?
    1. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 13:49
      +1
      Цитата: iouris
      Данилов - клятый москаль, который сосёт из бюджета США и ЕС.
      Украина - фсё!
      Какая "национальная безопасность"?

      Вот вы на сайте этом много лет, вы даже сейчас пишите, что Украина - фсё?
      11 месяцев этой войны вам реально ничего не дали понять, что фсё - откладывается на несколько лет, и сейчас будущее вообще видами на воде писано.
      1. iouris
        iouris Сегодня, 14:07
        0
        Не знаю, какое будущее нас ожидает, но Украина - фсё! Такого государства больше нет и оно никому не нужно. Это не означает, что Россия обязательно сохранится. А если и России не будет, то весь мир пойдёт по пути, в котором государств и народов не будет. Вот что "написано вилами".
  13. Andron78
    Andron78 Сегодня, 12:59
    +2
    После того, как Меркель и Олланд раскрыли свой секрет с минскими соглашениями, говорить о подобном сценарии уже не глупо, а тупо.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 14:10
      0
      После того, как Меркель и Олланд раскрыли свой секрет с минскими соглашениями, говорить о подобном сценарии уже не глупо, а тупо.

      Ну почему же? По Днепру приемлемо. Только после этого в своей экономике немедленно провести новую индустриализацию, а армию увеличить и оснастить действительно самым современным вооружением, а не верить новым западным сказкам и не восстанавливать за свой счёт трубы Северных потоков. Вывоз капиталов за рубеж прекратить. Пусть инвестируют на Родине.
  14. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 13:16
    +3
    а это может привести к истощению Украины на фоне уменьшающейся помощи от Запада

    Ничего себе уменьшающаяся помощь,последний пакет от США вообще рекордный.
  15. vet
    vet Сегодня, 13:16
    +2
    Посол Украины в Британии В. Пристайко заявил:
    "В мире мало народов, которые могут позволить себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы. Это дает Западу уникальный шанс."

    На самом деле, это просто ужасное заявление: официальный представитель Киева клянется истинным хозяевам, что их украинские холопы будут ради них
    жертвовать жизнями, территориями и десятилетиями развития

    За такие признания настоящие националисты, болеющие душой за свой народ, а не кукольные украинские, должны бы его повесить на Крещатике сразу по возвращении в Киев. Но украинские нацисты тоже куплены с потрохами и выполняют роль "полицаев на оккупированной территории".
  16. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 13:17
    +1
    Война до последнего украинца. Как это мило.
    Байден глаза закатывает от удовольствия.
    Если сгинут все украинцы тогда деньги вложенные его сыном, в закупку земель Украины, вернутся в фамильный кошелёк.
    Зеленский уже никто. Пора пластическую операцию делать и ехать подальше.
  17. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:21
    0
    Заманчиво. Но я всё же за вьетнамский вариант. С эвакуацией всех этих даниловых вертолётами с крыши американского посольства.
  18. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:23
    0
    Для Данилова должен быть только один вариант с Сансоном в финале.