В военных действиях против российских войск со стороны ВСУ участвует даже техника пилотажной группы «Украинские соколы», неся при этом потери. Утверждается, что одна из ее машин была сбита своим же комплексом ПВО «Оса» под Курахово.
О гибели самолета сообщает в своем Telegram-канале и замглавы комитета по обороне Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин.
Депутат Госдумы сообщил о сбитом украинским ЗРК многоцелевом истребителе МиГ-29 ВС ВСУ. Это произошло недалеко от Донецка, вблизи населенного пункта Курахово. Саблин также опубликовал снятое с большой высоты фото места падения самолета. Рядом с ним разбросаны предположительно обломки находившейся у него на борту противолокационной ракеты HARM американского производства.
Разумеется истребитель был сбит украинскими силами ПВО не специально, а по ошибке. По словам депутата, который находится в зоне СВО в составе оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад», зенитчики ВСУ самостоятельно «расправились» с самолетом, а российские военные им лишь немного «помогли».
Саблин считает, что киевский режим и украинская армия пытались испортить жителям Донбасса празднование Рождества.
Тем, кто омрачает мирным людям Рождественскую радость, мы отвечаем жестко
- написал депутат.
Хотя украинская авиация продолжает действовать в зоне СВО, ее остатки уничтожают российские боевые самолеты и средства ПВО. Так, 5 января истребитель ВКС России уничтожил в районе Красногоровки (ДНР) бомбардировщик противника Су-24.