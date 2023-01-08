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Депутат Госдумы сообщил о сбитом украинским ЗРК истребителе МиГ-29 ВС ВСУ

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Депутат Госдумы сообщил о сбитом украинским ЗРК истребителе МиГ-29 ВС ВСУ

В военных действиях против российских войск со стороны ВСУ участвует даже техника пилотажной группы «Украинские соколы», неся при этом потери. Утверждается, что одна из ее машин была сбита своим же комплексом ПВО «Оса» под Курахово.


О гибели самолета сообщает в своем Telegram-канале и замглавы комитета по обороне Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин.

Депутат Госдумы сообщил о сбитом украинским ЗРК многоцелевом истребителе МиГ-29 ВС ВСУ. Это произошло недалеко от Донецка, вблизи населенного пункта Курахово. Саблин также опубликовал снятое с большой высоты фото места падения самолета. Рядом с ним разбросаны предположительно обломки находившейся у него на борту противолокационной ракеты HARM американского производства.


Разумеется истребитель был сбит украинскими силами ПВО не специально, а по ошибке. По словам депутата, который находится в зоне СВО в составе оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад», зенитчики ВСУ самостоятельно «расправились» с самолетом, а российские военные им лишь немного «помогли».

Саблин считает, что киевский режим и украинская армия пытались испортить жителям Донбасса празднование Рождества.

Тем, кто омрачает мирным людям Рождественскую радость, мы отвечаем жестко

- написал депутат.

Хотя украинская авиация продолжает действовать в зоне СВО, ее остатки уничтожают российские боевые самолеты и средства ПВО. Так, 5 января истребитель ВКС России уничтожил в районе Красногоровки (ДНР) бомбардировщик противника Су-24.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ, https://t.me/DV_Sablin
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39 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 12:43
    +7
    "Хотя украинская авиация продолжает действовать в зоне СВО, ее остатки уничтожают российские боевые самолеты и средства ПВО."

    Вот и пойми из фразы кто кого уничтожает! (рука - лицо)
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 12:48
      +5
      Великий, могучий русский языка. laughing
      А новость, хорошая. Хотя ещё вчера в ТГ писали...
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 13:06
        +4
        Депутат Госдумы сообщил о сбитом украинским ЗРК истребителе МиГ-29 ВС ВСУ
        проспал депутат...уже все знают.хр новый год праздновать.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 13:15
          +3
          Цитата: Аэродромный
          Депутат Госдумы сообщил о сбитом украинским ЗРК истребителе МиГ-29 ВС ВСУ
          проспал депутат...уже все знают.хр новый год праздновать.


          Тут ничего удивительного нет.Это польские Осы,которые Варшава тайно передала Киеву.Наверняка ещё не наладили распознание по принципу свой-чужой.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 13:34
            +4
            Депутат Госдумы сообщил о сбитом украинским ЗРК истребителе МиГ-29 ВС ВСУ

            Можно было в ПРОПАГАНДИСТСКИХ целях против офиса Зеленского озаглавить статью и так.
            Украинские пророссийские "ПАРТИЗАНЫ", находяшиеся в личном составе ПВО Украины, помогают ВС России уничтожать уронацистов и самолёты ВСУ в небе зоны СВО! (Шутка.)

            То-то бы глава СНБО Украины Данилов от такой формуоировки просто бы взбесился!
    2. Rustic
      Rustic Сегодня, 13:06
      +4
      Вот и пойми из фразы кто кого уничтожает! (рука - лицо)
      В ЕГЭ видимо запятые угадывать не учат. После слово "остатки" запятая весь смысл меняет. "Казнить нельзя помиловать."
    3. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 13:43
      +3
      ЕГЭ - непобедим.
      https://ok.ru/video/1842452105856[media=https://ok.ru/video/1842452105856]
    4. Аргон
      Аргон Сегодня, 13:48
      +2
      А мн17 они сбили не случайно совсем. Все подготовили и согласовали.
    5. Зефр
      Зефр Сегодня, 14:01
      0
      По иностранным данным, примерно паритет по сбитым самолетам. Порядка 60 шт. с каждой стороны. По вертолетам — около 50 российских и 30 украинских.
      По нашим данным, сбито почти 300 украинских самолетов
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:45
    +3
    Это уже не первый мигарь из пилотажной группы ВСУ.
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 12:49
      +3
      Да, точно. По моему, второй, разукрашеный.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:45
    +2
    . В паблике утверждается, что одна из ее машин была сбита своим же комплексом ПВО «Оса» под Курахово.
    . Так то, на войне, как на войне...
    Новость, конечно, растиражируют, но официального подтверждение, услышать, желательно.
  4. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 12:46
    +3
    ПВО Украины - самые страшные воины как для своих , так и чужих . Польский трактор может подтвердить .
  5. iouris
    iouris Сегодня, 12:51
    +1
    Это неофициальное сообщение и обсуждать его можно - неофициально.
  6. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 12:51
    +2
    По идее должен быть ответчик свой чужой, но к счастью его не было. Либо на самолете, либо на Осе.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 13:07
      +1
      По идее должен быть ответчик свой чужой

      НРЗ скорее всего был просто времени мало было на принятие решения и у пилота и расчёта ЗРК. Или ты или тебя .
      1. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 13:40
        +3
        Ответ приходит автоматически, есть "засветка" РЛС ответчик автоматически отвечает. На экране отметка от цели сверху дуга. Все наш самолет. Видимо на ЗРК просто не было или другой вариант, коды в мирное время меняют постоянно, а в военное должны ещё чаще. Вполне возможно что на ЗРК смена не произошла.
        Собственно какая разница завалили туда ему и дорога. Ещё расчету ЗРК готовится к военно-полевому.
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 13:59
          0
          Ответ приходит автоматически, есть "засветка" РЛС ответчик автоматически отвечает.

          Не знаю как у "Осы" а когда проходил срочную на "Бук М1" эта задача входила в обязанности начальника расчёта то есть подавать запрос НРЗ и он же определяет уничтожить или нет цель.
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 13:39
      +1
      Ну если с включенным ответчиком летать то могут и враги приложить, это ж засвет
      1. 28-й регион
        28-й регион Сегодня, 14:01
        0
        Сигнал кодированный. причем коды такие что разгадать их та ещё задачка.
  7. PVV66
    PVV66 Сегодня, 12:52
    0
    А что украинцы системой опознавания свой-чужой не пользуются?!
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 13:21
      0
      Пользуются. Система "кто не скачет, тот москаль." Опознать легко.
  8. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 12:52
    +11
    Интересно, украинский экипаж машины ПВО будет обращаться в МО РФ за премией в 300 тыс. рублей за сбитый самолет ВСУ? belay
  9. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 12:59
    +3
    Три раза перечитал название заметки. Ох уж эти "жертвы ЕГЭ" в журналистике! Ну есть же термин "дружественный огонь" - а тут столько накрутили: кто кого как и почему сбил, тьфу.
  10. topol717
    topol717 Сегодня, 12:59
    0
    Печально это всё. Канаш еще 6 месяцев назад заявил о господстве в воздухе, но с того момента самолеты ВСУ падают каждый день, а еще скорее всего есть много самолетов которые не падают. Но у нас господство в воздухе, только на очень малых высотах.
    1. Владимир Постников
      Владимир Постников Сегодня, 13:11
      0
      Цитата: topol717
      Но у нас господство в воздухе, только на очень малых высотах.
      Это на которых крокодилы летают?
  11. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 13:03
    0
    Так, 5 января истребитель ВКС России уничтожил в районе Красногоровки (ДНР) бомбардировщик противника Су-24

    Сбивают и сбивают эти Су-24, ежедневно

    ПС. Восполнить потери Су-24 откуда-либо из-за рубежа неполучится. Су-24 никогда не поставлялись в страны Восточной Европы
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 13:18
      +1
      Цитата: Santa Fe

      Сбивают и сбивают эти Су-24, ежедневно

      ПС. Восполнить потери Су-24 откуда-либо из-за рубежа неполучится. Су-24 никогда не поставлялись в страны Восточной Европы

      Есть ещё страны бывшего СССР которые неафишируя помогают Украине. Много "добровольных помощников".
      1. Старый_геолог
        Старый_геолог Сегодня, 13:35
        +3
        Да уж, то Азербайджан по тихому продаст, то Казахстан...друзья блин...
  12. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 13:09
    0
    Депутат Госдумы сообщил о сбитом украинским ЗРК истребителе МиГ-29 ВС ВСУ
    Спустя час еще один бывший депутат сообщил о сбитом истребителе. Ранее о сбитом истребителе сообщил известный блогер. Итого за сегодняшний день сбито три украинских истребителя.
    Хотя украинская авиация продолжает действовать в зоне СВО, ее остатки уничтожают российские боевые самолеты и средства ПВО.
    Остатки - это сколько?
    1. Оверлок
      Оверлок Сегодня, 13:24
      +1
      Цитата: Владимир Постников
      Остатки - это сколько?

      Сколько Саблин не сбил, ведь он с поля пишет немедля, в гуще событий так сказать
  13. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 13:16
    0
    О гибели самолета сообщает в своем Telegram-канале и замглавы комитета по обороне Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин.

    самолёт не может погибнуть sad
    он не живой am
  14. Ник2591
    Ник2591 Сегодня, 13:22
    +1
    Чем только наши депутаты не занимаются, а тем, то надо, не занимаются
  15. Оверлок
    Оверлок Сегодня, 13:22
    0
    До Саблина это уже было известно. Бывает.
  16. topol717
    topol717 Сегодня, 13:33
    0
    Судя по координатам на фотке, это либо за полярным кругом, либо в Казахстане.
  17. Codett
    Codett Сегодня, 13:47
    0
    Блин откуда у них столько МиГов они их производство наладили что ли, даже у европейцев столько советских самолётов нет сколько уничтожил Коношенков, хотя он уже похоронил ВВС укровермахта, только вот зря, ну теперь ждём амерские птички у укропов
  18. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 14:00
    0

    Укропы уже разгоняют, что это наш Су-25 fool Хотя прекрасно видно, что это МиГ-29 и надпись Украина. Даже фото для фейка нормально не могут сделать
  19. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 14:02
    0
    Сообщил депутат госдумы! Вычитал где то в телеграмме и быстро «сообщил». Пиар и не более .
  20. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 14:05
    0
    За последние несколько дней упали Су 24, Су 25 и этот МиГ 29. Имеются заверенные визуальные доказательства 67 уничтоженных украинских самолетов. Естественно, есть и другие, уничтоженные без возможности заснять их. Поэтому украинская авиация практически уничтожена. Разрушение украинской энергосистемы и уничтожение украинской авиации — пока что самые большие достижения российской армии.