Вижу, что некоторые переживают из-за иностранной помощи Украине. Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада и Украины разворуют эти средства и до окопов дойдёт не больше 15% от всей суммы поддержки

Боевые действия сейчас идут на территории России. Это наши регионы, пожелавшие войти в состав нашего государства ради защиты населения от сатанинских действий украинских и натовских националистов. Поэтому не должно быть каких-то переговоров. Надо бить по логову сатанистов в центре Киева! Надо бить по главному защитнику и агитатору этой гнусной идеологии - Зеленскому

Российским гражданам не нужно переживать из-за поступающей на Украину помощи от западных спонсоров, несмотря на гигантские выделяемые суммы, до Киева доходит едва ли 15% от них, остальное разворовывается. Беспокоиться нужно совсем о другом. Об этом заявил Рамзан Кадыров в своем ТГ-канале.Глава Чечни обратил внимание, что многие в России переживают из-за оказываемой Украине западной помощи, полагая, что озвученные Вашингтоном суммы полностью доходят до украинской армии. На самом деле это не так, Запад реализует схему по отмыванию денег, выделяя малую долю украинским чиновникам и совсем мало ВСУ.- написал он.По словам Кадырова, беспокоиться необходимо о другом, а именно о том, что новые российские регионы могут остаться не до конца освобожденными, а Запад добьется переговоров на своих условиях. Глава Чечни подчеркнул, что ни при каких условиях не нужно идти на уступки, необходимо вести боевые действия и добиваться победы, а также начинать уничтожать руководство националистов. По его словам, у Запада не получилось с ходу уничтожить Россию ни изнутри, ни с помощью внешних сил.- добавил он.