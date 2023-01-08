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Рамзан Кадыров: России не нужно идти на уступки Западу и садиться за стол переговоров на их условиях

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Рамзан Кадыров: России не нужно идти на уступки Западу и садиться за стол переговоров на их условиях

Российским гражданам не нужно переживать из-за поступающей на Украину помощи от западных спонсоров, несмотря на гигантские выделяемые суммы, до Киева доходит едва ли 15% от них, остальное разворовывается. Беспокоиться нужно совсем о другом. Об этом заявил Рамзан Кадыров в своем ТГ-канале.


Глава Чечни обратил внимание, что многие в России переживают из-за оказываемой Украине западной помощи, полагая, что озвученные Вашингтоном суммы полностью доходят до украинской армии. На самом деле это не так, Запад реализует схему по отмыванию денег, выделяя малую долю украинским чиновникам и совсем мало ВСУ.

Вижу, что некоторые переживают из-за иностранной помощи Украине. Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада и Украины разворуют эти средства и до окопов дойдёт не больше 15% от всей суммы поддержки

- написал он.

По словам Кадырова, беспокоиться необходимо о другом, а именно о том, что новые российские регионы могут остаться не до конца освобожденными, а Запад добьется переговоров на своих условиях. Глава Чечни подчеркнул, что ни при каких условиях не нужно идти на уступки, необходимо вести боевые действия и добиваться победы, а также начинать уничтожать руководство националистов. По его словам, у Запада не получилось с ходу уничтожить Россию ни изнутри, ни с помощью внешних сил.

Боевые действия сейчас идут на территории России. Это наши регионы, пожелавшие войти в состав нашего государства ради защиты населения от сатанинских действий украинских и натовских националистов. Поэтому не должно быть каких-то переговоров. Надо бить по логову сатанистов в центре Киева! Надо бить по главному защитнику и агитатору этой гнусной идеологии - Зеленскому

- добавил он.
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38 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 13:22
    -9
    Вижу вероятных трех-четырех кандидатов в президенты России, это: Кадыров, Суровикин, Пригожин и Медведев. И Шойгу как вариант... Интересно сколько у нас разворовывают чиновники средств идущих на СВО? Уж больно много волонтеры поставляют того, что должно быть в армии за счет бюджета.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:25
      +10
      Рамзан Кадыров: России не нужно идти на уступки Западу и садиться за стол переговоров на их условиях


      Золотые слова!Полностью согласен.Хватит уже договорняков-полупредательств. Как всегда Запад не будет выполнять никаких соглашений. Это очередная замануха-обмануха чтобы выиграть время на вооружение Киева и начала новой войны против России.Сколько же можно ходить по граблям?Минск-2 и признания Меркель и Олланда в сознательном обмане ничему не научили?Украина это плацдарм Запада для нападения на Россию и его надо ликвидировать именно как плацдарм.Следующая война в случае подписания нового Минска не факт что окажется для нас войной в которой мы сможем победить.Нельзя так рисковать.Надо ковать железо пока горячо.
      1. zloybond
        zloybond Сегодня, 13:48
        +10
        Думаю Рамзан Ахматович сейчас сердцем выразил мнение большинства населения России. По сути нам эти переговоры больше и не нужны. Все понимают, что слова, гарантии, потраченное время и бумага - это всего лишь попытка отсрочить падение фашистко-нацистского Киевского режима. И все эти подвякивающие про переговоры людишки - по сути предатели России.
        К тому же Россия уже подписала например договор об уничтожении химического оружия. Мы уничтожили. А где результат США??? Его нет! Зато как наши дипломаты старательно наплодили еще всяких договоров которые так же не будут выполнены. Ну так добивайтесь для начала исполнения невыполненных договоров, прежде чем тратить ресурсы Родины на другие бумажки.
    2. monetam
      monetam Сегодня, 13:25
      -7
      В итоге все четверо перечисленных, сами собой, без специальной подготовки, создали себе соответствующую репутацию. И любого можно поддержать !
      1. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 13:35
        +5
        Цитата: monetam
        В итоге все четверо перечисленных, сами собой, без специальной подготовки, создали себе соответствующую репутацию. И любого можно поддержать !

        Кроме Медведева! Уже был! Опять затеет с переименованиями полиции в милицию и опять ... Денег нет, но вы держитесь! Хватит! Уже ученые!
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:35
        0
        Цитата: monetam
        В итоге все четверо перечисленных, сами собой, без специальной подготовки, создали себе соответствующую репутацию. И любого можно поддержать !


        Нет не любого.Пригожин и Медведев думаю что не подходят как кандидатуры.
        1. Диана Ильина
          Диана Ильина Сегодня, 13:56
          -3
          На счёт Медведев согласна. А чем Пригожин не угодил? Лицом не вышел? По моему самый адекватный и грамотный управленец.
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 14:01
            +2
            Цитата: Диана Ильина
            На счёт Медведев согласна. А чем Пригожин не угодил? Лицом не вышел? По моему самый адекватный и грамотный управленец.


            Скажем так есть моменты.Президент выходец из ЧВК как то уж слишком.Всё таки каждый должен заниматься своим делом.
          2. lis-ik
            lis-ik Сегодня, 14:06
            -1
            Цитата: Диана Ильина
            На счёт Медведев согласна. А чем Пригожин не угодил? Лицом не вышел? По моему самый адекватный и грамотный управленец.

            Фанерного шойгу там точно не надо! Суровикин,как совмещенец и ничем себя не зарекомендовавший тоже мимо.
          3. RED_ICE
            RED_ICE Сегодня, 14:07
            0
            Пригожин имеет сроки. Он не подходит по критериям
      3. LaNiebla
        LaNiebla Сегодня, 14:01
        +1
        Кого тут поддержать? Фанерного? Или лысого генерала, который судимость за продажу оружия в активе имеет. Или тот который будучи пацаном русских солдат убивал? Что-то с выбором нынче совсем никак. Либо либерасня типа навальнят, либо вот эти "без подготовки" ((
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 14:06
          0
          Цитата: LaNiebla
          Кого тут поддержать? Фанерного? Или лысого генерала, который судимость за продажу оружия в активе имеет. Или тот который будучи пацаном русских солдат убивал? Что-то с выбором нынче совсем никак. Либо либерасня типа навальнят, либо вот эти "без подготовки" ((


          А что выборы уже завтра,а все вышеперечисленные решили баллотироваться на пост Президента России?До выборов ещё ой как далеко и одному Богу известно какие расклады будут на тот момент времени,а все нынешние рассуждения не более чем предположения из раскладов на сегодняшний момент времени.Все почему то исключают кандидатуру Путина,что уже странно.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:28
      -1
      Медведева можно сразу вычеркнуть-как уже замаранного.Суровикин?Пока не отличился,разве что "трудным решением"..Кадыров прав по теме переговоров,но не прав по "факту воровства огромных средств".Точнее,доходит до нужного адресата-ВПК США.А дальше?Осваивают и потирают руки.Про Пригожина ничего сказать не могу.Хотя,его "питомцы"-молодцы,без сомнения
    4. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 13:34
      -4
      Цитата: Маз
      Вижу вероятных трех-четырех кандидатов в президенты России, это: Кадыров, Суровикин, Пригожин и Медведев...

      А я надеюсь ,что будет "серая лошадка" и не хуже ВВП ..Хватит уже колоду тасовать одних и тех же ..И не дай Бог ,если Медведев пролезит в презики ..Ботан он ,пытающийся играть роль ястреба .
      Цитата: Маз
      Интересно сколько у нас разворовывают чиновники? уж больно много волонтеры поставляют того что должно быть в армии за счет бюджета.

      Ну воровать сейчас можно конечно ,вот только куды деньги девать ? Запад их активно сейчас раздел и обворовал заблокировав счета и ихъяв недвижимость ..Это раньше было ,украл и в Лондон или Израиль и детишек там же держали А сейчас это опасно очень ,во Тиньков и от гражданства отказался и встал на колени ,а его все равно обворовали и прочих авенов и фридманов ..
      Вот это очень хорошо для России ,да трудно но мы очищаемся от кровопийц и пятой колонны ..
      Надеюсь все у нас получится и главная цель России ,это не украина ,а опустить сша и выбить их грабительскую политику по отношению к многим странам мира и на нас смотрят с надеждой .
      Вот что то так считаю и многого мы еще не знаем .
      P.S. Помните нам чуть что либеры и дерьмократы тыкали в лицо ,что на западе "частная собственность священа и свобода слова .." ? Вот мы сейчас все и увидели на чем держится эта демократия ,это тирания двойные стандарты и циничность по отношению к малым странам и народам
      1. LaNiebla
        LaNiebla Сегодня, 14:07
        0
        Складно говорите, только забываете, что те от кого Россия избавляется и очищается у власти и никуда эти ребятки деваться не собираются. Потому и странная военная операция идёт так, как идёт. Потому и армия наша ещё до начала операции была подготовлена так, как подготовлена. Всё это патриотически-розово-влажные фантазии 16 летнего юноши... Увы!
    5. Comandor777
      Comandor777 Сегодня, 13:45
      +5
      Цитата: Маз
      Вижу вероятных трех-четырех кандидатов в президенты России, это: Кадыров, Суровикин, Пригожин и Медведев. И Шойгу как вариант... Интересно сколько у нас разворовывают чиновники средств идущих на СВО? Уж больно много волонтеры поставляют того, что должно быть в армии за счет бюджета.

      Давно такую глупость не читал
    6. Аргон
      Аргон Сегодня, 13:50
      -1
      КРА вижу максимум , как министром внутренних дел. Да он патриот и совсем свой, но на таких постах нужно много ещё качеств , кроме рвения и патриотизма. Единственное из-за чего можно его в президенты то это только из-за имиджа. Пугать "партнёров"! Они то понимают , что "этот сможет".
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 13:58
        0
        Цитата: Аргон
        КРА вижу максимум , как министром внутренних дел.

        Полицейские страны насторожились belay мол, а Колокольцева куда?
    7. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:55
      +1
      Цитата: Маз
      Интересно сколько у нас разворовывают чиновники средств идущих на СВО?

      Сегодня Шойгу докладывает Путину. Посмотрим на сколько объективным и правдивым этот доклад будет.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:23
    +4
    Это правильно, что публично озвучивает такие установки. И наверное, не сам по себе. так что всё нормально, перемирия не будет, а если и будут какие-то переговоры то только о капитуляции бывшей украины и на наших условиях. И что интересно, каждое следующее наше предложение для них хуже предыдущего:
    -сначала просили демилитаризоваться, отказаться от вступления в НАТО и престать обстреливать Донбасс по линии разграничения минских соглашений
    -после начала СВО предложили уже кроме демилитаризации и денацификации и освободить полностью территории ЛНР и ДНР до административных границ
    -теперь к этим требованиям добавилось еще полное освобождение Запорожской и Херсонской областей России.
    тенденция налицо, однако, так к капитуляции от бывшей украины четыре области останутся...
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 13:37
      +4
      Эта бодяга длится с 2014 года , как только украинцы влетают в очередной котёл , так сразу Запад предлагает перемирие . На данном этапе все поняли , что Украине ничего не светит в этой войне , и сразу заговорили о перемирии . Совсем недавно НАТО и Евросоюз заявляли . что война будет до победы Украины и расчленения России .
  3. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 13:24
    +5
    он прав, любые переговоры это лишь слова, мы уже согласились на переговоры, когда отвели от Киева войска чем это закончилось думаю все помнят.
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 13:30
      +5
      как история то выворачивает. Раньше многие смотрели на Рамзана, как на врага, а теперь, как на надежду,на друга, на того, кому можно верить, а не тем кто в кабинетах.он бы молодёжи ещё своей сильней в голову вдалбливал, как себя вести, цены бы ему небыло.
      1. spirit
        spirit Сегодня, 14:01
        0
        как история то выворачивает. Раньше многие смотрели на Рамзана, как на врага
        Не верьте данайцам дары приносящим. Говорят они все красиво,то что электорат хочет слышать прямо сейчас.Гвардия Кадырова(основная а не добровольцы ) в штурмах в лоб в отличие от того же Вагнера не участвует.Кадыров видимо ее бережет, видимо понимая что в будущем она ему понадобится для других противостояний.Зарпнее прошу у Рамзана Ахматовича прощения за эти слова конечноhi laughing
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 13:31
    +4
    Пока радикального поражения, и несколько раз, противнику не будет нанесено, Западные "кормильцы Украины" не позволят украинской стороне никакие переговоры (о капитуляции) вести. Да и в головах у подавляющего коллличества украинцев сегодня, "Украина в шаге от победы, скоро и Крым и Донбасс и присоединённые (оккупированные) регионы будут отвоёваны". Та что, думаю, долго и тяжело ещё нашим до Киева продвигаться. А ведь и Харьков, Херсон, Николаев и Одесса впереди...
    1. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 13:43
      +3
      Гляньте историю ВОВ , какими (!!!) там группировками брали и осаждали те города что Вы перечислили...
      И какие были потери.
    2. Cooper
      Cooper Сегодня, 13:47
      0
      Тотально лишить весь укрорейх электричества и война закончится практически сразу. Вопрос лишь в политической воле российского руководства. А вот с этим пока.. увы.
      1. Диана Ильина
        Диана Ильина Сегодня, 14:02
        0
        Ага тотально лишить салорейх электричества и получить пять Чернобылей под боком. Хоть бы иногда думали головой. Или вы не в курсе, что без постоянного питания в энергоблоках происходит необратимая реакция и большой бадабум, а потом приходит маленький северный зверёк?
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:38
    +1
    Боевые действия сейчас идут на территории России. Это наши регионы, пожелавшие войти в состав нашего государства ради защиты населения от сатанинских действий украинских и натовских националистов. Поэтому не должно быть каких-то переговоров. Надо бить по логову сатанистов в центре Киева! Надо бить по главному защитнику и агитатору этой гнусной идеологии - Зеленскому


    Молодец Кадыров! Жирный плюс ему! Вот у кого настоящие фаберже, настоящего мужчины!
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 14:00
      0
      Надо,надо надо)) Ну дык взял да и отправил чистильщиков в логово , без оглядки на кремлевских ,, ручников,, Вот тогда можно за фаберже толковать а так че переливвть....Все знают че надо только выполнить некому.
  6. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:40
    +4
    Эта война должна закончиться не переговорами а безоговорочной капитуляцией бандерии на условиях России. Но для этого просто необходимо, возвращать себе всю левобережную и южную территории,ну и конечно Киев,как мать городов русских.Если нет,то этот гнойник останется для России навсегда.
  7. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 13:42
    +4
    Не нравятся мне такие разговоры - России не нужно идти на уступки Западу и садиться за стол переговоров на их условиях.
    Если заговорили значит что-то намечается.
  8. Cooper
    Cooper Сегодня, 13:44
    +2
    "..уничтожать руководство националистов.. " - Вот именно! И очень странно, что российское руководство до сих пор это не осознало. Очень странно.....
  9. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 13:49
    +3
    Желание не всегда совпадает с возможностями.
    За словом должно быть и дело.
    Позиции на переговорах должны быть подкреплены позицией силы.
    Но ничего этого сегодня у России нет.
    Почти год боевых действий и ВС РФ так и не смогли взять контроль
    ни над одним из областных городов - Херсон и тот потеряли.

    А почему такое ?
    Главным образом просто из-за катастрофически низкой численность войск в
    мирное время!
    Численности установленной волевым решением сверху - 280 тысяч Сухопутные войска,
    9 тысяч Морская пехота , в районе 50 тысяч ВДВ.
    Для территории Украины это вообще ни о чем - надо минимум в 5-6 раз больше!
    Но воевать никто не думал, ожидали переворот.

    Вообщем российские власти сделали все как и планировал Запад - выдержали время
    на перевооружение и переподготовку ВСУ за счет Минский соглашений , поверили ложным
    сведениям о готовящемся в Киеве февральском перевороте по свержению Зеленского.
    Все их планы сработали.
    А теперь тупик.
  10. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 13:49
    +1
    Вот читаю здешние статьи и комментарии к ним и в голову начинают приходить несколько странные мысли. Например:
    1. Сайт работает в интересах ФСБ, с целью определения настроений на местах, и нахождения инакомыслящих и их возможная изоляция.
    2. Сайт работает в интересах ЦРУ, с целью определения настроений на местах, и нахождения своих вероятных приверженцев и их возможное использование при проведении "цветной революции в России.
    Третий вариант менее вероятен, я про то, что здесь собралось большое количество "бессмертных". Поясню почему я так пишу. Я обращаюсь к событиям 20-го в Белоруссии. Здесь так и происходило, второй вариант до событий и во время их, а первый вариант во время событий и после них. А спецслужбы всегда изучают полезный опыт. Так что, рекомендую всем использовать опыт соседей.
  11. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 13:52
    0
    А сколько чиновников в Кремле думают так как Рамзан?
    Ой боюсь что мизер.
    Иначе не могу объяснить почему они на Новогодние каникулы оказались в большинстве своём далеко за пределами России. Предатели в душе своей и кузнечики-приспособленцы.
  12. codetalker
    codetalker Сегодня, 13:57
    +1
    Сначала полная военная победа, потом переговоры с НАТО о коллективной безопасности. Все остальное - дорога к разрушению России.
  13. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:58
    +1
    Кажется, у Кадырова и Прогозина самые ясные идеи. Забудьте о перемириях и историях с Турцией. Народ не хочет еще одного предательства, подобного тому, что было в 1989 году.