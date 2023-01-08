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Губернатор Курской области Роман Старовойт прошёл курс военной подготовки в ЧВК «Вагнер»

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Губернатор Курской области Роман Старовойт прошёл курс военной подготовки в ЧВК «Вагнер»

В Курской области продолжается создание ополчения, сотни мужчин, не попавших под мобилизацию, в добровольном порядке проходят обучение в военном лагере ЧВК "Вагнера", обучаясь вести боевые действия. Прошел курс подготовки и губернатор региона Роман Старовойт. Об этом он сам сообщил в своем ТГ-канале.


Глава Курской области прибыл в учебный лагерь "музыкантов" сразу же после Нового года и в течение недели вместе с ополченцами проходил военную подготовку. Также вместе с губернатором обучение прошли представители местной администрации. По ним информации нет, а вот Старовойт жил в общей казарме с ополченцами, а также учился всему тому, чему обучали военные инструкторы "оркестра", имеющие военный опыт.

Первую неделю нового года с коллегами из администрации Курской области и курянами из добровольной народной дружины занимался в лагере подготовки ЧВК "Вагнер" (...) Уже сотни курян здесь и на площадках в нашем регионе прошли курс обучения и смогут защитить родную землю, а также поддержать нашу армию в случае необходимости

- написал он в ТГ-канале.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил прохождение главой Курской области обучения в лагере "музыкантов" заявив, что эта информация широко не распространялась. Кроме того, инструкторы ЧВК не знали, что он является губернатором и даже предложили подписать контракт с компанией.

(...) Роман Старовойт проходил обучение наряду со всеми бойцами, спал в тех же казармах. И бойцы не знали о том, что это губернатор Курской области. После прохождения части программы подготовки ЧВК "Вагнер" ему предложили подписать контракт, однако выяснилось, что в настоящий момент у него есть обязательства по работе

- приводит официальный ТГ-канал ЧВК "Вагнер" слова Пригожина.
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76 комментариев
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  1. Протон
    Протон Сегодня, 14:19
    +13
    Ну теперь победим всех ворогов! (жесткий сарказм).
    Как уже надоел этот дешёвый пиар.
    За 6 дней подготовки он оказывается "прошел курс подготовки", "жил в казарме вместе с ополченцами".
    "Нам то не гони!" (худ.фильм "Жмурки").
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:20
      -2
      Цитата: Протон
      Ну теперь победим всех ворогов! (жесткий сарказм).


      Мы не собираемся побеждать творогов .Нам бы врагов победить.

      Губернатор Курской области Роман Старовойт прошёл курс военной подготовки в ЧВК «Вагнер»


      Ну что ещё один кандидат в Президенты? laughing
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 14:55
        -1
        Значит тоже разделяет мнение Пригожина и его бойцов о начальнике Генерального штаба.
      2. Sadam2
        Sadam2 Сегодня, 16:40
        0
        Курская обл и не заметила отсутствие губера...значит все отлажено и должность можно сократить а деньги фронту)).
        Я думал один такой пол дня на работе трачу чтоб вашу писанину на ВО разгрести
    2. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 14:32
      +3
      Цитата: Протон
      За 6 дней подготовки он оказывается "прошел курс подготовки", "жил в казарме вместе с ополченцами".

      КМБ месяц. Господи да кто ж у нас у руля стоит.
      1. Касатик
        Касатик Сегодня, 14:37
        +5
        Губернатор по штатам военного времени - генерал-полковник. Ему КМБ ни к чему. Сердюков курсы Академии Генштаба за два месяца "осилил" - его возили на два часа в день после назначения министром. А Кужугетыч и вовсе без нее обошелся - у него другая "школа жизни" - только успевай дырки для орденов крутить.
        1. Sergej1972
          Sergej1972 Сегодня, 14:46
          +2
          Думаю, всё-таки у губернаторов звание пониже. К тому же у нас субъекты очень сильно отличаются по территории, населению, объёму экономики. Наверное, это тоже учитывается.
        2. Бородач
          Бородач Сегодня, 14:54
          -2
          Цитата: Касатик
          Губернатор по штатам военного времени - генерал-полковник. Ему КМБ ни к чему. Сердюков курсы Академии Генштаба за два месяца "осилил" - его возили на два часа в день после назначения министром. А Кужугетыч и вовсе без нее обошелся - у него другая "школа жизни" - только успевай дырки для орденов крутить.

          Как же надоели все эти показухи и очковтирательства. Какой он там курс обучения прошел за неделю? Портянки научился мотать? Зачем он его проходил? Он что воевать собрался? Лучше бы неделю грузчиком на складе отработал, гуманитарку на Донбасс отгрузил.
      2. Fizik13
        Fizik13 Сегодня, 16:15
        0
        Цитата: ВАШ
        КМБ месяц. Господи да кто ж у нас у руля стоит.

        Не месяц, а 6 дней, я так понял вы для них считаете 1 день за 5.
        Необходимо для начала всех губернаторов не на 6 дней, а на 3 месяца пройти партизанщину. Поскольку все губернаторы являются главами призывных комиссий, каждый в своем регионе, пусть они почувствуют почем фунт лиха.
      3. 30 вис
        30 вис Сегодня, 16:33
        0
        Цитата: ВАШ
        Цитата: Протон
        За 6 дней подготовки он оказывается "прошел курс подготовки", "жил в казарме вместе с ополченцами".

        КМБ месяц. Господи да кто ж у нас у руля стоит.

        А Вы уверены , что этот человек не служил в армии ? -" В 23 года Роман окончил Ленинградский механический институт имени Д. Ф. Устинова, который как тогда, так и сейчас жители города на Неве называют Военмех." В этом институте должна быть военная кафедра раз И плюс к этому серьёзно занимался биатлоном . Кстати - вот информация - " Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова является уникальным вузом, который тесно связан с оборонным комплексом нашей страны. Направления подготовки, по которым готовятся будущие офицеры, имеют ракетно-артиллерийскую направленность. Мы ведем обучение в интересах Военно-морского флота.

        Наши выпускники проходят службу на надводных кораблях и подводных лодках, а также в частях ВМФ, расположенных по всей стране: от Калининграда до Камчатки и от берегов Баренцева моря до Черного моря. "
    3. Баюн
      Баюн Сегодня, 15:03
      +6
      А слабо поверить, что во власти есть НАСТОЯЩИЕ русские люди? Если бы во власти были одни "дрянь-человечки", то как бы Россия продержалась 30 лет?

      Иной Глава госкампании гонял "бармалеев" по джунглям, а ряд губернаторов делали для Родины то, о чем еще лет 50 нельзя будет рассказывать.

      Да, "экскрементальная интеллигенция" и оккупационные СМИ навязали на Руси точку зрения, что все люди власти - жулики и негодяи. Не верьте! НЕ ВСЕ!
      1. Протон
        Протон Сегодня, 15:48
        -3
        Теоретически могу допустить, что во власти есть настоящие русские люди. И даже практически знаком с двумя. Один, правда, долго не выдержал и ушёл с поста, очень уж ему захотелось соседям по высоким кабинетам морду начистить.
        А вот "дрянь-человечков", как Вы выразились, видел очень много во власти.
        И знаю проверенную формулу обратного естественного отбора по вертикале власти - чем более порядочный и честный человек, тем меньше он продвинется по служебной государственной деятельности. Гораздо раньше его сожрут лизоблюды и хамелеоны без принципов и совести.
        А нормальный человек не будет на всю страну (а сейчас во всех СМИ прошла информация про этого замечательного губернатора) трезвонить о своих сомнительных успехах. Налицо хорошая работа группы пиара.
        Неужели в Курской области всё прекрасно и нет острых проблем. В первую очередь губернатор должен жизнь и быт своей области улучшить, а потом уже верхом на БМП позировать в компании ближайших друзей.
    4. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:04
      -2
      Очень даже правильно поступил, как губернатор, а отличие от тех депутатов, кто уехал на Мальдивы, на новогодние праздники, и шлют видео коктейлей.
      Старовойт, при общении по данной военизированной тематике, будет хоть представлять о чем идёт речь.
    5. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 15:13
      -1
      Тогда уж, как настоящий вагнеровец, на строгий режим бы отправился на пару лет.
      1. андрей юрьевич
        андрей юрьевич Сегодня, 15:27
        +1
        Депутат Курской думы Максим Васильев и его жена Светлана кушают креветки и пьют коктейли в Мексике, пока куряне копают окопы и учат адреса бомбоубежищ и передают привет Навке,которая забрала детей и уехала в Дубай.
        ok.ru›video/4848689547832- Привет губернатору !
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 16:37
          +1
          Цитата: андрей юрьевич
          ok.ru›video/4848689547832- Привет губернатору !

          В ТГ , читал реакцию Старовойта на этого чиновника . Теперь и с вазЭлином , и без вазЭлина , жалка участь этого дяди ..
    6. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 16:26
      0
      "Мальбрук в поход собрался...чтоб всех врагов сразить ! Мальбрук в поход поехал...ах, будет ли назад ? Назад он будет к Пасхе ...тилим-бом-бом-бум-бум....назад он будет к Пасхе...иль к Троицыну дню !..."
  2. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 14:19
    +5
    Не хотелось бы злопыхать, но у губернатора должны быть другие дела.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:57
      +2
      Цитата: ИВЗ
      Не хотелось бы злопыхать, но у губернатора должны быть другие дела.

      У нас везде дилетанты и непрофессионалы. За такое обучение его нужно снять с губернатора и отправить в Бахмут к Вагнеру, чтобы реальными делами занимался, а не дешёвым пиаром. Он лучше бы научился оборонные заводы строить и не воровать.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 14:22
    +7
    Ну прошёл, а к чему это? Ведь воевать не пойдёт, не губернаторское дело. Получается попиариться захотел.
    1. 26rus
      26rus Сегодня, 14:30
      0
      А не рассматриваете вариант, что хотел сам вникнуть в суть проблем, вживую, так сказать, а не по бумагам и отчётам?
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 14:46
        +3
        В суть какой проблемы хотел вникнуть губернатор, находясь в ЧАСТНОЙ военной компании?
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 14:58
          +1
          Цитата: Maxim G
          В суть какой проблемы хотел вникнуть губернатор, находясь в ЧАСТНОЙ военной компании?

          Какой-какой? Как бабло на войне зарабатывать.
        2. 26rus
          26rus Сегодня, 14:59
          +1
          Ну, к примеру, как должны быть выстроены организационные мероприятия по размещению, экипировке, обучению, последовательности действий ополчения в случае чего.
          1. Maxim G
            Maxim G Сегодня, 15:02
            -1
            Для этого есть военные специалисты, и спать в казарме не обязательно.
            1. 26rus
              26rus Сегодня, 15:29
              +2
              Губернатору прифронтовой области нужно как минимум понимать, что ему говорят эти военные специалисты. А то получится, как в поговорке про армию львов, во главе которых баран.
              1. Maxim G
                Maxim G Сегодня, 15:36
                -1
                Для этого нужно проходить обучение как рядовому бойцу?

                Цитата: 26rus
                Губернатору прифронтовой области нужно как минимум понимать, что ему говорят эти военные специалисты
                1. 26rus
                  26rus Сегодня, 15:44
                  +3
                  [quote=Maxim G]Для этого нужно проходить обучение как рядовому бойцу?

                  Как минимум.
                  1. Maxim G
                    Maxim G Сегодня, 15:47
                    -2
                    Цитата: 26rus
                    Как минимум.

                    Это на основе чего такие утверждения?
        3. Теренин
          Теренин Сегодня, 15:19
          -2
          Цитата: Maxim G
          В суть какой проблемы хотел вникнуть губернатор, находясь в ЧАСТНОЙ военной компании?

          Например, оперативно и правильно реагировать на локальную военную угрозу, при атаке ДРГ, в прифронтовом регионе.
          1. Maxim G
            Maxim G Сегодня, 15:22
            -4
            Имея знания рядового ополченца?
            Цитата: Теренин
            Например, оперативно и правильно реагировать на локальную военную угрозу, при атаке ДРГ, в прифронтовом регионе.
            1. Теренин
              Теренин Сегодня, 16:04
              -2
              Цитата: Maxim G
              Имея знания рядового ополченца?
              Цитата: Теренин
              Например, оперативно и правильно реагировать на локальную военную угрозу, при атаке ДРГ, в прифронтовом регионе.

              А, при нападении ДРГ, (у которых одна из главных задач - ликвидация руководства региона) ему нужны знания учёной степени?
              1. Maxim G
                Maxim G Сегодня, 16:11
                -1
                Вы на вопрос не ответили.
                Потому-что не знаете, как госуправление устроено, и вообще управление, когда у руководителя широкий круг задач (многозадачность, как теперь модно говорить)?

                Цитата: Теренин
                А, при нападении ДРГ, (у которых одна из главных задач - ликвидация руководства региона) ему нужны знания учёной степени?
      2. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 16:23
        0
        А не рассматриваете вариант, что хотел сам вникнуть в суть проблем

        В суть проблем кого ЧВК ? У ЧВК так как раз с подготовка на высоте , пусть лучше бы уже с мобиками прошёл курс.
        1. 26rus
          26rus Сегодня, 16:56
          0
          Вот вы сами и ответили, почему. Потому, что учиться надо у того, кто сам это умеет. Раз у Вагнера подготовка на высоте, надо перенимать их опыт, тем более Вагнер предоставляет свои учебные центры и инструкторов для подготовки.
  4. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 14:25
    +7
    Новогоднее приключение для губернатора и правительства оплатили из бюджета?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:21
      -2
      Цитата: dnestr74
      Новогоднее приключение для губернатора и правительства оплатили из бюджета?

      А, если он поехал за свои? Ответите за базар?
      Кстати, проезд, питание, обмундирование... всё за счёт компании, если она вас приняла.
      1. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 15:46
        0
        А, если он поехал за свои? Ответите за базар?
        Т.е. зарплату губернатора он в это время не получал?
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 16:06
          +1
          Цитата: ИВЗ
          А, если он поехал за свои? Ответите за базар?
          Т.е. зарплату губернатора он в это время не получал?

          Так можно заявление... краткосрочный в счёт основного отпуска.
          Качаем вопрос поездки дальше?
  5. Балу
    Балу Сегодня, 14:28
    +2
    А курские депутаты отдохнувшие в мексике?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:23
      +2
      Цитата: Балу
      А курские депутаты отдохнувшие в мексике?

      Вот этих и целесообразно критиковать, за ноги, и об угол.
  6. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 14:30
    0
    Прошел курс? Или сходил пару раз и получил бумажку что он крут без меры. Там подготовка пара месяцев, кто за это время областью рулил. Если так то на каком основании бросил свой пост, развлечься захотелось за государственные деньги.
    1. 26rus
      26rus Сегодня, 14:43
      +3
      Читаете по диагонали? Русским по белому написано, что занимался одну посленовогоднюю неделю. Ясное дело, что чему-то серьёзному за это время не научишься, но понять суть кое- каких проблем (на собственной шкуре) вполне можно. Всёж не водку пьянствовал и не по Куршавелям катался. А неделю после НГ и кто-то из замов вполне "порулить" мог.
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 15:44
        -3
        не по Куршавелям катался.
        Да их в куршавели теперь не пускают вот и развлекаются кто во что горазд.
        1. 26rus
          26rus Сегодня, 15:48
          +3
          Ну хорошо, не по Куршавелям, по Мальдивам, Дубаям, Таиландам... Так устроит?
      2. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 15:49
        -3
        Ясное дело, что чему-то серьёзному за это время не научишься, но понять суть кое- каких проблем (на собственной шкуре) вполне можно.
        Заниматься надо своими проблемами т.е. своей работой, а не лезть в чужие, где справляются без него.
        1. 26rus
          26rus Сегодня, 16:02
          +1
          Заниматься надо своими проблемами т.е. своей работой, а не лезть в чужие, где справляются без него.[/quote]
          Т. е. подготовка ополчения в прифронтовой области, где он губернатор, для него "чужие проблемы"? wassat
          1. ИВЗ
            ИВЗ Сегодня, 16:43
            0
            Т. е. подготовка ополчения в прифронтовой области, где он губернатор, для него "чужие проблемы"?
            Совершенно верно. Именно подготовка, а тем более бойцов чвк, не его дело. Если есть какие-то проблемы со снабжением и т.п. и они потребуют вмешательства на уровне аж губернатора, его должны проинформировать люди понимающие
            суть проблем, а не приехавшие на неделю побегать с автоматом.
        2. Теренин
          Теренин Сегодня, 16:08
          0
          Цитата: ИВЗ
          Ясное дело, что чему-то серьёзному за это время не научишься, но понять суть кое- каких проблем (на собственной шкуре) вполне можно.
          Заниматься надо своими проблемами т.е. своей работой, а не лезть в чужие, где справляются без него.

          Не припомню, чтобы Вы писали ему должностные обязанности.
          1. ИВЗ
            ИВЗ Сегодня, 16:45
            0
            Не припомню, чтобы Вы писали ему должностные обязанности.
            Не писал конечно, но маразмом пока не страдаю и понимаю что к ним никак относиться не может.
  7. Комментарий был удален.
    1. 28-й регион
      28-й регион Сегодня, 14:36
      +2
      В настоящее время по моему нет ни одного губернатора кто не отметился тем или иным выступлением по СВО. То награждают, то что-то комментируют, то едут туда с грузом гуманитарки.
      О, сколько нам открытий чудных готовит СВО.
  8. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 14:34
    -2
    Судя по подошвам ботинок,он в них только до БМП и дошел,чтобы сфоткаться.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:28
      +2
      Цитата: lis-ik
      Судя по подошвам ботинок,он в них только до БМП и дошел,чтобы сфоткаться.

      Да, ладно ехидничать на пустом месте. И у других курсантов ботинки чистые, загрузились на броню утром по морозцу. Всё нормально.
  9. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 14:38
    0
    Из статьи - "Рома Старовойт проходил обучение наряду со всеми бойцами, спал в тех же казармах. И бойцы не знали о том, что это губернатор Курской области. После прохождения части программы подготовки ЧВК "Вагнер" ему предложили подписать контракт, однако выяснилось, что в настоящий момент у него есть обязательства по работе". laughing Ну кто бы сомневался, что у Ромки после предложения подписать контракт, вдруг появятся обязательства по работе. Почему нас Ромки Старовойты за идиотов держат?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:31
      +1
      Цитата: Владимир М
      Почему нас Ромки Старовойты за идиотов держат?

      Можете дать ссылку, где именно Старвойт Вас держит за идиота? Раньше, на ВО банили, когда в комментах кто-то писал "МЫ" вместо ответа за себя.
  10. Касатик
    Касатик Сегодня, 14:40
    +2
    И некому было ему подсказать, что не то делает. И "благое дело" обернется конфузом и обвинениями в пиаре, да еще за чужой счет. Мобилизованные стреляют, чтобы научиться для последующих боев. Губер в бой не пойдет и пострелял в свое удовольствие и скорее назад, в теплый особняк. Ведь дела не ждут!
  11. iouris
    iouris Сегодня, 14:43
    -1
    Вместо того, чтобы исполнять обязанности губернатора в режиме 24х7, губернатор проходит курс военной подготовки в ЧВК. Внимание, вопрос: почему на госслужбу принимают граждан, которые не прошли курс военной подготовки в ВС РФ? И сколько на госслужбе таких граждан?
    Наверное, было бы правильно расторгнуть контракт с губернатором. Пусть спокойно применяет свои умения в ЧВК. А вы как считаете?
  12. Codett
    Codett Сегодня, 14:48
    -2
    Зачем весь этот пиар, он же реально на войну не собирается думает что ему это поднимет рейтиг я сомневаюсь
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 16:34
      0
      Цитата: Codett
      Зачем весь этот пиар, он же реально на войну не собирается думает что ему это поднимет рейтиг я сомневаюсь

      Это уровень другой власти и им нельзя с автоматами бегать по передовым , а достаточно оценить обстановку на передовой поговорить с солдатами и т.д.
      Во время ВОВ ,это все обязательно было для представителей Ставки и т.д. и бывало отстреливаться приходилось от напирающего врага ..
      Сталин требовал настоящей обстановки на фронтах ,а не по картам и предположений ..И по этому мы переломили обстановку и сломали хребет фашистской европе с их колосальными ресурсами и прочим .
      Что то так и сейчас происходит ,с единственной разницей ,что мы в этот раз первыми ударили .. soldier
  13. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 14:50
    +1
    Роман Старовойт проходил обучение наряду со всеми бойцами, спал в тех же казармах. И бойцы не знали о том, что это губернатор

    Пиар конечно ,но все же Россия фактически находится в состоянии войны с колективным западом И такие курсы нужны все же для многих чиновников ,чтобы понять ,что это такое жить в казармах ,или на передовой Вон Рогозин получил осколок ,хотя он участвовал в боевых действиях в Приднестровье и знает что такое война ,где грязь кровь страх
    Так что многие тут ехидничают ,а зря ..Я считаю всех Губернаторов нужно прогнать через это все ..Тогда хоть у них понятие будет ,что и как ..
    Во времена СССР помнится ,это все в порядке вещей было и обязательно для исполнения ,для секретарей райкомов обкомов и т.д.
    С атоматами они конечно не бегали ,но их обстреливали ,чтобы головы не теряли от страха при автоматных и артилирийских выстрелов ,ну и спецы с ними работали ,как и что делать в той или иной ситуации
    Так что это все нормально А Вагнеровцы ЧВК не лизоблюды и думаю за эти 6 дней все рассказали и показали..Все что нужно ,для губернатора в случае объявление военных действий в серьезном формате
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:13
      +3
      Цитата: LukaNord
      Так что многие тут ехидничают ,а зря ..Я считаю всех Губернаторов нужно прогнать через это все ..Тогда хоть у них понятие будет ,что и как ..

      Не многие, а те которые контролируют появление новых тем чтобы задать нужное направление комментариев.
      Курская область приграничная, и губернатор правильно делает, что вникает в суть того, во что вникают и воюют жители возглавляемой им области. Жителям и оценивать его.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 16:25
        +1
        Цитата: Теренин
        Не многие, а те которые контролируют появление новых тем чтобы задать нужное направление комментариев.

        Согласен Генадий ..Передовые те еще )))Вот пробится не могу уже второй раз коммент пишу ..
        Цитата: Теренин
        Курская область приграничная, и губернатор правильно делает, что вникает в суть того, во что вникают и воюют жители возглавляемой им области. Жителям и оценивать его.

        Такое нужно вводить по всей России !!! Пусть прочувствуют все это на себе ,а не просто языками чесать И это все должно быть добровольно-принудительно для всех чиновников Кому не нравится снимать к чертям собачьим ..Все очень серьезно в мировой политике .И власть должна быть готова ко всему ,вплоть до выхода в окопы ,чтобы оценить обстановку и принять решение ..
  14. Alex242
    Alex242 Сегодня, 14:54
    -1
    Роман Старовойт проходил обучение наряду со всеми бойцами, спал в тех же казармах. И бойцы не знали о том, что это губернатор Курской области. После прохождения части программы подготовки ЧВК "Вагнер" ему предложили подписать контракт, однако выяснилось, что в настоящий момент у него есть обязательства по работе

    может это у него такой отпуск крутой или квест ?
  15. valera75
    valera75 Сегодня, 14:56
    +1
    Цитата: Протон
    "Нам то не гони!" (худ.фильм "Жмурки").

    За версту видно что ты людоедом был laughing
    По статье: что все так его критикуют и называют это пиаром?Человек живёт ближе всех россиян к границе враждебного государства и видит всё своими глазами и может сделал вывод что на всякий случай надо иметь(вспомнить) военную подготовку да и себя взбодрить физически,побегать,по полосе препятствий на брюхе проползти и изнутри посмотреть на проблемы,которые потом можно озвучить и по его возможности решить.да и вдруг придётся быть в в строю так человек уже будет подготовлен.
    Зачем сразу клеймить его пиарщиком?
  16. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 15:01
    -1
    Это не просто пиар, а ещё и лютый плагиат. request
    Фильм, "Соломенная шляпка".
  17. Люмира
    Люмира Сегодня, 15:04
    -2
    А для чего он это сделал? Смена обстановки? Праздники так отметил? Все дела дома переделал и поехал отдохнул, себя показал. Работа надоела - отвлечься решил? Неправильно это.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 15:49
      0
      Цитата: Люмира
      А для чего он это сделал?

      Для чего угодно, но не для того, чтобы подписать контракт и поехать на сво.
  18. Комментарий был удален.
  19. surey_andry2
    surey_andry2 Сегодня, 15:23
    -2
    Больше пиара, интересного и разного. Пипл схавает wink
  20. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 15:35
    +2
    Не понимаю негатива в комментах. Возможно, это и правда исключительно пиар-ход - но даже в этом случае губернатор получил представление/освежил в памяти что это такое - жить в казарме, проходить военное обучение, нести в общем службу :) И это значительно лучше видеоприветов из Мексики, да и сидения на диване - тоже.
    1. Лесовик
      Лесовик Сегодня, 16:25
      +1
      Цитата: Reindeer
      Не понимаю негатива в комментах.

      Есть такая многочисленная когорта комментаторов, которым всё равно по какому поводу лить негатив, лишь бы против власти. Это если не сказать "лишь бы против России".
  21. Комментарий был удален.
  22. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 15:42
    +3
    А не надо иронизтровать.Вы знаете обстановку в Белгородской и Курской обл.?Нет тогда сопите в две дырочки.Недедя подготовки проводится для ополценцев Белгородской и Курской обл.на базе "Вагнера".Так как наше МО не в состоянии что то предложить не то что сделать в этом направлении музыканты взяли эту задачу на себя.А губернатор воспользовался новогодними каникулами и поехал пройти курс обучение.Нет веры в Москву,мобилизация,поддержка частей воюющих с территорий областей,ПВО,раненые да еще много чего.И это все на плечах областей.Да много помагает вся страна,но ответ перед той же Москвой и своими людьми несут именно губернаторы.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 15:58
      +3
      Цитата: Михаил Маслов
      А не надо иронизтровать.

      Да тут не ирония, а какая-то ципсошная злоба. Съездил мужчина на мужское дело. Кто-то очень не желает, что бы у нас руководители всех рангов были военнопригодными. Вон у Украины в этом деле вопросов нет, обучают даже бабушек.
      1. Михаил Маслов
        Михаил Маслов Сегодня, 16:45
        0
        Именно и посмотреть ,как и чем готовят.Возможно начнут уже целенаправленно набирать и обучать добровольцев.А это не много не мало оперативный резерв на границе.И тут не до рекламы
  23. Stas157
    Stas157 Сегодня, 15:45
    -4
    . После прохождения части программы подготовки ЧВК "Вагнер" ему предложили подписать контракт, однако выяснилось, что

    Но, так далеко планы губернатора не заходили. Уже герой, что до казармы дошёл!
  24. Комментарий был удален.
  25. Rage66
    Rage66 Сегодня, 16:29
    0
    Ему предложили подписать контракт, однако выяснилось, что в настоящий момент у него есть обязательства по работе

    Ну кто бы сомневался lol У него же куча дел... Это так... Попиариться soldier
  26. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 16:30
    0
    [quote=26rus]Заниматься надо своими проблемами т.е. своей работой, а не лезть в чужие, где справляются без него.[/quote]
    Т. е. подготовка ополчения в прифронтовой области, где он губернатор, для него "чужие проблемы"? wassat[/quote]
    Обучение уровня губера должно проходить при академии Сух.войск, примерно как командира дивизии, а не рядового. А это - фуфло.