Губернатор Курской области Роман Старовойт прошёл курс военной подготовки в ЧВК «Вагнер»

Первую неделю нового года с коллегами из администрации Курской области и курянами из добровольной народной дружины занимался в лагере подготовки ЧВК "Вагнер" (...) Уже сотни курян здесь и на площадках в нашем регионе прошли курс обучения и смогут защитить родную землю, а также поддержать нашу армию в случае необходимости

(...) Роман Старовойт проходил обучение наряду со всеми бойцами, спал в тех же казармах. И бойцы не знали о том, что это губернатор Курской области. После прохождения части программы подготовки ЧВК "Вагнер" ему предложили подписать контракт, однако выяснилось, что в настоящий момент у него есть обязательства по работе

В Курской области продолжается создание ополчения, сотни мужчин, не попавших под мобилизацию, в добровольном порядке проходят обучение в военном лагере ЧВК "Вагнера", обучаясь вести боевые действия. Прошел курс подготовки и губернатор региона Роман Старовойт. Об этом он сам сообщил в своем ТГ-канале.Глава Курской области прибыл в учебный лагерь "музыкантов" сразу же после Нового года и в течение недели вместе с ополченцами проходил военную подготовку. Также вместе с губернатором обучение прошли представители местной администрации. По ним информации нет, а вот Старовойт жил в общей казарме с ополченцами, а также учился всему тому, чему обучали военные инструкторы "оркестра", имеющие военный опыт.- написал он в ТГ-канале.Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил прохождение главой Курской области обучения в лагере "музыкантов" заявив, что эта информация широко не распространялась. Кроме того, инструкторы ЧВК не знали, что он является губернатором и даже предложили подписать контракт с компанией.- приводит официальный ТГ-канал ЧВК "Вагнер" слова Пригожина.