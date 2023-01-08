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Полковник Макгрегор: США могут вступить в войну на Американском континенте

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Полковник Макгрегор: США могут вступить в войну на Американском континенте

США могут вступить в войну на Американском континенте. Местом развертывания полномасштабных боевых действий способен стать ближайший сосед Соединенных Штатов – Мексика.


Такое заявление сделал отставной полковник армии США и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в ходе беседы с известным журналистом Такером Карлсоном в эфире американского телеканала Fox News.

Собеседники сошлись во мнении, что разрастающийся хаос в Мексике, в том числе в приграничных с Соединенными Штатами районах, в Белом Доме недооценивают. А ведь там разгорелся единственный в мире конфликт, несущий американцам непосредственную угрозу.

Такер Карлсон считает, что происходящие сейчас в Мексике события вполне можно охарактеризовать как войну. Там развернулись полномасштабные боевые действия с участием армейских подразделений с одной стороны и боевиков наркокартеля «Синалоа» с другой. Поводом для начала вооруженного конфликта стало задержание мексиканскими властями Овидио Гусмана Лопеса – сына главаря мафиозной группировки Хоакина Арчивальдо Гусмана Лоэра, носящего кличку Эль Чапо («Коротышка»).

Но в Белом Доме, считает Макгрегор, не интересуются конфликтом в Мексике, предпочитая вместо этого сосредоточить свое внимание на Украине. По мнению отставного военного, это связано с прямой финансовой заинтересованностью высокопоставленных американских чиновников.

После задержания мексиканскими правоохранителями сына наркобарона Эль Чапо в населенном пункте Кулиакан в штате Синалоа разгорелись настоящие уличные бои. Имя задержанного находится в списках лиц, которых американские власти могут потребовать передать им в связи с их причастностью к организации наркотрафика в США.
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34 комментария
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  1. cpls22
    cpls22 Сегодня, 14:53
    +2
    Это уже классика - "А ну-ка отдайте нам нашего сукиного сына , мы его строго осудим! И поставим на его место нового."
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 15:13
      +4
      США могут вступить в войну на Американском континенте

      Ну Россия уже давно над этим работает ,а то все унас в евразии воюют .. bully Вон техас уже начинает бузить и афроамериканцы так же требуют компенсаций А про чинганчгуков вообще молчу .!
      Так что мужики ,все интересное еще впереди И Россия выжидает и правильно делает .Свободу индейцам и дядюшки Тому из хижины !!!
      Свободу Техасу и т.д. И таких проблем на Американском континенте очень много ,стоит только спичку кинуть и профинансировать ..А еще юристов подключить и все скупленные земли обманом перейдут к индейцам и контрибуции будут зашкаливать на триллионы
      Россия учится у англосаксов их методу "Разделяй и влавствуй..!"
      И мы это сделаем отомстив за СССР !
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 15:26
        +2
        . И мы это сделаем отомстив за СССР !

        Хотелось бы надеяться. Я непонимаю почему туда керосинчику не плеснуть бы. Чё то как то вяло всё протекает и в европе и в америке. Единственное что заметил, что их главы государств теперь как шаромыжники около нашего ларька. Я уж незнаю виноваты ли тут наши спецслужбы или сами себе башку отгрызают? request
        1. evgen1221
          evgen1221 Сегодня, 15:50
          0
          Они и сами своим чванством неплохо и без керосинчика извне споавляются. С каждым годом образ страны мечты меркнет. Плюс безголовые чинуши с заботой об своих кошельках а не об стране. Поздний брежнев на американский лад.
          1. Андрей Карпов
            Андрей Карпов Сегодня, 16:12
            +1
            блекаут на полгода в сша решит ВСЕ мировые проблемы, имхо. тем более его не сложно сделать, т.к. единого энергоузла в сша нет.
      2. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 15:35
        0
        Надеюсь вслучае такой войны мы поддержим их минимум большим количеством пзрк птрк.
    2. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 16:21
      0
      Цитата: cpls22
      Это уже классика - "А ну-ка отдайте нам нашего сукиного сына , мы его строго осудим! И поставим на его место нового."

      Нет, просто полковник Макгрегор хотел сказать, что в сша скоро начнется очередная гражданская война.
  2. Alex242
    Alex242 Сегодня, 14:53
    +3
    Такое заявление сделал отставной полковник армии США и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в ходе беседы с известным журналистом Такером Карлсоном в эфире американского телеканала Fox News.

    опять амерские отставные полканы, сколько они уже заявлений и прогнозов сделали.....
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 15:09
      +2
      Но в Белом Доме, считает Макгрегор, не интересуются конфликтом в Мексике, предпочитая вместо этого сосредоточить свое внимание на Украине. По мнению отставного военного, это связано с прямой финансовой заинтересованностью высокопоставленных американских чиновников.

      Это Магркгор правильно говорит.
      До тех пор, пока Украина богаче Мексики и пока на "помощь Украине" можно коррумпированно в США самому Байдену и его команде отмывать более КРУТЫЕ по масштабам финансы, США Мексику "замечать" не будут.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 15:16
        +1
        И конопля там будет расти не хуже кукурузы при правильном уходе
      2. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 16:52
        0
        Цитата: Татьяна
        ..... До тех пор, пока Украина богаче Мексики ......США Мексику "замечать" не будут.

        Да, Татьяна hi Мексика и так задний двор США, и никуда от них не денется. А на Украину у них большие планы.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:54
    +5
    И нехай, мериканьские хлопчики. Да и погрязните побыстрее в нарковойне мексиканской да по полной, чтоб желание лезть в политику других стран отпало. Да чтоб такая война еще и на вашей мериканьской территории полыхнула. Ага.
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 15:13
      +11
      Свободу Техасу!
      14 февраля - День Солидарности с борцами за независимость Техаса.

      Проявляя солидарность, мы заявляем следующее:

      1. Мы осуждаем захватническую политику американских империалистов, направленную на угнетение и эксплуатацию порабощенных народов и оккупированных территорий.

      2. Мы выражаем солидарность с национально-освободительной борьбой за независимость Техаса, Луизианы, Флориды, Северной Мексики, Гавайского Королевства, острова Гуам и других Тихоокеанских островов, Пуэрто-Рико и Индейских территорий.

      3. Мы поддерживаем героев национально-освободительной борьбы техасского народа, подвергшихся репрессиям со стороны т.н. "федерального правительства".

      4. Мы обращаем внимание прогрессивной мировой общественности и Организации Объединенных Наций на непрекращающуюся напряженность в северно-американском регионе, произвол т.н. "федерального", а по сути оккупационного правительства США.

      5. Учитывая, что современная демократическая Россия довела процесс демократизации до конца, предоставив независимость нынешним государствам СНГ и создав республики в составе федерации для национальных меньшинств, мы требуем от российского руководства начать борьбу за демократизацию общественной жизни в США, соблюдение прав человека, освобождение захваченных территорий и создание автономных республик для коренного населения - индейцев.

      6. Мы требуем от Президента США немедленно предоставить независимость всем аннексированным территориям.

      7. Мы требуем от Государственной Думы ФС РФ принять Декларацию в поддержку порабощенных народов США, аналогичную принятой Конгрессом США в отношении порабощенных народов СССР.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 15:32
        +1
        . 7. Мы требуем от Государственной Думы ФС РФ принять Декларацию в поддержку порабощенных народов США, аналогичную принятой Конгрессом США в отношении порабощенных народов СССР.

        Я даже предлагаю митинг провести за декларацию. Вот уж за что, а за это я б на улицу точно пошёл. Только на улице холод собачий
      2. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 16:20
        0
        Вы только учитывайте, что борцы за независимость Техаса это белые англоязычные, которые терпеть не могут Мексику и мексиканцев. Они недовольны тем, что когда-то им не позволили оттяпать ещё больший кусок территории Мексики. И ещё недовольны тем, что часть исторического Техаса при вхождении в США отдали соседним штатам. На проблемы индейцев, пуэрториканцев, гуамцев и прочих они плевали с большой колокольни.
    2. Strannik_GO
      Strannik_GO Сегодня, 15:26
      0
      И нехай, мериканьские хлопчики.

      А ведь и правильно подмечено- "МЕРИНкансский" -канзасский,техасский,луизианский... един конь!
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 14:56
    +8
    Всё начнётся с ....
    нам бы надо им помочь.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:42
      -2
      Мы то им как поможем wassat
      Скинемся чтоль?
      Может госаппарат наш пусть потрудиться
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:56
    +3
    Если бы мериканы все вдруг да престали покупать наркоту! Мексиканские каратели стали бы сосать друг у друга... лапы! wassat
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:00
      +4
      Судя по высказываниям мериканов (не всех) они только усугубляют злоупотребление (не все). Или там психиатрия нелеченная начинает пролазить.

      зы Горячие мексиканские Педро могут сильно обидеться на предположения о взаимных посасываниях. Это гринго испорченные так делают. А у горячих Педро вдосталь Хуанит для таких забав.
  6. dandi
    dandi Сегодня, 15:18
    +6
    Вот тут бы и нам каким-либо образом подключиться,подбросить дровишек в топку,добавить маслица в огонь.А чего стесняться-то? Нужно использовать любую возможность с тем,что может принести ущерб янкесам,хватит просто созерцать все их художества.Другой вопрос,есть ли для этого у нас воля и силы.Хотя воля в данном случае, наверное, первостепенна.Не уверен в её наличии у наших рулевых-верховых.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:35
      0
      Воля-неволя. Всё-таки на Донбасе мы. И в Сирии вписались. Хочется верить
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:37
        +3
        Надо мескиканским Педро отправить нового Эмилиано Сапата. yes
        Тогда мексиканы снова начнут отстреливать гринго. И даже не будут при этом стесняться. Свобода и единение Техасу! Viva el libertado Tekhas!
    2. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 16:18
      0
      Мы не такие…. )))
      Текст Вашего комментария
  7. Луенков
    Луенков Сегодня, 15:29
    +2
    Обращались ли повстанцы за оружием. (?) Трофеи продать ли
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 16:27
      0
      Надо предложить американские 777.Пусть снаряды домой отправляют.
  8. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 15:30
    +1
    Местом развертывания полномасштабных боевых действий способен стать ближайший сосед Соединенных Штатов – Мексика.

    Сюжет HAWX начинался так же. Там в конце ещё чуть атомную бомбу в Лос-Анджелесе не подорвали.
  9. Барбарис25
    Барбарис25 Сегодня, 15:43
    0
    ну чтобы США вторглись в Мексику для "помощи дружественному соседу в борьбе с наркокартелями" должно произойти что-то эпичное,скажем крупный терракт
  10. Falx
    Falx Сегодня, 15:48
    +1
    к сожалению после выхода амерв из Афганистана нет в мире больше мест, где бы они вели серьёзные боевые действия, и хде можно было бы серьёзно попортить им кровь, поставляя оружие их противникам.
    В Сирии не выгорит, сирийцы сами до предела измотаны. В Ираке конфликт заморожен, раскочегарить его будет непросто, захотят ли иракцы?...
    хде ещё?
  11. al3x
    al3x Сегодня, 16:04
    +2
    Я не кровожаден, но буду рад, если мексиканские наркобоевики и прочие латиносы начнут резать и отстреливать америкоcoв везде, где их руки дотянутся. А латиносы ребята жеточайшие в этом плане, боевики с БВ даже рядом не стояли...
    1. Falx
      Falx Сегодня, 16:11
      0
      да, и грингос они очень не любят. причём не только в Мексике, во всей Латинской Америке...
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:46
    +1
    Полковник Макгрегор: США могут вступить в войну на Американском континенте
    Дела в "их песочнице", как они считают.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 17:05
      0
      Штаты, на американских континентах, Виктор, и на берегах Тихого океана, организовывали перевороты, и вели необъявленные войны много раз. Были конкретные цели наживы. Но, по-моему не в этот раз.
      А заканчиваются выходные! hi
  13. Canna Steinfeldgrubber
    Canna Steinfeldgrubber Сегодня, 17:00
    0
    Та бред. У американцев есть очень четкое понятие:не воюй там, где живёшь и не живи там, где воюешь. Так вот и получается, что они почти 200 лет назад воевали с соседом. И это была Мексика. У России, кстати, все наоборот.