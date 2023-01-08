Полковник Макгрегор: США могут вступить в войну на Американском континенте

США могут вступить в войну на Американском континенте. Местом развертывания полномасштабных боевых действий способен стать ближайший сосед Соединенных Штатов – Мексика.Такое заявление сделал отставной полковник армии США и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в ходе беседы с известным журналистом Такером Карлсоном в эфире американского телеканала Fox News.Собеседники сошлись во мнении, что разрастающийся хаос в Мексике, в том числе в приграничных с Соединенными Штатами районах, в Белом Доме недооценивают. А ведь там разгорелся единственный в мире конфликт, несущий американцам непосредственную угрозу.Такер Карлсон считает, что происходящие сейчас в Мексике события вполне можно охарактеризовать как войну. Там развернулись полномасштабные боевые действия с участием армейских подразделений с одной стороны и боевиков наркокартеля «Синалоа» с другой. Поводом для начала вооруженного конфликта стало задержание мексиканскими властями Овидио Гусмана Лопеса – сына главаря мафиозной группировки Хоакина Арчивальдо Гусмана Лоэра, носящего кличку Эль Чапо («Коротышка»).Но в Белом Доме, считает Макгрегор, не интересуются конфликтом в Мексике, предпочитая вместо этого сосредоточить свое внимание на Украине. По мнению отставного военного, это связано с прямой финансовой заинтересованностью высокопоставленных американских чиновников.После задержания мексиканскими правоохранителями сына наркобарона Эль Чапо в населенном пункте Кулиакан в штате Синалоа разгорелись настоящие уличные бои. Имя задержанного находится в списках лиц, которых американские власти могут потребовать передать им в связи с их причастностью к организации наркотрафика в США.