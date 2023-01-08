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Серия атомных универсальных ледоколов проекта 22220 «Арктика» будет продолжена

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Серия атомных универсальных ледоколов проекта 22220 «Арктика» будет продолжена

Серия атомных универсальных ледоколов проекта 22220, строящихся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, будет продолжена, соответствующее решение уже принято. Кроме того, решено заложить головное многофункциональное судна атомно-технологического обслуживания.


В канун Нового года, 29 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о выделении бюджетных инвестиций на строительство головного многофункционального судна атомно-технологического обслуживания и двух серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 в 2023 - 2030 годах. Строительство будет вестись также за счет привлечения сторонних инвестиций, бюджет покроет только 50% стоимости судов.

Многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания (МСАТО) проекта 22770 должно быть введено в эксплуатацию в 2029 году, оно предназначено для замены эксплуатирующегося с 1980 года МСАТО "Имандра" проекта 1948. Новое судно будет обеспечивать эксплуатацию атомных ледоколов, морских судов с ядерной энергетической установкой и плавучих энергоблоков. Судно будет иметь неограниченный район плавания и будет оснащено дизельной энергетической установкой общей мощностью 9,28 МВт.

Также будут заложены шестой и седьмой ледоколы проекта 22220 с вводом в эксплуатацию в 2028 и 2030 годах. На сегодняшний день Балтийский завод построил три атомохода данного проекта: головной "Арктика" и серийные "Сибирь" и "Урал", в достройке находятся "Ямал" и "Чукотка", передача которых заказчику запланирована на 2024 и 2026 года.

Ледоколы проекта 22220 строятся для обеспечения круглогодичной навигации по Севморпути. Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров.
Использованы фотографии:
https://vk.com/balticshipyard
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15 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 15:19
    +3
    Освоение СМП дело нужное , необходимое, но ещё нужны газовозы и контейнеровозы ледового класса , надеюсь что все эти вопросы решаются.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 15:35
      +2
      Да , с газовозами возникла проблема . 6 штук было заказано в Южной Корее , но 3 контракта уже зарубили . На наших верфях заказов на много лет вперёд , поэтому и тут не как . Думаю Правительство экстренно ищет пути выхода из создавшего положения .
      1. Victor777
        Victor777 Сегодня, 16:07
        0
        Для этого и нужно освободить Херсон и Николаев, модернизировать тамошние судостроительные заводы. Нужно развивать торговый флот - танкера, газовозы, контейнеровозы. Да и население этих городов раньше работало на судозаводах и имеет некоторую подготовку. Понятно, что часть уехала, вышла на пенсию, но там ещё оставались ПТУ, техникумы и институты судостроения.
        1. Osipov9391
          Osipov9391 Сегодня, 17:05
          0
          Вы совсем потеряли связь с реальностью ?
          Во-первых все верфи и прочее в Николаеве давно либо сгнили , либо проданы.
          Во-вторых те кто там работал либо на погосте либо давно пожилые люди пенсионного возраста.
          В-третьих Россию там никто не ждет, пора бы понять это. Кроме 15-20% пожилых людей помнящих СССР.
          Молодежь там массово вливалась в ряды ВСУ в том числе за деньги. Кто статистику по пленным знает, тот понимает из каких областей их значительная часть.
          Отнюдь не с Западной Украины...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:22
    +2
    Значит Лидер будет только в обозримом будущем.Надо наращивать группировку атомоходов,без этих двух мы просто поддерживаем количество.Все атомоходы сейчас пашут на СМП."Потепление" однако.
    1. Laksamana Besar
      Laksamana Besar Сегодня, 16:27
      0
      Цитата: tralflot1832
      Значит Лидер будет только в обозримом будущем.

      Он то здесь причём, строится себе в Приморье потихоньку, срок сдачи в декабре 2027, если ничего не изменится.
  3. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 15:31
    +2
    Не только в ледоколах дело. Порты на СМП развивать надо, а это вложения поболе, чем бюджет на строительство ледоколов, да и время требуется для реализации масштабных инфраструктурных проектов. Одно тянет за собой другое.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:44
      +1
      За развитие СМП назначен Росатом.Он там бог и царь в одном лице.
  4. Crossbill
    Crossbill Сегодня, 15:53
    +3
    Не "Ямал",а "Якутия" однако..
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:59
    +1
    Вперёд, на гренландию!!!
    Отомстить датчанам за сп1 и - 2.
    ....




    .....
    И шпицберген блркировать.
    Не имеет отношения к ледоколам. Только к арктической политике
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 16:35
    0
    У нас в России построили очень много ледоколов, и будут ещё продолжать. А в сша до сих пор полтора ржавых корыта плавают, а в планах.............
  7. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 16:40
    0
    Новости с ледоколами, в том числе с вооруженными "Калибрами", радуют, одни из немногих.

    Надеюсь в продаже появятся модельки, на полочку. feel
  8. Tochilka
    Tochilka Сегодня, 16:56
    +1
    Больше года назад Украина приобрела английский ледокол. Какова его судьба нынче? Утопили или где-то стоит у причала? Или затрофеили его уже?
  9. крымский
    крымский Сегодня, 17:03
    0
    Цитата: Maxim G
    Надеюсь в продаже появятся модельки, на полочку.

    Вот очень было-бы не плохо. Сегодня ребенку на днюху подарили игрушку, И это наш Тигр! Здорово!
  10. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 17:11
    0
    А тем временем народ обсуждает предложение одного депутата ГД о том что надо выкупить у Китая незаконно проданный туда Украиной авианесущий крейсер "Варяг" , переименовать его во "Владимир Жириновский" и передать в качестве Флагмана на Черноморский флот.

    Вот не знаю что с этим делать. Плакать или смеяться. С одной стороны стыдно что за 20 с лишним лет
    в России даже не заложили корпус такого авианесущего крейсера как "Горшков" или "Кузнецов"строя
    только яхты олигархов.
    Но с другой стороны спасать Морскую авиацию, в том числе палубную как-то надо.