Серия атомных универсальных ледоколов проекта 22220 «Арктика» будет продолжена

Серия атомных универсальных ледоколов проекта 22220, строящихся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, будет продолжена, соответствующее решение уже принято. Кроме того, решено заложить головное многофункциональное судна атомно-технологического обслуживания.В канун Нового года, 29 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о выделении бюджетных инвестиций на строительство головного многофункционального судна атомно-технологического обслуживания и двух серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 в 2023 - 2030 годах. Строительство будет вестись также за счет привлечения сторонних инвестиций, бюджет покроет только 50% стоимости судов.Многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания (МСАТО) проекта 22770 должно быть введено в эксплуатацию в 2029 году, оно предназначено для замены эксплуатирующегося с 1980 года МСАТО "Имандра" проекта 1948. Новое судно будет обеспечивать эксплуатацию атомных ледоколов, морских судов с ядерной энергетической установкой и плавучих энергоблоков. Судно будет иметь неограниченный район плавания и будет оснащено дизельной энергетической установкой общей мощностью 9,28 МВт.Также будут заложены шестой и седьмой ледоколы проекта 22220 с вводом в эксплуатацию в 2028 и 2030 годах. На сегодняшний день Балтийский завод построил три атомохода данного проекта: головной "Арктика" и серийные "Сибирь" и "Урал", в достройке находятся "Ямал" и "Чукотка", передача которых заказчику запланирована на 2024 и 2026 года.Ледоколы проекта 22220 строятся для обеспечения круглогодичной навигации по Севморпути. Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров.