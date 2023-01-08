Российские военные провели операцию возмездия в ответ за удар ВСУ по Макеевке

В течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в Краматорске. В общежитии №28 находились более 700 украинских военнослужащих и в общежитии №47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара уничтожено более 600 украинских военнослужащих

Российское Минобороны подтвердило нанесение ракетных ударов по Краматорску, военные провели операцию возмездия в ответ на удар Киева по расположению российских военных в Макеевке. Об этом сообщают в военном ведомстве.Согласно сообщению, российская разведка в течение суток вскрыла места дислокации украинских военнослужащих в Краматорске, получив подтверждение этому от нескольких независимых источников. Было установлено, что в одном из общежитий, используемом командованием ВСУ в качестве пункта временной дислокации, находилось более 700 украинских военных, в другом - более 600.В результате операции возмездия был нанесен ракетный удар по двум пунктам дислокации ВСУ в Краматорске, в результате массированного удара было уничтожено более шестисот украинских военных.- говорится в сообщении военного ведомства.Ранее власти подконтрольного Киеву Краматорска признали нанесение ракетного удара по городу в ночь с 7 на 8 января, заявив о поражении "зданий образовательного учреждения". В то же время сообщалось о семи российских ракетах, поразивших цели. Еще две ракеты отработали по Константиновке.