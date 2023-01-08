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Российские военные провели операцию возмездия в ответ за удар ВСУ по Макеевке

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Российские военные провели операцию возмездия в ответ за удар ВСУ по Макеевке

Российское Минобороны подтвердило нанесение ракетных ударов по Краматорску, военные провели операцию возмездия в ответ на удар Киева по расположению российских военных в Макеевке. Об этом сообщают в военном ведомстве.


Согласно сообщению, российская разведка в течение суток вскрыла места дислокации украинских военнослужащих в Краматорске, получив подтверждение этому от нескольких независимых источников. Было установлено, что в одном из общежитий, используемом командованием ВСУ в качестве пункта временной дислокации, находилось более 700 украинских военных, в другом - более 600.

В результате операции возмездия был нанесен ракетный удар по двум пунктам дислокации ВСУ в Краматорске, в результате массированного удара было уничтожено более шестисот украинских военных.

В течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в Краматорске. В общежитии №28 находились более 700 украинских военнослужащих и в общежитии №47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара уничтожено более 600 украинских военнослужащих

- говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее власти подконтрольного Киеву Краматорска признали нанесение ракетного удара по городу в ночь с 7 на 8 января, заявив о поражении "зданий образовательного учреждения". В то же время сообщалось о семи российских ракетах, поразивших цели. Еще две ракеты отработали по Константиновке.
Использованы фотографии:
https://t.me/ilovekramatorsk
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63 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:56
    +39
    Возмездие-хорошо.А еще лучше,просто необходимо не допускать того,что случилось в Макеевке
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 16:02
      +52
      Правильно! Но такие удары должны быть не в отместку, а всегда, потому что война идёт.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 16:12
        +6
        Цитата: Pharmacist
        Но такие удары должны быть не в отместку, а всегда, потому что война идёт.

        Причём с первого дня! Но ладно хоть так...
      2. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 16:24
        -11
        потому что война идёт
        Скажете тоже война. Помните, как некто сказал. он ещё не начинал.
      3. isv000
        isv000 Сегодня, 16:52
        +2
        Цитата: Pharmacist
        Правильно! Но такие удары должны быть не в отместку, а всегда, потому что война идёт.

        Кабы такие удары наносились по любым скоплениям всук может и война бы уже кончилась, ввиду отсутствия наличия желающих воевать с армией Её Величества России!
    2. ААК
      ААК Сегодня, 16:05
      +14
      Полностью согласен, допускать второй Макеевки категорически нельзя, с допустившими подобное надо наисуровейшим образом разобраться с широким распубликованием, чтоб неповадно было... а такие "Краматорски" бандерам надо делать ежедневно и не в одном месте...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:12
        +15
        Все дело в том,что к сожалению Макеевка не первая.Гибли раньше ахматовцы,штабисты...А вбивать в ад свидомитов надо ежедневно и ежечасно.Выявлять и вбивать.
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 16:45
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Гибли раньше ахматовцы,штабисты..

          Все таки тогда меньше людей было.
    3. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 16:09
      +5
      увы, как показывает история уколы пропускают все.. другой момент минимизировать ущерб..
    4. Бородач
      Бородач Сегодня, 16:53
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Возмездие-хорошо.А еще лучше,просто необходимо не допускать того,что случилось в Макеевке

      А кто виноват в том, что случилось в Макеевке? Кто сконцентрировал такое количество людей в одном месте?
      А то получается, что мобилизованные сами виноваты, что пользовались мобилками.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 16:56
        0
        Цитата: Бородач
        Кто сконцентрировал такое количество людей в одном месте?

        Я статью накидал об одном из способов избегать такой скученности, но пока она подвисла в модерации, видимо праздники...
      2. егерь650
        егерь650 Сегодня, 17:09
        0
        Лень и тяга к комфорту. Вот основные винвчники.
  2. Тима
    Тима Сегодня, 15:56
    +3
    Всё правильно, ответ нужно давать!
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:01
      +26
      работать нужно на опережение , а не на "ответку". это жизни наших парней не вернёт.
  3. K._2
    K._2 Сегодня, 15:58
    +22
    А почему это должно быть возмездие? Почему мы просто так не делаем, чтобы войну выиграть, ну, или сво быстрее завершить? Рома не позволяет Абрамович или либеральные взгляды? Почему каждый день такие операции не проводятся??? За что там парни гибнут, а?!?!?
    1. Бигль
      Бигль Сегодня, 16:03
      +2
      Ну Вы это...потише.. Не дискредидируйте Абрамовича..
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:12
        +2
        Абрамович хитрый,в январе 2022г на своих детей он 4 млрд зелени перевёл
        ,а у него их 6 или 7. wassat
        1. Простой
          Простой Сегодня, 16:57
          0
          Как? Еще один сын?




          https://www.youtube.com/watch?v=upfzwXPjYgc
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 16:33
      0
      Цитата: K._2
      А почему это должно быть возмездие?

      А потому что это Наши жизни!!!! .А говно в тельняшку не запихаешь. Я понятно изъясняюсь?
      1. sheridans
        sheridans Сегодня, 16:40
        +1
        Полагаю Вы уже на передовой и пишете с телефона. Берегите тельняшку.
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 15:59
    +9
    Мне уже становится опасливо за существование украинской нации как таковой.
    План Байдена-Зеленского по войне до последнего украинца начинает работать на 100%.
    Сынок Байдена руки поди потирает от счастья.
    1. Андрей Карпов
      Андрей Карпов Сегодня, 16:10
      +3
      конечно, не перед кем будет оправдываться о разворованном бюджете украины, т.к. украинцев не останется lol
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 16:45
      0
      Цитата: Аркадий007
      Мне уже становится опасливо за существование украинской нации как таковой.
      План Байдена-Зеленского по войне до последнего украинца начинает работать на 100%.
      Сынок Байдена руки поди потирает от счастья.

      Ну, положим, кастрюли на голову их никто не заставлял напяливать, равно как и вести огонь по мирным жителям на протяжении 9 лет! Так что ничего уже личного, теперь порядок наводить будем!
  5. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 16:01
    +2
    Читал вчера ночью в Краматорске были точные прилеты в одни и те же точки. По размерам и мощности меньше Искандеров. Вероятно Торнадо-С
  6. максим1987
    максим1987 Сегодня, 16:02
    +17
    от души, от сердца. Только такие удары должны быть обыденностью, а не возмездием
  7. БойКот
    БойКот Сегодня, 16:03
    +10
    А нас с детства учили, если драка неизбежна - бей первым. А сейчас всё возмездие, за мост, за Макеевку. Стыдно мне.
  8. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:03
    -3
    Не вспоминать о "центрах принятия решений".
    Стоять, бояться.
    Прыгать, кувыркаться.
    Побеждать, сдаваться.
    Подписать капитуляцию, провести гастроли большого театра в лондоне.
    Только песок и дерьмо. Никагогосмысла
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 16:18
      -3
      Изиди сатана. Отчуждать территории запрещено запрещено остовным законом. Ну иди там в Лондонграде это скажи
  9. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 16:09
    +11
    Самая лучшая операция возмездия - это операция, произведённая заблаговременно, хорошо спланированная и при максимальной эффективности имеющая минимальные потери. Концепция подобной операции должна звучать примерно так - "вы планируете нам напакостить - получите за это по полной, а за попытку реализации хотелок - вот вам ещё два раза". И только так.
  10. Старый сержант
    Старый сержант Сегодня, 16:11
    +10
    То есть будут проводиться операции по типу возмездие?
    Взорвали Крымский мост, надо отомстить. Удар по Макеевке, получите снова.
    Интересно получается.
    Мы готовы к "серьезному" диалогу по Украине.
    Действительно странная война.
  11. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 16:12
    +1
    Цитата: БойКот
    А нас с детства учили, если драка неизбежна - бей первым. А сейчас всё возмездие, за мост, за Макеевку. Стыдно мне.

    И мне стыдно..И только курочка опять......
  12. codetalker
    codetalker Сегодня, 16:13
    +9
    Извините... А раньше удары по пунктам дислокации наносить не надо было?)
  13. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 16:13
    +1
    Данные МО.... Это уже имя нарицательное.... Люди понимающие поймут....
  14. Fisher
    Fisher Сегодня, 16:13
    +6
    Идёт война, противника надо уничтожать везде где это возможно. Причём тут удар возмездия? То есть если Украина не нанесёт новый удар, то мы и отвечать не будем?
  15. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 16:17
    +3
    У нас нет Хаймерсов. Это они сами себя.
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:19
    +7
    Российские военные провели операцию возмездия в ответ за удар ВСУ по Макеевке
    . Не мести ради, дела для...
  17. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:20
    +5
    это не должно быть возмездием, это должно быть плановой работой - уничтожение врага
  18. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:24
    +2
    Вот це хорошая новость. Только так с бандерлогами и надо. Раз запад решил вести войну с Россией до последнего бандерлога, то надо им в этом помочь.
  19. sauvage
    sauvage Сегодня, 16:24
    +4
    Теперь понятно почему не бьют по банковой, ждут пока по кремлю прилетит, ну а потом в качестве возмездия можно с чистой совестью и по банковой ударить.
  20. МДП
    МДП Сегодня, 16:27
    0
    У нас что в МО одни и те же вещества принимают что и Зеленский??? Вы сами послушайте эту фразу...
  21. Rage66
    Rage66 Сегодня, 16:27
    +4
    Таких общежитий сотни. И значительно выгоднее их там утилизировать заранее. Не дожидаясь выдвижения к линии фронта. soldier
  22. IvanR
    IvanR Сегодня, 16:29
    0
    Цитата: Prjanik
    Читал вчера ночью в Краматорске были точные прилеты в одни и те же точки. По размерам и мощности меньше Искандеров. Вероятно Торнадо-С

    с-300
    1. sheridans
      sheridans Сегодня, 16:43
      +1
      Не стыдно такую хню здесь писать? Всё-таки сайт касается военных.
    2. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 16:53
      0
      В смысле это они сами себя так удачно?)
    3. амба_2
      амба_2 Сегодня, 16:59
      0
      С-300, зенитный комплекс, и не предназначен для ударов по наземным целям, разве только случайно упадёт, не попав в воздушную цель, как это случилось в Польше, с "укроповскими" С-300!
  23. Luminman
    Luminman Сегодня, 16:31
    +1
    в результате массированного удара было уничтожено более шестисот украинских военных

    Вот так и надо держать!
  24. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 16:33
    +3
    Славная тризна по усопшим в Макеевке ! soldier
  25. IvanR
    IvanR Сегодня, 16:34
    0
    https://t.me/s/ilovekramatorsk есть фото последствий ударов
  26. chingachguc
    chingachguc Сегодня, 16:38
    0
    Были и другие фото. По моему удар в пустоту. Так же как удар по ледовому дворцу в Дружковка и другие подобные им
  27. aleks700
    aleks700 Сегодня, 16:43
    +2
    По заявлению министерства обороны. И ещё 5 самолётов. Ну даже незнаю.
  28. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 16:47
    +1
    А кто-то может подтвердить цифры погибших? А то МО себя дискредитировала давно. Может ударили по пустой общаге, а цифры для пиара подставили.
  29. Рязанец87
    Рязанец87 Сегодня, 16:47
    +6
    Есть фото последствий ударов (помимо того, что выложено врамках статьи):


    Как можно уничтожить 600 человек, даже не попав в здание - один Конашенков знает. Если только от сердечного приступа массово померли.
    Впрочем, Конашенков сегодня еще и 5 самолетов сбил...
    1. Яро Полк
      Яро Полк Сегодня, 16:56
      0
      Цитата: Рязанец87
      Впрочем, Конашенков сегодня еще и 5 самолетов сбил...

      Один себе приписал...который ваши диоты сами сбили)
    2. Яро Полк
      Яро Полк Сегодня, 16:57
      0
      Цитата: Рязанец87
      Как можно уничтожить 600 человек

      Как как.......стеклами бошки по отпилило от волны..
  30. SanJoHun
    SanJoHun Сегодня, 16:48
    +8
    В течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в Краматорске. В общежитии №28 находились более 700 украинских военнослужащих и в общежитии №47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара уничтожено более 600 украинских военнослужащих

    Я не знаю за кого можно держать свой народ, чтобы писать в сводках про сотни убитых ВСУ одной ракетой. И главное ГДЕ, каждую неделю товарищ Конашенков уничтожает хрупкие общаги с всушниками, но украинцы упорно продолжают селиться в них по 500 человек
  31. futurohunter
    futurohunter Сегодня, 16:51
    +2
    Странное возмездие... Возмездие было бы , если бы были уничтожены те, кто нанёс удар и отдал приказ.
    А уничтожать крупные скопления вражеских войск - это просто обычная военная операция, которая проводится, как само собой разумеещееся
  32. skept
    skept Сегодня, 16:54
    0
    Надо не отвечать,а постоянно уничтожать в разных частях прифронтовой полосы и по всей территории бандеровцев(нет жалеть,ибо это чревато нашими потерями)
  33. asher
    asher Сегодня, 16:56
    +3
    А что в нашей армии нормальная работа разведки и точный удар ракетами выполняются только в ответ? А в другие дни и в других случаях у нас шаги доброй воли и бездействие?
  34. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:56
    0
    Чтобы не иметь потерь , надо вкладывать в жизнь и смерть.
    А Путин пока в трубы вкладывает.
    Потери ещё будут, и в технике и в живой силе. В живой особо ощутимо , ибо приоритеты у государства другие.
  35. Галеон
    Галеон Сегодня, 16:58
    +1
    Вот мы удивлялись лютой вражде армян и азербайджанцев, а теперь стравлены подобным образом. До скончания века. И это настолько плохо, что не хочется в сотый раз называть виноватых. Легче от этого не станет.
    Поэтому, как в песне: и хотя .... немного жаль, всё-таки получше наводи...
  36. skept
    skept Сегодня, 16:59
    +1
    Доказательств не видно.Паблики укров молчат.
  37. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:59
    +1
    Суудя по фото нациков максимум стеклом обсыпало.
  38. Баюн
    Баюн Сегодня, 17:05
    0
    ... какое-то ощущение, что в обоих случаях стреляла "третья сила", которой на линии фронта - как собак нерезаных.

    ...кто-то(все знают кто) бегает по линии русско-украинского противостояния на всех уровнях от политического и военного до житейского и РАЗЖИГАЕТ-РАЗЖИГАЕТ... стреляя в обе стороны.