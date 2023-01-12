Военное обозрение
Войти Регистрация

Украина на жертвенном алтаре Запада

23
Украина на жертвенном алтаре Запада

7 января в интервью журналу Newsweek посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сделал несколько достаточно интересных заявлений, которые можно интерпретировать достаточно недвусмысленно.


«Мы находимся в состоянии войны уже почти год. Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из потерянных – военные или гражданские, но вы можете себе представить, что цифры огромные. И города, некоторые из них полностью разрушены. У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над врагом»,

заявил Пристайко.

Фактически это заявление означает, что Украина готова лечь на жертвенный алтарь Запада под нож жреца, только ради того, чтобы он (коллективный Запад) добился геополитической победы над Россией. Именно такова роль Киева в нынешнем конфликте.

Как так случилось, что мы оказались в такой политической реальности, и почему Украина и Запад действуют вопреки рациональной и экономической логике?

Триумф либерально-демократических ценностей в Европе после Второй мировой войны


К концу Второй мировой войны США принадлежало около 60 % мирового промышленного производства, около 61 % морского торгового флота и гражданской авиации. Экономическая и военная мощь, монопольное владение ядерным оружием, система союзов с остальными державами-победительницами позволяли США приступить к переустройству мира, приведя его к зависимости от американской экономики, а впоследствии и от их политической воли [1].

Единственным государством, которое могло противостоять политической воле США после Второй мировой войны, оказался Советский Союз, это противостояние было неизбежным в силу геополитических, экономических и идеологических причин. Как отмечает историк Алекс Бэттлер:

«Для Соединенных Штатов противостояние с СССР было решающим на их пути к достижению мировой гегемонии, ситуации, при которой они выступят в качестве силы, направленной на подчинение всех субъектов, участников международной политики, на реализацию интересов гегемона [2]».

Однако холодная война завершилась поражением СССР, который не выдержал борьбы на истощение с США. После распада Советского Союза началось безраздельное господство американской сверхдержавы.

Что касается Европы, то она утратила политическую независимость еще после Второй мировой войны. Как отмечает историк Е. С. Леонов, крупная финансовая поддержка в размере около 1,4 миллиарда долларов содействовала превращению Западной Германии к середине 1950-х гг. в одну из наиболее процветающих европейских стран. В то же время американские монополии установили контроль над рядом промышленно развитых регионов Западной Германии. Иначе говоря, американский капитал поставил ФРГ, и шире – Европу, в подчинённое положение [3].

«Программу восстановления Европы» («План Маршалла») можно сравнить со сделкой – деньги в обмен на предоставление Германией ключа от своей экономической и политической независимости.

Был ли у Германии иной выход с учетом того, что она проиграла войну и оказалась разделена между союзниками? Пожалуй, нет. Но этот вопрос следует подробно рассмотреть отдельно, вне рамок данного материала.

Ценой, которую пришлось заплатить европейским странам за американскую помощь, стала либерализация внутренних рынков, снижение таможенных тарифов на американский импорт, ограничение программ по национализации промышленности. Они по первому требованию должны были предоставлять американскому администратору планы и отчеты о состоянии и развитии своей экономики. США получали возможность влиять на бюджетную политику западноевропейских стран, а также могли увеличивать инвестиции в экономику европейских государств [4].

Триумф либерально-демократических ценностей в Европе произошел под полным контролем США, которые активно этому способствовали. Экономически и политически нынешний Евросоюз до сих пор находится в зависимости от Вашингтона.

Россия – неудачная попытка встроиться в Западный мир и переход к конфронтации


Политическое руководство Российской Федерации, которая образовалась на руинах СССР, попыталось встроиться в Западный мир, где господствовали США, на правах равноправных партнеров, однако эта попытка завершилась неудачно.

Разногласия между Россией и Западом, который возглавляют США, серьезно усилились после событий 2013–2014 года, когда американцы грубо вмешались во внутренние дела Украины, которую РФ считала зоной своего политического и экономического влияния. Ответом на это вмешательство стало присоединение Крыма к России и поддержка мятежного Донбасса, который также хотел стать частью России.

Несмотря на начало «гибридной войны», а также того факта, что открытое противостояние с Западом стало де-факто неизбежным, в Москве не решились на присоединение Донбасса и юго-востока Украины, где в целом царили пророссийские настроения. Вместо этого были подписаны Минские соглашения под гарантии европейских государств, которые, как уже было сказано выше, находятся в полной зависимости от США.

Здесь стоит отметить один немаловажный фактор: нынешние российские элиты, как и западные – это материалисты, для которых экономические категории приоритетнее духовных, культурных, политических и т. д. Превосходство экономического, это характерная черта эпохи Постмодерна. Как отмечает историк философии Дмитрий Моисеев:

«Роль экономического фактора из доминирующего стала тотальной – вся современная политическая борьба ведется ради экономических интересов. Более того, если ранее в «эпоху империй» и в период «холодной войны», эти интересы, как правило, принято было скрывать под завесой идеологических догм и постулатов, то в новейшее время в XXI веке, это заявляется совершенно открыто, а какое-либо идейное наполнение политического вызывает у современного человека подозрения и опасения [5]».

По мнению Д. Моисеева, на определенный срок это практически закрывает легальное политическое поле для какого-либо идейного напряжения. Идеализм окончательно уступил место материализму.

«В соответствии с новой политической тенденцией современного мира – устремлению к «новой искренности» – политические фигуры формируются по принципу максимальной схожести с «простым народом», массовым избирателем. Лидеры новейшего времени окончательно стали воплощением массового человека – их вкусы стандарты, этические ориентиры и духовно-культурные предпочтения практически ничем не отличаются от усредненного избирателя. Более того, успешность его политической карьеры зачастую зависит от степени его схожести с электоратом, и чем более упрощен и линеен публичный образ, тем больше у него шансов достичь больших высот в нашу эпоху [5]»,

– отмечает философ.

Иначе говоря, чем примитивнее и глупее кандидат, тем больше у него шансов обрести популярность. Яркие примеры тому – президент США Д. Байден и президент Франции Э. Макрон, которые демонстрируют, что публика любит недалеких политиков, которые попадают в курьезные истории. При этом политическая система и США, и Франции остается устойчивой, ибо реальную политику определяют не эти люди.

Таким образом, возвращаясь к тезису о материалистическом мышлении российских элит и политического руководства, следует отметить, что там рассчитывали, что Украина рано или поздно примет требования Москвы, поскольку Киев был экономически завязан на РФ, а Европа зависела от российских углеводородов. Зачем разрушать взаимовыгодный бизнес? С точки зрения экономической логики это нецелесообразно.

Однако в данном конфликте экономическая логика дала сбой.

Запад, в лице США и его союзников, активно продвигающий либерально-демократические ценности и толерантность, предпринял попытки заставить Россию принять его требования и наказать РФ за то, что она осмелилась выступить против него. Этот «гибридный» конфликт в итоге привел к началу специальной военной операции.

Рациональная логика больше не работает


До начала специальной военной операции некоторые отечественные аналитики предполагали, что масштабный военный конфликт не начнется. Просто потому, что в Москве преобладает экономическое мышление, и РФ не хочет ухудшить отношения с Германией и потерять «Северный поток-2». Некоторые военные эксперты, такие как генерал Л. Ивашов, и вовсе утверждали, что, так как Россия экономически, и политически – периферия между Западом и Китаем, и не готова к серьезному военному конфликту, в случае его начала она может прекратить свое существование.

Однако СВО началась вопреки логике экономического и рационального мышления.

В свою очередь, начав СВО, в Москве рассчитывали на рациональную и экономическую логику со стороны Киева и Запада – длительная война самоубийственна для Киева, а разрыв экономических отношений с РФ невыгоден Западу, поэтому сильного сопротивления не будет. Расчет был, как говорил полковник ФСБ в запасе Игорь Стрелков, на маленькую победоносную войну против ополчения с «калашами» и на «тачанках».

Однако легкой прогулки не получилось, экономическая логика также не сработала. Рациональные доводы перешли в область иррационального.

Да, экономические факторы все еще играют немаловажную роль в военном конфликте, поскольку сырьевая экономика РФ зависима от мировой экономики. Однако экономическое утратило приоритет над политическим.

Лозунги о «денацификации», «борьбе с нацизмом», «Русском мире», «народной войне» являются декларативными, они фальшивы, и российское общество чувствует эту фальшь. Цели войны не объявлены, поскольку ее рассчитывают завершить «вничью», путем договоренностей, заключения сделки с Западом, по этой причине ей не придают метафизический смысл, ее цели не объявляют.

С идеологической точки зрения миф украинской нации имеет достаточно серьезный мобилизационный потенциал, а идеи превращения Украины в часть Западного мира и пресловутая «евроинтеграция» куда больше понятны украинскому обществу, чем абстрактный образ Русского мира, который предлагает Россия. РФ же не демонстрирует сильных идей не только для того, чтобы бороться за умы жителей Украины, но даже для того, чтобы бороться за собственные умы, за думы русских.

Да, украинские лозунги лживы, и заявления Вадимира Пристайко, который публично заявляет о том, что население Украины будет возложено на жертвенный алтарь во имя либеральных идеалов Запада, тому явное подтверждение. Однако они звучат убедительнее, и, судя по тому, что мы не видим серьезных возмущений от населения на Украине, их пропаганда, их идеология национализма, работает.

Коллективный Запад использует Украину как инструмент, чтобы нанести России поражение на чужой территории и диктовать ей свои условия, и готовность украинских властей сжечь собственную страну в топке войны их как нельзя более устраивает.

Ослабление Европы также выгодно США и глобальным элитам, которые благодаря этому конфликту усиливают свои позиции (отток капитала из ЕС идет в США). Поэтому рациональная логика здесь не работает.

Если Россия хочет добиться успеха, то ситуацию нужно менять.

Специальная военная операция продемонстрировала, что у РФ очень много проблем, которые до этого были скрыты от глаз обычного обывателя. Это как проблемы сугубо военного плана (проблемы со связью, разведкой, недостаток БПЛА и т. д.), так и системные (отсутствие механизма наказания за ошибки и, как следствие, необучаемость).

Все эти проблемы нужно в срочном порядке решать, потому что время играет не на Россию. Потому что альтернативой решения проблем является капитуляция и репарации с «покаянием» перед коллективным Западом.

Использованная литература:
[1] Шишков В. В. Становление и развитие гегемонии США: имперское доминирование и глобализация в XX в. Век глобализации. № 1, 2014.
[2] Бэттлер А. Контуры мира в первой половине XXI века и чуть далее (Теория) // Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 1 (Bettler A. World contours in the first half of the 21st century and slightly further (Theory) // World Economy and International Relations. 2002. No. 1).
[3] Леонов Е. С. Истоки формирования германо-американских отношений как партнерства неравных. Вестник МГИМО-Университета. 2015.
[4] Белоусова К. А. США – Европа: начало властных отношений. Власть 2017, 25, 112–117.
[5] Моисеев Д. С. На руинах правой идеи. // Политическая доктрина Юлиуса Эволы в контексте «консервативной революции» в Германии. – Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2021.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Попуас
    Попуас Сегодня, 05:52
    +10
    Хорошая статья Виктор... hi плюсую неистово по каждому тезису good
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:28
      +5
      Согласен с вашей оценкой, статья без ура патриотизма и фсе пропало . Всё по делу, заслуженный плюс!
  2. стар
    стар Сегодня, 05:52
    +5
    Стремление руководства Российской Федерации, которое попыталось встроиться в Западный мир на правах равноправных партнеров, было заведомо обречено на провал. Судьба американских индейцев и многочисленные примеры разоренных стран ничему не научили. Но зато теперь наши верхи точно знают, что англосаксы и их сателлиты не остановятся до тех пор, пока не сделают Россию своей колонией (или крепко не получат по соплям). Никакие капитуляции, репарации и покаяния уже никого не остановят. А значит, как в известной песне, нам нужна одна победа!
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:30
      -1
      По соплям НАТО может получить исключительно ядерным оружием.Остальные варианты мало реализуемые.
    2. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:02
      +6
      Но зато теперь наши верхи точно знают, что англосаксы и их сателлиты не остановятся до тех пор, пока не сделают Россию своей колонией

      Вы, конечно, можете мне не верить, но статистически весьма значимую часть тех, кого вы обозначили как "верхи" это более чем устраивает. Некоторые губернаторы уже видят себя гауляйтерами или царьками. Так что нам нужно ДВЕ победы - сначала внутри страны - предельно жёстко извести под корень пятую колонну, и начать нужно именно с властей, а вот потом, не опасаясь ножа в спину можно побеждать и всяких англосаксов.
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 05:55
    +7
    Однако легкой прогулки не получилось

    И много вылезло проблем ...
    Лозунги о «денацификации», «борьбе с нацизмом», «Русском мире», «народной войне» являются декларативными, они фальшивы
    Интересное заявление ! Стоит задуматься.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:15
      0
      Всегда ненавидел контекстное цитирование - простой пример - открываем Библию, псалмы и что мы видим - НЕТ БОГА. Если не читать дальнейший текст, то можно смело заявлять, что именно Библия утверждает, что Бога нет. Вот так же и вы - вырвали кусок из контекста, а ведь дальше написано
      и российское общество чувствует эту фальшь.
      И написано абсолютно правильно Давайте вы сейчас попробуете сформулировать, что такое ДЕНАЦИФИКАЦИЯ, и что будет считаться её критерием? Если вас поставить к стенке, приставить ко лбу пистолет и дать вам целый час времени на формулирование только этого одного понятия, то через час вы будете мертвы именно в силу невнятности самого понятия денацификации и уж тем более того, что считать её завершением - уничтожение всех нациков (тогда проведите границу - где ещё нормальный человек, а где уже нацист) или погрозить всем пальчиком и рассказать, что нацизм - это нехорошо?
      Так что завязывайте с контекстным цитированием, а то может быть неловко...
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 06:05
    -1
    Хорошая статья good
    Научиться бы так писать.
    Не согласен только с фальшивостью целей и последующим договорняком.
    Цель вырисовывается по ходу операции. Может она и была другой вначале. Как когда станок чинишь, что-то пошло не так. Понимаешь это и понимаешь, надо сделать так чтобы работало, даже если выбросить ненужную хрень.
    И карикатура понравилась. Свинья на алтаре явно не понимает почему она должна быть принесена в жертву во имя америки. И находится в замешательстве. Но поздно. Лапки связаны. Кинжал занесён. С алтаря не смыться
  5. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:11
    +12
    Странная тенденция,руководители страны, начиная с Горбачёва,оказываются в роли обманутых и кинутых..
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:07
      +3
      Мой ангел, я любви не стою! Но притворитесь! Этот взгляд. Всё может выразить так чудно! Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад! (с) А.С. Пушкин
      Помните это правило - на войне и в любви правил нет. Ничего не меняется - обмануть можно только тех, кто ГОТОВ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ!
  6. Роман Бубнов
    Роман Бубнов Сегодня, 07:29
    +1
    В общем-то все правильно описано.
    И хочется только добавить, что ни на своих ошибках, ни на чужих, наше руководство страны пока не научились быстро реагировать. Все происходит слишком медленно и с большим опозданием. Т.к. разросшийся за годы аппарат управления стал слишком неповоротливым и зачастую по инерции продолжает движение в том направлении, куда уже не нужно двигаться. Гибче нужно быть, подвижнее. Ну и конечно-же никуда нельзя без правильно поставленной идеологии. Должно быть что-то духовное и материально-связывающее, обьединяющее людей. Война - это далеко не самое лучшее связующее звено
  7. Alex242
    Alex242 Сегодня, 07:30
    -1
    С идеологической точки зрения миф украинской нации имеет достаточно серьезный мобилизационный потенциал, а идеи превращения Украины в часть Западного мира и пресловутая «евроинтеграция» куда больше понятны украинскому обществу, чем абстрактный образ Русского мира, который предлагает Россия. РФ же не демонстрирует сильных идей не только для того, чтобы бороться за умы жителей Украины, но даже для того, чтобы бороться за собственные умы, за думы русских.
    ( и другие цитаты )..
    - статья какая то двоякая, я бы посмотрел, как на статью ответили бы донбассовцы или луганцы ....
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:54
      +3
      Автор как раз с Донбасса, и постоянно пишет про проблемы.
    2. ViktorBiryukov
      ViktorBiryukov Сегодня, 09:10
      0
      Ну вообще-то Донбасс это и Луганск в том числе, и мне не очень понятно ваше разделение на "донбассовцы" и "луганцы". А так-то я сам из Луганска:)
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:54
    +2
    Ну, что, так оно и есть. Перспектив у нас нет. Во всяком случае, с такими "элитками". Что делать? Ликвидировать период разброда и шатания! (с).
  9. Boris55
    Boris55 Сегодня, 08:13
    -1
    Цитата: В.Бирюков
    Россия – неудачная попытка встроиться в Западный мир и переход к конфронтации

    О какой попытке вы говорите? Когда это Запад встраивал свои колонии (1993г.) в свой мир?

    После того как Россия очухалась (2007г.), набралась сил, мы объяснили Западу (15.12.2021г.) о том, что халява закончилась, мы более не желаем (24.02.2022г.) что бы Запад и далее пил нашу кровушку.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 08:30
      0
      Это вы газ и нефть считаете кровушкой? Или я не правильно понял?
      1. Boris55
        Boris55 Сегодня, 08:41
        -1
        Цитата: ASAD
        Это вы газ и нефть считаете кровушкой?

        И её то же, а так же другие природные и интеллектуальные ресурсы.

        Какая цена нефти и газа была до того как? А какая стала? Разница межу той, колониальной ценой и реальной - это и есть то, что мы недополучили. Это и есть наша кровь. Это есть то благополучие, которое было обеспечено Западу.

        Халява закончилась и где теперь холёный Запад?
  10. ZAV69
    ZAV69 Сегодня, 08:29
    +2
    Вообще то даже до Пескова дошло что с западом довориться нельзя. Не будет тут ничьи.
    Подскажите мне хоть одну войну за последние 70 лет цели в которой были обозначены прямо и честно устами руководителя государства например "получение контроля над нефтяными месторождениями", "уничтожение неподконтрольного режима". Я что то такого не припомню. В основном "защита демократии", " помощь братскому народу", "восстановление исторической справедливости" . Так и здесь, неужто дядя Вова настолько глуп что скажет на публику зачем нам это война и что должна получить Россия в итоге?
    1. Zoer
      Zoer Сегодня, 09:06
      0
      Цитата: ZAV69
      Не будет тут ничьи.

      Смотря с кем? С 404 или ЕУ не будет. А вот с США вполне возможно.
  11. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:29
    -1
    Паны дерутся у холопов чубы трещат, ничего не изменилось спустя столетия. Если кто то думает как стрелков, то глубоко ошибается. Элита России как и западных стран, понятно что туда не входят макроны, байдены и прочее, это просто зиц председатели, прекрасно все знают, тем более историю. А в что в истории?, любое крупное государство рано или поздно становится самостоятельным, элита не хочет делиться доходами с заокеанским детей, или с Батыем, Наполеоном и т. д. Так что противостояние было неизбежно. Америкосам не повезло одновременно в мире созрели элиты Китая, Индии, Бразилии и ещё нескольких стран, они не хотят быть передастами доходов страны вышестоящему. Другой вопрос исполнение той же сво, как говорится человеческий пресловутый фактор. Это что Путин безграмотно вел колонны под Киевом? Или размещал мобиков в одном здании. Америкосы конечно стараются не повторять ошибок предшественников(Гитлер, Наполеон и т.д.) но не одна империя не существовала вечно, даже любой механизм изнашивается, накапливает ошибки и ломается, это неизбежно.
  12. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 09:00
    0
    1. "нынешние российские элиты, как и западные – это материалисты, для которых экономические категории приоритетнее духовных, культурных, политических и т. д. Превосходство экономического, это характерная черта эпохи Постмодерна."
    Позволю себе не согласиться.
    Это не материализм, это примитивное представление о реальности.
    Натиск на Восток продолжается, это тысячелетний глобальный фактор. Он обусловлен неравномерным распределением территорий, благоприятных для проживания, и природных ресурсов. В одной части мира благоприятная территория с истощенным ресурсом, в другой избыток ресурсов на территории, где выживание и размножение затруднительны.
    Народы Запада постоянно ощущают дефицит ресурсов и территории, и стремятся присвоить Восток. Иногда этот натиск идёт путем подкупа элит, иногда идёт прямая война. Мы как раз в фазе перехода от подкупа к прямой интервенции.
    2. "Запад, в лице США и его союзников, активно продвигающий либерально-демократические ценности и толерантность, предпринял попытки заставить Россию принять его требования и наказать РФ за то, что она осмелилась выступить против него. Этот «гибридный» конфликт в итоге привел к началу специальной военной операции."
    Какие ценности? Неужели автор всерьёз полагает, что идёт война за права геев? Вся эта политологическая шелуха - просто прикрытие, им нужны наши ресурсы, "куртка, и мотоцикл".
    3. "Однако СВО началась вопреки логике экономического и рационального мышления."
    Всю правду потомки узнают через несколько десятилетий. Пока можно признать только то, что это была тактическая ошибка.
    4. "Все эти проблемы нужно в срочном порядке решать, потому что время играет не на Россию. "
    Решение проблем происходит не по желанию отдельных личностей. Когда система не справляется со своими функциями, она начинает меняться. В наших интересах улучшение системы, а это требует времени.
    Поэтому тактически нужно выигрывать время, и минимизировать человеческие потери. Стратегически нужен технологический прорыв.
    5. "чтобы он (коллективный Запад) добился геополитической победы над Россией. "
    Наша геополитическая победа над Западом - это не захват "опорника" или районного центра.
    Наша геополитическая победа - достижение технологического паритета. Или превосходства. Только так можно остановить натиск на Восток.
  13. Zoer
    Zoer Сегодня, 09:03
    +1
    Всё верно написано. Чётко по полочкам разлежено. hi