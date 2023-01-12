Украина на жертвенном алтаре Запада

«Мы находимся в состоянии войны уже почти год. Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из потерянных – военные или гражданские, но вы можете себе представить, что цифры огромные. И города, некоторые из них полностью разрушены. У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над врагом»,

Триумф либерально-демократических ценностей в Европе после Второй мировой войны

«Для Соединенных Штатов противостояние с СССР было решающим на их пути к достижению мировой гегемонии, ситуации, при которой они выступят в качестве силы, направленной на подчинение всех субъектов, участников международной политики, на реализацию интересов гегемона [2]».

Россия – неудачная попытка встроиться в Западный мир и переход к конфронтации

«Роль экономического фактора из доминирующего стала тотальной – вся современная политическая борьба ведется ради экономических интересов. Более того, если ранее в «эпоху империй» и в период «холодной войны», эти интересы, как правило, принято было скрывать под завесой идеологических догм и постулатов, то в новейшее время в XXI веке, это заявляется совершенно открыто, а какое-либо идейное наполнение политического вызывает у современного человека подозрения и опасения [5]».

«В соответствии с новой политической тенденцией современного мира – устремлению к «новой искренности» – политические фигуры формируются по принципу максимальной схожести с «простым народом», массовым избирателем. Лидеры новейшего времени окончательно стали воплощением массового человека – их вкусы стандарты, этические ориентиры и духовно-культурные предпочтения практически ничем не отличаются от усредненного избирателя. Более того, успешность его политической карьеры зачастую зависит от степени его схожести с электоратом, и чем более упрощен и линеен публичный образ, тем больше у него шансов достичь больших высот в нашу эпоху [5]»,

Рациональная логика больше не работает

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