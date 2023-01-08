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Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена очередной группы российских военнослужащих

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Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена очередной группы российских военнослужащих

Очередную группу российских военнослужащих удалось вернуть из украинского плена, возвращение стало результатом переговоров. Об этом сообщает Министерство обороны.


Российским военным удалось вернуть на Родину пятьдесят военнослужащих ВС России, находившихся в плену у ВСУ. Группа уже находится на российской территории и в ближайшее время будет доставлена самолетами ВКС РФ в Москву, где пройдет необходимый курс лечения и реабилитации в медучреждениях военного ведомства. Первичная медицинская и психологическая помощь уже оказывается.

8 января т.г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность

- говорится в сообщении Минобороны.

Условия обмена не сообщаются, поэтому сообщить формулу, по которой он состоялся, мы не можем, на украинских сайтах пока также нет официальной информации. Стоит отметить, что это первый обмен, состоявшиеся в этом году, последний прошел 31 декабря, из украинского плена был возвращен 81 российский военнослужащий.


По данным на ноябрь, в российском плену находилось свыше 8 тысяч украинских военных, в то же время количество находящихся в украинском плену россиян меньше в разы. В связи с этим Киев призывает своих военнослужащих чаще брать в плен российских для создания "обменного фонда", обещая выплаты за каждого военнопленного. В Киеве даже составили специальные таблицы с "расценками" за отдельные категории российских военнослужащих.
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2 комментария
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 16:53
    +3
    Рад за наших, выздоровления им! Надеюсь обменный фонд на нашей стороне будет расти многократно быстрее.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 17:02
      +1
      Цитата: Владимир_2У
      Рад за наших, выздоровления им! Надеюсь обменный фонд на нашей стороне будет расти многократно быстрее.

      Фонд обязательно вырастет, если сегодняшние удары по Краматорску станут рутиной, что бы у всук такая личная неприязнь к ведению БД возникла, что они бы кушать не могли!