Военное обозрение
Войти Регистрация

Истребительная авиация ВКС РФ сбила за сутки пять боевых самолётов Воздушных сил ВСУ - Минобороны

79
Истребительная авиация ВКС РФ сбила за сутки пять боевых самолётов Воздушных сил ВСУ - Минобороны

Российские войска возобновили боевые действия после временного рождественского перемирия, причем весьма активно. Огневой поражение ВСУ нанесено не только на основных направлениях, но и в воздухе. Потерять за одни сутки сразу пять боевых самолётов - это сильный удар по Воздушным силам Украины, испытывающим проблемы не только с наличием летной техники, но и с личным составом. В основном украинские пилоты гибнут вместе с самолетами, так как полеты проходят на небольшой высоте из-за работы российской ПВО.


Согласно новой сводке Минобороны, наши истребители сбили пять украинских самолетов, из них два истребителя, два штурмовика и один фронтовой бомбардировщик. Из подробностей известны только типы сбитых самолетов и места их падения. Так, истребитель Су-27 ВС ВСУ уронили на землю в районе Лозовое Харьковской области. В районе Изюма был сбит фронтовой бомбардировщик Су-24. Два штурмовика Су-25 были подбиты в районах Николайполье и Новый Донбасс. Еще один истребитель, но на этот раз МиГ-29, упал в районе Веселое.

В ходе контрбатарейной борьбы накрыты позиции гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и РСЗО "Град" в районах населенных пунктов Карловка и Константиновка.

На земле отмечается активизация украинских диверсионно-разведывательных групп почти на всех направлениях, где нет активных боевых действий. На Купянском в результате огневого поражения в районе Новоселовское и Синьковка уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля. В районе Котляровка и Новоселовское уничтожены две украинский ДРГ. На Красно-Лиманском в районах Червоная Диброва и Серебрянка, Макеевка и Стельмаховка уничтожено более 50-и военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль. В районах Артемовка и Серебрянка уничтожены две ДРГ ВСУ.

На Донецком направлении отбита контратака роты 54-й ОМБр ВСУ позиций ВС России в районе Спорное. Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап. На Южно-Донецком в районе населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка, Павловка и Нескучное украинские ДРГ пытались действовать в районах позиций наших войск, но были уничтожены. Потери Киева на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и три автомобиля.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
79 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:27
    +21
    Номера бы серийные этих машин, чтобы понять, какая сволочь их им поставляет.
    1. stelltok
      stelltok Сегодня, 17:29
      +4
      Так была новость про поставки из Уганды
      https://vk.com/wall-123538639_3107338
      1. Santa Fe
        Santa Fe Сегодня, 19:05
        +5
        Так была новость про поставки из Уганды
        https://vk.com/wall-123538639_3107338

        В составе ВВС Уганды никогда не было таких самолетов

        Ни Миг-29, ни Су-25, ни тем более, Су-24
        Так что ссылка на Уганду - мимо
        В районе Изюма был сбит фронтовой бомбардировщик Су-24. Два штурмовика Су-25 были подбиты в районах Николайполье и Новый Донбасс. Еще один истребитель, но на этот раз МиГ-29, упал в районе Веселое.
        1. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 19:11
          0
          Откуда у них столько самолетов? Когда же они кончатся?
          1. invisible_man
            invisible_man Сегодня, 19:19
            0
            Как могут кончиться взятые с потолка самолеты? Или "хаймарсы", которых Конашенков "уничтожил" больше, чем их завезли на Украину?
        2. stelltok
          stelltok Сегодня, 19:40
          0
          Так что ссылка на Уганду - мимо

          Помимо Уганды есть еще много стран Африки,ЕС....
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 17:33
      +6
      Цитата: 75Сергей
      Номера бы серийные этих машин, чтобы понять, какая сволочь их им поставляет.

      "Братушки" перед НГ закрома раскупорили...
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 17:45
        +3
        Цитата: isv000
        Цитата: 75Сергей
        Номера бы серийные этих машин, чтобы понять, какая сволочь их им поставляет.

        "Братушки" перед НГ закрома раскупорили...

        По ходу все так ..И Рождество нам решили устроить падлы амерские подстилки ..
      2. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 19:13
        -1
        Цитата: isv000
        "Братушки" перед НГ закрома раскупорили...

        Сегодня в телеге Рожина была инфа:
        "... самолёты тактической авиации с Миргорода (пять Су-25 и два Миг-29) ведут беспорядочный огонь по районам наступления ВС РФ в Соледаре, Бахмуте, Курдюмовке, Андреевке, Подгородном и на подступах к Красной горе."
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 17:35
      +2
      С чем связана такая активность ВВС ВСУ ? раньше они были более осторожны и осмотрительны, неужели ПВО у них так просело, что на перехват поднимают уже пенсионеров и недоучек с летных училищ ? Ну да ладно, ВКС РФ тоже надо тренироваться. Тем более у Су-24-25 и МИг 29 против Су-37 шансов выжить нет, он их с дистанции до 100 км растреливает, они даже понять не могут откуда прилетает.
      1. dnestr74
        dnestr74 Сегодня, 17:40
        +4
        Интересный самолет СУ-31, вот бы его ТТХ в студию)))
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 17:57
          -1
          Аналогичен МиГ - 28 из топчана, учите, в конце концов, матчасть
      2. kventinasd
        kventinasd Сегодня, 17:42
        +9
        Цитата: Silver99
        у Су-24-25 и МИг 29 против Су-31 шансов выжить нет,

        Может всё-же Су-35 ? Так там не только они дежурят.
        1. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Сегодня, 18:51
          -1
          Цитата: kventinasd
          у Су-24-25 и МИг 29 против Су-31 шансов выжить нет,

          Может всё-же Су-35 ? Так там не только они дежурят.

          Ставлю на 31,но на Миг ! МиГ-31.>моя карта ! fellow
      3. фигвам
        фигвам Сегодня, 17:58
        +6
        Цитата: Silver99
        МИг 29 против Су-37 шансов выжить нет

        Су-37 нет на вооружении
      4. Кронос
        Кронос Сегодня, 18:11
        +2
        Они как летали так и летают, просто опять пошли дикое преувеличение украинских потерь в технике.
        1. Сид2014
          Сид2014 Сегодня, 18:54
          +3
          Шёл второй год спецоперации. Сбито 1000 украинских самолётов, уничтожено 10000 танков и других бронированых машин... Сводки от Конашенкова только для домохозяек.
    4. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:44
      0
      Цитата: 75Сергей
      Номера бы серийные этих машин, чтобы понять, какая сволочь их им поставляет.

      Кто то поставляет и главное ,кто то на них рискует летать ? Вот в чем вопрос !
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 18:09
        +2
        Молодых сорви-голов с затуманеными мозгами хватает.
        Им бы мозги вправить, но мы на агитацию почему-то болт положили.
      2. albert
        albert Сегодня, 18:40
        -1
        Цитата: LukaNord
        Кто то поставляет и главное ,кто то на них рискует летать ? Вот в чем вопрос !

        Словения недавно передала 13 мигов.
      3. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:27
        -1
        Цитата: LukaNord
        Цитата: 75Сергей
        Номера бы серийные этих машин, чтобы понять, какая сволочь их им поставляет.

        Кто то поставляет и главное ,кто то на них рискует летать ? Вот в чем вопрос !

        Пятеро сегодня отлетались. Молотим и сбиваем дальше.
    5. barclay
      barclay Сегодня, 17:49
      -1
      Да, какая разница, кто поставляет?! По большому счету давно известны все поставщики вооружения на Украину. И они этого факта не стесняются, потому что мы с этим ничего поделать не можем. Вместе с этими самолётами, видимо поставляются и какие-то полевые укрытия, т.к. мы их не видим не фига на земле. А может и взлетают они уже, не с аэродромов.
      На фоне всего этого возникает вопрос, на чьей стороне инициатива?
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 18:10
        +1
        Война то в лучшем случае закончится нашей Победой, в худшем случае всему миру кирдык.
        Так вот, после нашей Победы как они с нами общаться собираются?
    6. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:17
      -1
      Цитата: 75Сергей
      Номера бы серийные этих машин, чтобы понять, какая сволочь их им поставляет.

      Сбили пять самолётов...

      Только прилетели - сразу сели... (В.Высоцкий. Шахматная корона)
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 17:29
    +2
    Таких победных отчётов мо мы ещё не слышали!!!
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 17:35
      +8
      Ну, не на ВО, а вообще-то было и похлеще: https://rg.ru/2022/12/30/fighterbomber-su-35-za-vylet-sbil-dva-vertoleta-i-dva-samoleta-vsu.html
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 17:30
    0
    Что-то бандеровцы разлетались. Бьют их, бьют, а всё лезут откуда-то.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:20
      0
      Цитата: Pharmacist
      Что-то бандеровцы разлетались. Бьют их, бьют, а всё лезут откуда-то.

      Я, когда дачу строил, то все расходы считал, считал... crying
      Потом надоело, перестал считать drinks
  4. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 17:30
    +1
    Что-то как-то они разлетались вольготно.
    От перемирия что ли ошалели?
  5. Minus
    Minus Сегодня, 17:31
    +20
    Эх... Хорошо наверное.... Но не буду утруждать себя в последний выходной день ,а лишь приведу один текст из телеграмм канала---
    "*Поговорим об «очковтирательстве».

    Данное явление, глубоко поразившее наши вооруженные силы (и не только их), в последние месяцы стало активным поводом для обсуждения и осуждения как на нашем канале, так и в среде наших коллег. Лживые доклады, подрисовываемые на каждом уровне отчёты, бессмысленные рапорты и безнаказанность для осуществляющих данную деятельность лиц уже давно стало постоянным спутником текущих событий.

    Например, мы уже привыкли к тому, что господин Конашенков в своих брифингах уничтожил установок HIMARS чуть ли не больше, чем Украине было поставлено, а украинских штурмовиков Су-25 уже сбил в 4 раза больше, чем у них было. Однако порой стремление прикрыть своё седалище от следствия доходит до невероятных высот. И вот теперь, в попытке медийно отыграть ситуацию с ударом ВСУ по расположению наших солдат в Макеевке, Министерство обороны выдало "операцию возмездие", нанеся удары по расположению украинских солдат в Краматорске.

    Ракетные удары в ночь на 8 января пришлись на 28-е и 47-е училища в Краматорске, где были расквартированы солдаты противника. Как можно видеть по результатам с места, прямых попаданий по зданиям добиться так и не удалось - ракеты попали либо в землю рядом, либо в соседние гаражи, выбив стекла и повредив облицовку училищ.

    Нам не ясно кто и по какой причине решил, что внутри погибло сразу 600 украинских солдат, если здание на самом деле так и не было поражено (даже остался гореть свет). Не ясно как об этом было доложено и на каком уровне решили "втереть очки", но имеем что имеем. Вместо настоящего уничтожения личного состава противника, что и стало бы достойным ответом, была выдумана исключено медийная операция возмездия.

    Если кто-то хочет нанести возмездие за гибель российских солдат, то для этого, во-первых, необходимо наказать ответственных за их массовое расположение в зоне досягаемости ракет, а во-вторых, превентивно и точно уничтожать врага, не приурочивая это ни к каким событиям.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 17:37
      0
      Цитата: Minus
      а лишь приведу один текст из телеграмм канала

      А какого?
      1. Barmaglot_07
        Barmaglot_07 Сегодня, 18:14
        +1
        Цитата: Dart2027
        А какого?


        Военный осеменитель - https://t.me/milinfolive/95242?single
      2. stelltok
        stelltok Сегодня, 18:26
        0
        А какого?

        Вот тут почитайте
        https://t.me/YUGLIVE/17462
      3. Пленник
        Пленник Сегодня, 18:48
        0
        winked Не успел выходные данные прочитать. Проснулся. laughing
    2. stelltok
      stelltok Сегодня, 17:51
      -1
      установок HIMARS чуть ли не больше, чем Украине было поставлено

      А где посмотреть сколько было поставлено? Про это разве будут говорить в открытую? wassat
      Смотрите тут

      https://media.defense.gov/2023/Jan/06/2003141218/-1/-1/1/UKRAINE-FACT-SHEET-JAN-6.PDF
      38 High Mobility Artillery Rocket Systems and ammunition;

      Су-25 уже сбил в 4 раза больше, чем у них было

      Ссылка выше есть. hi
      Как можно видеть по результатам с места,

      Автор телеграм канала там рядом свечку держал? belay
    3. d4rkmesa
      d4rkmesa Сегодня, 18:29
      +2
      В том то и дело... Считают "потери" противника по каким-то нормам, причем даже не советского времени, а тупо выдуманным, скорее всего. На деле ни одного точного удара тем же Торнадо-С по фото так и не увидел. Да, что-то там находили то в Краматорске, то еще где, хвостовики и остатки скрученной изолентой "начинки". Палят "в молоко" и выдают за работу (впрочем, периодически этим занимаются почти все, те же ВКС). Не понимаю, как так, Глонасс глушат?
    4. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 18:36
      +1
      "Минусу" поставил жирный плюс.
      Никто не просить раскрывать военные тайны. Все ждут просто правды.
    5. odisey3000
      odisey3000 Сегодня, 19:42
      0
      Странная какая то логика автора данной заметки,вот посмотрите, что украинцы показывают ,там ничего не поражено ,наивные вы люди .Да кто станет об этом говорить то ,только сумасшедший.Вы что думаете что вот сейчас Зеленский встанет и заплачет и обьявит на всю Украину о гибели например 600 военнослужащих в Краматорске.Ну вы наивный человек.Идет война господа ,товарищи и некто если он в здравом уме и памяти из руководителей не будет на каждом углу кричать о своих потерях. Так было и будет,да после войны подведем горькие итоги .Потери на Украине просто громадные, смотрите видео самих украинцев с их репортажей со своих кладбищ.Российская информационная недоработка что мы мало или совсем плохо информируем население Украины об их жмуриках,а надо присылать письма счастья населению о погибших ,раненных и пленных,активнее информировать украинское население о б их родственниках и близких погибших как пушечное мясо зеленского.Я вообще удивляюсь почему не ведеться работа в этом направлении по дискридитации режима зеленского.Опять миротворцев из себя корчим.
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 17:31
    -1
    Верной дорогой идёте, товарищи! Хороший лiтак - об землю шмяк лiтак!
  7. Балу
    Балу Сегодня, 17:32
    +3
    Респект и уважуха drinks [quote] good Чтобы количество взлетов соответствовало количеству посадок.
  8. Konnick
    Konnick Сегодня, 17:42
    +6
    Цитата: Pharmacist
    Что-то бандеровцы разлетались. Бьют их, бьют, а всё лезут откуда-то.

    Самое интересное в этой новости то, что откуда берутся летчики? И почему все самолеты сбиты нашими самолетами, а не нашими ЗРК?
    1. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 17:45
      +4
      Цитата: Konnick
      И почему все самолеты сбиты нашими самолетами, а не нашими ЗРК?

      Наверняка не все самолёты сбиты истребителями, вполне возможно и ЗРК постарались.
      Например вчера украинский рассчет ОСЫ сбил дружеским огнём свой Миг 29
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 18:05
        -1
        Так.Летуны это дальняя рука ПВО. На запрос отвечают. Не нравиться? уроним
  9. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 17:43
    +1
    ВКС РФ сбила за сутки пять боевых самолётов ... ВСУ

    Сбиваем, сбиваем, а самолеты и летчики все не заканчиваются. Может уже поляков или трибалтов отлавливают и сажают в самолеты!?
    1. tun5t
      tun5t Сегодня, 17:56
      -3
      наше МО стало очковтирателями, уж не знаю чьё очко, но предпологаю от безответственности; ещё увидим, услышим и не такие победы на инфо-фронте. А челу под ником Minus (Евгений) гораздо более верится.
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:00
        +9
        Цитата: tun5t
        А челу под ником Minus (Евгений) гораздо более верится.

        С другой стороны чего удивительного в том что имея Су-35С самолёт поколения 4++ и ДРЛО А-50У мы сбиваем МиГ-29, Су-24, Су-25 которые в большинстве своём даже не модернизированные. Удивительно было бы если бы не сбивали.
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 18:12
      -1
      Говорят, что именно так и происходит. Наглючие морды лица.. Морда кирпича просит
  10. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 17:49
    -3
    пиши сто тыщ, чего их басурманов жалеть
  11. Konnick
    Konnick Сегодня, 17:50
    -1
    Цитата: kventinasd
    Цитата: Konnick
    И почему все самолеты сбиты нашими самолетами, а не нашими ЗРК?

    Наверняка не все самолёты сбиты истребителями, вполне возможно и ЗРК постарались.
    Например вчера украинский рассчет ОСЫ сбил дружеским огнём свой Миг 29

    А как же заголовок статьи?

    Истребительная авиация ВКС РФ сбила за сутки пять боевых самолётов Воздушных сил ВСУ - Минобороны


    Или это попытка реабилитации нашей боевой авиации?
  12. Dante77
    Dante77 Сегодня, 18:00
    -2
    Почему только пять? Почему не пятьдесят? Такое ощущение, что у украинцев бесконечные ресурсы личного состава и техники.Да роль пропаганды в том, чтобы преувеличить потери врага, но если переборщить, то будешь выглядеть нелепо. ВВС Украины удалось полностью уничтожить уже как минимум четыре раза.
    1. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 18:09
      +2
      Шумок такой под утренний кофе генерала из телевизора ...засыпать хорошо... 600чел ...5 самолетов..
      Главная опасность пропаганды чтоб в неё сами пропагандисты не поверили..
  13. Tusv
    Tusv Сегодня, 18:01
    -1
    Цитата: 75Сергей
    Номера бы серийные этих машин, чтобы понять, какая сволочь их

    Как Гвардейский ПВОшиник.Ну приземлили. Оваций не надо
  14. Комментарий был удален.
  15. Viktor fm
    Viktor fm Сегодня, 18:04
    +2
    "Сбиваем, сбиваем, а самолеты и летчики все не заканчиваются." Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков сколько лётчиков выпустило начиная с СССР ? А были ещё и другие лётные училища на территории СССР.
    1. Sebostyuan
      Sebostyuan Сегодня, 19:04
      0
      Чего не уничтожают учебные корпуса военных училищ?
  16. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 18:05
    +3
    На февраль 2022 боевых самолетов у Украины 127. Уничтожено в СВО около 400. Допустим, самолеты где-то нашли, а летчики откуда?
    1. Сергей 777
      Сергей 777 Сегодня, 18:11
      +3
      Ну часть бортов уничтожили на земле. У тех что в воздухе сбили кто то катапультировался. + призыв из запаса + возможные наёмники из бывшего ОВД.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 19:06
        -1
        Цитата: Сергей 777
        возможные наёмники из бывшего

        не "возможные" а самые что ни на есть, про одного такого отлетавшегося из трибалтийских вымиратов писали
    2. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 19:19
      +3
      На февраль 2022 боевых самолетов у Украины 127. Уничтожено в СВО около 400. Допустим, самолеты где-то нашли

      Во всей Европе и Азии не было столько самолетов - МИГ-29, Су-25 и Су-24, которых ежедневно «сбивают» пачками
  17. Сергей 777
    Сергей 777 Сегодня, 18:09
    -1
    Отличная новость. Надеюсь А 50 участвуют в работе ?
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 19:21
      +2
      Отличная новость. Надеюсь А 50 участвуют в работе ?

      Пока есть такие, как Сергей 777

      А50 участвуют в работе good
  18. Viktor fm
    Viktor fm Сегодня, 18:12
    -1
    "Допустим, самолеты где-то нашли, а летчики откуда?"
    Лётчиков с СССР больше чем достаточно.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 19:14
      +1
      СССР уже больше 30 лет нет. Тем летчикам уже за 50 лет.
  19. ЕФИМ ЛЮБИН
    ЕФИМ ЛЮБИН Сегодня, 18:21
    +2
    На счёт приписок: во времена брежневского правления был поучительный анекдот на продовольственную тему, который по идее, в нём заложенной можно применить к любой теме. Анекдот;
    в каком-то колхозе опоросилась свинья двумя поросятами - хорошо, но мало! Председатель колхоза сообщает районному начальству о четырёх поросятах - хорошо, но мало! Районное начальство сообщает областному начальству о шестерых поросятах, хорошо, но мало! Областное начальство сообщает республиканскому начальству о восьми поросятах - хорошо, но мало! И в Москву Брежневу уходит радостное сообщение от республиканского начальства о десяти поросятах! Брежнев прочитал радостное сообщение и наложил резолюцию - двоих поросят отправить на прокорм дружественным странам, 8 оставить на прокорм себе! Надеюсь, что Вы идею анекдота поняли.
  20. garik77
    garik77 Сегодня, 18:23
    -4
    Вроде по всем расчётам должны уже закончиться. Размножаются почкованием или кто-то утрирует количество уничтожаемых литаков ВСУ?
  21. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 18:26
    -4
    Конашенков вышел из новогоднего небытия...
  22. Сандор Клиган
    Сандор Клиган Сегодня, 18:42
    +1
    я уже пустым заявлениям не верю..... то 5 самолетов за день без единого фото или сообщений в телеге, то разом "ответка за Макеевку" 600 укропов, а фото здания целехонькое, только окна выбиты и фасад подпорчен.......писульки на верх с приплюсовываем - это ЕдРо внедрило!!!!
    1. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 19:15
      0
      Значит Телегу смотрите избирательно. Тут, например, укропский МиГ-29
      Тут Су-25 www.youtube.com/watch?v=OYbC_bUctoI Везде это, кроме укропабликов
      1. Сандор Клиган
        Сандор Клиган Сегодня, 19:30
        0
        послушай молодец, прежде чем предьявить - учи матчасть и слушай внимательно оппонента , я про сегодня, а ТЫ мне вчерашнее выдаешь, где укропы сами сбили свой миг, так что лучше очнись, хотя я редко грублю, но Нубланы бесят
  23. Tagan
    Tagan Сегодня, 18:45
    +2
    Цитата: Кронос
    Они как летали так и летают, просто опять пошли дикое преувеличение украинских потерь в технике.

    Вы прям вездесущий! там всех укронацистских трупаков посчитали, тут самолёты укровермахта, в другом месте ещё чё-нить.)))
    Что, опять обидно стало за своих любимчиков?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:34
      0
      Цитата: Tagan
      Цитата: Кронос
      Они как летали так и летают, просто опять пошли дикое преувеличение украинских потерь в технике.

      Вы прям вездесущий! там всех укронацистских трупаков посчитали, тут самолёты укровермахта, в другом месте ещё чё-нить.)))
      Что, опять обидно стало за своих любимчиков?

      Он всегда вездесущий только в одни украинские ворота.
  24. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:51
    +2
    В общем молодцы хлопцы. Давите бандеровскую гадину.
  25. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 18:51
    0
    Почему мы торгуем со странами, поставляющими оружие нашим врагам?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:36
      0
      Цитата: mongol9999
      Почему мы торгуем со странами, поставляющими оружие нашим врагам?

      Контракт, раз, и два - не налажена пока логистика в другие направления. Нужно время.
  26. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:17
    -1
    Цитата: Владимир80
    Таких победных отчётов мо мы ещё не слышали!!!

    Я сейчас упаду с дивана! Что, опять двойка по математике у мастера спорта? Кстати. кто-то знает по какому именно виду спорта он им стал???
    Уже была статья, где публиковали аналитику, исходя из нее, нет столько самолетов в природе, сколько сбил Мастер спорта laughing
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:40
      0
      Какой Вы шустрый, однако winked за клавиатурой.
      Конашенков Вас уронит ещё до того, как Вы сами
      Цитата: Михаил-Иванов
      Я сейчас упаду с дивана!
      потому, что он Мастер спорта СССР по современному пятиборью.
  27. Касатик
    Касатик Сегодня, 19:22
    -1
    Цитата: Viktor fm
    "Сбиваем, сбиваем, а самолеты и летчики все не заканчиваются." Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков сколько лётчиков выпустило начиная с СССР ? А были ещё и другие лётные училища на территории СССР.

    Вы не поверите, но СССР нет уже 31 год. То есть даже из выпуска 1991 года в строю не осталось ни одного летчика. Ни там, ни здесь.
  28. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 19:27
    +1
    Конашенков сбивает на симуляторе. Раньше сбивали по 1-2, теперь 5. Через полгода будут по эскадрилье в день сбивать. Уже не смешно...
  29. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:33
    0
    Цитата: Minus
    Ракетные удары в ночь на 8 января пришлись на 28-е и 47-е училища в Краматорске, где были расквартированы солдаты противника. Как можно видеть по результатам с места, прямых попаданий по зданиям добиться так и не удалось - ракеты попали либо в землю рядом, либо в соседние гаражи, выбив стекла и повредив облицовку училищ.

    Эх!!! Были бы уши, а соловьи найдутся... Там наверху идет большая суета, пока одни реально берут Марьинку, Соледар и Артемовск, другие думают что делать после их взятия...
    К моему предыдущему посту!
    Все узнал сам в абсолютно свободном доступе в сети. Кишинев, потом училище ПВО Житомир, потом опять ПВО в Твери, итак прошли долгие годы. Напоследок третье высшее. Между делом, пятиборье в ЦСКА. Вроде, не у каждого есть столько образования за плечами? Один момент, везде ПВО, работал пиаре МО? Стихи какие-то получаются или народные ...
    После того как все для себя выяснил, диван выкинул в окно, окно открыл и сам стал сбивать все что летит против нас! А что не летит тоже сбиваю, на всякий случай! laughing
  30. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 19:38
    0
    С миру по нитке(по приказу пингвинов)недостране рубаха.