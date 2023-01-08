Истребительная авиация ВКС РФ сбила за сутки пять боевых самолётов Воздушных сил ВСУ - Минобороны

Российские войска возобновили боевые действия после временного рождественского перемирия, причем весьма активно. Огневой поражение ВСУ нанесено не только на основных направлениях, но и в воздухе. Потерять за одни сутки сразу пять боевых самолётов - это сильный удар по Воздушным силам Украины, испытывающим проблемы не только с наличием летной техники, но и с личным составом. В основном украинские пилоты гибнут вместе с самолетами, так как полеты проходят на небольшой высоте из-за работы российской ПВО.Согласно новой сводке Минобороны, наши истребители сбили пять украинских самолетов, из них два истребителя, два штурмовика и один фронтовой бомбардировщик. Из подробностей известны только типы сбитых самолетов и места их падения. Так, истребитель Су-27 ВС ВСУ уронили на землю в районе Лозовое Харьковской области. В районе Изюма был сбит фронтовой бомбардировщик Су-24. Два штурмовика Су-25 были подбиты в районах Николайполье и Новый Донбасс. Еще один истребитель, но на этот раз МиГ-29, упал в районе Веселое.В ходе контрбатарейной борьбы накрыты позиции гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и РСЗО "Град" в районах населенных пунктов Карловка и Константиновка.На земле отмечается активизация украинских диверсионно-разведывательных групп почти на всех направлениях, где нет активных боевых действий. На Купянском в результате огневого поражения в районе Новоселовское и Синьковка уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля. В районе Котляровка и Новоселовское уничтожены две украинский ДРГ. На Красно-Лиманском в районах Червоная Диброва и Серебрянка, Макеевка и Стельмаховка уничтожено более 50-и военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль. В районах Артемовка и Серебрянка уничтожены две ДРГ ВСУ.На Донецком направлении отбита контратака роты 54-й ОМБр ВСУ позиций ВС России в районе Спорное. Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап. На Южно-Донецком в районе населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка, Павловка и Нескучное украинские ДРГ пытались действовать в районах позиций наших войск, но были уничтожены. Потери Киева на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и три автомобиля.