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Военная разведка Украины спрогнозировала сроки новой массированной ракетной атаки на инфраструктуру страны

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Военная разведка Украины спрогнозировала сроки новой массированной ракетной атаки на инфраструктуру страны

Россия готовит новую массированную атаку с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе, она начнется уже в ближайшее время. Такой прогноз дает украинская военная разведка.


Главное управление разведки МО Украины предполагает, что российское командование отдаст приказ на проведение массированной атаки с применением ракет и беспилотников в ближайшие дни, возможно, что в воскресенье и понедельник, т.е. 8 или 9 января. К такому выводу в ГУР пришли, исходя из анализа предыдущих ракетных ударов. Как заявил официальный представитель ГУР Скибицкий, Россия не атаковала уже несколько дней, а это может означать, что удар уже готов.

Новый массированный удар может быть в холодную погоду. Температуры падают, а россияне не атаковали нас уже несколько дней

- заявил он добавив, что российские войска также могут перейти в наступление на Запорожском направлении. В то же время на Харьковском атака ВС России не ожидается, там наступаю ВСУ и поэтому им придется сдерживать натиск украинских войск. Вот такой прогноз от ГРУ.

Между тем в Киеве получили информацию, что Россия якобы намерена развернуть производство дронов-камикадзе на своей территории, а не закупать у Ирана, как продолжают утверждать на Украине и Западе. Одним из городов, где будет развернуто производство беспилотников, станет Тольятти. Об этом заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов.

Ранее в Киеве неоднократно обвиняли Тегеран в якобы поставках барражирующих боеприпасов Shahed 136 и Shahed 131 России, поэтому продолжают называть российские дроны "Герань-2" "иранскими". Однако доказать в Киеве ничего не смогли, поэтому все обвинения остаются голословными. Ранее уже высказывалось предположение, что "Герани" производятся в России по иранской лицензии.
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41 комментарий
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:37
    +6
    А как же закончившиеся ракеты и вся раздербаненная на чипы бытовая техника?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:41
      +7
      Не вся, сябры стиралок Атлант партию подогнали - сидим, чипы выпаиваем, двигатели к Геранькам привинчиваем, ага. Особо могучие и рукастые из выброшенных елок новогодних пропеллеры выстругивают для тех же Геранек, так что не обессудьте - с запахом хвои Гераньки полетят.
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 19:09
        +1
        Цитата: Nexcom
        сябры стиралок Атлант партию подогнали - сидим, чипы выпаиваем, двигатели к Геранькам привинчиваем,

        А шо ?! Сябры свои стиралки на поршневые "бензинки" перевели ? belay Круто ! Вот я на даче предпочитаю электропилу,а мой сосед - бензопилу! Каждому -своё ! Но кто "хитрее" ? what Ну,конечно же,для Краины выгоднее ,наверное, "бензостиралки",чем "электро...." request
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 19:14
          +2
          Конечно. 3 литра 95го и стирай два дня без проблем. laughing
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 19:39
            0
            Главное управление разведки МО Украины предполагает, что российское командование отдаст приказ на проведение массированной атаки с применением ракет и беспилотников в ближайшие дни, возможно, что в воскресенье и понедельник, т.е. 8 или 9 января

            Тоже мне, бином Ньютона.
            Перемирие объявляли? Объявляли.
            Значит, бои только на фронте шли, Герани с Калибрами не летали.
            Но производство-то круглосуточное. Как и поставки.
            Как праздники закончатся - склады надо бы подразгрузить. Не дело это, в военное время большие склады делать.
            Так что да, в понедельник прилетит накопившейся привет. За все праздники разом.
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:45
        0
        Да из блока управления гирлянды тоже есть чё выковырять. Я регулятор мощности для паяльника сделал. Четыре штуки. Стиралка у меня тоже есть ненужная, но таким добром кидаться. Мне проще кирпичем в них швырнуть
    2. Попуас
      Попуас Сегодня, 18:42
      +6
      Вчера приезжали...по селу все машинки стиральные изъяли wassat
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:45
        +1
        Whirpool типа разрешили не сдавать ' тама все пластмассовое, не пойдет.
        И чипы не той системы.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 18:53
        +3
        Цитата: Попуас
        Вчера приезжали...по селу все машинки стиральные изъяли

        Швейные машинки ещё на запчасти для пулемётов не изымают? А то у меня "Зингер" - жалко отдавать при всём патриотическом порыве. lol
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 18:59
          +1
          Вот как раз в Зингерах то самые клевые пружины и стоят - самое то для пулеметов. Как же так - жмотить то? Нихарашо.
        2. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Сегодня, 19:13
          +1
          Цитата: Zoldat_A
          у меня "Зингер" - жалко отдавать при всём патриотическом порыве.

          У меня не "Зингер" был... отнес на "мусорку"...пущай забирают ! yes Для Родины ничего не жалко ! stop
      3. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 19:09
        +1
        Ай пошла гулять губерния!

        У меня в шкафу старый Пентиум стоит. Отдаю!
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 19:15
          +2
          Пентиумы только для Калибров.
          Их приберечь надобно.
          Для Гераней и калькуляторов Касио достаточно.
    3. poquello
      poquello Сегодня, 19:15
      +1
      Цитата: evgen1221
      А как же закончившиеся ракеты и вся раздербаненная на чипы бытовая техника?

      их разведчики прошли по магазинам и поняли что неразобранной техники хватит на миллионы ракет
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 19:20
        +1
        ...им взрустнулось и они нахреначились горилки без закуси в зюзю. там и легли отлыхать - в ближайшем парке под лавкой.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:41
    +3
    Оливье новогоднее точно кончилось ,отвечаю.За остальное не ручаюсь. drinks
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:49
      +4
      Андрей,hi!
      Цитата: tralflot1832
      Оливье новогоднее точно кончилось ,отвечаю.За остальное не ручаюсь. drinks

      Я вчера, "воспользовавшись перемирием", новый тазик оливье настрогал. Праздник продолжается! drinks
      1. РДР
        РДР Сегодня, 19:20
        +2
        Цитата: Zoldat_A
        новый тазик оливье настрогал. Праздник продолжается!

        Коллега! Дайте печени отдохнуть, Старый Новый год на подходе!
      2. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 19:22
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        Я вчера, "воспользовавшись перемирием", новый тазик оливье настрогал. Праздник продолжается!

        Вторая волна оливье, а впереди страрый новый год еще laughing Придётся третью волну оливье строгать))
        Всех с прошедшими и наступающими drinks
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 18:43
    +7
    Военная разведка Украины спрогнозировала сроки новой массированной ракетной атаки на инфраструктуру страны

    Я и так скажу даже без украинской разведки - массированные ракетные атаки будут завтра, послезавтра и ..... Постоянно. По мере необходимости, после того как выявят очередные цели.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 18:59
      +2
      Главное управление разведки МО Украины предполагает, что российское командование отдаст приказ на проведение массированной атаки с применением ракет и беспилотников в ближайшие дни

      Это у них так планёрка происходит . Собрались представители ГУР , Минобороны и офиса Президента Украины . Представитель ГУР доложил о возможных ударах ракет , представитель Минобороны о возможном наступлении Российских войск а представитель офиса Президента Украины выразил свои желания гнать Российские войска за Урал . Загадав желания , все разошлись до следующей планёрки .
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 19:05
        +3
        И чо, даже горилки не бахнули по стакашку ?? Сомневаюсь. Наверно намахнули и даже не по разу, отчего возникли фантазии гнать русню за Урал.
        1. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 19:10
          +2
          Рановато...Еще Старый Новый год впереди.
        2. Попуас
          Попуас Сегодня, 19:10
          +2
          С порошком и стакана хватает wink по второму замахнут ,так и до Камчатки угонят laughing
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 19:18
            +1
            Как бы не промахнулись и вокруг Земли по кругу не отправили. lol
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 18:46
    +4
    Как заявил официальный представитель ГУР Скибицкий

    На нашего Буншу моего двоюродного брата, художника-авангардиста, внешне похож.
    Самый непутёвый из всей нашей большой семьи - по образованию хормейстер детского хора, принципиально профессиональный безработный (весь в "искусстве"), принципиальный "интеллигент, никем не понятый" и принципиально несогласный со всем, с чем только можно быть несогласным.

    Россия не атаковала уже несколько дней, а это может означать, что удар уже готов
    Судя по "глубине анализа ситуации", и мозги у этого Скибицкого такие же, как у моего родственничка.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 18:50
      +3
      Не у Вас одного, такие ,,родственники,,))
    2. Хронос
      Хронос Сегодня, 18:50
      +3
      К сожалению, они действительно могут знать, когда начнется атака - западные партнэры щедро делятся данными спутниковой разведки, по которым видно все движение на аэродромах и военных портах. Подготовить стратеги и корабли незаметно тяжело.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 18:59
        +2
        Цитата: Хронос
        К сожалению, они действительно могут знать, когда начнется атака - западные партнэры щедро делятся данными спутниковой разведки, по которым видно все движение на аэродромах и военных портах. Подготовить стратеги и корабли незаметно тяжело.

        Такая вот теперь война и никуда от этого не деться. Придётся смириться, что группировку 150 тысяч незаметно, как это можно было сделать 80 лет назад, перебросить не получится.
        Радует лишь то, что есть у нас ракеты, про которые враг не будет знать, куда именно она прилетит.
        До того момента, пока не прилетит.
    3. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 19:39
      0
      Вот-вот. А некоторые ещё не верят, что украинцы и русские - братья.
    4. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 19:41
      0
      Цитата: Zoldat_A
      никем не понятый" и принципиально несогласный со всем, с чем только можно быть несогласным.

      Ваше кредо ? Всегда ! Что? Всегда не согласен ! С чем? Со всем !
    5. фа2998
      фа2998 Сегодня, 19:47
      0
      Цитата: Zoldat_A
      Россия не атаковала уже несколько дней, а это может означать, что удар уже готов
      Судя по "глубине анализа ситуации", и мозги у этого Скибицкого такие же, как у моего родственничка.

      В принципе он "верно" предполагает-предлагает .
      Бить по энергоструктуре нужно когда там максимальные нагрузки.Сейчас там днем -16---17 С,ночью будет ниже -20--- -22 С.А не по "слякоти".Начнут "обрубать " подстанции-остальные сами упадут.Домино!
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:48
    +1
    ,, Розумный. Аж страшно!,, " за двумя зайцами" х/ф.
  6. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 18:50
    +4
    Одним из городов, где будет развернуто производство беспилотников, станет Тольятти. Об этом заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов.

    Лёшка Данилов уже наверное многих там покусал и это уже не лечится.
    Кстати в кипедии его профиль кто-то знатно сегодня хакнул, разместив соответствующее фото.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:03
      +4
      Какой смачный хряк. wassat

      тттттттттттттттттттттттттттттт
  7. HAM
    HAM Сегодня, 18:51
    +3
    Это так теперь шарага,отбивающая хлеб гидрометцентра ,называется?
    Логика железная----температура падает,а атак не было........холодно же,подкиньте погреться....
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:10
    +1
    я так понимаю новую партию дури подогнали?
  9. Andron78
    Andron78 Сегодня, 19:17
    +2
    Это у них уже что-то вроде прогноза погоды. Возможно все!
  10. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 19:30
    +1
    Россия готовит новую массированную атаку с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе, она начнется уже в ближайшее время. Такой прогноз дает украинская военная разведка.

    Вот это прогноз так прогноз. Кто бы мог подумать. sad
    Это как предсказывать в Якутии -40-50 градусов мороза в середине января.
  11. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 19:38
    0
    Прям как гидрометеоцентр. У тех тоже местами порывы, наводнения, засуха и нашествие динозавров с вероятностью 50%.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:39
    0
    Военная разведка Украины спрогнозировала сроки новой массированной ракетной атаки на инфраструктуру страны
    . Бюро... гадальных услуг.