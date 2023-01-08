Военная разведка Украины спрогнозировала сроки новой массированной ракетной атаки на инфраструктуру страны

Новый массированный удар может быть в холодную погоду. Температуры падают, а россияне не атаковали нас уже несколько дней

Россия готовит новую массированную атаку с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе, она начнется уже в ближайшее время. Такой прогноз дает украинская военная разведка.Главное управление разведки МО Украины предполагает, что российское командование отдаст приказ на проведение массированной атаки с применением ракет и беспилотников в ближайшие дни, возможно, что в воскресенье и понедельник, т.е. 8 или 9 января. К такому выводу в ГУР пришли, исходя из анализа предыдущих ракетных ударов. Как заявил официальный представитель ГУР Скибицкий, Россия не атаковала уже несколько дней, а это может означать, что удар уже готов.- заявил он добавив, что российские войска также могут перейти в наступление на Запорожском направлении. В то же время на Харьковском атака ВС России не ожидается, там наступаю ВСУ и поэтому им придется сдерживать натиск украинских войск. Вот такой прогноз от ГРУ.Между тем в Киеве получили информацию, что Россия якобы намерена развернуть производство дронов-камикадзе на своей территории, а не закупать у Ирана, как продолжают утверждать на Украине и Западе. Одним из городов, где будет развернуто производство беспилотников, станет Тольятти. Об этом заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов.Ранее в Киеве неоднократно обвиняли Тегеран в якобы поставках барражирующих боеприпасов Shahed 136 и Shahed 131 России, поэтому продолжают называть российские дроны "Герань-2" "иранскими". Однако доказать в Киеве ничего не смогли, поэтому все обвинения остаются голословными. Ранее уже высказывалось предположение, что "Герани" производятся в России по иранской лицензии.