Морские дроны США – прямая и явная угроза России

Новая архитектура флота
В планах военного командования США контроль над морской сферой является наиболее приоритетным на ближайшие годы. По мнению боссов Пентагона, небо уже давно американское, пора уже опускаться на водную гладь и нырять поглубже. Концепцию и назначение будущего флота морских дронов очень просто охарактеризовал контр-адмирал ВМС Австралии Питер Куинн:
«Из-за своей модульной и многоцелевой природы наши противники должны будут исходить из того, что каждое их движение в морской сфере находится под нашим наблюдением и что каждый дрон способен применять широкий спектр эффектов, включая летальные».
Несмотря на то, что Куинн представляет интересы австралийского флота, его слова совершенно созвучны с точкой зрения Пентагона. Это новая реальность в понимании американцев, и Российскому флоту с ней придется считаться.
Sea Hunter. Источник: wikipedia.org
Американцы постепенно переходят от слов к делу. В 2021 году флот провел первые учения с широким использованием морских и воздушных беспилотников. Правда, назвать это учениями можно с большой натяжкой, скорее, это была отработка взаимодействия небольшой группы дронов. Роль «Большой мамы» играл известный эсминец USS Michael Monsoor класса Zumwalt, который координировал работу беспилотников Sea Hunter и Sea Hawk на воде и MQ-8B Fire Scout и MQ–9 Sea Guardian в воздухе. Маневры, как обычно говорят в таких случаях, прошли успешно и в соответствии с планом.
На более высоком уровне координацию беспилотных программ ВМС Соединенных Штатов ведут в рамках концепции «новой архитектуры флота» (New Fleet Architecture). По новым правилам на каждый корабль большого водоизмещения должно приходиться два малых пилотируемых судна, а также три больших и четыре средних надводных дрона.
Это небольшая революция – американцы фактически отказываются от части кораблей большого водоизмещения в пользу увеличения количества средних и малых, в том числе автономных аппаратов. Для сравнения: прежде в ВМС США на каждый корабль малого класса приходилось два судна большого водоизмещения.
До конца пока не определились с надводными роботами – часть экспертов считает, что автономным судам в некоторых случаях требуется экипаж. Такие суда двойного назначения дороже дронов, что скажется как на финансировании, так и на наполняемости флота беспилотниками.
Надо отметить, что на конец 2022 года в Пентагоне и Белом доме не сформировалось единое мнение относительно будущего флота. Одни считают, что хорошо бы сократить число авианосцев и за счет этого увеличить численность малых и средних судов до 500 единиц. Другие, в частности – команда Байдена, ратуют за уменьшение количества больших и малых судов с «одновременным наращиванием численности танкодесантных кораблей и автономных необитаемых подводных и надводных аппаратов».
В стратегических планах военного командования доля беспилотников во флоте должна составить не менее 40 процентов уже к 2051 году. Конечно, большая часть этого флота будет противопоставлена Китаю, но и для России американцы подготовят свои решения. Атаку дронами на корабли Черноморского флота в прошлом году можно считать проверкой боем потенциала американских дронов-камикадзе.
Пока в верхах решают, в морях уже немало американских беспилотников в разной степени готовности. Компании-производители бьются за заказы – до конца 2024 года флот намерен потратить не менее 4,5 млрд долларов только на беспилотники. Самый известный из них – это Sea Hunter водоизмещением около 140 тонн и с возможностью круглосуточного контроля прибрежной акватории в течение трех месяцев. До конца следующего года в ВМС США появится не менее восьми таких судов.
Экспериментальная Orca. Источник: bloomberg.com
В 2023 году закончат с разработкой большого подводного беспилотника Orca, предназначенного для несения дежурства на дальности до 12 тыс. км и на глубине до 3 тыс. метров. Это охотник на подводные и надводные суда, тральщик, специалист по РЭБ и разведчик – именно столько функций американцы хотят втиснуть в корпус дизель-электрической субмарины. В планах покупка восьми беспилотников.
Есть и хорошие новости.
Как утверждают западные СМИ, проект создания подводного беспилотного разведчика Snakehead закрыт. В самом конце 2022 года Джо Байден перекрыл финансирование истории, на которую потратили более 200 млн долларов.
Беспилотный надводный аппарат Mariner. Источник: maritimerobotics.com
Присутствует целый сонм менее масштабных проектов, имеющих тем не менее важное значение для нужд флота. Особенно в этой череде выделяются проекты двойного назначения, способные мимикрировать под гражданские беспилотники.
Например, компания Maritime Robotics предлагает пластиковый малогабаритный Mariner, способный нести некую полезную нагрузку. Официально он может быть снабжен «различными датчиками, инфракрасными камерами, радарами, океанографическими инструментами, гидроакустическими системами позиционирования, эхолотами и прочими гидроакустические системами». Неофициально – по опыту ВСУ малозаметные дроны просто снаряжают взрывчаткой и отправляют в ближайший порт противника.
У американцев первые морские беспилотники уже стали яблоками раздора с потенциальными противниками.
Инциденты с Saildrone
Беспилотная система, тем более морская, очень уязвима для внешних воздействий. Американцы, успевшие насытить Ближний Восток дронами различного класса и назначения, столкнулись с незатейливой тактикой Ирана. Вопиющими, преднамеренными и необоснованными американцы называют простой отлов иранскими моряками плавающих беспилотников. Часть их них официально не относятся к ВМС США. Так, летом и в начале осени прошлого года иранцы захватили несколько дронов Saildrone.
По документам это изделие сугубо гражданское и предназначено для сбора данных о климате, рельефе дна и гидрологии океана. Робот-парусник способен автономно работать до 12 месяцев, используя для движения энергию ветра и солнца. Стражи исламской революции совершенно обоснованно не поверили в гуманитарный характер миссии Saildrone и захватили один парусник в Персидском заливе. Робота взял на буксир транспорт Корпуса стражей исламской революции Shahid Baziar, но вскоре отпустил обратно.
Американцы утверждают, что произошло это не без угроз со стороны представителей 5-го флота США. Спустя всего несколько дней аналогичный фокус провернуло судно Jamaran ВМС Ирана. Моряки подняли на корабль пару дронов, получили предупреждение от американских эсминцев и выбросили парусники за борт. Говорят, американцы для устрашения в воздух подняли целый MH-60R Sea Hawk. Удалось ли после столь бесцеремонного обращения сохранить Saildrone возможность вести разведку, история умалчивает.
Иранцам вообще не занимать храбрости. В 2019 году они сбили американский беспилотный равзедчик RQ-4A Global Hawk. Учитывая, сколько таких «ястребов» висит над Черным морем в последние месяцы, Российским ВКС впору задуматься об аналогичном шаге. Тем более что американцы сами сетуют на неопределенный статус дронов. Иран сбил разведчика только потому, что он беспилотный, и только поэтому США не обрушили в ответ на Тегеран крылатые ракеты. В этом особая прелесть летающих и плавающих дронов потенциального противника – при определенном уровне храбрости уничтожаются они без особых последствий.
Вернемся к роботам-парусникам, занятым гидрографическими исследованиями. Американцы в ответ на демарш Ирана сделали невинное лицо и попытались оправдаться:
«Saildrone не представляли опасности для морского движения и работали в непосредственной близости от южной части Красного моря более 200 дней подряд без происшествий».
Командир Тим Хокинс из состава 5-го флота США поспешил отрапортовать, что оранжевые роботы не были вооружены и делали несекретные фотографии.
Только вот Saildrone вполне на законных основаниях участвовал в военных учениях в заливе Акаба в прошлом году. Паруснику даже оранжевую ливрею сменили на серо-стальную на манер ВМС США. То есть игрушка как минимум интегрирована в информационное пространство НАТО.
В том, что каждый Saildrone – это разведывательный дрон, скрывающийся за оранжевой шкурой исследовательской миссии, сомнений ни у кого нет. Другой вопрос, насколько много можно получить полезного от перехвата таких изделий. Эта проблему уже тревожит американское командование. Вице-адмирал Брэд Купер, курирующий в ВМС США вопросы экспериментального дроностроения, ратует за упрощение беспилотников. Легкий доступ к плавающим беспилотникам со стороны противника не должен приводить к потере критически важной информации.
В Иране уже немало прецедентов, когда американские дроны стали прообразом для их собственных разработок. Купер предлагает исключить возможность хранения секретных данных на борту аналогичных дронов, превратив их в дистанционных передатчиков информации в облачное хранилище. Ему вторит Ричард Дженкинс, главный исполнительный директор Saildrone:
«Вы должны планировать заранее, чтобы не было секретной информации… никаких нарушений безопасности, утечки IP-адресов, которые человек, который ее украл, мог бы получить с судна».
Сугубо «мирный» Saildrone активно осваивают ВМС США. Источник: breakingdefense.com
Иранцы пытаются утащить дрон Saildrone. Источник: breakingdefense.com
В конце стоить добавить, что, по словам вице-адмирала Брэда Купера, уже к лету 2023 года флот беспиолотников в Красном море составит не менее ста экземпляров. Появление Saildrone и ему подобных в акватории Черного, Балтийского и других приграничных с Россией морей можно считать вопросом времени. При этом любые попытки перехвата вызовут крики о «вопиющих, преднамеренных и необоснованных» нарушениях международного права.
Рассматривать грядущее расширение и совершенствование парка американских морских дронов как повод для паники, конечно, не стоит. Но разрабатывать эффективное противоядие следовало еще вчера.