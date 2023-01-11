Морские дроны США – прямая и явная угроза России

Новая архитектура флота

«Из-за своей модульной и многоцелевой природы наши противники должны будут исходить из того, что каждое их движение в морской сфере находится под нашим наблюдением и что каждый дрон способен применять широкий спектр эффектов, включая летальные».



Sea Hunter. Источник: wikipedia.org



Экспериментальная Orca. Источник: bloomberg.com







Беспилотный надводный аппарат Mariner. Источник: maritimerobotics.com

Инциденты с Saildrone

«Saildrone не представляли опасности для морского движения и работали в непосредственной близости от южной части Красного моря более 200 дней подряд без происшествий».

«Вы должны планировать заранее, чтобы не было секретной информации… никаких нарушений безопасности, утечки IP-адресов, которые человек, который ее украл, мог бы получить с судна».



Сугубо «мирный» Saildrone активно осваивают ВМС США. Источник: breakingdefense.com



Иранцы пытаются утащить дрон Saildrone. Источник: breakingdefense.com