Объединение Руси: альтернатива Москве

Когда заходит речь об объединении феодально раздробленной средневековой Руси в единое государство, все интуитивно думают лишь о Москве как единственном и безальтернативном центре объединения. А что же другие княжества? Имели ли они какие-то шансы стать центром «собирания земель»? Как они собирались этого достичь и почему им это в итоге не удалось?
Борьба за право стать объединителем Руси, продолжавшаяся более двух столетий, была бескомпромиссной и жестокой. Русские люди в ходе этой борьбы резали других таких же русских людей с не меньшим остервенением, чем самых злейших иностранных захватчиков. И эту борьбу сложно назвать лишь следствием средневековой отсталости.
На кону стояло очень многое: то, кто именно будет править в новом объединенном государстве, какая будет форма правления, кто будет писать всем свои законы, распоряжаться всеми богатствами страны, и так далее. Победитель тут, действительно, мог быть только один.
Кто же претендовал на эту роль?
Киев
Киев считался главным городом Руси довольно длительное время – с IX по XIII век. До распада Киевской Руси он был столицей. И даже после распада Руси на мелкие княжества Киев продолжал считаться главным городом, а киевский князь имел старшинство по отношению к другим русским князьям.
В начале XIII века Киев вполне мог выступить в роли «собирателя русских земель». Фактически это означало бы возрождение Киевской Руси. Вторжение монголов и поражение на реке Калке в 1223 году было серьезным аргументом в пользу того, что надо объединяться в одно государство. Но русские князья так и не усвоили урок поражения при Калке. А Киев, упустив свой шанс после Калки, вскоре утратил его навсегда.
Окончательно Киев потерял возможность стать столицей и центром «собирания земель» в 1240 году, когда был взят и разорен монголами. Они до такой степени опустошили город, что численности населения, каким оно было перед взятием, Киев достиг лишь в XIX веке. Целых 600 лет потребовалось на то, чтобы полностью оправиться от разорения.
Таким образом, после 1240 года у Киева уже не было шансов претендовать на роль столицы объединенной Руси.
Изображение в летописи взятия Киева монголами в 1240 году
Тверь
Другой город, который вполне мог бы выступить объединителем Руси – Тверь.
Тверские князья в XIV–XV вв. очень часто воевали с Москвой. Конкуренция за право быть объединителем Руси шла жестокая. Победитель в этом противостоянии решал все.
Чтобы сокрушить своего противника, обе стороны не гнушались заключать союзы с извечными врагами Руси. Так, Москва, чтоб сокрушить Тверь, пошла на союз с Золотой Ордой, а Тверь выбрала себе в союзники Великое княжество Литовское.
Великий князь тверской Михаил Ярославич дважды осаждал Москву – в 1305 и 1308 году, но взять ее не смог. Москвичи в ответ, заключив союз с Золотой Ордой, предприняли совместный поход на Тверь в 1317 году, но были разгромлены в Бортеневской битве. Не сумев одолеть тверского князя на поле боя, ордынцы расправились с ним другим способом. В 1318 году Михаил Ярославич был вызван в Орду и там зверски убит. Но покорить Тверь и в этот раз тоже не удалось.
Следующая попытка покорить Тверское княжество и избавиться от ненавистного конкурента была предпринята в 1327 году. Тогда тверичи подняли восстание против обнаглевших татар, находившихся в городе, и перебили их. В ответ последовал карательный поход 50-тысячного татарского войска, подкрепленного московскими и суздальскими отрядами. После упорной обороны Тверь была взята и превращена в руины и пепел. Такая же судьба постигла и многие другие города, которые брали татары.
Восстание тверичей против ордынцев. 1327 год
Но на этом противостояние двух княжеств не закончилось. Тверь быстро оправилась от разгрома и до 1485 года не давала спокойно спать московским князьям. Во времена Дмитрия Донского Тверь воевала с Москвой в союзе с Великим княжеством Литовским, причем воевала весьма успешно: тверские и литовские войска дважды осаждали Москву.
Однако это не помешало спустя несколько лет в Куликовской битве тверским войскам сражаться в рядах армии Дмитрия Донского. А ведь тверской князь вполне мог напасть на Москву, пока Дмитрий воюет с Мамаем! Но очевидно, что из двух зол татары были гораздо большим для Твери.
Каким путем пошла бы русская история, если бы Тверь смогла окончательно победить Москву и начала собирать русские земли? Можно и иначе задать вопрос: а вообще смогла бы Тверь объединить Россию, и как долго это длилось бы?
В случае, если бы уже после Бортеневской битвы тверской князь захватил бы Москву и собрал московско-тверскую армию, то с ордынским игом было бы покончено в ближайшее время. Такая армия имела все шансы на победу, а терзаемая смутами Золотая Орда вскоре распалась бы, а иго закончилось бы, как страшный сон. А если бы ордынское иго закончилось в 1320-х годах, то Русь могла бы объединиться уже к середине того же века.
Почему же в таком случае объединение русских земель Москвой длилось так долго?
Причин множество.
Во-первых, Москва начала объединять русские земли значительно позже.
Во-вторых, даже в 1462 году территория Московского княжества была всего 400 тыс. кв. км.
И в-третьих, собирание русских земель Москвой не было выгодно никому. Московским князьям приходилось вести довольно хитрую политику, вступая в союзы с одними врагами для того, чтобы сокрушить других. Поэтому неудивительным был совместный поход московско-татарских войск на Тверь. Используя в тяжелые времена Золотую Орду как союзника, окрепнув, Москва благополучно расправилась и с ней.
Великий Новгород
Другим городом, который тоже мог выступить в роли объединителя Руси, был Новгород.
Господин Великий Новгород, как называли его местные жители, был республикой и владел территорией в несколько раз большей, чем Московское княжество. Новгород редко вел войны, а если и воевал, то со Швецией и другими захватчиками, вторгавшимися на его территорию.
В общем, Новгородская республика была самым миролюбивым русским княжеством.
Другой плюс Новгорода – он никогда не знал монголо-татарского ига, монголы до него просто не дошли. Даже более того, с момента призвания Рюрика и до вхождения в состав Московского государства, то есть с 862 по 1478 год, в Новгород ни разу не ступала нога вражеского солдата. Какой еще город на Руси может похвастаться таким?
Зато велась активная торговля с европейскими странами, республика и ее жители заметно богатели. Будь Новгород чуть более агрессивным – он мог бы объединить Русь.
Как бы это могло быть? И главное – когда?
Территория Новгородской республики около 1400 года
Самое оптимальное время для объединения Руси Новгородом – вторая половина XIV века. Именно в это время Русь еще не оправилась от монгольского нашествия, а Золотая Орда уже начала подавать первые признаки слабости. Новгород же процветает.
Гипотетически, собрав армию и заключив союзы с несколькими князьями – прежде всего с тверским и псковским – новгородцы отправляются в поход на восток с лозунгом освобождения Руси от ненавистных татар. В каждом городе, куда входят новгородцы, устанавливаются вечевой строй и республика. Уже не новгородская, а объединенная Русская армия в генеральной битве разбивает татар. Русь освобождена, она объединена в единое государство с республиканской формой правления и столицей в Новгороде. И что дальше? Какие у нее перспективы развития?
В любом случае, огромный плюс уже в том, что Русь освобождена от золотоордынского ига. Второй плюс – она объединена в одно государство. Как долго Русь будет оставаться республикой? Вероятно, до XVI века – не дольше. Именно в это время в Европе происходил процесс формирования абсолютизма, вряд ли он обошел бы Русь стороной при условии тесных взаимоотношений Новгородской Руси с Европой.
И все-таки нужно сказать, что более 200 лет республиканского правления не прошли бы для России бесследно. Даже после восстановления абсолютизма новая форма правления была бы гораздо мягче, чем абсолютизм Ивана Грозного или Петра I.
Великое княжество Литовское
Помимо Литвы, Беларуси и большей части Украины в состав этого государства входили и многие земли нынешней РФ: территории Курской, Брянской, Смоленской, Калужской и других областей. Одним словом, Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. было огромным государством, больше любого из русских княжеств.
Понятно, что православные в этом государстве составляли абсолютное большинство населения. Официально оно называлось Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтийское (Жемайтия – область Литвы). А официальным языком был русский (наравне с латынью и польским).
Кстати, на памятнике «Тысячелетие России», открытом в 1862 году в Великом Новгороде, рядом с русскими князьями и полководцами той эпохи присутствуют также четыре литовских князя: Кейстут, Гедемин, Ольгерд и Витовт. То есть еще в XIX веке история Великого княжества Литовского воспринималась как составная часть общероссийской истории.
Ольгерд и Витовт на памятнике «Тысячелетие России»
Исходя из всего этого, не возникает сомнений, что Великое княжество Литовское претендовало на все остальные русские земли.
И оно имело не один шанс их завоевать. В ходе московско-литовской войны 1368–1372 гг. литовские войска дважды осаждали Москву, союзником их было Тверское княжество. Но взять Москву не удалось.
Хороший шанс покончить с Москвой был у литовцев в 1380 году, когда Дмитрий Донской ушел из своей столицы на войну с Мамаем. Но почему литовцы этот шанс не реализовали? Москва, лишенная крупного гарнизона, могла бы быть взята. После этого завоевание остальных русских княжеств литовско-тверскими войсками было бы лишь делом времени.
Следующий шанс завоевать Московское княжество был еще более легким. 1382 год. Хан Тохтамыш взял штурмом, разграбил и сжег Москву, в то время как Дмитрий Донской прятался в Костроме. Огромной армии, как на Куликовом поле, у московского князя уже не было, он был вынужден был прятаться от свирепого Тохтамыша. Такова была расплата за победу на Куликовом поле и попытку получить полную независимость от Орды.
Подготовка к обороне Москвы от войск хана Тохтамыша. Картина А. Васнецова
Татары ушли, оставив за собой горы трупов и дымящиеся развалины. Почему литовцы этим не воспользовались? Почему не добили уже разоренное княжество?
Тут дело в том, что как раз в это время в самой Литве шла активная борьба за власть, вылившаяся в гражданскую войну, в которую вмешались соседи, поэтому литовцам было не до Москвы.
Последний шанс раз и навсегда покончить с Москвой был у Великого Княжества Литовского в середине XV века. К этому времени оно значительно расширило свою территорию, покорило Смоленское княжество и другие русские земли. Военное могущество литовцев тоже возросло.
А вот Московское княжество переживало не лучшие времена. Гражданская война между Василием Темным и Дмитрием Шемякой, опять разоренные города и села, опять горы трупов. Чем не повод вмешаться под предлогом поддержки своего кандидата на власть? Ну а потом и окончательно покорить Москву.
Но, увы, и этот момент литовцы не использовали. Так они и утратили окончательно шанс стать собирателями русских земель.
В последующих русско-литовских войнах конца XV – начала XVI вв. борьба шла за пограничные земли, и ни о каких претензиях на Москву речи уже не было.