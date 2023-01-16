Создание новых героев советской пропагандой в 1930-е годы



Кадр из фильма «Чапаев»

Василий Чапаев



Кадр из фильма «Чапаев»

Павлик Морозов



Один из многих памятников Павлику Морозову. Свердловск (Екатеринбург). Ныне снесён

«Дяденька, дозволь, я скажу! Это я подал в суд заявление на своего отца. Я как пионер отказываюсь от отца. Он творил явную контрреволюцию. Мой отец не защитник Октября. Он всячески помогал кулаку Кулуканову Арсентию. Это он помог бежать кулакам. Это он спрятал кулацкое имущество, чтобы оно не досталось колхозникам… Я прошу привлечь моего отца к суровой ответственности, чтобы другим не дать повадку защищать кулаков».

«12-летний свидетель пионер Павел Морозов закончил свои показания. Нет. Не свидетельское показание это было. Это был беспощадный обвинительный акт юного защитника социализма по адресу тех, кто стоял на стороне остервенелых врагов пролетарской революции.

Разоблачённый сыном-пионером Трофим Морозов был присуждён к 10 годам лишения свободы за связь с местными кулаками, фабрикацию для них фальшивых документов, укрытие кулацкого имущества.

И когда дед Паши, Сергей Морозов, укрыл кулацкое имущество, Паша побежал в сельсовет и разоблачил деда.

В 1932 г. зимой Паша вывел на свежую воду кулака Силина Арсения, который не выполнил твердого задания, продал кулакам воз картофеля. Осенью раскулаченный Кулуканов украл с сельсоветского поля 16 пудов ржи и опять спрятал их у своего тестя – Сергея Морозова. Павел снова разоблачил деда и кулака Кулуканова».

Геля Маркизова



Сталин с Гелей Маркизовой. 1936 год

«Возвращение в Улан-Удэ было триумфальным – встречали меня, как впоследствии космонавтов. Приглашали во все президиумы. Я была очень популярной в течение полутора лет…»



Пропагандистский плакат с ребёнком

«На первомайской демонстрации колонна глубоких стариков несёт плакат: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство».

К ним подбегает некто в штатском:

– Вы что, издеваетесь? Когда вы были детьми, товарищ Сталин ещё не родился!

– Вот за это ему и спасибо!»