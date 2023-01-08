Немецкая пресса: Польша пытается убедить партнёров по НАТО в необходимости значительного ослабления России

Мы ведем лоббистскую деятельность с целью ослабления России (...) Мы не стремимся к разрушению российского государства, но к ослаблению России, которое лишит страну способности действовать, с целью тем самым добиться мира в Европе как минимум на несколько десятилетий

Польша выступает категорически против установления перемирия на Украине на условиях России, в Варшаве призывают НАТО приложить как можно больше усилий к ослаблению Москвы с целью победы Киева. Об этом пишет Die Welt.Немецкое издание ссылается на польских дипломатов, пожелавших остаться анонимными. По их словам, Варшава прилагает все возможные усилия, чтобы привлечь другие страны альянса к реализации собственных планов по радикальному ослаблению России. Особенно это касается Германии и Франции, возглавляющих группу стран Европы, выступающих за прекращение конфликта даже путем потери Киевом части территории. Польша возглавляет другую группу, которая выступает за ослабление России любыми способами. Вместе с поляками в нее входят прибалты и еще несколько стран, в основном из Восточной Европы.В самой Варшаве подчеркивают, что не хотят разрушения России, а только сделать так, чтобы Москве было не до "нападений на Европу".- заявил один из польских чиновников.Другой подчеркнул, что Польшу не устраивает даже перемирие на условиях России, о победе и говорить нечего. По его словам, это приведет только к паузе в боевых действиях, после которой война возобновится, а это не в интересах Варшавы. Поэтому поляки и выступают за то, чтобы предоставить Киеву любое вооружение, которое попросит Зеленский. В Варшаве даже выступали за размещение украинских истребителей на польских аэродромах и только вмешательство руководства НАТО заставило Польшу снять это предложение.