Броненосцы – господа Миссисипи

Модель броненосца «Чокто»: судно, конечно, совершенно фантасмагорического внешнего вида
Вздернули на виселицу тело с бородой,
Всю свою команду он потянет за собой,
Тело Джона Брауна лежит в земле сырой,
Но душа его зовет нас в бой!
Боевой гимн республики, США, 1861 г.
Всю свою команду он потянет за собой,
Тело Джона Брауна лежит в земле сырой,
Но душа его зовет нас в бой!
Боевой гимн республики, США, 1861 г.
История боевой техники. Очень скоро без броненосцев на Миссисипи не обходилась ни одна военная операция. Появились для их типов даже свои специальные обозначения. Так, броненосцы, «крытые железом», так и назывались «айронкладз», за ними шли «тонкие броненосцы» с броней из деревянного бруса, и наконец южане широко применяли «броненосцы» с броней из хлопка – «коттонклады».
При этом развитие броненосного дела на Миссисипи внесло много нового и интересного в само их создание. Так, никому раньше даже в голову не приходило, что ружейная пуля легко запутывается в хлопке. И, кстати говоря, этот опыт впоследствии был использован волжскими моряками на пароходах КОМУЧа, где хопком бронировались пароходы «Фельдмаршал Милютин» и «Вульф». На них, помимо башенок для пулеметов из железных труб, было устроено ограждение из кип иранского хлопка вдоль бортов. Причем каждая такая кипа весила… 12 пудов, имела толщину два фута и прекрасно держала даже винтовочные пули образца 1891 года.
Модель броненосца «Чокто». Хорошо видны плиты металлической брони, видимо, достаточной толщины, если они неплохо защищали это судно от артиллерии южан
Понятно, что в 1861 году таких пуль не было вообще, так что, скорее всего, и кипы меньшей толщины могли их задерживать. В любом случае все эти «броненосцы» на Миссисипи использовались по-разному. Так, «тонкие броненосцы» осуществляли патрульную службу и препятствовали перевозке по реке контрабанды. Понятно, что для полицейских операций это было «самое то», только вот работа эта считалась и не престижной, и не благодарной, и слишком уж опасной, потому что тут было легче легкого нарваться на неожиданную пулю из прибрежных кустов.
А вот «настоящим» броненосцам в этом случае приходилось больше опасаться снарядов, нежели пуль.
Модель броненосца «Чокто». Даже сзади у него и то находились орудия, но особой роли они, скорее всего, не играли…
Когда весной 1863 года северяне начали блокаду Виксбурга, корабли генерала Гранта уже господствовали на всем протяжении течения Миссисипи. Оставался лишь Виксбург, и вот в ночь на 22 апреля его корабли пошли на прорыв мимо фортов конфедератов. Последние открыли огонь, но так как все пушки у них были только гладкоствольными, повреждений броненосцам они нанести не смогли.
Но далее вслед за ними шли транспорты, буксировавшие баржи с провиантом и десантом, и вот им-то досталось достаточно сильно. Несколько транспортов северян были потоплены.
Однако в целом эта рискованная операция удалась, и Виксбург – южане называли его «Гибралтар Миссисипи», был после этого окружен со всех сторон и уже в июле 1863 года сдался на милость победителей. А дальше началась война на истощение, где свобода передвижения грузов, тугие кошельки и батальоны иностранцев победили храбрость и самоотверженность южан, боровшихся за «старые добрые традиции» и «свободу прекрасного Дикси».
Проекции и разрезы «Чокто», а также схема его бронирования
Кстати, важно отметить, что после падения Виксбурга цены на продукты питания в южных штатах выросли в шесть раз, а многим районам пришлось переключиться с производства экспортных товаров – хлопка и табака на выращивание пшеницы, что самым плачевным образом сказалось на золотовалютных доходах Конфедерации.
Броненосец «Лафайет» – систершип «Чокто»
Теперь только лишь укрепления южан в устье реки у Нового Орлеана закрывали кораблям Союза вход в Миссисипи с юга. Для ликвидации этого последнего оплота мятежников на великой реке северяне собрали эскадру под командованием Дэвида Глазго Фаррагута из четырех паровых деревянных фрегатов (106 орудий), трех шлюпов (26 орудий), девяти канонерских лодок (18 орудий) и двадцати мортирных шхун.
С кораблей сняли весь верхний такелаж, а борта и палубы укрепили цепями и мешками с песком. Это была не слишком хорошая защита, поэтому главную ставку северяне сделали на внезапность. Вот так внезапно они и подошли к двум фортам южан, которые закрывали подход к Новому Орлеану – форту Святого Филиппа и форту Джексон, и открыли по ним огонь. На фортах этих было всего 28 пушек, а два крупных броненосца южан все ещё строились. Правда, один из них – «Луизиана» находился уже у достроечного причала, но самостоятельно передвигаться он не мог. Несколько вооруженных пароходов и один таранный броненосец «Манассас», бывший до войны портовым буксиром – вот и все «речные силы», которыми располагали в этом месте конфедераты.
«Чокто» – фотография того времени
24 апреля 1862 года, выпустив по фортам южан 16 800 снарядов, эскадра Фаррагута начала прорыв между фортами южан по обе стороны реки. Тот же «Манассас» немедленно вышел в атаку и несколько раз таранил корабли северян, но… Ему так и не удалось пробить борт ни одного из них.
В итоге он выбросился на берег, где был сожжен своим собственным экипажем. Слишком у него была мала масса, да и скорость тоже невелика, вот таран-то ему и не удался!
Броненосцы северян обстреливают береговые укрепления южан. Линогравюра тех лет
Недостроенный броненосец «Луизиана» тоже открыл огонь по кораблям Фаррагута и, хотя броня его хорошо защищала от вражеских снарядов, активный бой вести он не мог. Вот так северяне и прорвались вверх по течению Миссисипи, отрезав гарнизоны прибрежных фортов от снабжения.
25 апреля северяне захватили Новый Орлеан – являвшийся крупнейшим городом и промышленным центром на юге Конфедерации. В итоге недостроенные броненосцы самими же южанами были сожжены, а новые крупные суда такого класса, способные померяться силами с кораблями северян они больше уже создавать не могли. После этого поражения Франция решила не вмешиваться в конфликт на стороне Юга, а Великобритания в одиночку действовать не решилась.
Речной монитор северян
Ну а теперь мы немного расскажем об одном очень необычном корабле Союза – броненосце «Чокто».
Начнем с того, что это был первый корабль ВМС США, названный в честь племени индейцев. А назвали его в честь племени чокто потому, что они проживали на территории штатов Алабама и Миссисипи. Сначала это был типичный грузо-пассажирский пароход большого тоннажа, заложен он был в Нью-Олбани, штат Индиана, и спущен на воду в 1856 году. Как и большинство «миссисипских» пароходов он совершал рейсы по реке вверх и вниз, и никто в то время даже и не помышлял о том, что уже совсем скоро ему доведется «понюхать порох».
Еще один речной монитор северян. Очевидно, что это огромное судно, постройка которого без развитой промышленности попросту немыслима…
27 сентября 1862 года его купила армия Соединенных Штатов. К корпусу судна был прикреплен подводный таран из железа, а сам корпус был также оббит бронелистами и котельным железом, после чего его приписали к базе военно-морского флота северных штатов в Сент-Луисе, штат Миссури.
23 марта 1863 года капитаном «Чокто» был назначен лейтенант Фрэнсис М. Рамсей. Выглядел после переоборудования этот корабль несколько странновато, но тут уж было ничего не поделать: потому что лучше командовать таким кораблем, нежели месить грязь в пехоте или коннице.
Экипаж судна состоял из 106 человек. Что же касается вооружения, то оно было довольно сильным: одно 100-фунтовое орудие и 5 нарезных пушек Паррота меньшего калибра. Использовать «Чокто» намеревались как в качестве канонерской лодки, так также и в качестве таранного судна, если ему повезло бы встретиться с кораблями южан на реках Конфедерации.
Служба корабля с 23 апреля 1863 года и вплоть до конца войны проходила на реке Миссисипи и ее притоках. С 29 апреля по 1 мая 1863 года он находился на реке Язу, где обстреливал Хейнс-Блаффво во время битвы северян с конфедератами у Гранд-Галф. Интересно, что в этом бою броненосец подвергся жестокому обстрелу со стороны южан, причем им удалось добиться по нему 53 попадания. Добиться-то они их добились, но только броня его пробита нигде не была, так что на борту «Чокто» после этого боя не оказалась ни убитых, ни раненных.
Оставаясь на реке Язу с 18 по 23 мая, «Чокто» принимал участие в уничтожении военного дока и нескольких кораблей южан, находившихся в постройке на стапелях Язу-сити.
Броненосец Конфедерации «Атланта». Фото сделано после захвата корабля северянами
Затем 6 июня броненосец участвовал в битве за Милликенский изгиб по отражению атак судов-таранов конфедератов, где его команда отличилась тем, что спасла из воды большое количество конфедератов, спасавшихся вплавь, и затем отправила их всех в плен. С 7 марта по 15 мая 1864 года «Чокто» опять участвует в боях по захвату Форта ДеРусси в штате Луизиана. Но это уже, скорее всего, был его последний «решительный бой».
Ну, а 20 июля 1865 года он прибыл в город Алжир, в той же Луизиане, где с флота был списан ровно через два дня. Ну а 28 марта 1866 года его продали на металлолом в Новом Орлеане. Никто возиться с его перестройкой в грузо-пассажирский пароход не пожелал, ну а неплохая идея превратить его в доходное судно-музей в то время в умах людей ещё даже просто не родилась.