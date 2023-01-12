Броненосцы – господа Миссисипи



Модель броненосца «Чокто»: судно, конечно, совершенно фантасмагорического внешнего вида

Вздернули на виселицу тело с бородой,

Всю свою команду он потянет за собой,

Тело Джона Брауна лежит в земле сырой,

Но душа его зовет нас в бой!

Боевой гимн республики, США, 1861 г.



Модель броненосца «Чокто». Хорошо видны плиты металлической брони, видимо, достаточной толщины, если они неплохо защищали это судно от артиллерии южан



Модель броненосца «Чокто». Даже сзади у него и то находились орудия, но особой роли они, скорее всего, не играли…



Проекции и разрезы «Чокто», а также схема его бронирования



Броненосец «Лафайет» – систершип «Чокто»



«Чокто» – фотография того времени



Броненосцы северян обстреливают береговые укрепления южан. Линогравюра тех лет



Речной монитор северян



Еще один речной монитор северян. Очевидно, что это огромное судно, постройка которого без развитой промышленности попросту немыслима…



Броненосец Конфедерации «Атланта». Фото сделано после захвата корабля северянами