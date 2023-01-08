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Германия поставит Украине партию БМП Marder, предназначенную для греческой армии

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Германия поставит Украине партию БМП Marder, предназначенную для греческой армии

Украина получит немецкие БМП Marder приблизительно в конце марта, Германия убыстряет поставку бронетехники путем передачи Киеву боевых машин пехоты из партии, предназначенной другому государству. Об этом пишет немецкая пресса.


В Берлине намерены значительно ускорить передачу Киеву БМП Marder в количестве 40 штук. Почему именно такое количество, а не, например, пятьдесят или шестьдесят? Все очень просто, немцы отдают Зеленскому партию бронетехники, предназначенной грекам. Ранее Афины передали Киеву 40 БМП-1 из наличия греческой армии, за что были должны получить 40 боевых машин Marder от Берлина. Но немцы уговорили греков повременить и пожертвовать бронетехнику украинцам, пояснив, что тем "нужнее".

Обороноспособность Греции не пострадает, если поставка БМП будет отложена

- заявил высокопоставленный греческий военный.

Украина долго выпрашивала у немцев БМП Marder, немецкий концерн Rheinmetall даже восстановил некоторое количество бронемашин, но правительство наложило запрет на поставки. А к решению о передаче БМП Германию подтолкнули США, вернее Байден позвонил Шольцу и надавил на него, после чего и было принято соответствующее решение.

А вот с танками Leopard 2 немцы уперлись, отказ передавать танки Украине подтвердили в правящей Социал-демократической партии Германии. По крайней мере, в одиночку. А вот с американцами или французами немцы согласны скооперироваться и вооружить тяжелой бронетехникой ВСУ. Впрочем, в Киеве не унывают. Как заявил по этому поводу советник главы офиса Зеленского Подоляк, раз уж немцы начали поставлять ПВО Patriot и БМП Marder, то не за горами и поставка танков Leopard.
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27 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 21:11
    +9
    Грекам БМП ни к чему. Чего им турок боятся? Они же все в НАТО. Грекам вообще армия не нужна: Турция всегда защитит Грецию. laughing Сама отгеноцидит. am
    1. poquello
      poquello Сегодня, 21:13
      +3
      поделом будет если турки окучат греков
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 21:56
        0
        Цитата: poquello
        поделом будет если турки окучат греков

        они их 10 000 лет окучивали, хотя конечно был перерывчик во времена великого Александра, но не долго.
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 21:49
      0
      Цитата: Бородач
      Турция всегда защитит Грецию. Сама отгеноцидит.

      Ну да...У Турции насчёт греков опыт есть ! yes Грецию апгрейдит по полной ! feel
  2. moreman78
    moreman78 Сегодня, 21:13
    +3
    Славно греков прокинули! Прем по поговорке - отдай жену дяде, а сам иди к ...
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:13
    -2
    Чейто надо решаться и не в банках и газпроме.
    Вперед идет стахановское племя... к импортозамещению?
    Или просто самостоятельной и самодостаточной россии?
  4. Сильвер
    Сильвер Сегодня, 21:20
    +1
    Поставки ожидаются к концу марта, а в конце марта на Украине всё раскиснет, и хвалёная немецкая техника завязнет в грязи... Правда, немцев это мало волнует....
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 21:24
      0
      какая разница когда главное что они дают ! они ише и танки патом дадут от лиопарда до амбрамса
    2. фигвам
      фигвам Сегодня, 21:32
      0
      Цитата: Сильвер
      Поставки ожидаются к концу марта, а в конце марта на Украине всё раскиснет

      Это не чтоб в марте воевать, а чтоб укро-оркам было чем всеснне-летнюю кампанию открыть.
      1. Andron78
        Andron78 Сегодня, 22:01
        0
        С началом апреля в Херсонской области начинаются сельхозработы. Понимаете к чему я клоню?
    3. Andron78
      Andron78 Сегодня, 22:03
      0
      Повторюсь, извините...Andron78
      Сегодня, 22:01
      НОВЫЙ

      0
      С началом апреля в Херсонской области начинаются сельхозработы. Понимаете к чему я клоню?
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:23
    -2
    сша свои германия свои не порали уже уничтожать эшелоны при входе или прямо на заезде в украину ?
    тут у шарии видео вышло че думаете фейк ? хз вброс или деза ! похоже все же на дезу!
    я не когда не поверю что с ядерным оружием плохо это ядерное оружие дает лидерам суверенитет ! хотя интересное открылась при сво от формы до боеприпасов !
    интересно почитать ваше мнение !
    1. Sebostyuan
      Sebostyuan Сегодня, 21:38
      +2
      На самом деле много чего пора. Только делать это просто так- не имеет смысла. Все удары по важным объектам, надо наносить в канун большого наступления.
      Я очень надеюсь, что все обсуждаемые нами цели будут поражены. И начальники в больших к. перестанут быть сострадательны к "братьям", за счёт жизней наших солдат.
    2. Orkraider
      Orkraider Сегодня, 21:44
      +1
      Шарий нам не друг (мягко выражаясь), а его главная задача пиарится и перешагнуть 1 млн рубеж подписоты)))
      Проверить не рискнут, а если рискнут. Мне жаль всех детей планеты, у которых отнимут будущее. И сейчас нынешняя война, во имя того, чтобы это будущее было. У всех.
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 21:48
        +1
        да я знаю что не друг ! иногда проста интересные вещи выдает есть над чем подумать )
    3. topol717
      topol717 Сегодня, 22:01
      0
      Бред полный. Прошу вас не размещайте ролики этого идиота на этом сайте. Время жалко.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:26
    +1
    "Все очень просто, немцы отдают Зеленскому партию бронетехники, предназначенной грекам. Ранее Афины передали Киеву 40 БМП-1 из наличия греческой армии, за что были должны получить 40 боевых машин Marder от Берлина."
    Вот и верь после этого немцам.
    1. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 21:32
      +3
      Не будьте наивны, это все сделалось с согласия и санкции Греции! НАТО в вопросе уничтожения русских на зависть нам очень единодушно.
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 22:07
        0
        Цитата: ДушаРоссии87
        Не будьте наивны, это все сделалось с согласия и санкции Греции! НАТО в вопросе уничтожения русских на зависть нам очень единодушно.

        Грекам тоже верить нельзя. Никому нельзя верить, мне можно.
  7. al3x
    al3x Сегодня, 21:31
    0
    Эх, сгорело бы все это зло на территории стран-поставщиков... Мечты... Опять пацанам с немецким железом бороться на русской земле, а ещё с французским, юсавским и прочим и тд и тп. История циклична, не даром говорится так, на своему веку вижу эту истину. Да чтоб во век народам"партнёров" наших не видать ни счастья, ни здоровья, только тьму им и только чуму во все дома их до скончания времен!
  8. IvanR
    IvanR Сегодня, 21:35
    0
    Танки это вопрос времени мне кажется,Резников говорил, что ещё в феврале того года, американцы наотрез отказывались поставлять Стингеры, а сейчас собираются подкинуть Пэтриоты
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 21:39
      +1
      это не имеет особого значения, Нато было единственым нашем врагом, поэтому в любом случае нам бы пришлось воевать с этими видами вооружения..
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 21:44
      0
      да уже Министр экономики Германии Роберт Хабек не исключил возможность поставок в будущем Украине танков Leopard — Reuters
  9. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 21:37
    0
    Когда они поймут , что их так технично кинули , внутри Европейцев начнётся настоящее мочилово . К голосу США уже никто прислушиваться не будет . Европа разделиться на две половины , как нижняя часть туловища человека , на Восточноевропейцев и старую Европу .
  10. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 21:41
    0
    А Греция чем воевать будет против Турции?
    Хотя в случае победы Турции опять немцы в выигрыше будут - не надо будет возвращать в музее Греции, то что выставлено в музеях Германии.
  11. hohohol
    hohohol Сегодня, 21:41
    0
    Все эти перетрубации напоминают мне вот это:
  12. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 21:57
    0
    Германия поставит Украине партию БМП Marder

    Пора немчикам отключить газ окончательно. Да и полякам тоже.