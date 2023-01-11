Украина использует радиоактивные противотанковые ракеты Milan

Близлежащие территории к полигонам, где ими стреляли, не рекомендованы к использованию в качестве сельскохозяйственных угодий. Были разработаны специальные правила по обращению с ними и их уничтожению по истечении срока годности. А организация «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» вообще рекомендовала отказаться от этих комплексов.
Речь о франко-германских противотанковых ракетах «Милан», чью эксплуатацию уже не первый год просят прекратить организации по защите окружающей среды. Но с началом специальной военной операции они появились и на Украине, где используются против Вооружённых Сил России и Союзнических войск.
Чем это грозит?
Спойлер: радиационной катастрофы не будет, но штука неприятная.
Вроде обычный противотанковый комплекс
Противотанковый ракетный комплекс «Милан», созданный совместными усилиями Германии и Франции – штуковина довольно известная, хоть и далеко не свежая. Всё-таки на вооружение его приняли в 1972 году, а разрабатывать начали и вовсе за десять лет до этого.
Тем не менее звание одного из лучших ПТРК второго поколения он получил заслуженно, причём дело не только в хороших тактико-технических характеристиках, но и в коммерческом успехе. Своеобразный западный «автомат Калашникова», разошедшийся по более чем сорока странам.
Сам по себе «Милан» является типичным представителем ракетных систем с полуавтоматическим командным управлением. То есть, в отличие от новомодных самонаводящихся «Джавелинов» или «Стугны» с «Корнетом» новой серии, имеющих автомат сопровождения цели, наводить франко-германское изделие нужно вручную, на всём протяжении его полёта удерживая прицельную марку на танке или другой технике противника. При этом сигналы на управление передаются через присоединённый к пусковой установке двужильный кабель длиной до 2,5 км (3 км в последней модификации), катушка с которым установлена в ракете.
Вроде бы стандартная схема. Пусковая установка оригинальностью не отличается: тренога, а на ней площадка для размещения одноразового контейнера с ракетой, электронный вычислительный блок с аккумулятором, оптический или (в зависимости от модификации) тепловизионный прицел с органами управления в двух плоскостях: вправо-влево и вверх-вниз.
Да и ракеты из-за уникальности конструкции кандидатами в музей не станут: в головной части кумулятивная моноблочная или тандемная боеголовка, а за ней твердотопливный двигатель, крылья крестообразной формы и блок с электроникой. Безусловно, за годы производства было выпущено несколько их модификаций, отличавшихся как пробивной способностью – от 350 мм в базовом варианте до 1 000 мм за динамической защитой в самом последнем – так и другими характеристиками.
Milan ER – последняя модификация с ракетой, пробивающей 1 000 мм стальной брони за динамической защитой
Где же тогда радиоактивность?
Радиоактивность в ракетах есть, и нет, в ракету уран не засунули. Всё гораздо проще.
Систему управления мы упомянули не зря. Дело в том, что ракета, пусть и под управлением на проводах, о своём местоположении в поле зрения сообщить через них никак не может. Поэтому, чтобы обозначить себя в пространстве, она имеет инфракрасный излучатель в хвостовой части, излучение от которого идентифицируется приёмником пусковой установки, которая, в свою очередь, согласно ему выдаёт команды ракете, заданные оператором (стрелком).
Как раз в инфракрасном излучателе ракет «Милана» и кроется вся тайна. В нём в качестве одного из электрических элементов используется радиоактивный торий-232 в количестве около 2,5 грамма – источник довольно сильного радиационного излучения, который, в отличие от того же цезия-137, заразившего большую часть территорий после катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеет период полураспада почти в 14 миллиардов лет.
И здесь не трудно догадаться, что при детонации ракеты торий, будучи составным её компонентом, превратится в мелко- и крупнодисперсную пыль, которая разлетится на многие метры, а то и десятки метров от эпицентра взрыва, заразив поверхность почвы. А дальше – углубление внутрь почвы, развеваемая ветром пыль, проникновение в грунтовые воды.
В общем, шанс вдохнуть или съесть заразу даже после окончания боевых действий присутствует.
Образец металлического тория
Сам по себе торий не настолько токсичен, как, например, тот же обеднённый уран, да и получить хоть сколько-нибудь существенное облучение на месте разорвавшейся ракеты «Милана» не получится. Однако, благодаря альфа-излучению этого элемента таблицы Менделеева, вдыхание или попадание в желудочно-кишечный тракт частиц, содержащих торий, с большой долей вероятности может вызвать рак и/или привести к серьёзным генетическим изменениям организма, которые скажутся на следующих поколениях.
Безусловно, опасность несут не все ракеты. В наиболее поздних модификациях Milan 3 и Milan ER инфракрасный излучатель был заменён на ксеноновый с усиленной защитой от помех. В нём тория нет, но более старые варианты в виде Milan, Milan 2 и Milan 2T его содержат. А их на сегодняшний день большинство. Они используются в десятках стран, в том числе на Украине.
Опасность ракет «Милан» известна давно
Несмотря на то, что «Милан» является совместным франко-германским ракетным комплексом, основные споры о безопасности его применения проходили и проходят до сих пор в Германии. Известно, что как минимум с 1999 года немецкое правительство уже было в курсе вреда, который может нанести использование ракет этого ПТРК.
Исследования воздействия тория-232 в ракетах данной системы были инициированы как германской политической оппозицией, так и различными организациями, в числе которых такой гигант, как «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». И, надо сказать, результаты действительно были. Здесь можно ознакомиться с выдержками из пресс-релиза.
Так, на территории канадского учебного полигона Шило, где регулярно производились пуски ракет «Милан» с целью обучения операторов, было зафиксировано загрязнение торием и повышенный радиационный фон.
Учебные стрельбы ПТРК Milan на полигоне
Схожая ситуация была и на итальянском острове Сардиния, на территории которого также находится полигон для обучения и тренировок противотанкистов, использующих ПТРК «Милан». Но, в отличие от канадского «стрельбища», там удалось выявить возможность попадания тория из окружающей среды в организм человека. Исследователи обнаружили его в костях умершего пастуха, который часто пас скот в некоторой близости от полигона.
При этом, естественно, требуются многолетние и глубокие исследования долгосрочных последствий на организм тех людей, кто жил или по каким-то причинам часто бывал около полигонов, где производились пуски ракет. И, по мнению экспертов медицины, их выводы могут оказаться не утешительными. Было даже рекомендовано не использовать близлежащие к полигонам территории в качестве сельскохозяйственных угодий – даже в виде пастбищ.
Бундесвер, кстати, некоторые требования по торию принял во внимание, хотя от консервативных военных этого не ожидали. Теперь вышедшие из срока годности ракеты не уничтожают, как это принято во многих странах, путём простого подрыва, дабы не разносить радиоактивную пыль. Для этого с недавних пор предусмотрена специальная процедура.
Если же говорить в целом, то «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» настойчиво рекомендовали немецкому правительству и министерству обороны отказаться хотя бы от поставок «Милана» в другие страны, где идут боевые действия. Но полные требования, конечно, включали полный запрет на использование этого ракетного комплекса старых модификаций.
Но, увы, «Миланов» слишком много, и перевооружать войска на другой ПТРК – очень затратное занятие.
Катастрофические последствия будут?
На сегодняшний день вооружённые силы Украины имеют в своём распоряжении несколько десятков пусковых установок «Милан» с неизвестным количеством ракет к ним. Этим добром ещё несколько месяцев назад решила поделиться Франция, отправив ПТРК в эшелоне с очередной военной помощью. Также в скором времени уже Германия пополнит запасы Киева своими БМП «Мардер», в составе вооружения которых присутствует всё тот же «Милан».
ПТРК Milan на Украине
И вот тут напрашивается вопрос: смогут ли украинцы насквозь загадить большие площади этим самым торием? Наверное, нет.
Всё-таки попавшие под исследования полигоны – это закрытые и небольшие территории, на которых взрывались сотни ракет. Фактически за годы использования в грунте там остались килограммы тория, которые вместе с грунтовыми водами и ветрами заражают всё вокруг.
ВСУ, даже после прибытия немецких БМП, будут иметь на вооружении около сотни «Миланов», а то и меньше. При этом фронт СВО по своей протяжённости просто огромен.
Да, специфика снабжения боеприпасами и запчастями вынудит использовать это оружие на отдельных и ограниченных участках, но буквально заваливать ракетами квадратные километры никто не будет.
Их, во-первых, мало. Во-вторых, это же противотанковые средства, а не пакеты «Града». Так что воссоздать радиоактивную зону на манер канадского Шило или сардинского полигона не выйдет.
Но локальные очаги загрязнений будут в любом случае. При этом, чем сильнее ветер, тем крупнее их площадь. По очень и очень условным прикидкам одна ракета может осыпать ториевой пылью и более крупными обломками несколько десятков квадратных метров.
Получить какое-то облучение, просто постояв на этом месте, нельзя. Но потреблять в пищу то, что там выросло или паслось, не очень-то безопасно даже спустя длительный период времени. Также нельзя исключать возможность переноса радиоактивной пыли воздушными потоками, что может стать причиной попадания её частиц в лёгкие.
В нынешних условиях боевых действий об этом мало кто задумывается, но в долгосрочной перспективе всё это может обернуться печальным образом.