В крупном американском издании «Блумберг» вышла статья обозревателя Андреаса Клута, в которой рассказывается об условиях предоставления Вашингтоном нового крупного пакета военной помощи Украине. Американское СМИ пишет о том, что выделение этого пакета военной помощи власти США якобы увязали с необходимостью украинской стороной придерживаться правила использования поставляемого оружия «для защиты собственных территорий».
Андреас Клут пишет, что Украине якобы в который раз дают понять, что натовское оружие она не должна использовать для ударов «вглубь России, так как это может привести к разрастанию вооружённого конфликта». Примечательно, что относительно новой партии оружия и его «неприменения для наступления на Россию» американское издание использует понятие «вероятно».
Bloomberg:
Использование натовского оружия для ударов вглубь России будет означать пересечение «красной черты», проведённой Москвой.
Обозреватель также пишет, что натовскую технику, США «вероятно, запретили применять Украине для проведения контрнаступательных операций на Россию».
Здесь нужно напомнить, что в тех же США территориями России считают субъекты РФ без Крыма, Севастополя, Херсонской и Запорожской областей, а также без ДНР и ЛНР. Получается, что в отношении упомянутых регионов России условие США в отношении Киева, если такое «условие» есть на самом деле и не является плодом фантазии западного автора, не действует. На самом деле, это понятно и без западного обозревателя, так как буквально ежедневно десятки снарядов натовского калибра разрываются в Донецке, Горловке, Макеевке и других городах и сёлах вошедших в состав России новых регионов.