В западном издании Atlantico вышла статья, в которой приводятся рассуждения о противостоянии НАТО и России Леонардо Дини, профессора философии, специалиста по Восточной Европt.
Западный учёный, который позиционирует себя как эксперт в вопросах развития демократии, считает, что Западу не нужно идти на обострение конфликта с Россией, так как для самого Запада это может плохо закончиться.
Итальянский профессор Леонардо Дини указывает на то, что для победы Запада над Россией придётся приложить колоссальные усилия, но даже если такая победа состоится, то она, скорее, окажется пирровой.
Дини:
Потери при такой победе Запада над Россией будут попросту дикими.
Европейский философ отмечает, что если Запад действительно решит объединиться для военной победы над Россией, то итоговые потери нанесут ещё и урон «западному авторитету».
Леонардо Дини:
Но нельзя упускать из виду и тот факт, что в случае объединения Запада для войны с Россией могут объединиться другие страны против самого Запада.
Дини считает в таком случае вероятным военный союз России, Китая, Ирана и даже присоединение к нему Индии и Турции.
Итальянский профессор:
А в таком случае уже Запад потерпит поражение.
Западный эксперт напоминает, что США и другие страны Запада продолжают поставлять оружие на Украинe, что уже сейчас приводит к значительному истощению собственных запасов. И это притом, что пока исход никак нельзя прогнозировать исключительно в пользу Украины. Если же Запад начнёт прямые боевые действия против РФ, то это может окончиться плачевно.
Дини:
Пока, с моей точки зрения, понятно одно: поражение западного блока приведёт к рождению настоящего многополярного мира.