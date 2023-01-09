Европейский профессор: Если Запад победит Россию, то эта победа может стать для него пирровой

Потери при такой победе Запада над Россией будут попросту дикими.

Но нельзя упускать из виду и тот факт, что в случае объединения Запада для войны с Россией могут объединиться другие страны против самого Запада.

А в таком случае уже Запад потерпит поражение.

Пока, с моей точки зрения, понятно одно: поражение западного блока приведёт к рождению настоящего многополярного мира.